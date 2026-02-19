Разведки стран Европы усомнились в достижении мира на Украине в этом году
Европейские спецслужбы выражают скепсис по мирному соглашению. Как пишет Reuters, главы разведок сразу нескольких европейских стран на условиях анонимности заявили, что мира в этом году на Украине точно не будет.
По данным британского агентства, сразу пять глав разведок европейских стран высказались в отношении прошедших в Женеве трехсторонних переговоров. Все они сошлись на том, что достичь мира между Россией и Украиной в этом году не удастся даже с учетом давления США. При этом утверждается, что Россия не ставит себе задачу добиться чего-то в ходе переговоров, она использует их как ширму, за которой продолжает вести боевые действия.
Как считает один из глав европейских разведок, в Женеве не было переговоров, а было «театрализированное представление», которое должно было показать «желание» Украины и России достичь мира. Однако реальные переговоры начнутся только тогда, когда Зеленский начнет выполнять условия России.
Напомним, что в Женеве 17-18 февраля прошел третий раунд переговоров России, Украины и США. Несмотря на то, что в Вашингтоне говорят о «значительном прогрессе», никаких прорывов не случилось. Стороны договорились договариваться дальше.
