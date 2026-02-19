Разведки стран Европы усомнились в достижении мира на Украине в этом году

Разведки стран Европы усомнились в достижении мира на Украине в этом году

Европейские спецслужбы выражают скепсис по мирному соглашению. Как пишет Reuters, главы разведок сразу нескольких европейских стран на условиях анонимности заявили, что мира в этом году на Украине точно не будет.

По данным британского агентства, сразу пять глав разведок европейских стран высказались в отношении прошедших в Женеве трехсторонних переговоров. Все они сошлись на том, что достичь мира между Россией и Украиной в этом году не удастся даже с учетом давления США. При этом утверждается, что Россия не ставит себе задачу добиться чего-то в ходе переговоров, она использует их как ширму, за которой продолжает вести боевые действия.



Как считает один из глав европейских разведок, в Женеве не было переговоров, а было «театрализированное представление», которое должно было показать «желание» Украины и России достичь мира. Однако реальные переговоры начнутся только тогда, когда Зеленский начнет выполнять условия России.

Если русские получат эти уступки, я думаю, это, возможно, станет началом реальных переговоров.


Напомним, что в Женеве 17-18 февраля прошел третий раунд переговоров России, Украины и США. Несмотря на то, что в Вашингтоне говорят о «значительном прогрессе», никаких прорывов не случилось. Стороны договорились договариваться дальше.
  1. Uncle Lee Звание
    Uncle Lee
    0
    Сегодня, 14:20
    Стороны договорились договариваться дальше.
    Сколько не говори халва - во рту слаще не станет....
    1. ZovSailor Звание
      ZovSailor
      +3
      Сегодня, 14:58
      hi Похоже, кулинары этой и подобной стряпни проживают по адресу Набережная Альберта. 85 в ландоне ( MI 6 ).
      Не исключены и приправы от ЦРУ, BND, Моссад.
      У каждой свой интерес в разогреве острых блюд на планете.
      1. Михаил-Иванов Звание
        Михаил-Иванов
        0
        Сегодня, 15:53
        Ну, тут и не поспоришь, действительно эти переговоры один сплошной спектакль в пользу Рыжего Бардака!
  2. Everevil Звание
    Everevil
    +3
    Сегодня, 14:21
    Разведки стран Европы усомнились в достижении мира на Украине в этом году

    Пфф... Да разведки стран Европы делают всё возможное, чтобы мир на Украине в этом году достигнут не был.
  3. Бывший солдат Звание
    Бывший солдат
    +3
    Сегодня, 14:25
    Сторонники войны используют все возможности что бы дотянуть до ноябрьских промежуточных выборов в США. Надеются что рейтинг Трампа и республиканцев упадет до плинтуса. Или новая пуля уже не пролетит мимо головы и ситуация в мире поменяется к резкому обострению.
    Р.S. Возможно нам этим летом придется кардинально поменять военное преимущество на Окраине в свою сторону.
  4. Из_дикого_леса_дикая_тварь Звание
    Из_дикого_леса_дикая_тварь
    +1
    Сегодня, 14:29
    Разведки стран Европы усомнились в достижении мира на Украине в этом году
    Офигеть открытие!!!! Небось, аналитики все стулья продавили и мозги поплавили, корпя над сводками и расчётами.
  5. Владимир Владимирович Воронцов Звание
    Владимир Владимирович Воронцов
    0
    Сегодня, 14:53
    ❝ Разведки стран Европы усомнились в достижении мира на Украине в этом году ❞ —

    — И так никто не верил, а тут ещё разведки усомнились ...
  6. torbas41 Звание
    torbas41
    0
    Сегодня, 14:54
    Видимо разведки стран Европы имели ввиду, что достижение мира на Украине возможно в этом десятилетии. И то не факт.
  7. Schneeberg Звание
    Schneeberg
    +1
    Сегодня, 15:22
    в Женеве не было переговоров, а было «театрализированное представление»
    Киевский клоун в таких делах мастак!