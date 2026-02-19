Наш ответ «Старлинку»: глава Минцифры рассказал о планах по спутникам «Рассвет»

Наш ответ «Старлинку»: глава Минцифры рассказал о планах по спутникам «Рассвет»

Россия готовит создание спутниковой группировки «Рассвет». Запуск первых космических аппаратов на низкую околоземную орбиту запланирован уже на первый квартал текущего года.

Об этом сообщил в своей презентации для депутатов Госдумы глава Минцифры РФ Максут Шадаев, подводя итоги работы ведомства за прошлый год.



Чиновник сказал, что уже построено 16 спутников для низкоорбитальной группировки.

После запуска аппаратов на низкую околоземную орбиту планируется запускать высокоорбитальные спутники. Этот этап намечен на 2029-2030 год. Шадаев сообщил, что такие спутники уже создаются:

Началось строительство четырех космических аппаратов.

Предполагается, что это будет наш ответ «Старлинку» – сервису спутниковой связи, принадлежащему американскому предпринимателю Илону Маску, так как «Рассвет» должен стать его российским аналогом.

Созданием группировки космических аппаратов занимается отечественная компания «Бюро 1440». Как сообщал ранее глава госкорпорации «Роскосмос» Дмитрий Баканов, на первом этапе численность группировки должна составить 300 спутников. Следующий этап предполагает нарастить ее до 950 аппаратов. Предполагается, что запущенная в работу отечественная система спутникового интернета будет обеспечивать скорость трафика до одного гигабита в секунду.

Собственно, необходимость запуска такой группировки назрела уже давно. Ведь независимость отечественного спутникового интернета от иностранных космических аппаратов – это вопрос национальной безопасности.

Для справки: на сегодняшний день на орбите находятся около 9,6 тыс. аппаратов Starlink. Как говорится, есть к чему стремиться.
  1. rocket757 Звание
    rocket757
    +3
    Сегодня, 13:31
    Готовятся, планируют, намеревается и... а вот когда после и последует, свершится, это и будет Тема для обсуждения/рабости или чего то ещё.
    1. Sky Strike fighter Звание
      Sky Strike fighter
      0
      Сегодня, 13:35
      .Россия готовит создание спутниковой группировки «Рассвет».


      Жизненно.Пока не прижали не зашевелились.Пока не прижмет — шевелиться не будешь.
      Группа Сплин "Скоро Рассвет"

      . Скоро рассвет, выхода нет
      Ключ поверни и полетели
      Нужно писать в чью-то тетрадь
      Кровью, как в метрополитене
      Выхода нет
      Выхода нет
    2. Silver99 Звание
      Silver99
      +1
      Сегодня, 13:48
      О каком развитии спутникового Интернета можно говорить в стране, где пошли по пути запретов ?
    3. майор Юрик Звание
      майор Юрик
      0
      Сегодня, 13:55
      Неправильно понял или можно подробней о запуске на низкую орбиту Максута Шадаева..... laughing
    4. oleg-nekrasov-19 Звание
      oleg-nekrasov-19
      0
      Сегодня, 13:55
      Связь нужна была вчера , но только сегодня нам начали только рассказывать о подготовке создания группировки спутников . Рогозин там нормально себя сенатором Запорожья ощущает ,нет? Понабрали клоунов на серьезные должности , на которые бы в Союзе их на пушечный бы выстрел не пустили.Ну теперь хоть рассказы послушаем о "подготовке к планированию", очень интересно и занимательно.
  2. moreman78 Звание
    moreman78
    +1
    Сегодня, 13:32
    Планы, планы, громадье .... Красивые проекты, буклеты, мультики - один пиар короче и премии для себя любимых!
    1. Uncle Lee Звание
      Uncle Lee
      0
      Сегодня, 13:48
      необходимость запуска такой группировки назрела уже давно.
      Назрела и созрела, осталось воплотить в реальность....
    2. ABC-schütze Звание
      ABC-schütze
      -1
      Сегодня, 13:49
      Послушайте, тоже самый обывательский "скепсис" о способности России "наверстать" якобы необратимо наступившую "отсталость" в сфере разработки, производства и внедрения БЛА выражали... типа "отстала на полстолетия"...

      Но, не прошло и ТРЁХ лет, и Россия в этой сфере в группе лидеров. И только наращивает темпы...

      Тоже самое будет и с этой низкоорбитальной спутниковой группировкой. Ничего такого "технологически недоступного" для России в этой сфере НЕТ. И за год - полтора, максимум два, эта группировка будет в основе создана. А через года три, уже и "масковой" не уступать будет. Кстати, никто мне не подскажет, а где, например СЕЙЧАС "конкурентосопособный" электромобиль маска с биркой "Тесла"?..

      Ведь в таких вопросах всё, - "в тему"...
    3. Sky Strike fighter Звание
      Sky Strike fighter
      0
      Сегодня, 13:51
      Цитата: moreman78
      Планы, планы, громадье .... Красивые проекты, буклеты, мультики - один пиар короче и премии для себя любимых!


      Нет ну что то всё таки реально получается прямо сейчас.

      .25 декабря 2025 года с военного космодрома Плесецк в Архангельской области успешно стартовала ракета-носитель «Союз-2.1а» со спутником. Официально космический аппарат не назван, но в США уже сообщили, что это первый «Обзор-Р» — российский всепогодный спутник дистанционного зондирования Земли в Х-диапазоне. ... Спутники семейства «Обзор-Р» могут передавать широкий перечень цифровой информации о земной поверхности и различных объектах, расположенных на ней. Причем наблюдение может вестись круглосуточно и в любую погоду, выдавая фото в высоком разрешении и обеспечивая все преимущества радиолокации.

      По зарубежным данным, он будет работать на орбите со средним удалением 654 км от Земли с наклонением около 98 градусов в течение не менее 5 лет и иметь общий срок активного существования не менее восьми лет. Как пишут американские авторы, используемый на аппарате высокодетальный российский радиолокатор «Касатка-Р» с синтезированной апертурой Х-диапазона использует технологию цифрового формирования луча для более гибкого и эффективного наблюдения земной поверхности, позволяя достичь разрешения 0,5-0,3 метра.


      https://tehnoomsk.ru/archives/22998

      По информации, публиковавшейся в 2024 году в российских СМИ, особенностями «Обзор-Р» также являются поддержка различных режимов работы радара (точечный, полосовой, обзорный), высокая точность геолокации, возможность интерферометрических наблюдений (InSAR) и использования многополяризационной съёмки. Это важно для научных, экологических и инженерных приложений, а также для создания цифровых моделей рельефа.
  3. ohka Звание
    ohka
    0
    Сегодня, 13:32
    Скоро сказка сказывается, да не скоро дело делается...
  4. Fisher Звание
    Fisher
    0
    Сегодня, 13:35
    Был же проект Сфера, и, если не ошибаюсь, то в настоящий момент он должен был функционировать. Так что я бы подождал результатов. Обещать, не значит жениться
    1. Mishka78 Звание
      Mishka78
      0
      Сегодня, 13:56
      Тю, вы вспомнили.. На сегодня таое заявлять это практически экстремизм и дискредитация!
      В тот проект было влито 800 миллиардов и они давно попилены и забыты, нужно новых бюджетных вливаний на проект Рассвет!
  5. al3x Звание
    al3x
    +3
    Сегодня, 13:39
    Лучше бы сперва запустили и продемонстрировали возможности. Обещать у нас умеют в совершенство, только толку мало.
  6. Wratch Звание
    Wratch
    0
    Сегодня, 13:40
    Ну так спутники запусксть ДЛЯ интернета-это не мессенджеры блокировать. А для чего их вообще запускать? С такими темпами блокировок скоро интернет будет точно не нужен.
  7. senima56 Звание
    senima56
    +1
    Сегодня, 13:53
    "Россия готовит создание спутниковой группировки «Рассвет». Этот этап намечен на 2029-2030 год." И вот опять: "Готовит", "Планируется" и 2030 год! "Всеми любимый 2030 год", в котором нам ещё и 1000 отечественных самолётов обещали! fool hi negative
  8. Mishka78 Звание
    Mishka78
    0
    Сегодня, 13:54
    Шо, опять?!
    https://ria.ru/20180510/1520264412.html
    10.05.2018 "Роскосмос" планирует покрыть всю Землю высокоскоростным интернетом

    Стоит упомянуть и конкурирующий Starlink – принадлежащий компании SpaceX проект высокоскоростного спутникового интернета. Его фактическая реализация началась 22 февраля 2018 года: с помощью ракеты-носителя Falcon 9 на орбиту было выведено два тестовых спутника — Tintin-A и Tintin-B. В целом компания Илона Маска собирается запустить около 12 тысяч спутников.

    Прошло 8 лет.
    Конкурирующий Старлинк - ХАХА, не выполнил плановые показатели и вместо 12 тысяч спутников вывел всего 9,6 тысяч. Маск лошара!