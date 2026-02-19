Украинский чиновник «нашел» 653 тысячи долларов в гараже своей умершей бабушки

Украинский чиновник «нашел» 653 тысячи долларов в гараже своей умершей бабушки

Один из украинских чиновников придумал весьма оригинальное объяснение, каким образом у него оказалась внушительная сумма наличной американской валюты. Исполняющий обязанности главы украинской Государственной экологической инспекции Александр Субботенко указал в декларации о доходах, что 653 тысячи долларов он якобы обнаружил в гараже своей покойной бабушки в кооперативе «Прогресс» в Харькове.

Об этом чиновник сообщил сотрудникам украинского Национального агентства по предотвращению коррупции (НАПК), которые проверяли его декларацию за 2024 год. История стала известна украинским СМИ.



Субботенко утверждает, что гараж перешел ему по наследству, а деньги были получены бабушкой и дедушкой законным способом, объясняя это тем, что бабушка могла зарабатывать, путешествуя по СССР и поддерживая деловые связи за рубежом. Хранение сбережений в долларах чиновник назвал «семейным правилом». Правда, официальные документы НАПК указывают, что бабушка внезапно разбогатевшего чиновника в советское время работала на должностях технического и учетного характера в госучреждениях Харькова. Она была уволена в 1984 году. Предпринимательской деятельности не вела.

По результатам проверки НАПК не обнаружило данных, подтверждающих возможность накопления такой суммы в долларах. Агентство зафиксировало признаки декларирования недостоверной информации.

История прозвучала настолько неожиданно, что украинские пользователи в соцсетях её встретили шквалом насмешек и жесткой критики. Пользователи откровенно сомневаются в правдоподобности «гаражной находки» и требуют официальной проверки реального происхождения валюты.

Помимо столь богатого наследства, в ходе проверки НАПК выявило несоответствия в декларации Субботенко относительно нескольких объектов недвижимости: квартиры в Харькове и Киеве, гаража в Харькове и машиномест в столице. По итогам проверки антикоррупционное ведомство зафиксировало признаки уголовного правонарушения по ч. 2 ст. 366-2 УК, оценив общую сумму недостоверно задекларированных средств в 26,7 млн гривен (почти 47 млн рублей).

  1. Владимир Владимирович Воронцов Звание
    Владимир Владимирович Воронцов
    +5
    Сегодня, 10:37
    ❝ Бабушка могла зарабатывать, путешествуя по СССР ❞ —

    — В СССР все бабушки так зарабатывали ...
    1. SAG Звание
      SAG
      +1
      Сегодня, 10:39
      В СССР все бабушки так зарабатывали

      Согласен, просто откладывала с пенсии.
      Хранение сбережений в долларах чиновник назвал «семейным правилом»

      Обычное советское правило, как и хранить лук в старых колготках... Некоторые совмещали и хранили лук вместе с долларами!
      Вообще не понятно зачем такое публиковать... Обыденность уже request
    2. Владимир_2У Звание
      Владимир_2У
      0
      Сегодня, 10:47
      Цитата: Владимир Владимирович Воронцов
      — В СССР все бабушки так зарабатывали ...

      Ну не знаю, я б в бабушкино наследство ещё поверил, если б поллимона дойчмарок нашёл "счастливчик". laughing
      1. Starover_Z Звание
        Starover_Z
        0
        Сегодня, 11:08
        Цитата: Владимир_2У
        Цитата: Владимир Владимирович Воронцов
        — В СССР все бабушки так зарабатывали ...

        Ну не знаю, я б в бабушкино наследство ещё поверил, если б поллимона дойчмарок нашёл "счастливчик". laughing

        Ну бабушка была образованная и мудрая, в чиновниках тогда ходила, вот и перевела накопления в вечно зелёную "капусту", чтобы не потерять ! (ирония!)
    3. ZovSailor Звание
      ZovSailor
      0
      Сегодня, 10:49
      Владимир Владимирович Воронцов
      Сегодня, 10:37
      В СССР все бабушки так зарабатывали

      hi НАПК уходит от основной своей службы и задач по уставу организации борьбы с коррупцией.
      Нашли мелкого чиновника с мизерными накоплениями, а копнуть повыше до ОП жыдо наркофюрера, ВР, ТЦК и других чиновников руки не поднимаются?
      А там киевские бабушки накопили десятки лярдов зелени, расфасованным по карманам и разным оффшорам.
  2. Аркадий007 Звание
    Аркадий007
    +1
    Сегодня, 10:37
    Новый тренд среди чиновников.
    Сейчас и наш Иванов Т сделает заявление, что все деньги он нашёл в гараже своего дедушки.
  3. Младший рядовой Звание
    Младший рядовой
    +2
    Сегодня, 10:38
    Бабушки они такие. Все откладывают и откладывают.
  4. faterdom Звание
    faterdom
    +2
    Сегодня, 10:38
    У нее ничего не осталось,
    У нее в кошельке три рубля.
    Моя бабушка курит трубку-
    Трубку курит бабушка моя!"
  5. Inженегр Звание
    Inженегр
    0
    Сегодня, 10:47
    А еще у меня мерседес есть, но просто он сейчас у бабушки... в деревне. (с)
  6. Mouse Звание
    Mouse
    +1
    Сегодня, 10:49
    Хорошая бабушка... Мнеб такую.... wassat
  7. ЖЭК-Водогрей Звание
    ЖЭК-Водогрей
    0
    Сегодня, 10:51
    Бабки рекой текут хинзирам с нулевой отчетностью, дохнет на войне быдло которое не вписалось в реальность и не смогло порешать с мобилизацией.
    Хинзирам только официально 450+ миллиардов долларов за 4 года дали (для понимания бюджет Украины на 2021 год 37,5 миллиардов). То есть они считают у них был бюджет в 37,5 млрд и им докинули еще по 112,5 млрд сверху в год…. и бюджет стал х4.
    Ладно там часть вооружением накидывали (условно в кредит, который они возвращать не собирались изначально), но и баблом туда зашли на х2 в год, для них это золотая жила.
  8. Енот-потаскун Звание
    Енот-потаскун
    0
    Сегодня, 10:52
    Ну что за глупости! Надо было сказать, что подкинули злобные русские. Вместе с гаражом.
  9. ose4kinsura Звание
    ose4kinsura
    0
    Сегодня, 10:54
    Чиновник-бабушка-доллары!Выиграть в лотто проще!Схема тухлая по любому