Брат короля Карла III Эндрю Маунтбеттен-Виндзор арестован по «делу Эпштейна»

В Британии задержан и арестован бывший принц Йоркский Эндрю Маунтбаттен-Виндзор. Как сообщает британская пресса, брата нынешнего короля Карла III подозревают в «должностном преступлении».

Британская полиция арестовала Эндрю Маунтбаттен-Виндзора, являющегося одним из самых известных фигурантов скандальных файлов Эпштейна. Сегодня утром в поместье Вуд Фарм в Сандрингеме, где находился брат короля Карла III, прибыло сразу шесть полицейских машин. Бывший принц Йоркский был задержан и доставлен в полицейский участок. При этом полиция проигнорировала то, что у него сегодня день рождения. Эндрю Маунтбаттен-Виндзору 19 февраля исполнилось 66 лет.



Британская полиция арестовала бывшего принца Эндрю, брата короля Карла III, замешанного в скандале вокруг финансиста Джеффри Эпштейна.


Хотя бывшего принца обвиняют в «должностном преступлении», все прекрасно знают, что арест связан с похождениями Эндрю Маунтбаттен-Виндзора на острове Эпштейна и участии в вечеринках с насилием над несовершеннолетними. Полиция изучает ряд обвинений, связанных с файлами Эпштейна. Как оказалось, он тщательно фиксировал все приезды своих гостей и их участие в оргиях. Кроме того, бывшему принцу вменяют в вину распространение конфиденциальной информации в ходе вечеринок.

Как пишет пресса, ранее британская полиция планировала запросить у ФБР дополнительные материалы по бывшему принцу Йоркскому.