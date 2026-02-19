Торговый дефицит США сократился на 78% благодаря тарифам, взимаемым с других компаний и стран. В этом году он впервые за многие десятилетия станет положительным.

На протяжении десятилетий США подвергались разграблению нациями, близкими и далекими.

Глава Белого дома Дональд Трамп назвал положительный результат своей тарифной политики. По его словам, ее итогом стало снижение дефицита торгового баланса страны на 78 процентов, которое произошло благодаря введению Вашингтоном тарифов для других государств.Об этом американский президент написал на своей странице в соцсети Truth Social, используя для этого капслок.По его словам, в текущем году впервые за несколько десятков лет торговый баланс США станет положительным.Трамп пишет:Глава Белого дома считает, что ему удалось добиться существенных экономических успехов. Согласно его подсчетам, каждый год Америка по итогам своей внешнеэкономической деятельности теряла один триллион долларов. Ее разоряли и противники, и союзники.Американский лидер заявил:Но Трамп, по его словам, нашел единственно правильный способ восстановить экономический баланс, подняв ввозные пошлины на товары из других стран. Президент США считает, что это позволило «остановить мошенничество» и вернуть Америке ее деньги. По его словам, с этого момента правила игры изменились навсегда.Собственно, несложно заметить, что методы Трампа во внешней политике сильно отличаются от тех, которые применяли его предшественники.