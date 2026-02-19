Мэр Нью-Йорка увеличивает расходы на «инклюзивность» и сокращает штат полиции

Я не выступаю за сокращение финансирования полиции Нью-Йорка.

Дело не в количестве сотрудников. Дело в безопасности.

Мэр крупнейшего американского города Нью-Йорка Зохран Мамдани намерен сократить расходы на содержание Департамента полиции. Помимо этого, принято решение отказаться от набора 5000 новых офицеров полиции. Предусмотрено и дальнейшее увольнение полицейских.Высвободившиеся средства Мамдани собирается использовать для частичного покрытия дефицита городского бюджета. Об этих планах градоначальника Нью-Йорка узнал американский информационный канал Fox News Channel (FNC).Зохрана Кваме Мамдани избрали 111-м мэром Нью-Йорка в ноябре прошлого года, в должность он вступил 1 января 2026 года. Он является членом Демократической партии и известен своими ультралиберальными взглядами, в том числе резкой критикой политики президента США Дональда Трампа в части контроля миграции.Причем в ходе предвыборной кампании Мамдани пытался дистанцироваться от своей прежней критики в адрес полиции Нью-Йорка. После массовой стрельбы в офисном здании в центре города в конце июля прошлого года, в результате которой погибли пять человек, в том числе полицейский, кандидат в мэры написал в своем аккаунте соцсети:Однако став мэром, Мамдани довольно быстро забыл о своих предвыборных обещаниях. Согласно последним данным о городском бюджете, Мамдани официально отказался от амбициозных планов своего предшественника Эрика Адамса по увеличению штата полиции Нью-Йорка на тысячи человек. Если бы это решение было принято, численность Департамента полиции увеличилась бы до 40 000 человек — это самый высокий показатель за последние 20 лет.Комментируя план Адамса принять дополнительно в штат Департамента полиции Нью-Йорка 5000 новых сотрудников, Мамдани заявил журналистам:В прошлом месяце Мамдани заявил, что город столкнулся с «чрезвычайным» двухлетним дефицитом в размере $12,6 миллиарда, который он объяснил недостаточным бюджетированием предыдущей администрацией расходов, включая денежную помощь, помощь в аренде жилья для бездомных, специальное образование и сверхурочные расходы. Мэр Нью-Йорка выступил за выделение еще нескольких миллиардов государственного финансирования и призывал губернатора штата Кэти Хокул повысить налоги на корпорации и состоятельных жителей.Предложение поступило всего через день после того, как Хокул объявила о дополнительной помощи штата городу в размере $1,5 миллиарда на текущий и следующий финансовые годы, плюс $510 миллионов на будущие годы для решения финансовых проблем города.По информации на июль 2025 года, уровень преступности в Нью-Йорке остается высоким с момента начала пандемии коронавируса. Среди крупнейших американских городов в 2024 году Нью-Йорк занимал 23-е место по количеству тяжелых насильственных преступлений на душу населения, а по числу убийств — пятидесятое. Это выше средних значений по стране.Парадоксально, но будучи одним из мировых финансовых центров, Нью-Йорк получает дотации от штата и федерального правительства. В финансовом году, который закончился в марте 2025 года, крупнейший город США получил от федерального правительства 96 миллиардов долларов при общем размере бюджета около 112 млрд долларов. В нынешнем финансовом году бюджет Нью-Йорка утвержден в размере 127 миллиардов долларов.При этом, сокращая расходы на полицию, мэр Зохран Мамдани направляет миллионы долларов на расширение бюрократии, занимающейся вопросами «расового равенства», и на высокооплачиваемые должности, ориентированные на обеспечение «инклюзивности» в городских службах.Согласно плану Мамдани, городское Управление по вопросам расового равенства будет получать 5,6 миллиона долларов в текущем финансовом году, а Комиссии по вопросам расового равенства выделено 4,6 миллиона долларов, что в сумме составит 10,2 миллиона долларов. Новая сумма примерно на 3 миллиона долларов больше, или примерно на 42%, чем около 7,2 миллиона долларов, выделенных на эти цели в прошлом финансовом году.Министерство образования выделяет более 260 000 долларов на должность руководителя по вопросам многообразия. В то же время в пожарной службе три гражданских должности руководителя по вопросам многообразия и инклюзивности финансируются с общей заработной платой чуть более 301 000 долларов, а также почти 230 000 долларов предусмотрено на оплату сверхурочных, что в сумме составляет около 531 000 долларов.Пожарная служба Нью-Йорка (FDNY) также финансирует отдельную должность начальника отдела по вопросам многообразия и инклюзивности, зарплата которой составляет чуть более 118 000 долларов, в результате чего общая сумма средств, выделяемых департаменту на руководство вопросами многообразия, достигает примерно 649 000 долларов. Кроме того, город выделит более 835 000 долларов Комиссии по гендерному равенству.