ЕС требует включить в соглашение по Украине вывод ВС РФ из Белоруссии и ПМР

Глава евродипломатии Кая Каллас распространила среди представителей стран Евросоюза проект европейской версии соглашения по Украине, в котором, помимо требований выплат Россией репараций, предусмотрен вывод российских войск из Белоруссии, Грузии, Армении и ПМР.

Кроме того, ЕС будет настаивать на демилитаризации и отказе признания перешедших под контроль России территорий бывшей УССР, прекращении так называемых «гибридных атак» Москвы против Европы, а также «демократизации» российского общества. В документе говорится, что «мир на Украине не может быть достигнут без участия ЕС за столом переговоров и без учета ключевых интересов ЕС».

В максималистичных до абсурда требованиях ЕС также содержится пункт о выводе из Белоруссии российских ядерных вооружений и отмена Россией нормы, при которой национальное российское законодательство выше международных договоров. ЕС также призывает к проведению в России «свободных и честных выборов» с участием западных наблюдателей, свободе СМИ, отмене закона об иностранных агентах, а также прекращении «исторической фальсификации и других законов, криминализирующих инакомыслие и делегитимизирующих независимые СМИ и гражданское общество». По сути, Европа фактически предлагает России классическое «платить и каяться».

Представленный Каллас документ будет обсуждаться на встрече министров иностранных дел стран Евросоюза, которая пройдет в Брюсселе 23 февраля.
  1. Владимир Владимирович Воронцов Звание
    Владимир Владимирович Воронцов
    +1
    Сегодня, 11:45
    ЕС требует включить в соглашение по Украине вывод ВС РФ из Белоруссии и ПМР ❞ —

    — У кого требует? Не ваше это дело, без вас разберёмся ...
  2. al3x Звание
    al3x
    +15
    Сегодня, 11:46
    Похоже, новая партия дури прибыла в ЕС. По всей видимости, лютейшая химия. Потом они будут требовать разделения России на отдельные государства. Ага.
    1. carpenter Звание
      carpenter
      +7
      Сегодня, 12:00
      Цитата: al3x
      Похоже, новая партия дури прибыла в ЕС. По всей видимости, лютейшая химия.

      Да она и не заканчивалась, весь Медельинский кокаиновый картель на них работает без остановки.
      1. Netl Звание
        Netl
        -1
        Сегодня, 12:36
        Цитата: carpenter
        Да она и не заканчивалась

        Пока еще нельзя так говорить. Все, что мы видим - некий набор хотелок из утечки из некого проекта неутвержденного документа.

        То, что многие европейские правительства активно поддерживают укро-нацизм известно задолго до 2022 и даже до 2014 года. Но тут дело в другом, там далеко не все идиоты и понимают, что реальное соглашение не может состоять только из хотелок одной из сторон. request
        1. Sky Strike fighter Звание
          Sky Strike fighter
          -1
          Сегодня, 12:54
          .Глава евродипломатии Кая Каллас распространила среди представителей стран Евросоюза проект европейской версии соглашения по Украине, в котором, помимо требований выплат Россией репараций, предусмотрен вывод российских войск из Белоруссии, Грузии, Армении и ПМР.

          Кроме того, ЕС будет настаивать на демилитаризации и отказе признания перешедших под контроль России территорий бывшей УССР, прекращении так называемых «гибридных атак» Москвы против Европы, а также «демократизации» российского общества. В документе говорится, что «мир на Украине не может быть достигнут без участия ЕС за столом переговоров и без учета ключевых интересов ЕС».


          Непросто же так Telegram прикрывают. Видать партнёры западные нащупали болевые точки в виде счетов элиты на Западе.А как поговаривал в своё время Бжезинский если ваша элита держит деньги в другой стране,то это уже не ваша элита,а элита подконтрольная той стране где находятся деньги. Так что даже не удивлюсь если все эти условия выполнят и благополучно сменят место работы по собственному желанию типа для лучшего будущего страны ну и для своего личного лучшего будущего,ну как в 90-ые годы объясняли нечто подобное.
          1. свой1970 Звание
            свой1970
            0
            Сегодня, 13:09
            Цитата: Sky Strike fighter
            А как поговаривал в своё время Бжезинский если ваша элита держит деньги в другой стране,то это уже не ваша элита,а элита подконтрольная той стране где находятся деньги

            Вся мировая элита была в тот момент подконтрольна Швейцарии - где ВСЕ хранили бабло?????!!!
            1. Sky Strike fighter Звание
              Sky Strike fighter
              +1
              Сегодня, 13:12
              Швейцарии,которая в свою очередь подконтрольна Западу через транснациональный капитал.
              Если ваша элита хранит деньги в наших банках, то она уже не ваша, а наша элита. Збигнев Бжезинский.
    2. Попандос Звание
      Попандос
      -1
      Сегодня, 12:15
      новая партия дури прибыла в ЕС
      один вопрос - они эти химикаты потребляют индивидуально, или распыляют по площади всей эуропы?
      Интересно, обыкновенные жители ЕС поддерживают эту Какалас, или всё же более трезвые?
  3. Mouse Звание
    Mouse
    +1
    Сегодня, 11:46
    Ху- ху, не хо-хо?.......... no
    Заигрались.....
    1. Paranoid62 Звание
      Paranoid62
      0
      Сегодня, 13:30
      Цитата: Mouse
      Заигрались...

      Не то слово. Забавно: Европейцев никто никуда не зовет (демонстративно, я бы сказал), мнение их никому не интересно... вот они и бесятся. Дух Анкориджа, он такой - дух laughing

      Приветствую, да hi
  4. th.kuzmichev Звание
    th.kuzmichev
    +7
    Сегодня, 11:48
    В психушке снова обострение
    1. Себенза Звание
      Себенза
      +1
      Сегодня, 12:50
      А что не по делу сказала? Озвучила требования.
      1. sgrabik Звание
        sgrabik
        -1
        Сегодня, 13:35
        Никаких требований они нам предъявлять не могут в принципе, не в той ситуации они сейчас находятся чтобы что то нам предъявлять, это просто их нелепые и необоснованные хотелки, но хотеть чего либо может каждый, даже психи в психбольнице чего то хотят, вот вам и наглядный пример на лицо.
  5. carpenter Звание
    carpenter
    +6
    Сегодня, 11:49
    проект европейской версии соглашения по Украине, в котором, помимо требований выплат Россией репараций

    Баба-дура, решила, что хахлюки уже Москву заняли и приближаются в Хабаровску и она поедет с местечковым евреем подписывать капитуляцию РФ. А помню, была неплохим адвокатом.
    1. alexandreII Звание
      alexandreII
      0
      Сегодня, 12:40
      Это когда же она была неплохим адвокатом? Ну-ка напомните хоть одно громкое дело которое она выиграла?
      1. carpenter Звание
        carpenter
        0
        Сегодня, 12:51
        Цитата: alexandreII
        Ну-ка напомните хоть одно громкое дело которое она выиграла?

        Выиграла брако-разводный процесс моего друга.
    2. sgrabik Звание
      sgrabik
      0
      Сегодня, 13:15
      Это тупое чучело когда то было адвокатом???
  6. Neo-9947 Звание
    Neo-9947
    +6
    Сегодня, 11:49
    Я понимаю, что это только для начала...
  7. Zoldat_A Звание
    Zoldat_A
    +2
    Сегодня, 11:49
    Кая Каллас распространила среди представителей стран Евросоюза проект европейской версии соглашения по Украине, в котором, помимо требований выплат Россией репараций, предусмотрен вывод российских войск из Белоруссии, Грузии, Армении и ПМР.
    КаКа, как её зовут в Ээстооооннниии, вместо того, чтобы без толку мусолить одну и ту же книгу, хоть бы в Википедии прочитала, что такое "репарации".
    А то как в том анекдоте...
    - Да нет доктор, у меня всё в порядке. Но слова-то какие красивые - "эрекция"... "поллюция"... "эякуляция"....
  8. 501Legion Звание
    501Legion
    +5
    Сегодня, 11:50
    пошла нафиг эта прошмандовка балтийская
  9. teron Звание
    teron
    +8
    Сегодня, 11:54
    Складывается ощущение, что они победили. Или заболели.
    А вообще, это вот то самое, против чего сейчас наша страна ведет СВО.
    1. sgrabik Звание
      sgrabik
      0
      Сегодня, 13:12
      Это явно второе, победить они нас не смогут, если мы сами не совершим каких нибудь нелепых ошибок, вроде тех которые мы совершили в 90-е годы, фактически сдав нашу страну Западу.
  10. Кирилл76 Звание
    Кирилл76
    +6
    Сегодня, 11:56
    "Пьяная мать - горе в семье" (с).
  11. alexboguslavski Звание
    alexboguslavski
    +1
    Сегодня, 11:56
    Глава евродипломатии Кая Каллас распространила среди представителей стран Евросоюза


    То, что распространяет КаКа, не просто заразно, а смертельно заразно.
    1. sgrabik Звание
      sgrabik
      0
      Сегодня, 13:09
      Если этот нелепый персонаж смертельно болен, то он и крайне заразен, всё взаимосвязано.
  12. carpenter Звание
    carpenter
    +3
    Сегодня, 11:57
    Представленный Каллас документ будет обсуждаться на встрече министров иностранных дел стран Евросоюза, которая пройдет в Брюсселе 23 февраля.

    Из того ясно, что Четвёртый Рейх к "Дранг нах Остен" готов, осталось поднять руки "кто ЗА", против и воздержавшихся выгоняют из рейха и причисляют к "руке Москвы".
    1. Васян1971 Звание
      Васян1971
      0
      Сегодня, 12:02
      Цитата: carpenter
      Из того ясно, что Четвёртый Рейх к "Дранг нах Остен" готов, осталось поднять руки "кто ЗА"

      Маленький нюанс, портящий всю сладкую картину: готов "в принципе". А в нюансах, как известно, и кроется всякое-разное-неприятное...
  13. Васян1971 Звание
    Васян1971
    +3
    Сегодня, 12:00
    Представленный Каллас документ будет обсуждаться на встрече министров иностранных дел стран Евросоюза, которая пройдет в Брюсселе 23 февраля.

    И ведь, на полном серьёзе ЭТО обсуждать будут, а по итогам обсуждения требовать исполнения в полном объёме...fool
    1. ВлК Звание
      ВлК
      +3
      Сегодня, 12:05
      а не надо было бегать с протянутой рукой, непрерывно уговаривая начать договариваться, победители так себя не ведут, только проигравшие, в надежде успеть чего-то выторговать
      1. vinschu Звание
        vinschu
        0
        Сегодня, 13:31
        Десять плюсов!!!++++++++
  14. Федор 5755 Звание
    Федор 5755
    +2
    Сегодня, 12:04
    а харя не треснет от таких хотелок?? Или как говорила героиня И. Муравьевой в одном небезызвестном фильме "Шнурки вам не погладить"??
  15. R02 Звание
    R02
    0
    Сегодня, 12:05
    Кая Фаллос очень требовательна .
  16. Алексей Лантух Звание
    Алексей Лантух
    +1
    Сегодня, 12:05
    Почему нет? Можно! Однако не просто так вывести Например, с ПМР после вывоза складов, с Армении после разоружения Эстонии и выхода её из НАТО. В Грузии наших войск нет. Абхазия и Южная Осетия признанные нами республики и к Грузии не имеют отношения. Репараций никаких. Фигушку.
  17. Pavel57 Звание
    Pavel57
    +1
    Сегодня, 12:09
    Было бы смешно, если бы не было так грустно иметь дело с упёртыми идиотами.
  18. БИАБИА Звание
    БИАБИА
    +1
    Сегодня, 12:11
    ЕС также призывает к проведению в России «свободных и честных выборов» с участием западных наблюдателей, свободе СМИ, отмене закона об иностранных агентах, а также прекращении «исторической фальсификации и других законов, криминализирующих инакомыслие и делегитимизирующих независимые СМИ и гражданское общество». По сути, Европа фактически предлагает России классическое «платить и каяться».

    Было уже. 90-е. Помним, знаем, прошли, не забудем!
  19. matwey Звание
    matwey
    +2
    Сегодня, 12:15
    За чем вообще здесь писать про деб-илов? Это существо даже не понимает что говорит.
    Она напоминает дождевого червя.
    Дождевые черви относятся к числу безмозглых животных, обитающих на суше. Состоят они в основном изо рта, анального отверстия и ряда мышц по всему телу. Кровеносная система животных включает центральный клапан, функционирующий как сердце, а нервную заменяют несколько лимфатических узлов.

    Так от червя хоть польза какая то есть.
  20. faiver Звание
    faiver
    +2
    Сегодня, 12:23
    Забросайте кто нить ее от моего имени навозом...
  21. łubdup Звание
    łubdup
    0
    Сегодня, 12:28
    Tej babie co się w łbie poyebało, albo za dużo białego proszku wzięła!
  22. vadi64 Звание
    vadi64
    0
    Сегодня, 12:33
    Кая просто набитая дура. Она даже не понимает о чём говорит, или просто произносит ртом то, что ей сказали
  23. Andobor Звание
    Andobor
    0
    Сегодня, 12:34
    Россия с ЕС по этому поводу пока не разговаривает, а если разговор зайдёт, то наши требования уже выложены - убрать иностранные войска из новых стран НАТО.
  24. tralflot1832 Звание
    tralflot1832
    +1
    Сегодня, 12:41
    Все болезни женщин от мужского невнимания . laughing drinks
    1. Batman81 Звание
      Batman81
      0
      Сегодня, 13:09
      Нууу, мужским вниманием она явно не обделена. 3-й раз замужем уже.
  25. sgrabik Звание
    sgrabik
    0
    Сегодня, 12:50
    Если более кратко, то эти через чур оборзевшие евро недоумки хотят возвращения России назад в 90-е годы, но это возможно только лишь в их больных воспалённых фантазиях, как говорится, из всех своих сил пытаются выдать желаемое ими за действительное, но этого никогда уже не будет потому, что это в принципе уже не возможно, так что пусть пофантазируют, помечтают, мечтать никому не запрещено, только пусть всегда помнят и учитывают самое главное для них предупреждение - если они попытаются на нас дёрнуться и проявить военную агрессию, то перестанут существовать, возиться с ними так же как с Украиной никто уже не будет!!!
  26. БМП-2 Звание
    БМП-2
    +3
    Сегодня, 12:56
    Ну ничего так размах (или раскат - даже не знаю, что правильнее laughing ). Я так понимаю, теперь Каин ждёт встречных масштабных предложений. Ок. Записывайте:
    - выплата ЕС репараций за разрушения, произведенные ВСУ в России и на всех подконтрольных ей территориях;
    - вывод войск НАТО из всех стран участниц Варшавского договора, и стран, образовавшихся после развала СССР;
    - вывод ЯО со всей территории Европы ("Сделаем Европу снова безопасной!");
    проведение свободных и честных выборов во всех европейских странах при участии наблюдателей из РФ, РБ и КНДР;
    - отмена блокировок российских СМИ и свободное вещание из РФ, РБ и КНДР на территорию Европы;
    - отмена законов, утверждающих "двоемыслие", а также позволяющих фальсифицировать историю и криминализировать гражданское общество;
    - отказ от политики европейского тоталитаризма, превращение Европы из тюрьмы народов в территорию процветания независимых государств.
    Вроде ничего не забыл. Если вспомню - потом допишу! laughing
    1. Бывший солдат Звание
      Бывший солдат
      0
      Сегодня, 13:14
      Записывайте:


      "Помедленней пжлста. Я записую..".....Обязательно телеграфом отправлю в Спортлото.
      1. БМП-2 Звание
        БМП-2
        0
        Сегодня, 13:27
        О! И возобновить еженедельные розыгрыши "Спортлото"! good А призовой фонд сформировать за счет ежемесячных взносов стран-членов ЕС в размере 1 млрд. евро, которым за дополнительную плату предоставляется возможность во время розыгрыша демонстрировать рекламу своей национальной кухни! laughing
  27. Alex DHG Звание
    Alex DHG
    +2
    Сегодня, 12:58
    Они уже успели всех победить, чтобы требовать?
  28. АндрейВРН Звание
    АндрейВРН
    0
    Сегодня, 13:00
    Да надоело уже про эту придурошную!! Сколько можно рассуждать - больная она и всё!! Пора здесь новый раздел заводить - "Палата Номер 6" - вот туда её перлы и помещать! Нечего отвлекать читателей! Тем более там и гинекологиня компанию составит. Да много кто там будет...
  29. Чегевара777 Звание
    Чегевара777
    0
    Сегодня, 13:03
    Вашще просто удивляет Кая Фаллос и все остальные Евроы в таком духе будут продолжать мы не то что не выйдем а наоборот так глубоко всунем что они там завизжат как подсвинки ! Как быстро им промыли мозг .... память короткая !!! Батьке Белорусскому давно выход к морю нужен !! Распашет там все как хотел до Калининграда!
  30. Бывший солдат Звание
    Бывший солдат
    0
    Сегодня, 13:11
    "И чтоб быть ей царицею морскою и Золотая Рыбка была у неё на посылках"
    А.С. Пушкин еще 200 лет назад предвидел, что вздурится чухонской старушке. И в результате получила она разбитое корыто перед носом .
  31. guest Звание
    guest
    +1
    Сегодня, 13:15
    ЕС требует

    Нашей капитуляции они требуют. После этого ещё кто то будет говорить, что они нам не враг?