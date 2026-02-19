НАБУ даёт понять, что в «схеме Миндича» замешана верхушка киевского режима

Украинское НАБУ опубликовало видео, в котором представитель подконтрольной Вашингтону «антикоррупционной» структуры дает понять, что «схему Миндича-Галущенко» покрывали на самом верху украинской вертикали власти.

Как сообщили в НАБУ, Миндич, который проходит в расследовании под кодовым именем «Карлсон», используя свои связи в высших органах украинской государственной власти, обеспечивал сохранение ключевой роли бывшего министра энергетики «незалежной» Галущенко (Сигизмунда) и других подконтрольных ему лиц в правительстве Украины. Таким образом Миндичу удавалось обеспечивать внешнюю устойчивость своей коррупционной схемы.



Как известно, по «делу Миндича» проводились обыски у бывшего главы офиса Зеленского Ермака, однако какие-либо обвинения выдвинуты не были. Кроме того, по некоторым данным, в коррупционной схеме был также непосредственно замешан и сам Зеленский. НАБУ утверждает, что за четыре года работы министром энергетики Галущенко незаконным путем получил почти 13 миллионов долларов. На пленках другие участники дела обсуждали, что «Сигизмунд» мечтал «уехать куда-то послом».

Как оказалось, структуры украинского олигарха Рината Ахметова и режима Зеленского перепродавали населению Украины получаемую с трех АЭС (Ровенской, Хмельницкой и Южноукраинской) электроэнергию, себестоимость которой составляла около одной копейки за кВт, с наценкой от 170 до 500 процентов. Кроме того, в то время как значительная часть населения подконтрольных Киеву территорий сидит без света, большие объемы электроэнергии продавались в Молдавию и сопредельные страны Евросоюза.

При этом стоит отметить, что, исходя из того, что обвинения представителям высших эшелонов украинской власти выдвигаются аффилированной с США структурой, не исключено, что таким образом администрация Трампа пытается сделать Зеленского более сговорчивым в вопросах заключения мирных соглашений.
  1. Владимир Владимирович Воронцов Звание
    Владимир Владимирович Воронцов
    +3
    Сегодня, 14:48
    ❝ НАБУ даёт понять, что в «схеме Миндича» замешана верхушка киевского режима ❞ —

    — Ну это итак давно всем понятно ...
    1. oleg-nekrasov-19 Звание
      oleg-nekrasov-19
      0
      Сегодня, 14:52
      ну все равно - НАБУ дает понять, намекает так сказать wassat
    2. Zoldat_A Звание
      Zoldat_A
      0
      Сегодня, 15:12
      Цитата: Владимир Владимирович Воронцов
      ❝ НАБУ даёт понять, что в «схеме Миндича» замешана верхушка киевского режима ❞ —

      — Ну это итак давно всем понятно ...

      Обалдеть, какой секретный секрет...

      Дяденьки из НАБУ!
      Посмотрите Скабееву на российском канале - вы удивитесь, до какой степени воровство вашей верхушки видно всем, кроме вас.
  2. Prapor Звание
    Prapor
    +2
    Сегодня, 14:55
    одна говорильня, где реальные аресты, суды и посадки? в товарных количествах? Хватит нам шоу крутить про набу, хотя это не наши проблемы, чем больше в этом цирке коней, тем нам даже лучше, пусть топчут копытами друг друга, а линия фронта пусть двигается дальше на запад
    1. carpenter Звание
      carpenter
      -2
      Сегодня, 15:09
      Цитата: Prapor
      одна говорильня, где реальные аресты, суды и посадки? в товарных количествах?

      Да пока никого не посадили и не посадят, это в Британии брата короля, бывшего принца арестовали.
  3. Prapor Звание
    Prapor
    +4
    Сегодня, 15:02
    Кстати лет 8 назад читал выкладки немецкой разведки, там интересное было. А конкретно - Ринат Ахметов внебрачный сын Кучмы, а Кучма будучи в КПСС Украины был типо смотрящий за общаком партии, кстати золота было там немало, и вот отделилась Украина и вместе с этим общаком.... А вы думаете откуда у молодого человека из ниоткуда родом из народа вдруг такие активы - заводы, порты, пароходы... А вот как раз оттуда - папик впихнул ему эти активы... Вот оно как оказывается , так что "олигархи" эти вот откуда появились...
    Ну думается что и у нас таже песня, и в других бывших республиках СССР, правящие кланы паразитируют на наследии СССР. Тут видно все как на ладони и бабке не ходи...
    1. Uncle Lee Звание
      Uncle Lee
      +3
      Сегодня, 15:07
      Цитата: Prapor
      правящие кланы паразитируют на наследии СССР.

      Ясен пень ! Не с неба же им богачество свалилось, а было построено и создано в СССР !
      1. Prapor Звание
        Prapor
        +2
        Сегодня, 15:13
        Просто гадко было наблюдать, как в 90-е вся эта партийная элита мигом переобулась в демократов и поливала грязью весь советсткий период и товарища Иосифа Виссарионыча, если б не он и не Берия и многие другие, что бы мы имели сейчас? Ни флота, ни космоса ни ядерной отрасли.
        Да наводить порядок в стране было не просто, да страдали и невинные люди, репрессии, лагеря гулаги, но тем не менее - страну подняли из руин и достигли много чего во всех отраслях промышленности и народного хозяйства. Ни дать не взять....
        1. Uncle Lee Звание
          Uncle Lee
          +1
          Сегодня, 15:18
          Цитата: Prapor
          вся эта партийная элита мигом переобулась в демократов и поливала грязью весь советсткий период

          И до сих пор поливает....И уже выросла либералистическая поросль и тоже зашлась в антисоветизме.
      2. carpenter Звание
        carpenter
        +1
        Сегодня, 15:18
        Цитата: Uncle Lee
        Не с неба же им богачество свалилось, а было построено и создано в СССР !

        Под "лавочку" Чубайской приватизации, много кто поимел никелевых рудников, заводов, портов.
        Практически все природные ресурсы оказались не в руках государства, а в руках частников. И даже не в руках россиян, а в руках граждан бывших республик, таких как Усманов.
        1. Prapor Звание
          Prapor
          +1
          Сегодня, 15:33
          Усманов сын генпрокурора республики, в молодости изнасиловал девченку, а папик отмазал.... Вот и все что нужно знать, как тва_рь которая должна была сидеть в тьрьме и быть там козлиной опущенной, гуляла на свободе и купалась всю жизнь в роскоши, вот где же справедливость? От людского суда избежал, а от Бога не выйдет, там за все все ответят!
    2. Zoldat_A Звание
      Zoldat_A
      0
      Сегодня, 15:15
      Цитата: Prapor
      Кстати лет 8 назад читал выкладки немецкой разведки, там интересное было. А конкретно - Ринат Ахметов внебрачный сын Кучмы, а Кучма будучи в КПСС Украины был типо смотрящий за общаком партии, кстати золота было там немало, и вот отделилась Украина и вместе с этим общаком....

      Я даже подумать боюсь, до чего может додуматься немецкая разведка, если она начнёт выяснять, чей внебрачный сын Кучма...
      1. Uncle Lee Звание
        Uncle Lee
        0
        Сегодня, 15:26
        Цитата: Zoldat_A
        чей внебрачный сын Кучма...

        Не иначе самого Власова....
        1. Zoldat_A Звание
          Zoldat_A
          0
          Сегодня, 15:30
          Цитата: Uncle Lee
          Цитата: Zoldat_A
          чей внебрачный сын Кучма...

          Не иначе самого Власова....
          Был бы Кучма внебрачный сын Власова - кто бы его до "золота партии" допустил?
          1. Uncle Lee Звание
            Uncle Lee
            +1
            Сегодня, 15:35
            Цитата: Zoldat_A
            кто бы его до "золота партии" допустил?

            Такие же как и он - перевертыши типа Кравчука
      2. Prapor Звание
        Prapor
        +1
        Сегодня, 15:29
        Зачем им придумывать, просто вскрывают факты. Да у нас в СВР тоже на вех досье есть уверен на 100500% и со времен Ивана Грозного причем. Там есть люди - умеют копать как надо.
        А про Кучму, вот он был какой-то там секретарь райкома или типо того, часто ездил по республике в командировки, и вот в Днепропертровске любил в какой-то определенной гостинице останавливаться, а там женщина ему приглянулась из обслуги, он ее шпилил, она забеременела, но была даже замужем. Он сказал все нормально - рожай, и с мужем поговорил, типа прими. Так же сказал - не ссыте буду обеспечивать, вот Ринатка то и вырос....и все получил. Схема прекрасна - папка президент, сын - олигарх при нем, все бабки в семью, здорово же придумано!
        Если чисто исторически посмотрть в мире - тема бастрдов обычное дело и были они у много кого во все времена. Хорошо еще пример - Адольф Илоизович который Гитлер - тоже по некоторой информации внебрачный сын Ротшильда, вот егог и двигали вверх потихоньку, этого студента- архитектора неудачника...Сначала в клубы приглашали, знакомства, денег подкидывали и парнишку прокачивали как сейчас говорят - скилл нарабатывал, а уж потом вперед решать мировые проблемы. И ведь удобно же - сами кукловоды РоОтшильды,Рокфеллеры и другие 300 семей всегда как бы в тени, за кулисами - а асполнители их планов на виду и как-бы типо не связаны с ними непосредственно. Это не заговор мировой, просто такая схема работы....
        1. Zoldat_A Звание
          Zoldat_A
          0
          Сегодня, 15:33
          Цитата: Prapor
          Адольф Илоизович который Гитлер - тоже по некоторой информации внебрачный сын Ротшильда

          Я, конечно, сам старый конспиролог и люблю на досуге выследить что-нибудь "эдакое".
          Но это... Даже для меня слишком...
          1. Prapor Звание
            Prapor
            +1
            Сегодня, 15:40
            Уважаемый коллега! Боюсь вас расстроить.... По моим источникам в мире творится такая дикая дичь, просто люди даже не догадываются, иначе бы с ума сошли. Но самое печальное - что это происходит и очень реально! Те крохи которые долетают до нас из глубин, это даже не цветочки, скорее пылинки настоящей правды. А на кону там не какие-то людишки из списков Эпштейна, на кону существование всего Человечества, и это очень серьезно, вот не шучу нисколько. Глупые люди могут над моими словами смеяться и тролить, а умные - задумаются.
        2. carpenter Звание
          carpenter
          0
          Сегодня, 15:42
          Цитата: Prapor
          А про Кучму, вот он был какой-то там секретарь райкома или типо того, часто ездил по республике в командировки,

          Кучма был секретарём парткома "Южмаш", а с 1986—1992 годах — генеральный директор производственного объединения «Южный машиностроительный завод», которое входило в десятку самых крупных предприятий СССР. Это вам не какой то "секретаришка райкома".
          1. Prapor Звание
            Prapor
            0
            Сегодня, 15:47
            Что-то вспомнил один документальный фильм, про Хатынь, когда расследования подтвердили, что жгли не немцы а украинские колаборационисты, бандеровцы, то возникла ситуация, когда советскому народу нельзя было открыть эти факты. Тогда секретарь компартии Украина приехал в Кремль и стоял на коленях, умолял не оглашать информацию на весь СССР, в противном случае могла вспыхнуть буквально гражданская война Белоруссии против Украины.... на том и порешили - обьявим что немцы во всем виноваты противные.
            Вот так вот было.
  4. Schneeberg Звание
    Schneeberg
    +1
    Сегодня, 15:24
    И когда будут посадки?
    -------
  5. Младший рядовой Звание
    Младший рядовой
    0
    Сегодня, 16:20
    Цитата: Prapor
    одна говорильня, где реальные аресты, суды и посадки?

    Всем известно, что НАБУ является филиалом ЦРУ. А если начать сажать, то сажать надо будет всех. И кто ж тогда будет заниматься программой "до последнего какела"?