CNN: достигнут прогресс по условиям прекращения огня в украинском конфликте
Прогресс в трехсторонних переговорах по Украине достигнут благодаря военным, присутствовавшим на встрече в Женеве, которая проходила 17 и 18 февраля. Они смогли договориться о механизме работы режима прекращения огня.
Об этом говорится в материале американского телеканала CNN со ссылкой на источник.
Там сказано следующее:
Собеседник журналистов отметил, что итоги переговоров дали почву для осторожного оптимизма.
О прогрессе в переговорном процессе заявляла и глава пресс-службы Белого Дома Кэролайн Левитт.
С другой стороны, даже достижение полного консенсуса за столом переговоров вовсе не означает, что в зоне боевых действий наступит полная тишина. Многие перемирия и мирные соглашения не выдерживали даже суток с момента их объявления. Тем более, что ни разу объявление режима прекращения огня не обходилось без нарушений с украинской стороны. Достаточно вспомнить Минские соглашения. Тогда службам мониторинга только и оставалось, что каждые сутки подсчитывать количество нарушений, допущенных военнослужащими ВСУ.
Киев никогда не соблюдал своих обязательств по договоренностям, под которыми стояли подписи его представителей. Это важно учитывать.
