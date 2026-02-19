Мэр Нью-Йорка увеличивает расходы на «инклюзивность» и сокращает штат полиции

Мэр Нью-Йорка увеличивает расходы на «инклюзивность» и сокращает штат полиции

Мэр крупнейшего американского города Нью-Йорка Зохран Мамдани намерен сократить расходы на содержание Департамента полиции. Помимо этого, принято решение отказаться от набора 5000 новых офицеров полиции. Предусмотрено и дальнейшее увольнение полицейских.

Высвободившиеся средства Мамдани собирается использовать для частичного покрытия дефицита городского бюджета. Об этих планах градоначальника Нью-Йорка узнал американский информационный канал Fox News Channel (FNC).



Зохрана Кваме Мамдани избрали 111-м мэром Нью-Йорка в ноябре прошлого года, в должность он вступил 1 января 2026 года. Он является членом Демократической партии и известен своими ультралиберальными взглядами, в том числе резкой критикой политики президента США Дональда Трампа в части контроля миграции.

Причем в ходе предвыборной кампании Мамдани пытался дистанцироваться от своей прежней критики в адрес полиции Нью-Йорка. После массовой стрельбы в офисном здании в центре города в конце июля прошлого года, в результате которой погибли пять человек, в том числе полицейский, кандидат в мэры написал в своем аккаунте соцсети:

Я не выступаю за сокращение финансирования полиции Нью-Йорка.

Однако став мэром, Мамдани довольно быстро забыл о своих предвыборных обещаниях. Согласно последним данным о городском бюджете, Мамдани официально отказался от амбициозных планов своего предшественника Эрика Адамса по увеличению штата полиции Нью-Йорка на тысячи человек. Если бы это решение было принято, численность Департамента полиции увеличилась бы до 40 000 человек — это самый высокий показатель за последние 20 лет.

Комментируя план Адамса принять дополнительно в штат Департамента полиции Нью-Йорка 5000 новых сотрудников, Мамдани заявил журналистам:

Дело не в количестве сотрудников. Дело в безопасности.

В прошлом месяце Мамдани заявил, что город столкнулся с «чрезвычайным» двухлетним дефицитом в размере $12,6 миллиарда, который он объяснил недостаточным бюджетированием предыдущей администрацией расходов, включая денежную помощь, помощь в аренде жилья для бездомных, специальное образование и сверхурочные расходы. Мэр Нью-Йорка выступил за выделение еще нескольких миллиардов государственного финансирования и призывал губернатора штата Кэти Хокул повысить налоги на корпорации и состоятельных жителей.

Предложение поступило всего через день после того, как Хокул объявила о дополнительной помощи штата городу в размере $1,5 миллиарда на текущий и следующий финансовые годы, плюс $510 миллионов на будущие годы для решения финансовых проблем города.

По информации на июль 2025 года, уровень преступности в Нью-Йорке остается высоким с момента начала пандемии коронавируса. Среди крупнейших американских городов в 2024 году Нью-Йорк занимал 23-е место по количеству тяжелых насильственных преступлений на душу населения, а по числу убийств — пятидесятое. Это выше средних значений по стране.

Парадоксально, но будучи одним из мировых финансовых центров, Нью-Йорк получает дотации от штата и федерального правительства. В финансовом году, который закончился в марте 2025 года, крупнейший город США получил от федерального правительства 96 миллиардов долларов при общем размере бюджета около 112 млрд долларов. В нынешнем финансовом году бюджет Нью-Йорка утвержден в размере 127 миллиардов долларов.

При этом, сокращая расходы на полицию, мэр Зохран Мамдани направляет миллионы долларов на расширение бюрократии, занимающейся вопросами «расового равенства», и на высокооплачиваемые должности, ориентированные на обеспечение «инклюзивности» в городских службах.

Согласно плану Мамдани, городское Управление по вопросам расового равенства будет получать 5,6 миллиона долларов в текущем финансовом году, а Комиссии по вопросам расового равенства выделено 4,6 миллиона долларов, что в сумме составит 10,2 миллиона долларов. Новая сумма примерно на 3 миллиона долларов больше, или примерно на 42%, чем около 7,2 миллиона долларов, выделенных на эти цели в прошлом финансовом году.

Министерство образования выделяет более 260 000 долларов на должность руководителя по вопросам многообразия. В то же время в пожарной службе три гражданских должности руководителя по вопросам многообразия и инклюзивности финансируются с общей заработной платой чуть более 301 000 долларов, а также почти 230 000 долларов предусмотрено на оплату сверхурочных, что в сумме составляет около 531 000 долларов.

Пожарная служба Нью-Йорка (FDNY) также финансирует отдельную должность начальника отдела по вопросам многообразия и инклюзивности, зарплата которой составляет чуть более 118 000 долларов, в результате чего общая сумма средств, выделяемых департаменту на руководство вопросами многообразия, достигает примерно 649 000 долларов. Кроме того, город выделит более 835 000 долларов Комиссии по гендерному равенству.

  1. ЖЭК-Водогрей Звание
    ЖЭК-Водогрей
    +2
    Сегодня, 12:21
    У него отличная социалистическая программа - экспроприация миллиардеров, замена полиции народными дружинами, расширение прав рабочих и ЛГБТ.

    Политбюро готовит для Мамдани тезисы для плана преобразования Нью-Йорка. Вносите свои предложения. Голоснем на пленуме и пойдет в работу.

    Пока такие пункты в работе:

    Раздача денег из бюджета города все угнетенным по половому и рассовому признаку

    Назначение офицеров полиции из числа проверенных активистов BLM

    Снос памятников угнетателям

    Экспроприация и снос башни Трампа

    Введение обязательных курсов со сдачей экзамена по научному коммунизму

    Добавляем от актива:

    Высылка всех красивых жительниц Нью-Йорка в Россию с выдачей подъемных, дабы не оскорбляли своим видом бодипозитивных граждан

    Выделить землю в окрестностях Нью-Йорка для посадки овощей и организовать принудительную их уборку учащимися и научными сотрудниками с целью их трудового воспитания

    Объявить украинский язык государственным и обязательным к изучению на территории города

    Для белых мужчин ввести обязательный субботник на котором они будут отрабатывать трудозатраты негров в эпоху рабства

    Увековечить в названиях улиц и памятниках прогрессивных деятелей человечества. В первую очередь Тараса Григорьевича Шевченко

    За переход в гомосексуализм отмена налогов и их повышение за отказ от прогрессивного перехода

    Статую Свободы перекрасить в черный цвет, убрать половые признаки, хитон перекрасить в радужный

    За счет бюджета Нью-Йорка провести восстановление Кабула, Багдада и Могадишо. Жителям стран пострадавших от американского империализма свободный въезд с предоставлением гражданства

    Вносите свои предложения. Времени на раскачку нет.
    1. vinschu Звание
      vinschu
      +1
      Сегодня, 13:40
      Плюсанул. Но Тараса Григорьевича не трогайте!
  2. Дырокол Звание
    Дырокол
    +1
    Сегодня, 12:22
    Ммм... Он же социалист, так то все верно делает. Помню советские пропагандисты ругали США за полицейский произвол и расовое неравенство. Получается новый мэр делает все, что должно понравится советским(бывшим конечно) гражданам.
    1. ЖЭК-Водогрей Звание
      ЖЭК-Водогрей
      +1
      Сегодня, 12:27
      Цитата: Дырокол
      Он же социалист, так то все верно делает.

      Известный борец за права пролетариата Сорос выделил 37 млн. долларов "Партии рабочих семей" для продвижения прогрессивного кандидата Мамдани в мэры Нью-Йорка. Не удивительно, что деятельность Сороса запрещена в России, душат российских коммунистов, отрезают от братьев по интернационалу. Но планам российских эксплуататоров не суждено сбыться. Темницы рухнут! Грянет революция в США, а затем и мировая.
      1. Дырокол Звание
        Дырокол
        0
        Сегодня, 12:42
        Цитата: ЖЭК-Водогрей
        Известный борец за права пролетариата Сорос выделил 37 млн. долларов "Партии рабочих семей" для продвижения прогрессивного кандидата Мамдани в мэры Нью-Йорка.

        Морозов Ленина спонсировал...
  3. tralflot1832 Звание
    tralflot1832
    -2
    Сегодня, 12:27
    Мамдани весёлый парень .Добрался до власти ,просто так не снимешь .В частных тирах портрет мамдани ещё в качестве мешений не используют ? lol
  4. AK-1945 Звание
    AK-1945
    0
    Сегодня, 12:35
    Если он хочет чтобы в Нью-Йорке творился такой же беспредел как в его родном Карачи, он его получит.
    1. solist2424 Звание
      solist2424
      0
      Сегодня, 12:47
      По-моему, он хочет не просто беспредела, он хочет вместе с бандами лично поохотиться на белокожую дичь.
  5. БМП-2 Звание
    БМП-2
    0
    Сегодня, 13:05
    А рассы после этого точно будут равны, или всё-таки некоторые будут ровнее? feel
    Я так понимаю, Мамдани со своим инклюзивом нарывается на эксклюзив! laughing
  6. rocket757 Звание
    rocket757
    0
    Сегодня, 13:07
    Пытатся построить "рай", отдельно от всей остальной территории... Что это значит???
    Будут воровать, много и затейливо...
  7. Schneeberg Звание
    Schneeberg
    0
    Сегодня, 13:13
    Цитата: Дырокол
    Получается новый мэр делает все, что должно понравится советским(бывшим конечно) гражданам
    Да он просто-таки находка для КГБ, если бы оно существовало до сих пор!