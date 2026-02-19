В Пермском крае семиклассник в школе напал с ножом на сверстника

В Пермском крае утро 19 февраля началось с экстренных сводок. В школе №1 города Александровска семиклассник в ходе ссоры нанес ножевые ранения сверстнику. Пострадавший подросток в тяжелом состоянии. По словам губернатора, к нему уже вылетела санавиация с торакальным хирургом, мальчика экстренно эвакуируют в Березники, а затем планируют направить в Пермь.

По словам старшеклассников, конфликт вспыхнул около восьми утра. Удары пришлись в грудь и шею – следствие квалифицирует это как покушение на убийство. Раненый подросток в стрессовом состоянии некоторое время просидел в столовой, истекая кровью, прежде чем добежал до кабинета классного руководителя. Первую помощь ему оказали учитель физики и преподаватель ОБЖ.



Прокуратура уже завела дело не только по статье о покушении на убийство, но и по факту халатности и оказания услуг, не отвечающих требованиям безопасности. Как пояснили сами ученики, металлических рамок в школе нет и никогда не было. Все, что делает охранник – проверяет температуру учеников на входе и отправляет домой тех, у кого она повышена.

Уроки во всех школах города отменены до 24 февраля, на месте работают психологи. Губернатор обещает сделать «все возможное» для спасения ребенка.
  1. troza Звание
    troza
    +3
    Сегодня, 09:56
    Наверняка произошла подростковая ссора. А так как в наше время кругом звучат слова оружие, война, убийство, погибшие, то ударить ножом...
    1. красноярск Звание
      красноярск
      +9
      Сегодня, 10:11
      Цитата: troza
      Наверняка произошла подростковая ссора. А так как в наше время кругом звучат слова оружие, война, убийство, погибшие, то ударить ножом...

      Нет, не в этом беда. Беда в министрах культуры, как бывших при РФ, так и в действующей.
      Какие фильмы мы смотрим по ТВ? Про ментов честных, коих меньшинство и ментов продажных, коих большинство, про бандюков, что заполонили Россию, про проституток, которых большинство и честных давалок, которых меньшинство. Ну и про то, как много пьют, по поводу и без повода, герои этих "шедевров". Зашел в комнату, сразу надо выпить, перед уходом опять надо обязательно выпить. Если случается диалог между героями фильма, то обязательно со жратвой и выпивкой. Ну а как иначе? В понятиях министра культуры Любимовой это и есть высшая стадия проявления этой самой "культуры" А молодая поросль на это смотрит и учится как надо жить.
      1. paul3390 Звание
        paul3390
        +3
        Сегодня, 10:30
        Прибавьте к сказанному абсолютную бесправность учителей, практически не имеющих возможностей как-то воздействовать на пошедшего в разнос недоросля... Ну как же - он же ребенок, у него типа есть право на счастливое детство... Тьфу.
    2. Inженегр Звание
      Inженегр
      +6
      Сегодня, 10:11
      Слова эти еще и прекрасно дополняются соответствующим видеорядом, блокировками всего и вся в рамках борьбы с конкурентами. Ну, короче, душевное спокойствие населения цветет и пахнет, а уж у подростков тем более - сколько там таких случаев за последние 2 недели? 4 или 5 уже? США еще не обогнали?
      Ну и конечно же, священные рамки и вахтеры, которые будут доколупываться до всех, кроме тех, до кого реально стоило бы - ну это прямо отличный способ еще сильнее это душевное спокойствие укрепить.
  2. antiaircrafter Звание
    antiaircrafter
    0
    Сегодня, 10:03
    Что-то школота какая-то психологически неустойчивая пошла. Чуть что за ножики хватаются.
    А росто подраться вера не позволяет?
    1. paul3390 Звание
      paul3390
      +2
      Сегодня, 10:09
      У некоторых народов просто подраться - не является частью национальной традиции. Слишком мало информации о произошедшем - возможны всякие варианты.
      1. Per se. Звание
        Per se.
        0
        Сегодня, 10:21
        Цитата: paul3390
        Слишком мало информации о произошедшем - возможны всякие варианты.

        Вариант банален.
        Конфликт между учениками седьмого класса СОШ №1 Александровска произошел после совместной игры в шутер PUBG. Согласно информации из школы, проигравший подросток не смог справиться с эмоциями и решил отомстить своему однокласснику.

        Пострадавший ребенок получил ранение в область шеи. По информации «Базы», врачи оценивают его состояние как тяжелое.

        Следственный комитет Пермского края открыл уголовное дело сразу по трем статьям: покушение на убийство, халатность и оказание небезопасных услуг. Прокуратура Александровска начала проверку образовательного учреждения. Следователи рассматривают версию о том, что нападение могло быть спланировано заранее.

        Нападавшего зовут Влад, ему 13 лет. Одноклассники и учителя характеризуют его как агрессивного подростка, который часто провоцирует конфликты и живет «по понятиям».

        Отец Влада узнал о случившемся от журналистов. В разговоре с «Базой» мужчина пояснил, что сын проживает отдельно — с матерью и отчимом, которые иногда применяют к нему физическую силу в качестве воспитательной меры. После разговора с прессой отец направился к зданию школы.

        Ранее Влад и его пострадавший одноклассник сидели за одной партой и поддерживали нормальные отношения. Местные власти приняли решение приостановить занятия во всех школах города до 24 февраля.
        1. paul3390 Звание
          paul3390
          +4
          Сегодня, 10:26
          Возможно и так. Просто нас зачем-то приучили последние годы - если мало инфы, значительна вероятность что тут замешан национальный вопрос..
          1. Per se. Звание
            Per se.
            -1
            Сегодня, 10:38
            Цитата: paul3390
            значительна вероятность что тут замешан национальный вопрос.

            Может, и замешан, имя "Влад" не показатель национального менталитета. Не на пустом месте, тема агрессии и национального вопроса, с теми же мигрантами.
          2. Inженегр Звание
            Inженегр
            +1
            Сегодня, 10:38
            Просто нас зачем-то приучили последние годы

            И кто же вас таких приучил, интересно? Масоны? Рептилоиды? А может вы сами себя и приучили, те, кто видят заговор мигрантов во всем? Тут и так поводов озвереть хватает, а еще и такие вот маслица подливают - "а кто он по национальности", "а мне имени мало - предоставьте мне тотчас габариты его черепа". am
    2. Stas157 Звание
      Stas157
      +2
      Сегодня, 10:24
      Цитата: antiaircrafter
      Что-то школота какая-то психологически неустойчивая пошла. Чуть что за ножики хватаются.

      Как там по Ленину: Бытие определяет сознание. Вот так и живём. Градус напряженности в обществе обязательно выливается в криминальную статистику.

      Цитата: antiaircrafter
      А росто подраться вера не позволяет?

      Драка - то же насилие, только без ножа. Я удивляюсь с людей, которые целиком за драки, но возмущаются применением подручных средств. А если обидчик заведомо физически сильнее и каждый день тебя бьет так, что жизнь не мила? В этом случае это называется не подраться, а дать себя безнаказанно побить.
      1. Дедок Звание
        Дедок
        +1
        Сегодня, 10:35
        Как там по Ленину: Бытие определяет сознание.

        именно так, нас просто, "заставляют" забыть о многом, приучая к "новым ценностям"...
    3. роман66 Звание
      роман66
      0
      Сегодня, 10:31
      Воот! Какая вера ( национальность обсуждаем?)
  3. Eragon Звание
    Eragon
    +2
    Сегодня, 10:07
    Раньше всё решалось драками. Иногда довольно жёсткими.
    "Оно" явно с психикой попрощалось. На дурку и залечить до овоща. Человеком "оно" уже не станет.
    1. multicaat Звание
      multicaat
      0
      Сегодня, 10:29
      Цитата: Eragon
      Раньше всё решалось драками. Иногда довольно жёсткими.

      решалось драками, однако и там хватало всякого. Когда человека запинывает целая толпа крыс до состояния инвалидности, тоже хорошего мало. В 80-е годы в школах часто формировались подростковые натуральные банды, у которых не было ножей, но количество эпизодов с жестокими избиениями вплоть до увечий было велико. Например, моего брата так поймали прямо напротив входа в школу и пинком чуть не лишили глаза, отбили почки, серьезное сотрясение головы, травма носа, гематомы на половину тела. Он отбивался как мог - троим так зарядил, что они тоже получили сотрясение, но 20 минут ни один взрослый не замечал что происходит - на драку смотрела половина окон школы. И конечно таких разборок было много Так что еще вопрос что лучше - отдельные психи с ножами и обрезами или вот такие банды. К слову сказать, заводилы той подростковой банды потом все пошли в криминал и отжим бизнесов, т.е. просто продолжили делать то же, что в школе.
      Мне тоже пришлось заниматься, ну лет 8 единоборствами к ряду, чтобы выжить в таких условиях. Разок участвовал в массовой драке, где было 1500 человек, а может и больше. Просто представьте себе картину - когда на территории в несколько кварталов набегает толпа боевиков, от которой даже сбежать невозможно и идет драка везде и кстати, в ход шли и кулаки и подручные средства - цепи, дубинки, арматура, кастеты, ботинки с подбоем и т.п. Ножей правда не видел. Я потом неделю от крови отмывался. И всё это в СССР.
    2. Konnick Звание
      Konnick
      0
      Сегодня, 10:35
      Цитата: Eragon
      Раньше всё решалось драками. Иногда довольно жёсткими.

      Сейчас более жестокие на добивание лежачих ногами...насмотрелись боев без правил, "спорта" для дикарей. Раньше драки заканчивались гуманнее. А бои без правил я бы запретил вместе с этими клубами , уж очень они для зверьков
      1. multicaat Звание
        multicaat
        0
        Сегодня, 11:02
        да, это важно. сейчас часто хотят специально покалечить или вообще убить. Раньше это было скорее побочным эффектом "воспитательной работы".
  4. Grossvater Звание
    Grossvater
    -1
    Сегодня, 10:07
    Цитата: troza
    А так как в наше время кругом звучат слова оружие, война, убийство, погибшие, то ударить ножом...

    Ой, а раньше то прям не было!
  5. multicaat Звание
    multicaat
    +3
    Сегодня, 10:15
    а можно узнать национальность школьника с ножом?
    что-то мне подсказывает, что он не русский.
    1. Schneeberg Звание
      Schneeberg
      -1
      Сегодня, 10:40
      а можно узнать национальность школьника с ножом?
      В либерастическом государстве об этом не принято говорить! wink
      1. multicaat Звание
        multicaat
        -1
        Сегодня, 10:50
        мне одно не понятно - в СССР если кто-то из "органов" находил у подростка нож, то тот с высокой долей вероятности изымался или с этим фактом знакомили родителей или отвечающих за подростка взрослых. Даже если это был нож для фруктов. Даже тупые столовые ножи изымали.
        А сейчас посмотрите на мигрантов - я уверен, что как минимум половина постоянно таскает с собой какое-то оружие, ножей в карманах полно. И все делают вид, что это нормально. В СССР если происходила поножовщина, вот у нас в городе начинался тотальный шмон - можно было очень сильно огрести, если в кармане находили шило или отвертку или бритвенное лезвие и ты не мог объяснить зачем их тащишь. И конкретно искали, выворачивали карманы.
  6. Тот же ЛЕХА Звание
    Тот же ЛЕХА
    +3
    Сегодня, 10:24
    Согласно статье во всем опять виноват охранник...не успел он свою шею подставить отморозку с ножом...удивляет такая позиция прокуратуры.
  7. Холостой_пистон Звание
    Холостой_пистон
    +6
    Сегодня, 10:25
    Что бы не говорили либералы, демократы, монархисты про СССР, но в советской системе был ярко выраженный плюс - там школах и ВУЗах детей не убивали.
  8. drags33 Звание
    drags33
    +1
    Сегодня, 10:28
    Я человек еще "советского производства"... Да, были в школе драки разные. Но в основном по мелочи... Сейчас современные детки потеряли границы - они думают, что это как в компьютерной игре, где может быть много "жизней"... А вообще психологи признают, что порог агрессии резко снизился в современном мире. Если раньше, чтобы убить человека, нужны были очень серьезные мотивы, то сегодня это делается просто мимоходом, не задумываясь о последствиях. Все это тревожные тенденции...
    1. multicaat Звание
      multicaat
      0
      Сегодня, 10:55
      Цитата: drags33
      Да, были в школе драки разные. Но в основном по мелочи

      просто перечислю что мне прилетело "по мелочи" в советской школе
      вывернутая челюсть, перелом, разбитое лицо ну раз 15 точно, как минимум 2 сотрясения.
      И это при том, что сам я мог запросто в нокаут отправить с первого удара и был далеко не слабаком.
      Как-то не стеснялись нападать на школьников толпой на одного или те, кто старше года на 4.
      1. Konnick Звание
        Konnick
        0
        Сегодня, 11:01
        Цитата: multicaat
        просто перечислю что мне прилетело "по мелочи" в советской школе

        Похоже школа была с национальным уклоном и похоже татарским
  9. samarin1969 Звание
    samarin1969
    +4
    Сегодня, 10:29
    В этой новости удивительно только, то, что информация просочилась в прессу. Школа давно уже превратилась в комфортную зону для малолетних преступников. Государство принципиально выступает на стороне малолетних преступников через вседозволенность. Про "по факту халатности и оказания услуг, не отвечающих требованиям безопасности."...даже читать стыдно. Это чушь. Школы технически и юридически не могут предотвратить подобные преступления. Даже супермен охранник не в состоянии за 15-20 минут утром не в состоянии проверить портфели набитые циркулями, острыми линейками и прочими металлическими предметами...."Мариванна" может сделать только устное "замечание". В лучшем случае, "цветы жизни" просто поржут и не обматерят. Примерно так "работает" ФЗ о "запрете" телефонов в школе.
  10. AK-1945 Звание
    AK-1945
    0
    Сегодня, 10:35
    Это уже стало массово, а будет ещё хуже.
  11. Schneeberg Звание
    Schneeberg
    0
    Сегодня, 10:39
    металлических рамок в школе нет и никогда не было
    Напомните, а металлические рамки были в советских школах?