Lockheed Martin разрабатывает АНПА Lamprey MMAUV
Тройка АНПА Lamprey на дне
Американская компания Lockheed Martin разрабатывает автономные системы для военно-морских сил и недавно представила новый проект такого рода. В ближайшем будущем заказчикам предложат автономный необитаемый подводный аппарат военного назначения под названием Lamprey MMAUV. В этом проекте реализуется несколько интересных идей, направленных на повышение рабочих возможностей и упрощение эксплуатации и развёртывания.
Подводный анонс
9 февраля 2026 г. компания «Локхид-Мартин» раскрыла существование нового проекта. Она опубликовала пресс-релиз о разработке перспективного АНПА, в котором раскрыла основные особенности и возможности такого изделия. Кроме того, показали трёхмерные изображения нового аппарата и анимированный видеоролик с разными вариантами его эксплуатации и применения.
Новый проект получил обозначение Multi-Mission Autonomous Undersea Vehicle («Многоцелевой автономный подводный аппарат») и название Lamprey («Минога»). Аббревиатура и имя проекта полностью раскрывают его цели и задачи. Компания Lockheed Martin разрабатывает современный АНПА со специфическими возможностями базирования и развёртывания.
На данный момент проект находится на стадии разработки, однако этот процесс приближается к своему завершению. В обозримом будущем планируется построить и испытать опытную технику. Впрочем, точные сроки перехода на новый этап и проведения следующих мероприятий назвать пока не могут.
Изделие Lamprey позиционируется как многоцелевая подводная платформа, способная нести разные полезные нагрузки. АНПА должен вести патрулирование заданного района и применять установленные на нём приборы. При этом возможно ведение разведки, поиск подводных или надводных объектов или применение некоторых видов оружия.
АНПА под днищем подлодки. Выдвинут генератор для подзарядки аккумулятора
Новый АНПА должен обладать особым сочетанием технических характеристик и рабочих возможностей. Разработчики обещают, что с его помощью флот-эксплуатант получит технологическое и стратегическое преимущество перед конкурентами. В первую очередь, в качестве покупателя и пользователя будущих изделий MMAUV, предсказуемо, рассматриваются ВМС США.
Впрочем, мнение американского флота о новом изделии от «Локхид-Мартин» пока остаётся неизвестным. «Минога» создаётся в инициативном порядке и, насколько известно, не участвует в программах и конкурсах Пентагона. Возможно, вскоре её заявят на одну из актуальных программ, но реальные перспективы такого рода пока под вопросом.
Универсальная платформа
С точки зрения общих идей и особенностей, АНПА Lamprey принципиально не отличается от других современных разработок в этой области. Речь идёт о подводном аппарате тяжёлого класса, имеющем автоматическую систему управления и отсек для различных приборов. При этом предлагаются новые идеи в области базирования и развёртывания.
Согласно опубликованным материалам, Lamprey MMAUV будет строиться в продолговатом корпусе квадратного сечения с заострённым носовым обтекателем. В носовой части предусматриваются горизонтальные рули, а в корме — небольшие гондолы с двигателями и гребными винтами.
Размеры такого АНПА пока не раскрываются. Из опубликованных изображений следует, что длина аппарата может достигать нескольких метров. Соответственно, масса / водоизмещение составит несколько центнеров. Можно ожидать, что информацию о размерах и массе раскроют в ближайшее время — как важную, но не представляющую тайны.
Устройство для стыковки
Lamprey получит электрическую силовую установку. Аппарат оснастят аккумуляторами большой ёмкости. Зарядка батарей будет происходить на берегу или на судне-носителе. Кроме того, предлагается использовать генератор с крыльчаткой, который будет подзаряжать аккумулятор во время движения при помощи судна-носителя.
Для самостоятельного передвижения АНПА будет использовать два электромотора с винтами в корме. Также предусматриваются подруливающие устройства в носу и корме. Вероятно, «Минога» не сможет развивать высокую скорость, однако это компенсируют высокой продолжительностью и дальностью плавания. Также заявлена высокая манёвренность.
АНПА собираются укомплектовать автономной системой управления с бортовым компьютером, набором датчиков и т.д. Основная часть плавания будет осуществляться в автоматическом режиме в соответствии с заложенной программой. Также компьютер будет управлять работой целевой аппаратуры. При необходимости Lamprey сможет выходить на связь с базой или оператором.
В центральной части корпуса предусмотрен отсек для полезной нагрузки. Его объём — 24 куб. фута или 679,6 л. Судя по опубликованным материалам, доступ в отсек будет обеспечиваться крышками сверху и снизу корпуса. В зависимости от типа нагрузки и её задач, Lamprey MMAUV сможет выгружать различные изделия через люк в днище или запускать их через створки в крыше.
Новый АНПА планируют оснащать гидроакустическими системами разных классов. Также он сможет нести и устанавливать различные донные системы. На видео показан способ запуска разведывательного БПЛА. Достаточно крупный и тяжёлый аппарат сможет применять и оружие, такое как лёгкие торпеды.
Сброс торпеды через нижний люк
«Минога» и носители
Новый проект от Lockheed Martin получил своё имя не просто так. «Миногой» его назвали в связи с оригинальной идеей в области носителей и развёртывания. По сути, подводный аппарат должен повторять поведение одноимённых водных животных.
В зависимости от особенностей миссии, АНПА Lamprey может работать с берега или с судна-носителя, как другая техника этого класса. В таком случае на берегу или на борту носителя аппарат получает необходимую аппаратуру и рабочую программу. Затем должен происходить спуск на воду, и АНПА может приступать к выполнению поставленной задачи. При этом возможны некоторые ограничения по радиусу действия.
Предложена и новая любопытная идея. При помощи специального устройства Lamprey должен крепиться к корпусу судна или подлодки, которая доставит его в заданный район. Во время такого движения аппарат может применять некоторое оборудование. Кроме того, возможна подзарядка аккумулятора за счёт набегающего потока воды. После выхода в заданный район, аппарат сможет отсоединиться и начать самостоятельную работу.
Используя дружественные суда и корабли, «Минога» сможет добираться до удалённых и/или охраняемых районов. Возможно, в качестве временных носителей могут использоваться и корабли либо суда противника. С их помощью Lamprey сможет проникать даже в закрытые зоны, представляющие повышенный интерес.
Новые предложения
Концепция тяжёлого АНПА, способного самостоятельно выполнять плавание и применять бортовую аппаратуру или оружие, в целом не отличается новизной. Различные компании, в т.ч. Lockheed Martin, неоднократно использовали её в различных проектах. Этот класс техники достиг той стадии развития, когда представляют интерес не сами проекты, а используемые в них нововведения и оригинальные идеи.
Запуск БПЛА с борта АНПА
Недавно представленный проект Lamprey MMAUV разрабатывается с использованием новой интересной идеи, и поэтому на него стоит обратить внимание. В обозримом будущем компания-разработчик обещает построить и испытать полноценный АНПА нового типа. На стадии его испытаний станет понятно, имеет ли новая идея реальные перспективы.
В целом предложение о присоединении к судам и подлодкам для экономии энергии, улучшения дальности или скрытности, выглядит интересно и логично. В определённых ситуациях «Минога» сможет оправдать своё название и получить преимущества, связанные с использованием временного носителя.
Впрочем, такая идея имеет неоднозначные и сомнительные особенности. Так, в большинстве случаев АНПА можно беспроблемно перевозить на борту судна-носителя и спускать в воду в нужном районе. Его размещение под водой на корпусе может понадобиться только в отдельных и редких ситуациях. Соответственно, проект усложняется без получения значительных преимуществ.
Попытка использования чужого корабля или подлодки тоже не гарантирует успех. В такой миссии изделие Lamprey должно скрытно подойти к носителю и пристыковаться, не обнаружив себя. Однако на корабле могут проводиться мероприятия против подводных диверсий, и высока вероятность своевременного обнаружения АНПА на его корпусе. Всё это серьёзно затрудняет операцию и повышает цену успеха.
На уровне концепта
Следует отметить, что проект Lamprey MMAUV пока находится на стадии разработки. Полноценный опытный образец сможет появиться только через несколько месяцев, и лишь тогда он получит возможность показать свои реальные возможности. На данный момент речь идёт только о предложенных идеях и концепциях.
Сможет ли компания Lockheed Martin в полной мере реализовать любопытную идею и обеспечить все желаемые преимущества, пока неясно. Однако в случае успеха «Минога» сможет без труда заинтересовать потенциальных покупателей. Кроме того, в таком случае вскоре обязательно появятся зарубежные разработки с аналогичными возможностями.
