Украинские «сопутствующие переговорам перемоги». Пиар-акция вместо «контрнаступа»
За пару дней до начала переговоров в Женеве я писал о том, что это будет очередная попытка пиара Зеленского, не более того. Киев и его европейские хозяева не готовы к мирным переговорам. Все эти встречи всего лишь очередные площадки, где Запад пытается показать, точнее, доказать тот факт, что именно Россия выступает за продолжение войны. Правда, при отсутствии поддержки американского президента эта позиция все чаще выглядит как фарс.
Но сегодня о другом. За время СВО мы успели привыкнуть к тому, что перед любыми переговорами ВСУ организуют какую-то «заварушку» на одном из участков фронта с громким названием «контрнаступ», которую пиарят в своих и западных СМИ, а потом успешно «забывают». Было бы действительно удивительно, если бы перед Женевой этого не произошло.
Зеленский не забыл, что когда-то был достаточно неплохим шоуменом. Для шоу не важно, что происходит реально. Важно, как это видят окружающие. Помните, наверное, что даже свое президентство этот шут получил именно благодаря шоу. Никаких продуманных программ по стабилизации страны, никаких подготовленных планов, просто лозунги и громкие заявления в юмористическом сериале «Слуга народа». Народ, даже у нас, даже достаточно умные и грамотные люди, поверили, что Зеленский и Голобородько — один человек...
И не «подвел» киевский лжепрезидент автора этих строк. «Контрнаступ» был! И не просто был, а он пока ещё есть! А то, что большинство читателей об этом не знают, это «происки» Москвы. Успешная работа наших СМИ и интернет-ресурсов. Такое объяснение я уже слышал у одного из украинских военных экспертов. Наверное, такие заявления сделал не только он, но и другие украинские патриотические аналитики.
Естественно, у читателей возник вполне законный вопрос о месте этого самого «контрнаступа», о том, какие же результаты этого мероприятия и какие наши действия по ликвидации «опасности». Не буду интриговать. «Контрнаступ» случился там, где уже многие месяцы наши войска планомерно «душат» ВСУ и продвигаются к областному центру. В Запорожье. Для понимания того, что там происходит сегодня, необходимо чуть внимательнее рассмотреть ситуацию.
Как ВСУ превращает «мясо» в «перемогу»
Начать следует не с конкретных примеров, а с общего замысла киевских стратегов. Вы никогда не задумывались, чем хороша степь для военных? Чем она плоха, думаю, задумывались, а чем хороша? Открытое пространство с редкими лесополосами и разбросанными населенными пунктами. Практически проблема и для обороняющихся, и для наступающих.
А о том, чем отличается реальное наступление от пиар-акции, не думали? Между тем отличие простое. Для реального наступления важна цель, для пиар-акции важен шум и видимость каких-то побед. Как такое может быть на войне? Увы, может. И бывает довольно часто. По различным причинам. Иногда независимо от решения командиров или даже действий личного состава. Где-то связь подвела, где-то в пылу боя слишком глубоко вклинились в оборону и потеряли связь с тылом. Причин много.
Итак, для того чтобы доложить о «перемоге», об отбитом у противника населенном пункте, необходимо: во-первых, каким-то образом проникнуть в этот населенный пункт хотя бы нескольким ДРГ или штурмовым группам. Во-вторых, установить контроль над прилегающей степью с помощью дронов. Таким образом, степь становится ничьей, «серой зоной». Можно докладывать о «перемоге».
Последние недели погода в зоне БД крайне нестабильна. Туман, заморозки, осадки. Условия практически идеальны для «наглецов». Разведка противника активно работает на ЛБС. Ищет наиболее слабые места. И вот там-то, обычно на нескольких бронемашинах, организует прорыв. Задача проста. Углубиться в степь, в лесопосадки, а ещё лучше укрыться в населенном пункте и обороняться до подхода главных сил. Теоретически, конечно.
«Окно», которое использовалось для прорыва, никто и не думал расширять или сохранять. «Главных сил», того самого ударного кулака, тоже нет. А есть населенный пункт, «слоеный пирог», когда противники сидят чуть ли не в соседних домах, и есть команды дроноводов с обеих сторон, которые контролируют степь. Отсутствует логистика. Нет боеприпасов, нет продовольствия, нет эвакуации 300-х.
Теперь о примерах. «Освобождение» НП Плавни. 18 февраля. Погода — дождь, туман. Штурмовая группа ВСУ на бронемашинах прорывается по трассе Е-195 в Плавни и сразу «исчезает». Понятно, что исчезает в подвалах домов. Наступление это или нет? Десант? Увы, та самая пиар-акция. Бойцов отправили на смерть. Думаю, их даже серьезно «зачищать» не будут. Зачем? Сами выползут от безнадеги и голода.
Кстати, операция по захвату Плавней дублировалась. Сценарий практически такой же, только район другой. Группа прорывалась в северные районы Степногорска. Для десанта это быстро закончилось... пленом. Думаю, прорыв в Степногорске был основным. Плавни — скорее отвлекающий удар. Почему? Контроль над Степногорском позволяет нашим подразделениям физически перерезать трассу М-18. Тем самым ВСУ будут лишены возможности прорыва к Каховскому водохранилищу.
Тем более что это уже не секрет, и русская армия целенаправленно этим занимается. Нами занято и практически зачищено Приморское. Наши ДРГ уже недалеко от Речного. Стало ясно, что трасса М-18 будет скоро перерезана и снабжение ВСУ застопорится.
Это вовсе не означает, что войска на ЛБС «имитируют» бои. Дерутся жестко, даже жестоко. Особенно тяжелые бои идут в районе Косовцева и Терноватого. Здесь противник стремится выбить наши подразделения из прибрежных районов реки Гайчур. Тут все дело в будущем, точнее, в наступлении весны. Речка всегда является естественным рубежом, где есть хоть какие-то условия для организации обороны.
О том, что в этот район противник стягивает силы, разведка знала. Ещё в начале февраля ВСУ перебросили две ДШБ из-под Орехова, практически лишив обороняющихся резервов на других участках. Было понятно, что надежда на успех «контрнаступа» — это надежда на удачу. Вернут рубежи на берегу реки — можно хоть на какое-то время остановить русских. Пока грезы противника так и остаются грезами. А вот дроны по всей долине — это факт. Не получилось «освободить», делают «серую зону». Всё по вышеописанной схеме.
В целом могу написать банальность. Ощущение такое, что противник либо надеется на скорое прекращение БД, либо это агония в стиле «сгорел сарай, гори и хата». В условиях ограниченности людских резервов так тратить личный состав… Хотя есть и третий вариант — до последнего украинца. То, что старики вдруг резко помолодели и стройными рядами двинулись добровольцами в ВСУ, уже есть. Остались молодые. Те, восемнадцатилетние, студенты и прочие льготники. Для меня не станет неожиданностью указ Зеленского о призыве молодых.
Обе стороны готовятся к весне
Парадокс ситуации состоит в том, что обе стороны конфликта, говоря о желании прекратить конфликт, прекрасно понимают, что этого не произойдет. Понимают и готовятся к «весеннему обострению». Я, честно говоря, не завидую нашим генералам. Ситуация развивается так, что этим летом наши войска окажутся «у стен» большого города. Брать который ой как не хочется. Да и незачем, по моему мнению.
Для Зеленского же это последняя возможность обеспечить личную безопасность и безопасность капитала. Да и простые граждане Украины не очень-то желают поражения режиму Зеленского. Это уже не те украинцы, которых мы помним по СССР, это другой народ, с другой, чуждой нам ментальностью. Не все, но большинство. И вот это большинство нам «достанется» вместе с Харьковом, например. Представляете ситуацию. Голодные, холодные, злые, ненавидящие нас люди... И полностью разрушенная экономика…
