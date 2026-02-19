Цена нефти марки Brent побила рекорд прошлого июня на фоне угроз Трампа Ирану
Цена барреля Brent уверенно штурмует новые высоты, превысив отметку в 71 доллар США. Пиковая стоимость за сегодня на закрытии составила 71,53 доллара. Прошлый раз такую цену можно было наблюдать в июне 2025 года.
Рынок лихорадит – и на то есть веские причины. Возможная война между США и Ираном из гипотетического сценария превращается в рабочий план, который может быть запущен уже в ближайшие часы.
Вашингтон наращивает военную группировку у берегов Ирана, а Тегеран, в свою очередь, предупреждает о ракетных пусках на юге страны. Спутники фиксируют, как иранцы спешно возводят бетонные укрытия на военных объектах, которые еще недавно бомбил Израиль.
Ормузский пролив, через который проходит пятая часть мировой нефти, уже временно закрывали во вторник. Официально – на учения. Неофициально – Тегеран демонстрирует, что может перекрыть кислород всей мировой экономике одним движением.
Трамп оказался в ловушке. С одной стороны, его электорат не простит высоких цен на бензин перед промежуточными выборами. С другой – Тегеран испытывает американское терпение на прочность. Axios прогнозирует: если война начнется, это будут не точечные удары, а полноценная военная кампания. Но тогда и Иран может ответить так, что мировую экономику «тряхнёт» с непрогнозируемыми последствиями.
