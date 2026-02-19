Пресс-служба Telegram: взлом шифрования переписок - выдумка

Попытки взять под контроль популярный мессенджер «Телеграм» предпринимаются властями многих стран. Россия в этой части далеко не в лидерах, но и не среди «отстающих».

У каждой страны набор претензий и требований к Telegram индивидуальный. Но в конечном итоге всё сводится к возможности контролировать и модерировать контент, получать информацию о пользователях, вплоть до блокировки каналов и удаления переписок.



Наша страна в этом плане не стала исключением. С 10 февраля Роскомнадзор замедлил работу мессенджера до выполнения требований по удалению запрещенного в РФ контента в соответствии с законодательными нормами. Если эти требования не будут выполнены, то не исключена полная блокировка работы «ТГ» в рунете.

Помимо этого, в России к Telegram возникли претензии, связанные с доступом иностранных спецслужб к перепискам. Об этом накануне на заседании комитета Госдумы по информационной политике заявил глава Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций РФ Максут Шадаев, комментируя использование нашими военными «Телеграм» в зоне СВО.

Если в начале СВО Telegram рассматривался как достаточно анонимный сервис, им пользовались наши военные, то сейчас много фактов, которые подтверждены нашими органами, о том, что доступ к перепискам в Telegram имеют иностранные спецслужбы.

На эту довольно серьезную претензию ответили в компании Telegram Group Inc., которой официально принадлежит мессенджер. Агентство Reuters сообщает, что, по заявлению пресс-службы, Telegram не фиксирует взлома шифрования переписок со стороны иностранных спецслужб.

Утверждение российских властей о взломе нашей системы шифрования — это преднамеренная выдумка, призванная оправдать запрет Telegram.

Глава Минцифры РФ уточнил, что в рамках замедления Telegram в России ограничения распространяются на медиафайлы (видео и аудио), а переписка не ограничивается. Он отметил, что российские военные смогут продолжать вести переписку в Telegram, но выразил надежду, что со временем они перейдут в другой мессенджер.

Минцифры согласовало с Минобороны РФ сроки полного перехода российских военных с Telegram на отечественный мессенджер «MАХ». Об этом заявили в пресс-службе Министерства, которую глава комитета Госдумы по информационной политике Сергей Боярский цитирует в своем… телеграм-канале.

Наверное, пора разобраться, насколько на самом деле защищен «Телеграм» от перлюстрации и взлома, как утверждает основатель мессенджера Павел Дуров. Вот что по этому поводу пишут ИТ-специалисты.

Сквозное шифрование (end-to-end encryption) в Telegram работает только в «секретных чатах». Обычная переписка проходит через сервера, где всё хранится зашифровано, однако ключи есть у разработчика. Причем «секретные чаты» доступны только в приложении на гаджетах, в веб-версии «ТГ» такой функционал не предусмотрен. Поэтому на ПК лучше пользоваться локальным приложением, а не доступом в «Телеграм» через интернет-браузер. Ну, если всё настолько секретно в переписке.

По официальным данным, Telegram действительно может передавать IP-адреса и номера телефонов пользователей по запросу суда, когда речь идет о тяжелых преступлениях. Но содержимое сообщений по-прежнему остаётся вне доступа. В данном случае стоит более беспокоиться о хакерском взломе устройств.

Поэтому говорить о том, что, мол, Дуров добился освобождения из-под ареста во Франции, предоставив тамошним спецслужбам полный доступ ко всему и вся в мессенджере, будет как минимум непрофессионально. Так что заявление господина Шадаева по поводу неограниченного доступа иностранных спецслужб к «Телеге» более походит на давление на Telegram Group Inc., дабы добиться соблюдения требований Роскомнадзора. В принципе, законных.

Программисты Telegram не могут перлюстрировать всю переписку, тем более в «секретных чатах». Но вот модерировать контент по требованию властей, когда они вполне законные, блокировать экстремистские и прочие преступные аккаунты и удалять означенную переписку — это в их силах. Тем более, что это не сильно увеличит затраты на персонал и специальное ПО с учетом того, что целеуказания уже будут поступать от РКН, который берет на себя эту предварительную фильтрацию.

По данным на 16 февраля 2026 года, мессенджер Telegram за предыдущие сутки заблокировал 235,2 тыс. групп и каналов — это максимальный показатель с 23 января, когда было ограничено 300,8 тыс. сообществ. Очень похоже, что все эти взаимные претензии и контроправдания — лишь видимая часть айсберга. Скорее всего, договорятся, как это уже было в 2020 году после блокировки РКН Telegram в 2018-м.

  1. Silver99 Звание
    Silver99
    +4
    Сегодня, 14:34
    Можно что угодно предъявлять Телеграмм, но вот в чем его трудно обвинить, это в плохом шифровании. За все время не было ни одного зафиксированного взлома утечки в публичный доступ, а вот у Макса только что рожденного в этом отношении не все гладко. Лично я против запретов и создания тепличных условий, ведь давно известно только в конкуренции рождается что-то стоящее. Сделайте Макс лучше и тогда к вам все перейдут, а пока доверия нет.
    1. Alexej Звание
      Alexej
      +3
      Сегодня, 14:39
      Цитата: Silver99
      только в конкуренции рождается что-то стоящее.

      В реальности конкуренция именно так и выглядит. Мы имеем то что имеем не от того, что оно лучшее, а от того, что его пропихнули доступными способами.
      1. Silver99 Звание
        Silver99
        +5
        Сегодня, 14:43
        Как только государство под благовидным предлогом вмешивается в конкуренцию, все пиши пропало, наглядный пример автопром. Китай 50 лет назад вообще не имел автомобильной промышленности, а развивал ее, а что с нами.... ? Все довольно кисло. Пока Дуров создавал ВК и ограничивал вмешательство все было тип топ, вот и сейчас кому-то очень захотелось вмешаться в процесс.
        1. хрыч Звание
          хрыч
          0
          Сегодня, 15:11
          Тут у нас "железо" в основном китайское, "операционка" американская и есть там или нет хорошего шифрования мессенджера, что китайцы, что американцы могут информацию с нужного экрана считать. Озаботиться надо наперво отечественным железом и операционкой, а потом уже требовать что-либо от мессенджера. Мало того и мессенджер должен работать только с отечественной операционкой и пр. Но настоящая фамилия Кириенко оказалась Израитэль и сынок его не как в анекдоте про сына советского генерала, а талантом и гениальностью возглавил ВК и его детище Макс не является примером протекционизма... Наверное.
      2. Hitriy Zhuk Звание
        Hitriy Zhuk
        -1
        Сегодня, 15:05
        Цитата: Alexej
        Мы имеем то что имеем не от того, что оно лучшее, а от того, что его пропихнули доступными способами.


        Ну так и телегу качали под "шавабода, ананимнасть, купи наркату, будь как хакИр", сначала туда перешли школьники, наркоманы и прочие идиоты.
        А потом уже остальные, ибо всюду пихали.

        В принципе два говна, что макс что телега.
        Суть в наполнении, если там есть техподдержка бренда что тебе нужна, или васян-говорщая-голова которого ты зачем то слушаешь - поставишь хоть Телегу, хоть Макс, хоть что.
    2. Inженегр Звание
      Inженегр
      +1
      Сегодня, 14:40
      Сделайте Макс лучше и тогда к вам все перейдут, а пока доверия нет.

      Вы думаете после такой "рекламы" у него есть еще хоть какой-то шанс без принудиловки?
    3. KukuRuzvelt Звание
      KukuRuzvelt
      +2
      Сегодня, 14:43
      Телеграмм то может и не взломали. Там похоже владельца взломали. Во Франции.
    4. Ua3qhp Звание
      Ua3qhp
      0
      Сегодня, 14:47
      За все время не было ни одного зафиксированного взлома утечки в публичный доступ,
      А где гарантия, что копия переписки Телеграмма не сливается впрямую на серверы АНБ, кроме отсутствия утечек? И никакого взлома.
    5. Скобаристан Звание
      Скобаристан
      +1
      Сегодня, 14:50
      За все время не было ни одного зафиксированного взлома утечки в публичный доступ, а вот у Макса только что рожденного в этом отношении не все гладко.(c) у Макса зафиксированны взломы уже ? Когда. Хочу почитать. З. Ы. Я читал что там мутно все с созданием.. Но мне интересно когда доказано взломали . Вы похоже знаете.
    6. rait Звание
      rait
      +5
      Сегодня, 14:51
      Сделайте Макс лучше и тогда к вам все перейдут, а пока доверия нет.


      Уже нет. Кампания по дискредитации Маха проведенная его же владельцами (и афилированными лицами) была полностью успешна. Репутация мессенджера уничтожена.
      1. th.kuzmichev Звание
        th.kuzmichev
        -2
        Сегодня, 15:01
        Хоть бы ктонибудь из нытиков пояснил, что именно в Максе не нравится
        1. Себенза Звание
          Себенза
          0
          Сегодня, 15:30
          Название. Махмудов, максудов...Что ни будь по патриотичней. Ну скажем "Победа". И тут-же все бы залили.
      2. Уарабей Звание
        Уарабей
        -4
        Сегодня, 15:06
        Кампания по дискредитации Макса проводится не его владельцами, а западом и легковнушаемыми людьми уже в России. Плюс у нас (в России) всегда было модно охаивать своё новое. Чем буржуи и пользуются.
        1. Гардамир Звание
          Гардамир
          0
          Сегодня, 15:39
          Кстати у нас былв своя советская власть, аналогов которой не было в мире. но буржуи стали её охаивать и вот результат...
          1. Уарабей Звание
            Уарабей
            0
            Сегодня, 15:42
            Ну и какой результат? Как не получалось у буржуев подмять Россию под себя и присвоить её ресурсы, так и не получилось до сих пор.
            1. Гардамир Звание
              Гардамир
              0
              Сегодня, 15:49
              а разве сейчас власть не у буржуев в России?
              1. Уарабей Звание
                Уарабей
                0
                Сегодня, 15:52
                Нет, не у буржуев. Была бы у буржуев, никакой СВО не было бы. Продолжали бы как ЕБН говорить - "Боже храни Америку" и добавляли бы - "И xoxлов с Крымом".
    7. Rus_battery
      Rus_battery
      -2
      Сегодня, 14:51
      А у Макса пока тоже не было утечек
    8. purple Звание
      purple
      0
      Сегодня, 15:18
      так это и не взлом... представители телеграм ничего не выдумали, они просто сами предоставляют все данные... не зря же Дуров отсидел во Франции... просто так бы его не кто не отпустил
  2. Тот же ЛЕХА Звание
    Тот же ЛЕХА
    +4
    Сегодня, 14:39
    Москва, 5 декабря 2025 - Популярный мессенджер Telegram в ближайшее время избежит блокировки на территории России. Это подтвердили как депутаты Госдумы, так и источники, близкие к Кремлю, ссылаясь на продолжающееся сотрудничество платформы с властями и отсутствие полноценной отечественной альтернативы.

    В Кремле иногда дают обещания которые потом же и нарушают... request
    Как верить на слово таким политикам и чиновникам...зачем врать то народу?
    1. Уарабей Звание
      Уарабей
      -2
      Сегодня, 14:51
      А Телеграмм на территории России заблокирован?
      1. Paranoid62 Звание
        Paranoid62
        +2
        Сегодня, 14:53
        Цитата: Уарабей
        А Телеграмм на территории России заблокирован?

        Вот прям щас сижу в трех ветках по работе. Отправка картинок притормаживает, да, остальное работает.
        1. Уарабей Звание
          Уарабей
          -2
          Сегодня, 14:56
          Ну то есть, обещание кремлевских чиновников пока держится. Но некоторые пытаются набросить - авансом, пока повода нет.
          1. Paranoid62 Звание
            Paranoid62
            +1
            Сегодня, 14:57
            Цитата: Уарабей
            некоторые пытаются набросить - авансом

            Ну, это они чисто на всякий случай, наверное request
            1. Уарабей Звание
              Уарабей
              0
              Сегодня, 15:00
              Аа... Ну да. Ну а если не сростется, то осадочек-то все равно останется. А они ради него и корячатся. Чтобы копился, осадочек-то.
              1. Paranoid62 Звание
                Paranoid62
                0
                Сегодня, 15:12
                Цитата: Уарабей
                они ради него и корячатся

                Ну, не всё так однозначно. Вот, например:

                Цитата: Zoer
                Конечно есть!
                https://tass.ru/obschestvo/24981775
                6 сентября. /ТАСС/. Надежность мессенджера Max с точки зрения защиты персональных данных пока не подтверждена и проверяется ФСБ.

                Скиньте ссылку на СМИ, где говорится, что ФСБ подтвердила надёжность Мах?

                Человек прочел заголовок статьи в ТАСС, которой уже полгода. На основании этого заголовка он сделал не совсем правильный вывод, что Мах до сих пор не сертифицирован ФСБ. Статью человек не прочел, там тоже все не так однозначно.

                Это же не дает никаких оснований сходу определить его, как злостного цыпсоида? Может, человек искренне заблуждается feel laughing
                1. Уарабей Звание
                  Уарабей
                  0
                  Сегодня, 15:20
                  Если человек "заблуждается" время от времени, иногда, тогда он действительно - заблуждаться, может. Но если у человека львиная доля комментов это нытье как всё у нас плохо, как нас предает ВПР, как уже "нет никакой надежды" на улучшение и так далее, изо дня в день, то это типичный ципсоид, либо "либерал". Задача ципсов не писать ""Слава украине" на русскоязычных ресурсах, а именно стараться делать так, чтобы у граждан России настроение было всё хуже и хуже, веры что именно Россия поступает правильно, а не запад - становилось всё меньше и меньше и так далее. Осторожное, аккуратное нытье, которое изо дня в день капает на мозги. Xoxлов так-же переформатировали, теперь пытаются и нас так-же обрабатывать.
                  1. Paranoid62 Звание
                    Paranoid62
                    0
                    Сегодня, 15:24
                    Цитата: Уарабей
                    Если человек "заблуждается" время от времени, иногда, тогда он действительно

                    ОК, это стеб был. Кто есть "Зоя", я в курсе hi
        2. Себенза Звание
          Себенза
          +1
          Сегодня, 15:43
          Не работает от слова совсем. Работаю с музыкой. В MP3 не переслать, не говоря про Waf. А уж что там ,кто с видосами работает, только мат слышу.
          1. Paranoid62 Звание
            Paranoid62
            0
            Сегодня, 15:45
            Цитата: Себенза
            Работаю с музыкой

            У меня текстовый чат. И изредка - картинки с экрана, в качестве иллюстраций. Картинки, повторяю, тормозят, лечится ВПН-ом
    2. Igor K_2 Звание
      Igor K_2
      +2
      Сегодня, 14:55
      Так это уже не первый раз. Первый крупный обман - повышение пенсионного возраста. После этого власти мало кто верит.
      1. th.kuzmichev Звание
        th.kuzmichev
        -3
        Сегодня, 15:04
        Вот только за всех не надо говорить. Нытики они и в Африке нытики. И до повышения и после. Избыток соплей.
        1. purple Звание
          purple
          0
          Сегодня, 15:24
          пенсионерам понимаю пофик... мы сейчас вашу пенсию обеспечиваем.... а вот я скорее всего до пенсии не доживу... сейчас 65... потом 70 сделают...
          1. Себенза Звание
            Себенза
            0
            Сегодня, 15:50
            До 65 заключают контракт. Сегодня звонил. Не будем ждать.
    3. сайгон Звание
      сайгон
      +1
      Сегодня, 15:20
      Ну после мерзотной пенсионной реформы как то верховным верить такое себе . Не верю и ни повербю естественно. Скоро выбора и голосовать буду только не за Едросов . Только за тех кто за визовый режим. с азиатчиной .
  3. al3x Звание
    al3x
    +3
    Сегодня, 14:41
    Ну так пусть те, кому должность или служба не позволяет пользоваться иностранным ПО, юзают тот же MAX, причем тут вся страна? Ведь дураку ясно, что не в безопасности и заботе дело. Просто это огромный сегмент рынка с реками денежных потоков от той же рекламы и контента. Плюс тотал контроль за всеми, как бонус к бизнесу.
    1. Rus_battery
      Rus_battery
      +2
      Сегодня, 14:52
      Ну не хотите пользоваться не пользуйтесь. Телега же работает.
      1. al3x Звание
        al3x
        -2
        Сегодня, 15:14
        Так дело идёт к полной блокировке. И опять нужен будет какой-то костыль, чтобы продолжить им пользоваться. А вообще, всё идет к тому, что в России кроме "белого списка" сайтов и приложений ничто другое работать не будет. Даже данный сайт уже недоступен с мобильным интернетом. По крайней мере у меня на Билайне.
      2. Vinnibuh Звание
        Vinnibuh
        0
        Сегодня, 15:20
        Эк у вас все просто. Сначала по работе обменивались фото и видео в ватсе,блокирнули. Болт с вами,перешли на вайбер,така же шляпа.Матерясь перешли на телегу,и ура,ура,опять шляпа (кс,обмен тех документацией по станкам не только по России). Да и аудиозвонки личного характера (напр. мой брат живет в Сербии). Идите лесом с этим Максом. Мб он и супер-пупер(что вряд ли,иначе бы насильно не пихали везде),но он мне не нужен,ибо достали уже.
      3. Себенза Звание
        Себенза
        0
        Сегодня, 16:10
        Повторяюсь. Не работает.
  4. rait Звание
    rait
    0
    Сегодня, 14:50
    Тут есть нюанс. Обычные чаты хранятся на серверах Телеграмма в открытом виде. То есть к ним вполне могут получить доступ спецслужбы, по соответствующему запросу.

    А вот секретные чаты имеют end to end шифрование и даже Телеграмм не владеет их содержанием.
  5. Andobor Звание
    Andobor
    0
    Сегодня, 14:54
    Когда меня арестовывали в США, агенты ФБР с гордостью демонстрировали распечатки моих личных переписок — всё, что я по наивности считала защищённым «секретными чатами» Telegram, оказалось у них в по щелчку пальцев.

    Это нормальная практика для мировых спецслужб – получать доступ к данным мессенджера через его администрацию, и никакое шифрование, временные пароли и прочие инструменты не спасают, если запрос исходит условно от ФБР или ЦРУ.
    ТГ Мария Бутина
  6. Hitriy Zhuk Звание
    Hitriy Zhuk
    +1
    Сегодня, 14:58
    Прикол в том, что ты не видишь кода Телеграма(и почти всех других чатов).
    А даже если тебе дают код (и ты шаришь) - ты не знаешь тот ли это код что запущен на твоем устройстве и тем более на сервере.

    Для деловой переписки лучше емейлов не придумали, да и чат где можно "удалить у всех" просто не подходит(кинут и удалят чат).
    Для работы, ну типпа да, хотя для программистов\инженеров(да и многих других) однозначно Slack лучше, да и любой другой мессенджер где не удалить(снова, накосячит один, удалит а стрелки на тебя).

    Реально уникальных\удобных фишек там нет. (2.5 завезли через года, но всё одно слабо)
    Просто так получилось что переползли многие туда.
    Просто нормальный чатик для обывателя.

    А безопасность, от кого и что ты такого делаешь что она тебе нужна?
  7. dnestr74 Звание
    dnestr74
    -1
    Сегодня, 14:58
    Если Кремль юзает, Песков где попало сидеть не будет wassat
  8. Дилетант Звание
    Дилетант
    -1
    Сегодня, 14:58
    Помимо этого, в России к Telegram возникли претензии, связанные с доступом иностранных спецслужб к перепискам. Об этом накануне на заседании комитета Госдумы по информационной политике заявил глава Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций РФ Максут Шадаев, комментируя использование нашими военными «Телеграм» в зоне СВО.

    Этот социолог по образованию просто не понимает, о чем говорит. Наши бойцы на фронте вовсю пользуются/пользовались "Старлинком", который гарантированно сливал инфу в АНБ США. И это никаких вопросов/претензий у главного связиста не вызывает почему-то. Может потому, что начинал свою карьеру Шалаев у некого Ильи Пономарева (того самого!), основанной выходцами из ЮКОСа и зарегистрированной в Сан-Матео.
    Еще один шедевральный пример кадровой политики нашего Гаранта.
  9. ximkim Звание
    ximkim
    -1
    Сегодня, 14:59
    Программисты Telegram не могут перлюстрировать всю переписку, тем более в «секретных чатах». Но вот модерировать контент по требованию властей, когда они вполне законные, блокировать экстремистские и прочие преступные аккаунты и удалять означенную переписку — это в их силах. Тем более, что это не сильно увеличит затраты на персонал и специальное ПО с учетом того, что целеуказания уже будут поступать от РКН, который берет на себя эту предварительную фильтрацию.

    У модератора Кремля и Телеграмм могут не совпадать взгляд на экстремизм.
    Но , одно точно видно - скорость передачи информации у телеграмм наверное самая быстрая - вот и бесится власть.
  10. kosmozoo Звание
    kosmozoo
    -1
    Сегодня, 15:13
    Эта претензия
    доступ к перепискам в Telegram имеют иностранные спецслужбы.
    и этот ответ
    Telegram не фиксирует взлома шифрования переписок со стороны иностранных спецслужб.
    две большие разницы.
    Зачем нужен взлом шифрования, если натовский штурбанфюрер и так имеет доступ ко всем данным. Статистика больших данных может много чего показывать/предсказывать. Например, как только в Серышевском р-не всплеск активности социальной группы женщины 35-45 лет, и о шайтан - через 4 часа взлетают Ту-95. Ситуация вымышленная, но на торговле такими закономерностями соцсети и живут.
  11. Юрий_Я Звание
    Юрий_Я
    +1
    Сегодня, 16:08
    Пресс-служба Telegram: взлом шифрования переписок - выдумка

    Конечно выдумка, никакого взлома, просто сам телеграмм ключи выдал....
  12. Andobor Звание
    Andobor
    +1
    Сегодня, 16:10
    Истерия по поводу Старлинка, а теперь и Телеграма в этих наших интернетах поднялась крайне знатная.

    Без преувеличения я общался как лично, так и в телеграме с сотнями военными связистов.

    📡 По поводу Старлинка я всегда говорил одно и тоже:

    ▪️Терминал Старлинк передает свое местоположение конторе Илона Маска, а значит и ВСУ тоже.
    ▪️Трафик идет через американские серверы и спутники, а следовательно без шифрования все что вы передаете становится разведывательной информацией для противника. Даже бытовые диалоги дают массу косвенной информации, которая позволяет формировать картину с нашей стороны.
    ▪️ "Наши" Старлинки Маск может отключить в любой момент, для него это не слишком сложное в техническом плане решение. Нельзя использовать Старлинк без быстроразвертываемой альтернативы.

    Надо сказать, что воспринимали эту риторику в лучшем случае 9 из 10 человек. Поэтому "боль дырка задниц связистов ВС РФ" сейчас не разделяю, у них было пару лет, чтобы хорошо подготовится. Если не готовились, то надо вспомнить басню Крылова: "Лето красное пропела, оглянуться не успела..."

    В армии по крайней мере была норма: "Не доходит через голову, постучим в печень". Вот реальность постучала в печень неготовым. Видимо до них может дойти только в таком формате.
    ТГ Южный дозор