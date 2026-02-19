Трамп назвал положительный для США результат своей тарифной политики

Трамп назвал положительный для США результат своей тарифной политики

Глава Белого дома Дональд Трамп назвал положительный результат своей тарифной политики. По его словам, ее итогом стало снижение дефицита торгового баланса страны на 78 процентов, которое произошло благодаря введению Вашингтоном тарифов для других государств.

Об этом американский президент написал на своей странице в соцсети Truth Social, используя для этого капслок.

По его словам, в текущем году впервые за несколько десятков лет торговый баланс США станет положительным.

Трамп пишет:

Торговый дефицит США сократился на 78% благодаря тарифам, взимаемым с других компаний и стран. В этом году он впервые за многие десятилетия станет положительным.

Глава Белого дома считает, что ему удалось добиться существенных экономических успехов. Согласно его подсчетам, каждый год Америка по итогам своей внешнеэкономической деятельности теряла один триллион долларов. Ее разоряли и противники, и союзники.

Американский лидер заявил:

На протяжении десятилетий США подвергались разграблению нациями, близкими и далекими.

Но Трамп, по его словам, нашел единственно правильный способ восстановить экономический баланс, подняв ввозные пошлины на товары из других стран. Президент США считает, что это позволило «остановить мошенничество» и вернуть Америке ее деньги. По его словам, с этого момента правила игры изменились навсегда.

Собственно, несложно заметить, что методы Трампа во внешней политике сильно отличаются от тех, которые применяли его предшественники.
  SAG
Сегодня, 11:51
    SAG
    +1
    Сегодня, 11:51
    Глава Белого дома считает, что ему удалось добиться существенных экономических успехов

    Каждый президент после Рейгана увеличивал госдолг на 4-5трлн долларов! И Трамп не стал исключением.
    Таких экономических успехов вам желаем и впредь!
    SAG
Сегодня, 12:01
      SAG
      0
      Сегодня, 12:01
      в СРЕДНЕМ увеличивал госдолг на 4-5трлн долларов!
    carpenter
Сегодня, 12:12
      carpenter
      -3
      Сегодня, 12:12
      Цитата: SAG
      Каждый президент после Рейгана увеличивал госдолг на 4-5трлн долларов!

      Да хоть на 100 триллионов, пока печатный станов в Вашингтоне, в США госдолг растягивается как презерватив.
      SAG
Сегодня, 12:35
        SAG
        +1
        Сегодня, 12:35
        Да хоть на 100 триллионов, пока печатный станов в Вашингтоне, в США госдолг растягивается как презерватив

        Всё имеет конец, презерватив бесконечно не растянуть, он лопается. И прекращайте верить во всесилие и неуязвимость сша мой вам совет!
        carpenter
Сегодня, 12:53
          carpenter
          +1
          Сегодня, 12:53
          Цитата: SAG
          И прекращайте верить во всесилие и неуязвимость сша мой вам совет!

          За совет спасибо, но пока скорого "конца" США, я не вижу.
  Mouse
Сегодня, 11:56
    Mouse
    +1
    Сегодня, 11:56
    Все гладко на бумаге.........
  carpenter
Сегодня, 12:04
    carpenter
    0
    Сегодня, 12:04
    Глава Белого дома считает, что ему удалось добиться существенных экономических успехов.

    А кто бы сомневался, грабители всегда имеют положительное сальдо - "Воровать и грабить, не мешки ворочать", даже Гитлер до такого не додумался.
  gridasov
Сегодня, 12:07
    gridasov
    -1
    Сегодня, 12:07
    Трам не окружён людьми с прагматизмом в анализе перспектив в будущем. Вернее весьма много логических решений американским стратегамИ. Но как говориться Бог с Чертям играет в кости. ЧТО выпадет никто не знает.
  AK-1945
Сегодня, 12:42
    AK-1945
    +1
    Сегодня, 12:42
    Было бы удивительно если б он сам себя не похвалил.
  Schneeberg
Сегодня, 13:05
    Schneeberg
    0
    Сегодня, 13:05
    Цитата: AK-1945
    Было бы удивительно если б он сам себя не похвалил.
    Это был бы уже не Трамп, а кто-то другой! wink
  ROSS 42
Сегодня, 13:31
    ROSS 42
    0
    Сегодня, 13:31
    Трамп назвал положительный для США результат своей тарифной политики

    Такого не бывает... Или кто-то согласился на добровольное разграбление собственной страны в угоду США? То ли ещё будет, когда нефтедоллары станут исчезать.