Украинский чиновник «нашел» 653 тысячи долларов в гараже своей умершей бабушки
Один из украинских чиновников придумал весьма оригинальное объяснение, каким образом у него оказалась внушительная сумма наличной американской валюты. Исполняющий обязанности главы украинской Государственной экологической инспекции Александр Субботенко указал в декларации о доходах, что 653 тысячи долларов он якобы обнаружил в гараже своей покойной бабушки в кооперативе «Прогресс» в Харькове.
Об этом чиновник сообщил сотрудникам украинского Национального агентства по предотвращению коррупции (НАПК), которые проверяли его декларацию за 2024 год. История стала известна украинским СМИ.
Субботенко утверждает, что гараж перешел ему по наследству, а деньги были получены бабушкой и дедушкой законным способом, объясняя это тем, что бабушка могла зарабатывать, путешествуя по СССР и поддерживая деловые связи за рубежом. Хранение сбережений в долларах чиновник назвал «семейным правилом». Правда, официальные документы НАПК указывают, что бабушка внезапно разбогатевшего чиновника в советское время работала на должностях технического и учетного характера в госучреждениях Харькова. Она была уволена в 1984 году. Предпринимательской деятельности не вела.
По результатам проверки НАПК не обнаружило данных, подтверждающих возможность накопления такой суммы в долларах. Агентство зафиксировало признаки декларирования недостоверной информации.
История прозвучала настолько неожиданно, что украинские пользователи в соцсетях её встретили шквалом насмешек и жесткой критики. Пользователи откровенно сомневаются в правдоподобности «гаражной находки» и требуют официальной проверки реального происхождения валюты.
Помимо столь богатого наследства, в ходе проверки НАПК выявило несоответствия в декларации Субботенко относительно нескольких объектов недвижимости: квартиры в Харькове и Киеве, гаража в Харькове и машиномест в столице. По итогам проверки антикоррупционное ведомство зафиксировало признаки уголовного правонарушения по ч. 2 ст. 366-2 УК, оценив общую сумму недостоверно задекларированных средств в 26,7 млн гривен (почти 47 млн рублей).
Информация