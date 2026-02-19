«Байрактары» над Балтикой: «партнёры» из Турции отработали высадку десанта
Командующий ВМС Турции адмирал Татлыоглу заявил, что Турция впервые применила беспилотные боевые летательные аппараты в сценарии десантной операции в ходе учений НАТО Steadfast Dart 2026. Для проведения такой операции были задействованы беспилотники Bayraktar-TB3, которые поднимались в воздух с палубы десантного корабля TCG Anadolu. По сути, турки превратили этот боевой корабль в дрононосец, в том числе для использования ударных дронов большого радиуса действия.
Выступая на брифинге во время морской фазы учений, Татлыоглу заявил, что Steadfast Dart 2026 — это крупнейшие учения НАТО в этом году, в которых участвует более 10 тысяч военнослужащих, и которые проверяют способность альянса к быстрому развёртыванию и действиям в различных областях.
Обращает на себя внимание тот факт, что учения эти проводятся на Балтике. А в регионе, кроме России, не осталось стран, не входящих в блок НАТО. Поэтому вопрос о том, против кого были направлены эти военные учения и против кого тренировала десантную операцию Турция, излишний.
Главком турецких ВМС заявил, что в рамках учений Турция направила в Балтийское море оперативную группу численностью около 1500 человек, обладающую «многоцелевыми оперативными возможностями». Помимо TCG Anadolu Турция задействовала в учениях на Балтике судно МТО Derya, фрегат TCG İstanbul, а также фрегат TCG Oruçreis («Оруджреис»). В качестве дополнительных сил использовались подразделения батальона морской пехоты Турции.
Татлыоглу:
Высадка производилась на полигоне Путлос на балтийском побережье Германии. За ходом десантной операции наблюдало и немецкое командование вместе с министром обороны ФРГ Борисом Писториусом.
