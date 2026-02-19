«Байрактары» над Балтикой: «партнёры» из Турции отработали высадку десанта

Командующий ВМС Турции адмирал Татлыоглу заявил, что Турция впервые применила беспилотные боевые летательные аппараты в сценарии десантной операции в ходе учений НАТО Steadfast Dart 2026. Для проведения такой операции были задействованы беспилотники Bayraktar-TB3, которые поднимались в воздух с палубы десантного корабля TCG Anadolu. По сути, турки превратили этот боевой корабль в дрононосец, в том числе для использования ударных дронов большого радиуса действия.

Выступая на брифинге во время морской фазы учений, Татлыоглу заявил, что Steadfast Dart 2026 — это крупнейшие учения НАТО в этом году, в которых участвует более 10 тысяч военнослужащих, и которые проверяют способность альянса к быстрому развёртыванию и действиям в различных областях.



Обращает на себя внимание тот факт, что учения эти проводятся на Балтике. А в регионе, кроме России, не осталось стран, не входящих в блок НАТО. Поэтому вопрос о том, против кого были направлены эти военные учения и против кого тренировала десантную операцию Турция, излишний.

Главком турецких ВМС заявил, что в рамках учений Турция направила в Балтийское море оперативную группу численностью около 1500 человек, обладающую «многоцелевыми оперативными возможностями». Помимо TCG Anadolu Турция задействовала в учениях на Балтике судно МТО Derya, фрегат TCG İstanbul, а также фрегат TCG Oruçreis («Оруджреис»). В качестве дополнительных сил использовались подразделения батальона морской пехоты Турции.

Татлыоглу:

Эти учения важны для Турции по двум направлениям: демонстрация возможности проецирования силы на большие расстояния в рамках союзнического сотрудничества и интеграция беспилотных систем в десантные операции. Впервые в ходе десантной операции мы используем наши беспилотные летательные аппараты для ослабления сил в зоне высадки.

Высадка производилась на полигоне Путлос на балтийском побережье Германии. За ходом десантной операции наблюдало и немецкое командование вместе с министром обороны ФРГ Борисом Писториусом.

  1. BAI Звание
    BAI
    -2
    Сегодня, 12:36
    Ну чего зря шум поднимать? Участие в учениях совершено не означает участие в боевых действиях
    1. Володин Звание
      Володин
      0
      Сегодня, 12:44
      Цитата: BAI
      Ну чего зря шум поднимать?

      Зря?.. Шум? Это когда в турецких водах атакуют наши танкеры и сухогрузы. Когда на той же Балтике эстонцы с финнами десантом высаживаются на коммерческие суда. Когда взрывают газопроводы. А так - да... Ну разве ж от НАТО стоит ждать войны, то ж просто учения...
      1. Объяснятор Звание
        Объяснятор
        0
        Сегодня, 13:20
        Цитата: Володин
        Цитата: BAI
        Ну чего зря шум поднимать?

        Зря?.. Шум? Это когда в турецких водах атакуют наши танкеры и сухогрузы. Когда на той же Балтике эстонцы с финнами десантом высаживаются на коммерческие суда. Когда взрывают газопроводы. А так - да... Ну разве ж от НАТО стоит ждать войны, то ж просто учения...

        Вы не по адресу здесь возмущаетесь-Турция давно сидит на шее РФ,отрицательное сальдо только за 2023 год -35 млрд.дол.Обратитесь в администрацию президента или совет безопасности...там видимо не знают...
        1. Володин Звание
          Володин
          0
          Сегодня, 13:20
          Цитата: Объяснятор
          Вы не по адресу здесь возмущаетесь

          Я не возмущаюсь, а констатирую факт. А сальдо ещё никогда и никого не удерживало от военных и прочих провокаций.
          1. Объяснятор Звание
            Объяснятор
            0
            Сегодня, 13:49
            Цитата: Володин
            Цитата: Объяснятор
            Вы не по адресу здесь возмущаетесь

            Я не возмущаюсь, а констатирую факт. А сальдо ещё никогда и никого не удерживало от военных и прочих провокаций.

            бесплатные ресурсы поставляемые туркам,-не только не удержат их ,а наоборот спровоцируют...турки в руснете активно финансируют своих агентов которые продвигают идеи исламизма и пантюркизма...
      2. Андрей Андреев_2 Звание
        Андрей Андреев_2
        0
        Сегодня, 13:22
        Турция - единственная страна НАТО в Евразии, у которой есть армия.
    2. Объяснятор Звание
      Объяснятор
      +1
      Сегодня, 13:18
      Цитата: BAI
      Ну чего зря шум поднимать? Участие в учениях совершено не означает участие в боевых действиях

      Вы уже учите турецкий?
  2. Михаил Сибирский Звание
    Михаил Сибирский
    -1
    Сегодня, 12:54
    Турки конечно коварные соседи. А взлёт-посадка Байрактара с палубы БДК впечатляет. Освоили, развивают. Не ожидал от них такого прогресса.
  3. К-50 Звание
    К-50
    -1
    Сегодня, 13:03
    Туркам надо быть очень вдумчивыми.
    Если они берега попутают, то нанести по ним ядерный удар ничто не помешает.
    Вряд ли гейропа захочет вмешательства перед фактом, что и к ним может прилететь.
    Метеорологическая зависимость тут то же благоприятна для нас. Сколько там до турок? Километров 500+?
    А если удар нанести не по побережью, а за горным хребтом, прикрывшись им со стороны России? Поможет нет, не знаю, но то что меньше гадости до нас может долететь вполне возможно.
    Так что даже если Россия не захочет выпадения радиоактивного мусора на свою территорию со стороны гейропы, то туркам это уже не аргумент. Потому и прилететь может весьма "щедро".
    Так что им надо очень много раз подумать о поддержке военных действий против нашей страны. Этак можно и исчезнуть с лица планеты. lol
  4. Schneeberg Звание
    Schneeberg
    -2
    Сегодня, 13:10
    Цитата: Михаил Сибирский
    Не ожидал от них такого прогресса.
    Такой прогресс быстро сводится на нет всего лишь поддержкой оружием Курдской рабочей партии wink
  5. Million Звание
    Million
    0
    Сегодня, 13:33
    Эрдоган является кумиром Владимира Владимировича.
    Он сам об этом говорил.