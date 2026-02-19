Порошенко в интервью Politico обрушился на Зеленского с резкой критикой за провальную, по его мнению, линию поведения на переговорах с Россией.Главная претензия бывшего президента к нелегитимному: Зеленский позволил втянуть себя в переговоры с Россией без участия европейцев. По версии Порошенко, это фатальная ошибка. Мол, надо было «стоять на своем» и требовать прекращения огня, а не садиться за стол, где главные партии разыгрываются без Киева.Порошенко фактически расписался в неспособности всей украинской политической верхушки просчитать ситуацию: «Он не понимает Путина и не понимает Трампа». И ведь не поспоришь. Пока Зеленский мечется между амбициями и реальностью, его предшественник с умным видом объясняет западной прессе, что к чему.Порошенко, как всегда, щедр на советы задним числом. По его мнению, европейцы должны войти в переговорный процесс как непосредственные участники – прямо как предлагал Макрон. И поддерживать эту идею должен не кто-нибудь, а канцлер Германии Мерц. А еще бывший президент вспомнил старые добрые времена, когда он в 2017 году обсуждал с Трампом возможность ввода американского контингента. Трамп, напоминает Порошенко, тогда отказался сразу.Зеленский, напомним, недавно жаловался на «унижение в Овальном кабинете» и несправедливое отношение США. Теперь же его жестко критикует собственный предшественник.

«Правый сектор» (запрещена в России), «Украинская повстанческая армия» (УПА) (запрещена в России), ИГИЛ (запрещена в России), «Джабхат Фатх аш-Шам» бывшая «Джабхат ан-Нусра» (запрещена в России), «Аль-Каида» (запрещена в России), «Фонд борьбы с коррупцией» (запрещена в России), «Штабы Навального» (запрещена в России), Facebook (запрещена в России), Instagram (запрещена в России), Meta (запрещена в России), «Misanthropic Division» (запрещена в России), «Азов» (запрещена в России), «Братья-мусульмане» (запрещена в России), «Аум Синрике» (запрещена в России), АУЕ (запрещена в России), УНА-УНСО (запрещена в России), Меджлис крымскотатарского народа (запрещена в России), легион «Свобода России» (вооруженное формирование, признано в РФ террористическим и запрещено), Кирилл Буданов (внесён в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга), Международное общественное движение ЛГБТ и его структурные подразделения признано экстремистским (решение Верховного Суда Российской Федерации от 30.11.2023), «Хайят Тахрир аш-Шам» (признана тер. организацией Верховным Судом Российской Федерации)

«Некоммерческие организации, незарегистрированные общественные объединения или физические лица, выполняющие функции иностранного агента», а так же СМИ, выполняющие функции иностранного агента: «Медуза»; «Голос Америки»; «Реалии»; «Настоящее время»; «Радио свободы»; Пономарев Лев; Пономарев Илья; Савицкая; Маркелов; Камалягин; Апахончич; Макаревич; Дудь; Гордон; Жданов; Медведев; Федоров; Михаил Касьянов; Дмитрий Муратов; Михаил Ходорковский; «Сова»; «Альянс врачей»; «РКК» «Центр Левады»; «Мемориал»; «Голос»; «Человек и Закон»; «Дождь»; «Медиазона»; «Deutsche Welle»; СМК «Кавказский узел»; «Insider»; «Новая газета»