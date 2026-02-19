ОТРК «Искандер» уничтожили РСЗО HIMARS, бившие по Белгороду из центра Харькова
Киевская хунта несколько дней вела массированные обстрелы Белгорода, применяя американские РСЗО HIMARS. При этом украинские боевики вели стрельбу из центра Харькова, укрывая установки между жилыми домами. Но и это им не помогло, наши сумели уничтожить системы реактивного огня ВСУ.
Нанося удары по Белгороду, враг использовал свою излюбленную тактику, которую применяет с самого начала российской спецоперации, — прикрывался мирными жителями. Как установила наша разведка, установки РСЗО размещались между жилыми многоэтажками, что исключало ответные удары, так как российская армия с мирными не воюет. Украинские боевики, нанеся удар, прятали установку, ставя ее вплотную к жилым домам.
Как сообщает SHOT, РСЗО передвигалась между жилыми многоэтажками в центре города в сопровождении 20 украинских боевиков, нанося удары по российской территории. Однако наша разведка отследила маршруты движения РСЗО и, подгадав момент, когда риски для мирного населения стали минимальными, накрыла американские системы двумя ракетами ОТРК «Искандер».
Подробности удара не сообщаются, но две установки были уничтожены вместе с расчетами и охраной.
