Военные, участвовавшие в трехсторонних переговорах с Украиной, Россией и США, добились «постепенного, но значительного прогресса» в определении условий прекращения огня, в том числе в согласовании ключевых терминов и пояснений, которые помогут заложить основу для будущих соглашений.

Прогресс в трехсторонних переговорах по Украине достигнут благодаря военным, присутствовавшим на встрече в Женеве, которая проходила 17 и 18 февраля. Они смогли договориться о механизме работы режима прекращения огня.Об этом говорится в материале американского телеканала CNN со ссылкой на источник.Там сказано следующее:Собеседник журналистов отметил, что итоги переговоров дали почву для осторожного оптимизма.О прогрессе в переговорном процессе заявляла и глава пресс-службы Белого Дома Кэролайн Левитт.С другой стороны, даже достижение полного консенсуса за столом переговоров вовсе не означает, что в зоне боевых действий наступит полная тишина. Многие перемирия и мирные соглашения не выдерживали даже суток с момента их объявления. Тем более, что ни разу объявление режима прекращения огня не обходилось без нарушений с украинской стороны. Достаточно вспомнить Минские соглашения. Тогда службам мониторинга только и оставалось, что каждые сутки подсчитывать количество нарушений, допущенных военнослужащими ВСУ.Киев никогда не соблюдал своих обязательств по договоренностям, под которыми стояли подписи его представителей. Это важно учитывать.