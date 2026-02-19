Экс-глава военной разведки Израиля: американцам грозит долгая война с Ираном

Американцам грозит долгая война с Ираном, которая может начаться в ближайшие дни. Это будет вооруженный конфликт высокой интенсивности, который затянется на много недель.

Такое заявление сделал в эфире израильского телеканала Channel 12 экс-глава военной разведки Израиля Амос Ядлин, который сейчас руководит консалтинговой организацией, специализирующейся на вопросах нацбезопасности.



По его мнению, даже продолжающиеся переговоры между Ираном и США не способны остановить приближение вооруженного конфликта между ними. По его мнению, война стремительно приближается, но такие крупные державы как Соединенные Штаты не начинают военные действия в течение нескольких дней. Кроме того, для этого еще не пришло время.

Ядлин заявил:

Существует дипломатический путь, который нужно исчерпать.

Он утверждает, что в США многие высокопоставленные лица, включая военных, отговаривают главу своего государства Дональда Трампа от нападения на Иран, хотя и безуспешно.

Эксперт пояснил:

Президент США очень решителен.

Намерения Трампа становятся вполне понятными, если учесть, какие силы он стянул на Ближний Восток в непосредственной близости к Ирану.


А источники в Белом доме, опрошенные журналистами газеты Times of Israel, оценивают вероятность скорого конфликта в 90 процентов. Они считают, что населению страны пора готовиться к «сложным дням». По мнению одного из собеседников СМИ, Трамп просто «устал ждать».
  1. Владимир Владимирович Воронцов Звание
    Владимир Владимирович Воронцов
    +1
    Сегодня, 10:58
    ❝ Американцам грозит долгая война с Ираном, которая может начаться в ближайшие дни. Это будет вооруженный конфликт высокой интенсивности, который затянется на много недель ❞ —

    — Интересное у них представление о «долгой войне» ...
    1. Uncle Lee Звание
      Uncle Lee
      +1
      Сегодня, 11:02
      Цитата: Владимир Владимирович Воронцов
      вооруженный конфликт высокой интенсивности, который затянется на много недель ❞

      Ну не четыре же года ! И конца не видно !
    2. moreman78 Звание
      moreman78
      0
      Сегодня, 11:02
      Ну так это смотря с чем сравнивать. Если с Венесуэлой или Панамой, то несколько недель с Ираном - это реально ДОЛГО!
  2. Мини Мокик Звание
    Мини Мокик
    0
    Сегодня, 11:02
    Это будет конец Трампа как президента и как политика в общем. Браво 👏