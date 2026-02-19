НАБУ даёт понять, что в «схеме Миндича» замешана верхушка киевского режима
Украинское НАБУ опубликовало видео, в котором представитель подконтрольной Вашингтону «антикоррупционной» структуры дает понять, что «схему Миндича-Галущенко» покрывали на самом верху украинской вертикали власти.
Как сообщили в НАБУ, Миндич, который проходит в расследовании под кодовым именем «Карлсон», используя свои связи в высших органах украинской государственной власти, обеспечивал сохранение ключевой роли бывшего министра энергетики «незалежной» Галущенко (Сигизмунда) и других подконтрольных ему лиц в правительстве Украины. Таким образом Миндичу удавалось обеспечивать внешнюю устойчивость своей коррупционной схемы.
Как известно, по «делу Миндича» проводились обыски у бывшего главы офиса Зеленского Ермака, однако какие-либо обвинения выдвинуты не были. Кроме того, по некоторым данным, в коррупционной схеме был также непосредственно замешан и сам Зеленский. НАБУ утверждает, что за четыре года работы министром энергетики Галущенко незаконным путем получил почти 13 миллионов долларов. На пленках другие участники дела обсуждали, что «Сигизмунд» мечтал «уехать куда-то послом».
Как оказалось, структуры украинского олигарха Рината Ахметова и режима Зеленского перепродавали населению Украины получаемую с трех АЭС (Ровенской, Хмельницкой и Южноукраинской) электроэнергию, себестоимость которой составляла около одной копейки за кВт, с наценкой от 170 до 500 процентов. Кроме того, в то время как значительная часть населения подконтрольных Киеву территорий сидит без света, большие объемы электроэнергии продавались в Молдавию и сопредельные страны Евросоюза.
При этом стоит отметить, что, исходя из того, что обвинения представителям высших эшелонов украинской власти выдвигаются аффилированной с США структурой, не исключено, что таким образом администрация Трампа пытается сделать Зеленского более сговорчивым в вопросах заключения мирных соглашений.
Информация