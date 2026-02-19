Пресс-служба Telegram: взлом шифрования переписок - выдумка

Если в начале СВО Telegram рассматривался как достаточно анонимный сервис, им пользовались наши военные, то сейчас много фактов, которые подтверждены нашими органами, о том, что доступ к перепискам в Telegram имеют иностранные спецслужбы.

Утверждение российских властей о взломе нашей системы шифрования — это преднамеренная выдумка, призванная оправдать запрет Telegram.

Попытки взять под контроль популярный мессенджер «Телеграм» предпринимаются властями многих стран. Россия в этой части далеко не в лидерах, но и не среди «отстающих».У каждой страны набор претензий и требований к Telegram индивидуальный. Но в конечном итоге всё сводится к возможности контролировать и модерировать контент, получать информацию о пользователях, вплоть до блокировки каналов и удаления переписок.Наша страна в этом плане не стала исключением. С 10 февраля Роскомнадзор замедлил работу мессенджера до выполнения требований по удалению запрещенного в РФ контента в соответствии с законодательными нормами. Если эти требования не будут выполнены, то не исключена полная блокировка работы «ТГ» в рунете.Помимо этого, в России к Telegram возникли претензии, связанные с доступом иностранных спецслужб к перепискам. Об этом накануне на заседании комитета Госдумы по информационной политике заявил глава Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций РФ Максут Шадаев, комментируя использование нашими военными «Телеграм» в зоне СВО.На эту довольно серьезную претензию ответили в компании Telegram Group Inc., которой официально принадлежит мессенджер. Агентство Reuters сообщает, что, по заявлению пресс-службы, Telegram не фиксирует взлома шифрования переписок со стороны иностранных спецслужб.Глава Минцифры РФ уточнил, что в рамках замедления Telegram в России ограничения распространяются на медиафайлы (видео и аудио), а переписка не ограничивается. Он отметил, что российские военные смогут продолжать вести переписку в Telegram, но выразил надежду, что со временем они перейдут в другой мессенджер.Минцифры согласовало с Минобороны РФ сроки полного перехода российских военных с Telegram на отечественный мессенджер «MАХ». Об этом заявили в пресс-службе Министерства, которую глава комитета Госдумы по информационной политике Сергей Боярский цитирует в своем… телеграм-канале.Наверное, пора разобраться, насколько на самом деле защищен «Телеграм» от перлюстрации и взлома, как утверждает основатель мессенджера Павел Дуров. Вот что по этому поводу пишут ИТ-специалисты.Сквозное шифрование (end-to-end encryption) в Telegram работает только в «секретных чатах». Обычная переписка проходит через сервера, где всё хранится зашифровано, однако ключи есть у разработчика. Причем «секретные чаты» доступны только в приложении на гаджетах, в веб-версии «ТГ» такой функционал не предусмотрен. Поэтому на ПК лучше пользоваться локальным приложением, а не доступом в «Телеграм» через интернет-браузер. Ну, если всё настолько секретно в переписке.По официальным данным, Telegram действительно может передавать IP-адреса и номера телефонов пользователей по запросу суда, когда речь идет о тяжелых преступлениях. Но содержимое сообщений по-прежнему остаётся вне доступа. В данном случае стоит более беспокоиться о хакерском взломе устройств.Поэтому говорить о том, что, мол, Дуров добился освобождения из-под ареста во Франции, предоставив тамошним спецслужбам полный доступ ко всему и вся в мессенджере, будет как минимум непрофессионально. Так что заявление господина Шадаева по поводу неограниченного доступа иностранных спецслужб к «Телеге» более походит на давление на Telegram Group Inc., дабы добиться соблюдения требований Роскомнадзора. В принципе, законных.Программисты Telegram не могут перлюстрировать всю переписку, тем более в «секретных чатах». Но вот модерировать контент по требованию властей, когда они вполне законные, блокировать экстремистские и прочие преступные аккаунты и удалять означенную переписку — это в их силах. Тем более, что это не сильно увеличит затраты на персонал и специальное ПО с учетом того, что целеуказания уже будут поступать от РКН, который берет на себя эту предварительную фильтрацию.По данным на 16 февраля 2026 года, мессенджер Telegram за предыдущие сутки заблокировал 235,2 тыс. групп и каналов — это максимальный показатель с 23 января, когда было ограничено 300,8 тыс. сообществ. Очень похоже, что все эти взаимные претензии и контроправдания — лишь видимая часть айсберга. Скорее всего, договорятся, как это уже было в 2020 году после блокировки РКН Telegram в 2018-м.