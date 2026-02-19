Порошенко раскритиковал Зеленского за ошибки в переговорах с Россией

Порошенко в интервью Politico обрушился на Зеленского с резкой критикой за провальную, по его мнению, линию поведения на переговорах с Россией.

Главная претензия бывшего президента к нелегитимному: Зеленский позволил втянуть себя в переговоры с Россией без участия европейцев. По версии Порошенко, это фатальная ошибка. Мол, надо было «стоять на своем» и требовать прекращения огня, а не садиться за стол, где главные партии разыгрываются без Киева.



Порошенко фактически расписался в неспособности всей украинской политической верхушки просчитать ситуацию: «Он не понимает Путина и не понимает Трампа». И ведь не поспоришь. Пока Зеленский мечется между амбициями и реальностью, его предшественник с умным видом объясняет западной прессе, что к чему.

Порошенко, как всегда, щедр на советы задним числом. По его мнению, европейцы должны войти в переговорный процесс как непосредственные участники – прямо как предлагал Макрон. И поддерживать эту идею должен не кто-нибудь, а канцлер Германии Мерц. А еще бывший президент вспомнил старые добрые времена, когда он в 2017 году обсуждал с Трампом возможность ввода американского контингента. Трамп, напоминает Порошенко, тогда отказался сразу.

Зеленский, напомним, недавно жаловался на «унижение в Овальном кабинете» и несправедливое отношение США. Теперь же его жестко критикует собственный предшественник.
  1. Южноукраинец Звание
    Южноукраинец
    +6
    Сегодня, 13:05
    Алкоголик, критикует наркомана. Это настоящая украинская реальность.
    1. oleg-nekrasov-19 Звание
      oleg-nekrasov-19
      +1
      Сегодня, 13:12
      С одной стороны "алкоголик " с другой "наркоман" , но оба этих представителя "Богоизбранного народа"--ворье уровня "Привоза" в Одессе. Так что , когда вор критикует вора , значит он хочет своровать еще больше в будущем и готовит для этого благодатную почву.
      1. ГГВ Звание
        ГГВ
        0
        Сегодня, 13:20
        Я не много не понимаю, почему алкоголик и наркоман у Вас стоят в ковычках?Не ужели,Вы сомневаетесь что из этих двоих есть и нарк и алкаш?
    2. майор Юрик Звание
      майор Юрик
      0
      Сегодня, 13:13
      Беда у хутора с кандидатами на власть! Априори это дерьмо, отличие только по фракциям этого продукта, а так..... laughing
  2. АндрейВРН Звание
    АндрейВРН
    0
    Сегодня, 13:05
    Судя по фото, дела у Петюни не айс.... Не, ну сколько можно хлебать как из ведра!!)))
  3. Schneeberg Звание
    Schneeberg
    0
    Сегодня, 13:07
    Сам Петя Шоколадный на Украине живёт?
  4. th.kuzmichev Звание
    th.kuzmichev
    0
    Сегодня, 13:12
    Зелёный, твоё место возле Параши! Но Параша, похоже, против.
    1. guest Звание
      guest
      0
      Сегодня, 13:19
      Цитата: th.kuzmichev
      Зелёный, твоё место возле Параши! Но Параша, похоже, против.

      Да и тому и другому место на виселице. am
      1. th.kuzmichev Звание
        th.kuzmichev
        0
        Сегодня, 13:20
        Я и говорю, пусть рядом висят.
  5. БМП-2 Звание
    БМП-2
    0
    Сегодня, 13:13
    Понятно, соскучился по президентскому креслицу. laughing А вот оно без него не скучало! wassat
    1. ГГВ Звание
      ГГВ
      +1
      Сегодня, 13:29
      Если честно, вспоминаю выборы наркофюрера и помню,что Соловьев сказал примерно:"Зеленский будет на много хуже Порошенко".Я думал хуже не может быть, теперь понимаю Соловьев был прав.И вполне возможно даже войны бы не было,если бы к власти не пришел наркофюрер.Хотя,"История не знает сослагательного наклонения".
      1. БМП-2 Звание
        БМП-2
        0
        Сегодня, 13:40
        Думаю было бы всё тоже самое. Яблочки может и не от одной яблоньки, но сорт одинаков! laughing Алик под конец своего правления снова был весьма милитаристски настроен ("Армия, вира, мова!"), так что, нарик на контрасте выглядел просто ангелом-миротворцем laughing . Но потом подхватил знамя, выскользнувшее из рук пьяного товарища, и стремглав понесся в атаку - навёрстывать недополученную прибыль! laughing