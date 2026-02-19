США требуют не допускать Украину на летний саммит НАТО в Анкаре

США требуют не допускать Украину на летний саммит НАТО в Анкаре

Вашингтон решил напомнить союзникам, кто в альянсе устанавливает правила, и заодно перекроить повестку предстоящего саммита в Анкаре. Администрация Трампа в последние месяцы активно лоббирует недопуск официального участия Украины на июльскую встречу НАТО. Об этом сообщает Politico со ссылкой на источники, знакомые с ситуацией.

Американцы, судя по утечкам, взялись за «генеральную уборку» повестки всерьез. Помимо украинского вопроса, под раздачу попали миротворческие операции в Косово и присутствие союзников из Азиатско-Тихоокеанского региона.



Формальная логика Трампа понятна: НАТО – это евроатлантический оборонный пакт, а не глобальный клуб по интересам. Но за этим стремлением «откатить десятилетия расширения» скрывается нечто большее. Это сигнал и Брюсселю, и Киеву: игра по старым правилам закончена. Украину, которую годами кормили обещаниями и манили перспективой членства, теперь демонстративно оставляют за порогом.

Что характерно, речь идет не просто о нежелании видеть Зеленского в Анкаре. Американцы давят на союзников, чтобы те поддержали эту линию. И, судя по всему, давление дает результаты – в кулуарах альянса уже шепчутся о том, что «надо пересмотреть приоритеты».
  tatra
Сегодня, 11:36
    tatra
    -4
    Сегодня, 11:36
    США отменят санкции против РФ из-за потенциальных совместных проектов на $14 трлн, заявил спецпредставитель президента РФ Дмитриев:
    Сибирь55
Сегодня, 12:02
      Сибирь55
      +2
      Сегодня, 12:02
      Сказал "А", говори и "Б"
      Так что там после двоеточия в Вашей цитате?
      Читаем:
      США в конечном итоге снимут санкции, потому что санкции против России обошлись американским компаниям более чем в 300 миллиардов долларов. Снятие санкций с России отвечает интересам США», — заявил он.

      По словам Дмитриева, портфель потенциальных американо-российских проектов составляет более 14 трлн долларов. Также глава РФПИ опроверг новость о том, что Россия предлагала США сделки на 12 трлн долларов в обмен на отмену санкций.


      Да и цитата неверна.
      США в перспективе могут отменить санкции против России из-за собственных финансовых потерь.


      https://www.business-gazeta.ru/news/695306
      Васян1971
Сегодня, 12:07
        Васян1971
        0
        Сегодня, 12:07
        Цитата: Сибирь55
        Да и цитата неверна.
        США в перспективе могут отменить санкции

        Вот именно! "Могут", "в перспективе", а выгоду и дивиденды хотят немедленно и в полном объёме.
      ZovSailor
Сегодня, 13:48
        ZovSailor
        0
        Сегодня, 13:48
        Сибирь55
        Сегодня, 12:02
        Да и цитата неверна.

        hi В переводе на наш русский пролетарский язык- там геморроя больше чем на проведение активных боевых действий или улаживания конфликта в бандерштате.
        Отмены санкций матрасников не будет, кроме частичной отмены некоторых, такова общая стратегия всех предыдущих администраций Фашингтона и будущих, что подтверждается исторически.
  Mouse
Сегодня, 11:37
    Mouse
    +1
    Сегодня, 11:37
    Американцы, судя по утечкам, взялись за «генеральную уборку»

    Мусор- поганой метлой.....
  AK-1945
Сегодня, 12:03
    AK-1945
    0
    Сегодня, 12:03
    США требуют не допускать Украину на летний саммит НАТО в Анкаре

    Правильно, кострюлеголовым там не место.
  Andobor
Сегодня, 12:22
    Andobor
    0
    Сегодня, 12:22
    Нечего там каклам делать, - заборы обсыкать.
  Schneeberg
Сегодня, 13:16
    Schneeberg
    0
    Сегодня, 13:16
    Свиномордых позже ознакомят с коммюнике. Если захотят wink