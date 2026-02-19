В Британии решили заменить российский титан переработанным вторсырьем

Британская компания QinetiQ наладила производство вертолетов с использованием комплектующих, изготовленных при помощи 3D-печати из переработанного титана.

Как сообщает портал NextGenDefense, титан был извлечен из списанной машины, переработан и использован для изготовления шарнира, который крепит штангу для сбора аэронавигационных данных к вертолету A109. Добытый из списанной техники металл был переработан в порошок и впоследствии использован для 3D-печати новых комплектующих.



Утверждается, что разработанный британской компанией метод переработки эффективен на 97 процентов, сокращает количество отходов и дает возможность обеспечить производителей вооружений такими дорогостоящими материалами, как титан. Помимо повышения эффективности, этот процесс также сокращает выбросы углекислого газа более чем на 94 процента по сравнению с традиционными способами производства.

Поскольку титан благодаря своей устойчивости к коррозии чрезвычайно важен для производства военной техники, в условиях сокращения объемов поставок из России и Китая переработка списанных деталей остается едва ли не единственным способом обеспечить ВПК этим ценным сырьем. Предполагается, что таким образом Британия может снизить зависимость от импорта, создав внутреннюю цепочку поставок с использованием процесса переработки дефицитных металлов, добытых из списанной техники. Как известно, титан незаменим в авиационной промышленности благодаря соотношению прочности к весу, коррозионной стойкости и стабильности при высоких температурах.
  1. ROSS 42 Звание
    ROSS 42
    +2
    Сегодня, 11:24
    А чего там...В одной ванне моются всей семьёй, в раковине умываются не все, некоторые пользуются водой из унитаза (там же мыло из вторичного серья)...
  2. Владимир Владимирович Воронцов Звание
    Владимир Владимирович Воронцов
    +3
    Сегодня, 11:26
    ❝ В условиях сокращения объёмов поставок из России и Китая переработка списанных деталей остается едва ли не единственным способом обеспечить ВПК этим ценным сырьем ❞ —

    — Значит, списывать надо побольше и почаще ...
    1. Mouse Звание
      Mouse
      +2
      Сегодня, 11:30
      И все, что под руку попадется.... Покупай по новой....wink
  3. Gomunkul Звание
    Gomunkul
    -3
    Сегодня, 11:29
    в условиях сокращения объемов поставок из России и Китая
    Автору, к сожалению Россия не входит в лидеры по производству титана.
    Россия — располагает одной из крупнейших в мире сырьевых баз титана, но вклад страны в мировое производство концентратов титана — всего 0,03%.

    Страны-лидеры
    По данным на 2024 год, некоторые страны, которые производят титан:
    Китай — 3,3 млн тонн минеральных концентратов;
    Мозамбик — 1,9 млн тонн минеральных концентратов;
    Южная Африка — 1,4 млн тонн минеральных концентратов;
    Австралия — 600 тыс. тонн минеральных концентратов;
    Норвегия — 360 тыс. тонн минеральных концентратов.

    1. Китун Евгений Звание
      Китун Евгений
      +6
      Сегодня, 11:56
      У Ависмы четверть рынка изделий из титана. Просто добыть его мало.
      1. Gomunkul Звание
        Gomunkul
        0
        Сегодня, 13:04
        У Ависмы четверть рынка изделий из титана. Просто добыть его мало.
        И, что из этого следует? 25%, это хорошо, но это не монополия. Потребитель титана, спокойно может обойтись если будет работать на изделиях от трёх оставшихся, ну худой конец на двух поставщиках. И преимущество всегда за конечным покупателем, а не за поставщиком сырья или полуфабрикатов.
        1. Paranoid62 Звание
          Paranoid62
          0
          Сегодня, 13:08
          Цитата: Gomunkul
          25%, это хорошо, но это не монополия

          Это "блокирующий пакет". Шутка, с долей шутки, как всегда.

          Цитата: Gomunkul
          Потребитель титана, спокойно может обойтись если будет работать на изделиях от трёх оставшихся, ну худой конец на двух поставщиках

          Попробуйте вдвое урезать свой суточный рацион, платя при этом за продукты двойную цену - получите внятное представление о вами предложенном. Через пару месяцев после начала эксперимента расскажете, понравилось ли оно вам.
          1. Gomunkul Звание
            Gomunkul
            0
            Сегодня, 13:11
            Попробуйте вдвое урезать свой суточный рацион, платя при этом за продукты двойную цену - получите внятное представление о вами предложенном.
            Если нет монополии, то любой потребитель будет развивать альтернативных поставщиков, цель создать конкуренцию выторговывая себе более приемлемые условия.
            1. Paranoid62 Звание
              Paranoid62
              0
              Сегодня, 13:15
              Цитата: Gomunkul
              Если нет монополии, то любой потребитель будет развивать альтернативных поставщиков

              Несомненно. Как и то, что свободного титана на рынке нет - никто не работает "на склад". Поэтому "блокирующий пакет" Ависмы - вполне себе рабочий инструмент для вразумления неразумных

              И да, речь о металле и изделиях из него, а вовсе не о "минеральных концентратах", ваш довод немного не в кассу wink
              1. Gomunkul Звание
                Gomunkul
                0
                Сегодня, 13:19
                И да, речь о металле и изделиях из него, а вовсе не о "минеральных концентратах", ваш довод немного не в кассу
                Мой довод к тому, что если припрёт, то любой потребитель начинает действовать. В статье как раз и говорится об этом. О переходе от прямых закупок изделий к переработки вторсырья в готовые изделия.
                «Жить захочешь — не так раскорячишься»
                yes
                1. Paranoid62 Звание
                  Paranoid62
                  0
                  Сегодня, 13:25
                  Цитата: Gomunkul
                  В статье как раз и говорится об этом

                  Да, спасибо, я помню:

                  титан был извлечен из списанной машины, переработан и использован для изготовления шарнира, который крепит штангу для сбора аэронавигационных данных к вертолету A109. Добытый из списанной техники металл был переработан в порошок и впоследствии использован для 3D-печати новых комплектующих

                  D&G. Дорого и глупо, в переводе. И да - деталь не самая ответственная, пусть лопатку двигателя так напечатают, тогда будет тема для разговора.

                  Цитата: Gomunkul
                  Жить захочешь — не так раскорячишься

                  Да пусть себе развлекаются, коль денех много laughing
                  1. Gomunkul Звание
                    Gomunkul
                    0
                    Сегодня, 13:30
                    Да пусть себе развлекаются, коль денех много
                    Согласен, кто же им может запретить. Я лишь выше показал, что сырья в мире хватает и если кому то приспичит, смогут организовать своё собственное производство. smile
                    1. Paranoid62 Звание
                      Paranoid62
                      0
                      Сегодня, 13:32
                      Цитата: Gomunkul
                      Я лишь выше показал, что сырья в мире хватает и если кому то приспичит, смогут организовать своё собственное производство

                      Да, это очевидно.
                      1. Gomunkul Звание
                        Gomunkul
                        +1
                        Сегодня, 13:32
                        Да, это очевидно.
                        Если судить по минусам, то не всем. laughing
                      2. Paranoid62 Звание
                        Paranoid62
                        +1
                        Сегодня, 13:33
                        Цитата: Gomunkul
                        Да, это очевидно.
                        Если судить по минусам, то не всем. laughing

                        На вкус и на цвет... ловите плюс laughing
                      3. Gomunkul Звание
                        Gomunkul
                        0
                        Сегодня, 13:36
                        На вкус и на цвет...
                        Так и есть. yes good
    2. Andobor Звание
      Andobor
      +4
      Сегодня, 12:02
      вклад страны в мировое производство концентратов титана — всего 0,03%.
      Это руда, руды в мире валом: Титан никак не относится к редким элементам (9-е место по распространённости). Месторождения разбросаны по всему миру.
      А по производству металла на третьем месте после Китая и Японии, а по экспорту на первом 25% мирового рынка, причём по качеству в большинстве отраслей его не чем заменить.
      1. old_pferd Звание
        old_pferd
        0
        Сегодня, 13:20
        Руды-то навалом, только вот много зависит от ее качества и горно-геологических условий отработки, а вот с этим у нас плоховато. Китай разрабатывает гигантские месторождения с богатыми рудами в районе Паньчжихуа.
        1. Andobor Звание
          Andobor
          0
          Сегодня, 13:49
          Цитата: old_pferd
          Руды-то навалом, только вот много зависит от ее качества и горно-геологических условий отработки,

          По запасам руды титана Россия на первом месте в мире. Месторождений и в России валом. У меня рядом под Ставрополем есть отличное росыпное месторождение в верхнесарматских песках Бешпагирское, но там поля где собирают по два урожая, шикарный сосновый бор, - редкость для наших мест.
          Ковырять всё это отказались, проще купить руду на Мадагаскаре, она дешёвая, объёмы небольшие, парохода хватит заводу, работать много лет, полно месторождений в Сибири на любой вкус и цвет, где лес рубить не жалко, но там логистика - сибирский коэффициент, если будет необходимость накопаем сколько угодно.
  4. asng Звание
    asng
    +3
    Сегодня, 11:31
    Ввести ответные санкции - прекратить продажу любых природных ресурсов и сырья враждебно настроенным странам.
  5. tralflot1832 Звание
    tralflot1832
    +1
    Сегодня, 11:35
    Россия не является монополистом в производстве титана !!! bully
    1. Китун Евгений Звание
      Китун Евгений
      +4
      Сегодня, 11:57
      Четверть рынка это не монополия, но весомая часть.
    2. Andobor Звание
      Andobor
      +2
      Сегодня, 12:09
      Цитата: tralflot1832
      Россия не является монополистом в производстве титана !!! bully

      25% мирового рынка, причем по качеству в некоторых отрослях его не чем заменить,
      - есть титан из корого можно делать только лопаты.
  6. AK-1945 Звание
    AK-1945
    +2
    Сегодня, 11:54
    Да пусть хоть кизяком заменяют.
  7. Alex F._2 Звание
    Alex F._2
    0
    Сегодня, 12:47
    Какое правильное решение было закрыть для этих островитян наше небо, летают фиг знает на чём - на "вторсырье из бачков"...
  8. Schneeberg Звание
    Schneeberg
    0
    Сегодня, 13:18
    Цитата: tralflot1832
    Россия не является монополистом в производстве титана !!!
    Не монополист. Зато имеет вес на рынке
  9. Gado Звание
    Gado
    0
    Сегодня, 13:38
    Верю на слово британской компании...цензура...цензура, еще раз, вперед, к успеху!