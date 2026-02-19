Экс-глава военной разведки Израиля: американцам грозит долгая война с Ираном

Американцам грозит долгая война с Ираном, которая может начаться в ближайшие дни. Это будет вооруженный конфликт высокой интенсивности, который затянется на много недель.Такое заявление сделал в эфире израильского телеканала Channel 12 экс-глава военной разведки Израиля Амос Ядлин, который сейчас руководит консалтинговой организацией, специализирующейся на вопросах нацбезопасности.По его мнению, даже продолжающиеся переговоры между Ираном и США не способны остановить приближение вооруженного конфликта между ними. По его мнению, война стремительно приближается, но такие крупные державы как Соединенные Штаты не начинают военные действия в течение нескольких дней. Кроме того, для этого еще не пришло время.Ядлин заявил:Он утверждает, что в США многие высокопоставленные лица, включая военных, отговаривают главу своего государства Дональда Трампа от нападения на Иран, хотя и безуспешно.Эксперт пояснил:Намерения Трампа становятся вполне понятными, если учесть, какие силы он стянул на Ближний Восток в непосредственной близости к Ирану.А источники в Белом доме, опрошенные журналистами газеты Times of Israel, оценивают вероятность скорого конфликта в 90 процентов. Они считают, что населению страны пора готовиться к «сложным дням». По мнению одного из собеседников СМИ, Трамп просто «устал ждать».

«Правый сектор» (запрещена в России), «Украинская повстанческая армия» (УПА) (запрещена в России), ИГИЛ (запрещена в России), «Джабхат Фатх аш-Шам» бывшая «Джабхат ан-Нусра» (запрещена в России), «Аль-Каида» (запрещена в России), «Фонд борьбы с коррупцией» (запрещена в России), «Штабы Навального» (запрещена в России), Facebook (запрещена в России), Instagram (запрещена в России), Meta (запрещена в России), «Misanthropic Division» (запрещена в России), «Азов» (запрещена в России), «Братья-мусульмане» (запрещена в России), «Аум Синрике» (запрещена в России), АУЕ (запрещена в России), УНА-УНСО (запрещена в России), Меджлис крымскотатарского народа (запрещена в России), легион «Свобода России» (вооруженное формирование, признано в РФ террористическим и запрещено), Кирилл Буданов (внесён в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга), Международное общественное движение ЛГБТ и его структурные подразделения признано экстремистским (решение Верховного Суда Российской Федерации от 30.11.2023), «Хайят Тахрир аш-Шам» (признана тер. организацией Верховным Судом Российской Федерации)

«Некоммерческие организации, незарегистрированные общественные объединения или физические лица, выполняющие функции иностранного агента», а так же СМИ, выполняющие функции иностранного агента: «Медуза»; «Голос Америки»; «Реалии»; «Настоящее время»; «Радио свободы»; Пономарев Лев; Пономарев Илья; Савицкая; Маркелов; Камалягин; Апахончич; Макаревич; Дудь; Гордон; Жданов; Медведев; Федоров; Михаил Касьянов; Дмитрий Муратов; Михаил Ходорковский; «Сова»; «Альянс врачей»; «РКК» «Центр Левады»; «Мемориал»; «Голос»; «Человек и Закон»; «Дождь»; «Медиазона»; «Deutsche Welle»; СМК «Кавказский узел»; «Insider»; «Новая газета»