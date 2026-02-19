Счетная палата нашла 3 млрд рублей растраты на снабжении населения связью

Счетная палата нашла 3 млрд рублей растраты на снабжении населения связью

Минцифры в 2025 году нашло оригинальный способ борьбы с цифровым неравенством – прокладывать связь там, где она уже есть. Счетная палата обнаружила, что почти 3 миллиарда рублей, направленные на обеспечение интернетом 500 населенных пунктов, были потрачены впустую. Об этом на заседании IT-комитета в Госдуме сообщил аудитор Данил Шилков.

Формально программа устранения цифрового неравенства (УЦН) выглядела красиво: деньги выделены, объекты построены, отчеты сданы. Вот только незадача – все эти вышки и линии связи возводились там, где в этом не было никакой необходимости. Там операторы уже давно и успешно оказывали услуги интернета и связи.

О результатах такой «цифровизации» можно только догадываться: многочисленные населенные пункты, которые действительно нуждались в подключении, так и остались ждать, пока миллиарды растворялись в воздухе.

3 миллиарда рублей – это не просто большая цифра. Это десятки реальных деревень и поселков, где люди могли бы получить нормальный интернет, но не получили, и неизвестно когда смогут к нему приобщиться. Программа устранения цифрового неравенства, судя по всему, устраняла таковое лишь в отчетах перед начальством.
  Evgenijus
Сегодня, 10:59
    Evgenijus
    +1
    Сегодня, 10:59
    Счетная палата сделала вид, что проснулась и подключилась к борьбе с коррупцией в России. А до этого никто не знал, в том числе и сам Данил Шилков, откуда в квартирах коррупционеров лежат сумки с миллиардами рублей ...
  Uncle Lee
Сегодня, 10:59
    Uncle Lee
    +1
    Сегодня, 10:59
    программа устранения цифрового неравенства (УЦН)
    Какое красивое название ! И запрет некоторых мессенждеров. what
  miry_mir
Сегодня, 11:07
    miry_mir
    0
    Сегодня, 11:07
    зато в госуслугах сделали голосование, типа кто больше голосов получит там поставят вышки. кто такое придумал мне интересно у него с головой все в порядке?. Почему нельзя просто сделать так например, в каждом сельском районе выбираются первые три-пять сел, деревень исходя из численности населения и там строят вышки в этом году, на следующий год следующие три-пять деревень и тд. Исходя из этого выделять средства на данную программу., дадут больше денег-больше сделают, меньше-меньше. а то сделали ромашку какую то:голосуй, а то не получите вышку.