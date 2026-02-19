CNN: достигнут прогресс по условиям прекращения огня в украинском конфликте

CNN: достигнут прогресс по условиям прекращения огня в украинском конфликте

Прогресс в трехсторонних переговорах по Украине достигнут благодаря военным, присутствовавшим на встрече в Женеве, которая проходила 17 и 18 февраля. Они смогли договориться о механизме работы режима прекращения огня.

Об этом говорится в материале американского телеканала CNN со ссылкой на источник.



Там сказано следующее:

Военные, участвовавшие в трехсторонних переговорах с Украиной, Россией и США, добились «постепенного, но значительного прогресса» в определении условий прекращения огня, в том числе в согласовании ключевых терминов и пояснений, которые помогут заложить основу для будущих соглашений.

Собеседник журналистов отметил, что итоги переговоров дали почву для осторожного оптимизма.

О прогрессе в переговорном процессе заявляла и глава пресс-службы Белого Дома Кэролайн Левитт.

С другой стороны, даже достижение полного консенсуса за столом переговоров вовсе не означает, что в зоне боевых действий наступит полная тишина. Многие перемирия и мирные соглашения не выдерживали даже суток с момента их объявления. Тем более, что ни разу объявление режима прекращения огня не обходилось без нарушений с украинской стороны. Достаточно вспомнить Минские соглашения. Тогда службам мониторинга только и оставалось, что каждые сутки подсчитывать количество нарушений, допущенных военнослужащими ВСУ.

Киев никогда не соблюдал своих обязательств по договоренностям, под которыми стояли подписи его представителей. Это важно учитывать.
  Уарабей
Сегодня, 09:03
    Уарабей
    +5
    Сегодня, 09:03
    Ну в общем - определили условия и согласовали ключевые термины и пояснения... Ниочем, короче. Но матрасы пытаются высосать подозрение на договорняк для своей паствы.
    alexboguslavski
Сегодня, 09:50
      alexboguslavski
      +2
      Сегодня, 09:50
      По факту стороны сейчас ведут обсуждение того, как все будут действовать после конца войны, но не самого конца войны.
      Это позволяет американцам каждый раз радостно заявлять об очередном великом прогрессе в переговорах, а России и Украине проводить эти переговоры на радость американцам.
      Но пока что в реальности этого процесса нет, так как ключевой сейчас вопрос территорий до сих пор не решен.
      роман66
Сегодня, 10:19
        роман66
        +3
        Сегодня, 10:19
        Почему только территорий? А демилитаризации и денацификации - уже нет, как целей?
        gurzuf
Сегодня, 10:28
          gurzuf
          +1
          Сегодня, 10:28
          Так если "вопрос территорий до сих пор не решен", значит "демилитаризация и денацификация как цель продолжается я так думаю.
          роман66
Сегодня, 10:29
            роман66
            0
            Сегодня, 10:29
            И, где точка достижения этих целей?
            gurzuf
Сегодня, 10:31
              gurzuf
              +1
              Сегодня, 10:31
              Думаю в демилитаризации и денацификации...как и было заявлено.
              роман66
Сегодня, 10:32
                роман66
                0
                Сегодня, 10:32
                Хорошо, чем мерять достигнутое? Каков кр итерий?
                gurzuf
Сегодня, 10:38
                  gurzuf
                  0
                  Сегодня, 10:38
                  Каков кр терий? Думаю в достижении демилитаризации и денацификации. Вот интересно, а какой информации по этому вопросу Вы ожидаете от простого пенсионера? Мое мнение, может не совпадать с внешней политикой нашего президента. Така в 14м году я не ожидал, что он решиться на возвращение Крыма. А он это сделал.За , что лично я ему благодарен.
            Fisher
Сегодня, 10:32
              Fisher
              0
              Сегодня, 10:32
              Как и где договоряться, там и точка будет, а через несколько лет от этой точки опять плясать пойдём
              роман66
Сегодня, 10:34
                роман66
                -1
                Сегодня, 10:34
                А нельзя эту точку перенести так далеко, чтоб и не вспоминать уже?
  ZovSailor
Сегодня, 09:07
    ZovSailor
    +11
    Сегодня, 09:07
    CNN: достигнут прогресс по условиям прекращения огня в украинском конфликте

    Кроме обычных пафосных заявлений врагов- наглосаксов и их кукловодов особых продвижений нет, кроме успехов ВС РФ в СВО-КТО.
    Это такая вражеская тактика - заявить об огромном прогрессе, а потом обвинить российскую сторону в невыполнении обязательств, чем пользуется бандеронацистская пропаганда, обвиняя по любому поводу руку Кремля.
    Zoldat_A
Сегодня, 09:39
      Zoldat_A
      +3
      Сегодня, 09:39
      hi!
      Цитата: ZovSailor
      Это такая вражеская тактика - заявить об огромном прогрессе, а потом обвинить российскую сторону в невыполнении обязательств, чем пользуется бандеронацистская пропаганда, обвиняя по любому поводу руку Кремля.

      А почему бы нашим не начинать ЛЮБОЙ разговор словами
      Учитывая негативный опыт предыдущих попыток достичь договорённости...
      И далее по тексту - про Минск и про то, как они радостно все вместе нас "обманули", про Турцию и Человека С Соломенной Головой...
      Чтобы булки не расслабляли и знали уровень нашего "доверия" к ним...
      Чтобы изначально ясно было, КТО будет срывать договорённости и КОГО потом будут в этом обвинять

      Эти поганки знать должны, что любая их селюковая хитрость - на уровне хитрости детей в песочнице. Видна всем и заранее.
      1. Panin (michman)
        Panin (michman)
        +4
        Сегодня, 09:52
        Цитата: Zoldat_A

        А почему бы нашим не начинать ЛЮБОЙ разговор словами

        Карфаген должен быть разрушен?
        Кармела
Сегодня, 10:04
          Кармела
          +3
          Сегодня, 10:04
          Цитата: Panin (michman)
          Карфаген должен быть разрушен?

          Да, именно так!!!
        Zoldat_A
Сегодня, 10:06
          Zoldat_A
          0
          Сегодня, 10:06
          Цитата: Panin (michman)
          Цитата: Zoldat_A

          А почему бы нашим не начинать ЛЮБОЙ разговор словами

          Карфаген должен быть разрушен?
          Это в голову тоже пришло - но нет. Без излишней упёртости. Просто почаще повторять, чтобы знали, что мы не как аквариумные рыбки Запад - всё помним.
          А я как-то конкретных и постоянных наших напоминаний на официальном уровне по этому поводу не слышу.
      ZovSailor
Сегодня, 09:55
        ZovSailor
        +1
        Сегодня, 09:55
        Zoldat_A
        Сегодня, 09:39И далее по тексту - про Минск и про то, как они радостно все вместе нас "обманули", про Турцию и Человека С Соломенной Головой...
        Чтобы булки не расслабляли и знали уровень нашего "доверия" к ним...
        Чтобы изначально ясно было, КТО будет срывать договорённости и КОГО потом будут в этом обвинять

        hi Могу предполагать, что это оставлено на будущее, как один из наших козырных Тузов, хотя время от времени таковые напоминания произносятся МИД РФ и некоторыми персоналиями, к примеру, ДАМом.
        Zoldat_A
Сегодня, 10:11
          Zoldat_A
          +2
          Сегодня, 10:11
          Цитата: ZovSailor
          время от времени таковые напоминания произносятся МИД РФ и некоторыми персоналиями, к примеру, ДАМом
          Хотя, конечно, должность у ДАМа высокая и страшная, я бы не рассматривал то, что он пишет в соцсетях, как официальные заявления.
          А вот тот же Мединский если бы проговорил это на выходе из зала переговоров или, уж совсем хорошо, Верховный - их бы услышали.
          ZovSailor
Сегодня, 10:28
            ZovSailor
            -1
            Сегодня, 10:28
            Zoldat_A
            Сегодня, 10:11
            Хотя, конечно, должность у ДАМа высокая и страшная, я бы не рассматривал то, что он пишет в соцсетях, как официальные заявления.
            А вот тот же Мединский если бы проговорил это на выходе из зала переговоров или, уж совсем хорошо, Верховный - их бы услышали.

            hi В моём понимании, если верить дипломатам и официальным заявлениям РФ, на переговорах решаются несколько пакетов вопросов, включая военные, политические, экономические и др.
            Поэтому делегацию РФ и представляют официальные лица по разным направлениям, включая К. Дмитриева с его совместными проектами по тоннелю на Русскую Аляску и освоение Арктических богатств РФ, что заинтересовало рыжего лохотронщика из Фашингтона.
            Поэтому Кремль дал указание не делать резких заявлений, чтобы не мешать коллегам по цеху ( не сорвать сделку, как нынче принято говорить).
            Zoldat_A
Сегодня, 10:43
              Zoldat_A
              +1
              Сегодня, 10:43
              Цитата: ZovSailor
              Поэтому Кремль дал указание не делать резких заявлений, чтобы не мешать коллегам по цеху ( не сорвать сделку, как нынче принято говорить).

              Возможно, конечно, что и так. Даже наверняка так.
              Только
              Цитата: ZovSailor
              К. Дмитриева с его совместными проектами по тоннелю на Русскую Аляску и освоение Арктических богатств РФ, что заинтересовало рыжего лохотронщика из Фашингтона
              мне уж слишком сильно напоминает Николая нашего Васильевича - когда Чичиков был в гостях у Манилова... Особенно, когда про тоннели разговор заходит...
              Иногда, глядя с крыльца на двор и на пруд, говорил он о том, как бы хорошо было, если бы вдруг от дома провести подземный ход или чрез пруд выстроить каменный мост, на котором бы были по обеим сторонам лавки, и чтобы в них сидели купцы и продавали разные мелкие товары, нужные для крестьян.
              Классика - она бессмертна. Там всё и про всё давным-давно написано...
              ZovSailor
Сегодня, 11:01
                ZovSailor
                +1
                Сегодня, 11:01
                Zoldat_A
                Сегодня, 10:43
                мне уж слишком сильно напоминает Николая нашего Васильевича - когда Чичиков был в гостях у Манилова... Особенно, когда про тоннели разговор заходит

                hi Да, развивая тему, иногда вскользь упоминают тему транзита власти в РФ, но пока она не входит в топ 5-10 основных в сми по значимости для государства, хотя все понимают, что к 2030 г. должны последовать изменения.
                Вот т.н. элитка РФ и пытается подстелить соломку на будущее для себя любимых.
                Вожди не вечны. what
      Аркадий007
Сегодня, 10:20
        Аркадий007
        +1
        Сегодня, 10:20
        Zoldat_A
        Почему не начать следующие переговоры вопросом о причине не пропуска нашего самолет с делегацией на переговоры в пункт этих переговоров?
        Кто против этих переговоров пусть огласят список.
        Zoldat_A
Сегодня, 10:27
          Zoldat_A
          +1
          Сегодня, 10:27
          Цитата: Аркадий007
          Почему не начать следующие переговоры вопросом о причине не пропуска нашего самолет с делегацией на переговоры в пункт этих переговоров?
          Кто против этих переговоров пусть огласят список.

          Возможно, и в этот раз не нужно было так тщательно искать пути для того, чтобы таки добраться до стола переговоров.
          Включить "по-простому" и пальцем показать - "Да мы бы с радостью, только вот этот, этот и вон тот - не хотят, заразы. Не пускают..."
          А на "нет" - и переговоров нет...
          И пусть бы с дядей Трампом разбирались, кому там переговоры нужны...
      роман66
Сегодня, 10:21
        роман66
        +1
        Сегодня, 10:21
        Они знают. И мы знаем, что они знают. И они знают, что мы знаем, что они знают... Это игра такая. Дипломатия.
        Zoldat_A
Сегодня, 10:31
          Zoldat_A
          0
          Сегодня, 10:31
          Цитата: роман66
          Это игра такая. Дипломатия.
          Вот, оказывается, почему я в бизнесе не видел ни одного дипломата. laughing
          Всё больше технари попадаются. Многие - со спортивным прошлым, определяющим тактику ведения бизнеса.
          роман66
Сегодня, 10:33
            роман66
            +1
            Сегодня, 10:33
            Проще говоря - привыкшие за базар отвечать
  Toby Dammit
Сегодня, 09:12
    Toby Dammit
    +3
    Сегодня, 09:12
    Цитата: Уарабей
    Ну в общем - определили условия и согласовали ключевые термины и пояснения... Ниочем, короче. Но матрасы пытаются высосать подозрение на договорняк для своей паствы.

    Можно по русски? Чувствую, что вы что-то архиважное поняли, но как-то очень завуалированно выразились.
    torbas41
Сегодня, 09:22
      torbas41
      +3
      Сегодня, 09:22
      Если по русски, то на ум приходят только матерные слова и даже очень длинные фразы на русском матерном.
      Pete Mitchell
Сегодня, 10:07
        Pete Mitchell
        +2
        Сегодня, 10:07
        Цитата: torbas41
        Если по русски, то на ум приходят...
        .. непереводимый русский фольклор с идиоматическими выражениями… У нас наверное да, но западная публика обрела надежду, амеры ведь не врут lol
    Pete Mitchell
Сегодня, 09:26
      Pete Mitchell
      +4
      Сегодня, 09:26
      Цитата: Toby Dammit
      Цитата: Уарабей
      матрасы пытаются высосать подозрение на договорняк для своей паствы.
      Можно по русски? …но как-то очень завуалированно выразились.
      Амеры бьются в медиа пространстве, по результатам встречи - ‘прогресс’ - ака Трамп красавец и миротворец. Если что то не срастется - виноваты все вокруг, но не Козырной. Это вброс амерами для публики, а не работа на результат.
      Договорились о дефинициях… сколько лет вели переговоры о прекращении Вьетнамской войны - кажется два года recourse
      Zoldat_A
Сегодня, 10:00
        Zoldat_A
        +3
        Сегодня, 10:00
        Цитата: Pete Mitchell
        Договорились о дефинициях… сколько лет вели переговоры о прекращении Вьетнамской войны - кажется два года recourse
        В принципе - хорошая тактика в духе Ходжи Насреддина - глядишь, оно там само как-нибудь на фронте устаканится, а потом останется только подписи под свершившимся фактом поставить.
        И над всем этим великолепием победно реет Буревестник Америка с Трампом во главе...
        Одна неудоба - у Трампа лично столько времени нет. Ни в физическом плане, ни в политическом. Ему надо всё, сразу и сейчас. Не "мальчик 45-летний" (laughing) уже, да и демократы все пятки оттоптали... Вот эта его спешка и нагнетает интригу.

        Напомнила ситуация с "подписи поставить".
        На рубеже 90-х и 2000-х возник с одной фирмой спор по недвижимости. Там был огромный административный ресурс, деньги, ну и бандосы тогда ещё не перевелись.
        Подали они на нас в суд, мы, как положено, встречный иск... Суд - это помимо "всего прочего", что в то время к коммерческим спорам прилагалось...
        И надо же - попался единственный в том суде судья, который у них денег не взял. То ли честный был, то ли строчки нехорошей в личном деле не хотел - дело до Москвы докатилось, в регионе на телевизор вышло...
        Вобщем, ДВА С ПОЛОВИНОЙ ГОДА он находил причину для переноса заседания, пока дело само собой, "по другим каналам", не рассосалось.
        А мы потом пришли в суд и подписали мировое соглашение о снятии взаимных исковых требований.

        Так и тут - Трамп рад бы, как тот судья, время потянуть. Но нет его у Трампа.
        Pete Mitchell
Сегодня, 10:04
          Pete Mitchell
          +3
          Сегодня, 10:04
          Цитата: Zoldat_A
          - у Трампа лично столько времени нет. Ни в физическом плане, ни в политическом. Ему надо всё, сразу и сейчас. Не "мальчик 45-летний" (laughing) уже, да и демократы все пятки оттоптали... Вот эта его спешка и нагнетает интригу.
          Сдается мне абсолютно рабочая теория - все на публику, а дальше - это не я.
          Кажется Шаманов в горах говорил - наша земля там, где стоит нога нашего солдата. Так что солдаты и будут влиять на результат, им не до дефиниций
          Zoldat_A
Сегодня, 10:13
            Zoldat_A
            +2
            Сегодня, 10:13
            Цитата: Pete Mitchell
            Шаманов в горах говорил - наша земля там, где стоит нога нашего солдата. Так что солдаты и будут влиять на результат, им не до дефиниций

            Вот и я о том же.
            Решать будет наша Армия. А все "переговоры"... Им остаётся только подстраиваться под то, что делается на фронте.
            роман66
Сегодня, 10:25
              роман66
              +2
              Сегодня, 10:25
              . А все "переговоры"...

              Нахрен. Только капитуляция
              Zoldat_A
Сегодня, 10:34
                Zoldat_A
                +1
                Сегодня, 10:34
                Цитата: роман66
                . А все "переговоры"...

                Нахрен. Только капитуляция
                роман66
Сегодня, 10:35
                  роман66
                  +1
                  Сегодня, 10:35
                  А это не дайкон, случаем?
                  Pete Mitchell
Сегодня, 10:39
                    Pete Mitchell
                    +2
                    Сегодня, 10:39
                    Рома hi
                    Цитата: роман66
                    А это не дайкон, случаем?
                    а какая на хрень разница lol
                    роман66
Сегодня, 10:40
                      роман66
                      +1
                      Сегодня, 10:40
                      Не скажи, Бродяга, дайкон всяко хрена слаще
                      Pete Mitchell
Сегодня, 10:48
                        Pete Mitchell
                        0
                        Сегодня, 10:48
                        Вот залет, а я то думал почему хрен бывает разный laughing
      DirtyLiar
Сегодня, 10:02
        DirtyLiar
        +1
        Сегодня, 10:02
        Четыре с половиной. При этом воевать не прекращали.
  roosei
Сегодня, 09:12
    roosei
    +3
    Сегодня, 09:12
    а потом начнется очередное нытье: нас опять надули
  Monster_Fat
Сегодня, 09:33
    Monster_Fat
    0
    Сегодня, 09:33
    Скорее всего, "микроядерные" испытания втихаря, проводит не только Китай...
  Дилетант
Сегодня, 09:36
    Дилетант
    -1
    Сегодня, 09:36
    CNN: достигнут прогресс по условиям прекращения огня в украинском конфликте

    В ночь на 19 февраля было применено наименьшее с начала месяца число «Гераней»
    (https://topwar.ru/278172-v-noch-na-19-fevralja-bylo-primeneno-naimenshee-s-nachala-mesjaca-chislo-geranej.html )

    Вооруженные силы Украины (ВСУ) массированно атаковали регионы России — за ночь по территории страны было выпущено более сотни беспилотников. Об этом говорится в сообщении российского Министерства обороны.

    По сообщению оборонного ведомства, всего за ночь средства противовоздушной обороны (ПВО) сбили 113 беспилотных летательных аппаратов (БПЛА), все они относились к самолетному типу. БПЛА были уничтожены над Брянской, Смоленской, Тверской, Новгородской, Ленинградской и Калужской областями.
    ( https://lenta.ru/news/2026/02/19/nalet/ )

    Никогда не было и вот опять!
    (В.С.Черномырдин)

    Нас обманули
    (В.В.Путин)
  AK-1945
Сегодня, 09:42
    AK-1945
    +3
    Сегодня, 09:42
    Смотрю я на все эти переговоры, действия наших властей и прочих ответственных лиц. И понимаю, что Власть надо менять полностью, под корень.
    роман66
Сегодня, 10:27
      роман66
      0
      Сегодня, 10:27
      Корень - в грабительской буржуазии.
      Приватизация нельзя пересмотреть. Запятую по выбору
  Jacques Sekavar
Сегодня, 09:44
    Jacques Sekavar
    +2
    Сегодня, 09:44
    "достигнут прогресс по условиям прекращения огня в украинском конфликте" - "Украина допустила совместное с РФ управление частью Донбасса"
  Schneeberg
Сегодня, 10:35
    Schneeberg
    0
    Сегодня, 10:35
    Цитата: Panin (michman)
    Карфаген должен быть разрушен?
    И засыпан хлоркой!