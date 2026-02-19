Пресса ФРГ: ЦРУ было осведомлено о планах диверсии на «Северных потоках»

Пресса ФРГ: ЦРУ было осведомлено о планах диверсии на «Северных потоках»

По информации немецкой прессы, американское ЦРУ было по крайней мере на ранней стадии осведомлено о планах подрыва инфраструктуры газопроводов «Северный поток» и «Северный поток — 2».

Как сообщает Der Spiegel со ссылкой на источники, весной 2022 года прибывшие в Киев сотрудники ЦРУ встретились с украинскими специалистами по диверсиям. На встрече украинцы изложили американским коллегам свой план подрыва «Северных потоков». Американцы обсуждали с представителями украинских спецслужб технические детали запланированных диверсий. Как утверждает Spiegel, на этих встречах американцы играли «как минимум роль сочувствующих слушателей» в ходе обсуждения этих планов, а затем якобы изменили свое мнение и выступили против их осуществления. При этом представитель ЦРУ в комментарии немецким журналистам назвала эту информацию «полностью ложной», однако при этом не уточнила, что именно не соответствует действительности.



Немецкая газета предполагает, что, вероятнее всего, сотрудники американских спецслужб в ходе встреч с украинскими диверсантами попросту стремились собрать как можно больше информации о готовившемся теракте, при этом создав впечатление, что они поддерживают подрыв «Северных потоков». Также не исключено, что после того, как спустя некоторое время информация от американских агентов в Киеве дошла до лиц, принимающих решения в США, те могли не одобрить подобные действия.

Также сообщается, что в июне 2022 года о готовившейся диверсии могли узнать власти Нидерландов и Германии, которые сразу же предупредили своих американских союзников, однако в Вашингтоне проигнорировали эту информацию, после чего теракт был совершен без одобрения США. При этом утверждается, что операцию утверждал главком ВСУ Залужный, а Зеленского даже не сочли нужным посвящать в детали готовившейся диверсии.
  1. rocket757 Звание
    rocket757
    +3
    19 февраля 2026 13:25
    Что это нам даёт??? Да ничего, вообще...
    1. Uncle Lee Звание
      Uncle Lee
      +5
      19 февраля 2026 13:38
      в Вашингтоне проигнорировали эту информацию, после чего теракт был совершен без одобрения США.
      А они так были против ! Но террористы их не послушались, негодяи.... winked
      1. rocket757 Звание
        rocket757
        0
        19 февраля 2026 17:09
        Спец службы выполняют только то, чего от них хотят/требуют их хозяева, а это политики находящиеся во власти...
    2. Grossvater Звание
      Grossvater
      +1
      19 февраля 2026 14:01
      Персонально нам с Вами может быть и ничего, но как штришочек к описанию обстановки, очень даже. Когда в лагере противника начинается поиск крайних, это очень даже неплохой признак!
    3. ZovSailor Звание
      ZovSailor
      +2
      19 февраля 2026 14:04
      rocket757
      Сегодня, 13:25
      Что это нам даёт??? Да ничего, вообще.

      hi Информация высшей степени доверия из серии ОБС ( одна баба сказала ).
      А по сути уже более года муссируется тема выкупа инфраструктуры "Северных потоков" предприимчивым миллиардером от матрасников, имя которого Стивен Линч.
      Главное условие сделки от Линча - большая скидка.
      При этом в 2007 г. связанная с ним компания выкупила дочку "Юкоса" с зарубежными активами за смешную цену.
      1. rocket757 Звание
        rocket757
        +1
        19 февраля 2026 17:15
        Так... верим, не верим, один фиг, для нас эта информация пустая.
    4. Hagen Звание
      Hagen
      +3
      19 февраля 2026 14:25
      Цитата: rocket757
      Что это нам даёт???

      Перед публикой разыгрывается сценарий операции прикрытия того, в чем никто никогда не признается... laughing
      1. rocket757 Звание
        rocket757
        0
        19 февраля 2026 17:16
        Вопрос... а кого волнует, чего они там знали/не знали??? Что это знание/не знание меняет?
    5. Михаил-Иванов Звание
      Михаил-Иванов
      +1
      19 февраля 2026 15:56
      Не может быть!))) ЦРУ не могло такое знать!))) Это сделали великие казаки на деревянной подводной лодке)))
      1. rocket757 Звание
        rocket757
        0
        19 февраля 2026 17:25
        На лодочке, на лодочке... а может на плоту?
        Люди на плоту океяна переплывали...
        1. Владимир Владимирович Воронцов Звание
          Владимир Владимирович Воронцов
          +1
          19 февраля 2026 17:36
          ❝ На лодочке, на лодочке... а может на плоту?
          Люди на плоту океяна переплывали... ❞ —
      2. Владимир Владимирович Воронцов Звание
        Владимир Владимирович Воронцов
        +1
        19 февраля 2026 17:39
        ❝ Не может быть!))) ЦРУ не могло такое знать!))) Это сделали великие казаки на деревянной подводной лодке))) ❞ —
  2. HAM Звание
    HAM
    +3
    19 февраля 2026 13:40
    Идёт операция по сокрытию истинных диверсантов.....ЦРУ вроде как знало.....да оно подрыв и произвело! "Туман войны" всё скроет...
    Сколько было сообщений от самих же американцев о причастности црушников к подрывам....и что? А то --заткнули их,и списывают на удобных,которые всех устроят....кохлы стерпят,им не впервой,ещё и "героями" выставятся.
    1. Zoldat_A Звание
      Zoldat_A
      +2
      19 февраля 2026 14:27
      Цитата: HAM
      Идёт операция по сокрытию истинных диверсантов.....ЦРУ вроде как знало.....да оно подрыв и произвело!
      Немцы потихоньку начали что-то подозревать.
      Интересно - у ЦРУ хватит ума покрутить пальцем у виска и игнорировать какой-то там "Шпигель" или начнут кричать, рефлексировать, усугубляя собственное палево?

      Вот, например, если бы американские спецслужбы просто промолчали про "выстрелы в Далласе", было бы ку да лучше, чем опубликовать отчёт, в котором белые нитки видны не то, что без очков, а даже на ощупь. То же самое относится к 11 сентября.

      Начнёт ЦРУ орать как подорванное, что оно тут ни при чём - обязательно на какой-нибудь мелочи окончательно спалится.
    2. alexoff Звание
      alexoff
      0
      19 февраля 2026 14:53
      Это называется "правдоподобное отрицание", классика холодной войны. Куча терактов типа кубинского самолёта над Барбадосом или взрывы в Италии аналогично - в ЦРУ официально знали что их агенты готовили теракты, но ничего не сделали чтобы предотвратить
  3. th.kuzmichev Звание
    th.kuzmichev
    +5
    19 февраля 2026 13:54
    Как они могли быть не осведомлены, если сами это устроили?
  4. Victor19 Звание
    Victor19
    +1
    19 февраля 2026 13:54
    Ну кто бы сомневался!!!!! Только не договаривают. Они, мериканцы, это теракт и курировали.
  5. К-50 Звание
    К-50
    +1
    19 февраля 2026 13:58
    Der Spiegel: ЦРУ было осведомлено о планах диверсии на «Северных потоках»

    Хех, ещё бы не быть им осведомленными, если сами же с "мишками" (MI-6) разрабатывали и спонсировали оборудованием. Если вообще не прямым участием. То же, раскрыли секрет, который для всех не секрет, называется. lol
  6. Grossvater Звание
    Grossvater
    +3
    19 февраля 2026 13:58
    Ага!!! Началось! Сейчас будут валить друг на друга. Блин, когда-то давно у брата на стене висела картинка: беременная Белоснежка и семь гномов вокруг неё показывают друг на друга пальцем. Куда подевалась, не знаю wink!
    1. bumerang. Звание
      bumerang.
      0
      19 февраля 2026 14:40
      Блин, когда-то давно у брата на стене висела картинка: беременная Белоснежка и семь гномов вокруг неё показывают друг на друга пальцем. Куда подевалась, не знаю

      Эта картина — известный в интернете сюжет, часто используемый в фан-артах, карикатурах и генерациях ИИ, обыгрывающий классическую сказку с юмором. Сюжет показывает беременную Белоснежку, окруженную семью гномами, которые указывают друг на друга пальцем (кивают друг на друга), изображая комичное замешательство и удивление.
      https://encrypted-tbn0.gstatic.com/images?q=tbn:ANd9GcTutI2i1-W8T4EyEjui5gIZ7P5vnTZK0SgWvQ&s
  7. Roman_VH Звание
    Roman_VH
    0
    19 февраля 2026 14:46
    Слепой, ты-ж меня треньбрень!!!!!
    Ой, а я и не вижу.
    Капитаны (А может даже генералы) очевидность.
  8. belovvladimir Звание
    belovvladimir
    0
    19 февраля 2026 17:12
    Также сообщается, что в июне 2022 года о готовившейся диверсии могли узнать власти Нидерландов и Германии, которые сразу же предупредили своих американских союзников, однако в Вашингтоне проигнорировали эту информацию, после чего теракт был совершен без одобрения США. При этом утверждается, что операцию утверждал главком ВСУ Залужный, а Зеленского даже не сочли нужным посвящать в детали готовившейся диверсии.

    Пауки в банке зашевелились, сейчас начнут топить друг друга в борьбе за власть, зеля топит залужного, и все завязано на деле миндича, то сша давят на зелю,а зеля топит залужного, смысл обиды цэевропейской верхушки из за не допуска к переговорному процессу, вот сейчас будут топить друг друга, американцы зелю, европейцы залужного, сливают друг друга, но ЦРУ опять типа мы не знали, обелились, невинные овечки, всех в расход!
  9. Романенко Звание
    Романенко
    0
    19 февраля 2026 19:44
    Пресса ФРГ: ЦРУ было осведомлено о планах диверсии на «Северных потоках»
    А поутру они проснулись! Еще бы не осведомлено, под управлением и контролем, да и мелкобританцы тут в стороне не остались, неплохо бы и в Норвегии поискать, сто пудов оттуда тоже уши торчат. А hohлы просто подставной элемент для лохов.
  10. ГолыйМужик Звание
    ГолыйМужик
    0
    19 февраля 2026 20:12
    Давно известно, что ЦРУ и укранцы в тесном сотрудничестве работали ещё и до СВО. Ну не стали бы они ничего проводить, если бы их основной союзник и спонсор не одобрил. И опять же США получили от этого огромную выгоду.