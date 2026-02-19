США готовы нанести удар по Ирану уже 21 февраля

1 953 17
Американские военные доложили Трампу о полной готовности нанести мощный удар по Ирану уже в эту субботу, 21 февраля. В ближайшие три дня Пентагон планирует временно передислоцировать часть военного контингента с Ближнего Востока – в основном в Европу или обратно в США.

Но Трамп пока медлит с финальным словом. В Белом доме взвешивают риски эскалации конфликта. Пресс-секретарь прозрачно намекнула Тегерану: «аргументов в пользу удара много», хотя дипломатия пока еще остается приоритетом.

Операция не будет похожа на «маленькую войну» вроде Венесуэлы. Речь о полномасштабной кампании длительностью как минимум в несколько недель при возможном совместном участии США и Израиля. Ожидается нечто серьезнее 12-дневной войны июня 2025-го.

Израиль уже замер на низком старте. Ynet сообщает: силовые ведомства и службы экстренной помощи в состоянии наивысшей готовности. Заседание кабмина по безопасности перенесено на 22 февраля. Видимо, 21-го будет не до совещаний.

Переговоры в Женеве зашли в тупик. Ультиматум Трампа прост: либо принимаете условия по ядерной программе, либо пеняйте на себя. Иран продолжает отстаивать свою линию, отказываясь обсуждать «оборонительный потенциал».
17 комментариев
Информация
  1. Дырокол Звание
    Дырокол
    +1
    Сегодня, 10:03
    Американские военные доложили Трампу о полной готовности нанести мощный удар по Ирану уже в эту субботу, 21 февраля.

    А чего не 22 февраля?
    1. multicaat Звание
      multicaat
      0
      Сегодня, 10:07
      у Трампа масса причин спешить
      1. SAG Звание
        SAG
        0
        Сегодня, 11:02
        у Трампа масса причин спешить

        Ага как в мультфильме: Франческа, ты слышала?! Марио завтра в 12 идёт грабить банк!
    2. ZovSailor Звание
      ZovSailor
      +1
      Сегодня, 10:13
      Дырокол
      Сегодня, 10:03
      А чего не 22 февраля?

      hi Сегодня у рыжего беса из Фашингтона первое заседание Совета мира по Газе с 19 членами.
      Нацедили со всех чуть более 5 лярдов зелени, а необходимы десятки лярдов для восстановления инфраструктуры Палестины, которую ежедневно утюжат исраэлевские по ццы биби.
      А 23 февраля ( День защитника Отечества РФ ) Стреляное Ухо должен выступить с ежегодным обращением к нации и Конгрессу.
      1. Mitos Звание
        Mitos
        +1
        Сегодня, 10:25
        Уже говорилось отрезвить их сможет только реальное ядерное оружие.
        1. ZovSailor Звание
          ZovSailor
          0
          Сегодня, 10:37
          Mitos
          Сегодня, 10:25
          Уже говорилось отрезвить их сможет только реальное ядерное оружие.

          hi Поэтому лохотронщики от матрасников и иврэйцев пытаются продавить власти ИРИ на свои условия с целью устранить влияние персов на БВ, поскольку цветная революция январских 2026 г. событий пробуксовывает.
        2. роман66 Звание
          роман66
          0
          Сегодня, 10:43
          Которое у евреев, как раз-таки, есть
    3. Naofumi Звание
      Naofumi
      0
      Сегодня, 10:53
      А чего не 22 февраля?

      Так занята дата, день рождения Джорджа Вашингтона. Национальный праздник!
  2. АИК05 Звание
    АИК05
    +1
    Сегодня, 10:09
    Когда же сша будет под ударами, всему миру угрожает эта ия, самовлюбленная нация, которая несет зло и войны, наживается на других и никак не нажрется, «Такую личную неприязнь испытываю... что кушать не могу»
  3. ЖЭК-Водогрей Звание
    ЖЭК-Водогрей
    +1
    Сегодня, 10:13
    Болеем за красивый футбол! Если начинать будут, то в пятницу вечером или в шабат – когда биржи закроются.
  4. Дмитрий Смирнов_2
    Дмитрий Смирнов_2
    +1
    Сегодня, 10:15
    Пора бы деда отрезвить, такая наглость это уже перешло рамки, надеюсь Индия Китай, РФ и др, помогут Ирану
  5. Earl Звание
    Earl
    +3
    Сегодня, 10:16
    Что-то подсказывает: если бы не сионисты во главе с бешеным Биби, то никакой эскалации вокруг Ирана не было бы. Нападение на Иран невыгодно Трампу при любом исходе, а сионисты, как любые из фашистов, бредят своим превосходством и экспансией.
    1. Dave36 Звание
      Dave36
      0
      Сегодня, 10:33
      С чего вы решили, что не выгодно? Понимая, что ему возможно осталось властвовать до промежуточных выборов, очень даже выгодно, да и всему миру продемонстрировать вынос вполне себе сильного государства. У Ирана не шанса. Он ждет, когда его снесут..но мы то помним слова великого стратега, если драка неизбежна, бей первым. Скоро увидим)
  6. kosmozoo Звание
    kosmozoo
    0
    Сегодня, 10:17
    дипломатия пока еще остается приоритетом
    Пока - ключевое слово. А за ним следует все что угодно (доразведка, подкуп, вывод свох за пределы ответного удара) только не мир.
  7. Schneeberg Звание
    Schneeberg
    0
    Сегодня, 10:38
    США готовы нанести удар по Ирану уже 21 февраля
    А как же Нобелевская премия? Или надеется получить ее в следующем году? wink
    1. роман66 Звание
      роман66
      0
      Сегодня, 10:46
      Если преподнести это за борьбу за мир - почему бы и нет
  8. Alex66 Звание
    Alex66
    0
    Сегодня, 10:41
    Жалобы Зе на то что его бросили, а также проскользнувшие обещания американцев снять с нас санкции, смотрятся как этакий пряник (или морковка на веревочке) на который мы должны клюнуть и не оказать помощь Ирану.