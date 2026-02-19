США готовы нанести удар по Ирану уже 21 февраля

Американские военные доложили Трампу о полной готовности нанести мощный удар по Ирану уже в эту субботу, 21 февраля. В ближайшие три дня Пентагон планирует временно передислоцировать часть военного контингента с Ближнего Востока – в основном в Европу или обратно в США.Но Трамп пока медлит с финальным словом. В Белом доме взвешивают риски эскалации конфликта. Пресс-секретарь прозрачно намекнула Тегерану: «аргументов в пользу удара много», хотя дипломатия пока еще остается приоритетом.Операция не будет похожа на «маленькую войну» вроде Венесуэлы. Речь о полномасштабной кампании длительностью как минимум в несколько недель при возможном совместном участии США и Израиля. Ожидается нечто серьезнее 12-дневной войны июня 2025-го.Израиль уже замер на низком старте. Ynet сообщает: силовые ведомства и службы экстренной помощи в состоянии наивысшей готовности. Заседание кабмина по безопасности перенесено на 22 февраля. Видимо, 21-го будет не до совещаний.Переговоры в Женеве зашли в тупик. Ультиматум Трампа прост: либо принимаете условия по ядерной программе, либо пеняйте на себя. Иран продолжает отстаивать свою линию, отказываясь обсуждать «оборонительный потенциал».

