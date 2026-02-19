Зеленский — Вашингтону: «Вам точно нужны выборы, или просто хотите меня сменить?»

Глава киевского режима Владимир Зеленский допустил, что, требуя провести выборы, американцы попросту хотят его сменить. Зеленский считает, что западные «партнеры» должны дать четкий ответ на вопрос: чего они действительно хотят, проведения выборов или именно смены «президента».

В интервью журналисту Пирсу Моргану украинский диктатор с возмущением заявил, что, судя по всему, в этом вопросе позиция Вашингтона сходится с позицией Москвы, которая определенно хочет его сменить. Зеленский также дал понять, что на переговорах требует остановки боевых действий по текущей линии фронта до подписания окончательных мирных соглашений. Украинский диктатор в очередной раз повторил свое требование к России обеспечить двухмесячное перемирие, якобы необходимое для проведения выборов и референдума для утверждения некоторых пунктов мирной «сделки».



Зеленский пообещал, что, если будет обеспечено хотя бы двухмесячное перемирие, он сделает все возможное, чтобы склонить украинский парламент к принятию тех требований мирного урегулирования, которые он сейчас не поддерживает. Он также призвал США «выполнить свою домашнюю работу» и склонить Россию к двухмесячному перемирию, чтобы Киев провел выборы и референдум.

При этом стоит отметить, что Зеленский неоднократно подчеркивал, что он категорически не приемлет вывод ВСУ из оккупированных районов Донбасса, сокращение украинской армии и предоставление равных с украинцами прав для русского и русскоязычного населения бывшей УССР.
  1. Аркадий007 Звание
    Аркадий007
    -1
    Сегодня, 10:14
    «Вам точно нужны выборы, или просто хотите меня сменить?»
    Да не будет Зе задавать такие вопросы Трампу, смысла нет. Подписывать себе приговор?
  2. Уарабей Звание
    Уарабей
    +3
    Сегодня, 10:16
    Это получается нарколыга прямым текстом заявил что американцы могут по своему желанию менять украинских президентов как перчатки? Вот тебе и "независимая нэнька"... Он реально все остатки мозгов сторчал.
  3. faterdom Звание
    faterdom
    +1
    Сегодня, 10:20
    Если бы укры получали четкие ответы на то, что с ними собираются сделать хозяева...
    Радостные бараны в стаде тоже хотели бы четких ответов от чабана, о смысле жизни. И ответ о вкусном шашлыке им бы вряд ли понравился.
  4. Mouse Звание
    Mouse
    0
    Сегодня, 10:23
    дать четкий ответ на вопрос: чего они действительно хотят,

    Пристрелить..... Такой ответ устроит?
  5. Zoldat_A Звание
    Zoldat_A
    0
    Сегодня, 10:23
    Зеленский считает, что западные «партнеры» должны дать четкий ответ на вопрос: чего они действительно хотят.
    Я так понимаю, "западные гарантии безопасности для Украины" отошли у него на второй план?
    Теперь требует "гарантий безопасности" для себя лично? То есть, гарантий того, что его "выберут"?

    Штош... Вполне понятно в его ситуации. Он от них требует ответа - пора "барахлишко собирать и рвать когти" (с) или ещё дадут "посидеть на табуретке".

    Вот только делается это не так, не во всеуслышанье. В первую очередь - сам почуять должен был. Ещё "позавчера". А то доспрашивается - хозяева включат "мыжнетакие" и "каквымоглипронастакоеподумать" и сольют его на фиг...
  6. alexboguslavski Звание
    alexboguslavski
    0
    Сегодня, 10:26
    Зеленский пообещал


    Дальше можно не продолжать.
  7. север 2 Звание
    север 2
    0
    Сегодня, 10:28
    придуривается Зеленский . Хотел бы Вашингтон его сменить-давно бы сменил .
  8. Младший рядовой Звание
    Младший рядовой
    0
    Сегодня, 10:31
    Конечно хотят сменить. Если у американцев бизнес не совсем выгодно складывается, тогда пианист не нужен.
  9. Вольноопределяющийся Марек Звание
    Вольноопределяющийся Марек
    0
    Сегодня, 10:33
    Этот гундос даже наверное не понял, что выдал себя с головой. Сам заявил, что выборы= его конец. Хотя, все это прекрасно понимают и сами. Но,каждый имеет тут свой интерес .
  10. Schneeberg Звание
    Schneeberg
    +1
    Сегодня, 10:36
    Украинский диктатор в очередной раз повторил свое требование к России обеспечить двухмесячное перемирие
    А беспроцентного кредита он от России получить не хочет?
    1. ROSS 42 Звание
      ROSS 42
      0
      Сегодня, 10:55
      Цитата: Schneeberg
      А беспроцентного кредита он от России получить не хочет?

      Он хочет получить репарации в размере арестованных российских активов...
  11. AK-1945 Звание
    AK-1945
    +1
    Сегодня, 10:38
    Как же он уже надоел... Повесился бы уже что ли.
  12. ROSS 42 Звание
    ROSS 42
    0
    Сегодня, 10:52
    Зеленский — Вашингтону: «Вам точно нужны выборы, или просто хотите меня сменить?»

    Где-то умный, а где-то чудак чудаком...Да тебя давно должны были могильные черви сожрать!!!
  13. faterdom Звание
    faterdom
    0
    Сегодня, 11:01
    Как вопрошала Красная шапочка: "Бабушка, а для чего у тебя такие большие зубы?"
  14. Керенский Звание
    Керенский
    0
    Сегодня, 11:05
    Сейчас так не уходят. Уходят "через больничку". Польша - Германия - Австрия - Израиль...
  15. Владислав_В Звание
    Владислав_В
    0
    Сегодня, 11:06
    Не, ну этот парень полный неадекват! Связь с реальностью потеряна. Кто-то ещё думает, что с этим хлопцем можно договориться на мир на адекватных условиях при данных обстоятельствах?