ОТРК «Искандер» уничтожили РСЗО HIMARS, бившие по Белгороду из центра Харькова

Киевская хунта несколько дней вела массированные обстрелы Белгорода, применяя американские РСЗО HIMARS. При этом украинские боевики вели стрельбу из центра Харькова, укрывая установки между жилыми домами. Но и это им не помогло, наши сумели уничтожить системы реактивного огня ВСУ.

Нанося удары по Белгороду, враг использовал свою излюбленную тактику, которую применяет с самого начала российской спецоперации, — прикрывался мирными жителями. Как установила наша разведка, установки РСЗО размещались между жилыми многоэтажками, что исключало ответные удары, так как российская армия с мирными не воюет. Украинские боевики, нанеся удар, прятали установку, ставя ее вплотную к жилым домам.



Как сообщает SHOT, РСЗО передвигалась между жилыми многоэтажками в центре города в сопровождении 20 украинских боевиков, нанося удары по российской территории. Однако наша разведка отследила маршруты движения РСЗО и, подгадав момент, когда риски для мирного населения стали минимальными, накрыла американские системы двумя ракетами ОТРК «Искандер».

Подробности удара не сообщаются, но две установки были уничтожены вместе с расчетами и охраной.

Российские разведчики отследили передвижение натовской техники. Как только риски для мирного населения стали минимальны, американские установки были уничтожены двумя точными ударами наших «Искандеров».
  1. Prapor Звание
    Prapor
    +42
    19 февраля 2026 15:07
    Ай да молодцы! Прям бальзам на дущу! Сколь там еще у них этих химер осталось, бьем бьем, и все никак не добьем....
    1. Uncle Lee Звание
      Uncle Lee
      +14
      19 февраля 2026 15:10
      две установки были уничтожены вместе с расчетами и охраной.
      Туда им и дорога !
    2. Hitriy Zhuk Звание
      Hitriy Zhuk
      +7
      19 февраля 2026 15:14
      Цитата: Prapor
      бьем бьем, и все никак не добьем....

      Так скованно бьют, примерно как в легендах когда богатырь выходил на кулачные бои стенка-на-стенку со связанными руками.
      Вот и тут целая операция будто скальпелем, когда могли бы просто стегануть саблей с оттягом.

      Оно и так как сделали хорошо. Но сложно же.
      1. Prapor Звание
        Prapor
        +5
        19 февраля 2026 15:17
        Оченьнама хороша сабля булатная времен 1812гг, там один правильно поставленный удар всадника половинил сразу от плеча до попы, стоят такие в музее Бородинская панорама в Москве на Кутузовском проспекте, в школе еще в 80х ездили там рассказывали нам про это оружие...
        1. Hitriy Zhuk Звание
          Hitriy Zhuk
          +8
          19 февраля 2026 15:23
          Цитата: Prapor
          там один правильно поставленный удар всадника половинил сразу от плеча до попы

          Идеальный образ!
          Там где сила удара всадника и скорость\масса коня дают такой эффект - мы(в смысле наши бойцы) свесившись с седла втыкаем скальпель в глаз врагу.
          Причем успев сделать анестезию и продезенфицировать место.
          1. Prapor Звание
            Prapor
            +4
            19 февраля 2026 15:51
            Булатная сабля драгунская, она весит ого-го, это совсем другое оружие, чем например шашка кавалерийская, другая техника удара, шашка рубит и рассекает, там есть разные зоны клинка боевые - середина и кончик. Кстати очень эффективная штука...
        2. Zoldat_A Звание
          Zoldat_A
          +6
          19 февраля 2026 15:23
          Цитата: Prapor
          один правильно поставленный удар всадника половинил сразу от плеча до попы
          Дед рассказывал, что в Гражданскую С.М.Будённый так умел. До седла. Деду тогда 15 лет было.
      2. mitrich Звание
        mitrich
        +3
        19 февраля 2026 18:00
        Это что, пока выжидали и выбирали, что бы не зацепить их мирняк, наши граждане гибли под снарядами шароварников?
        Хорошая тактика, гуманная. Для врага.
        Типа, бей своих...
        1. МБРШБ Звание
          МБРШБ
          +8
          Вчера, 01:14
          Да скорее всего, просто фигню пишут. А на деле - как обнаружили, так сразу и ударили по ним. И далеко не факт, что это в центре. В центре Харькова максимум пяти-шестиэтажки.
          Как сообщает SHOT, РСЗО передвигалась между жилыми многоэтажками в центре города...

          а улицы, что, засекречены? Такие мутные сообщения, без конкретики, не выглядят достоверными. Смысла нам секретить позиции врага, к тому же уже уничтоженные, никакого нет!
          1. papas-57 Звание
            papas-57
            +5
            Вчера, 06:42
            Какая то мутная статья, ни конкретики, ни доказательств.
    3. Михаил-Иванов Звание
      Михаил-Иванов
      +4
      19 февраля 2026 15:47
      Я знаю кто организовал эту операцию!
      Охотовед2, это он тут два дня требовал возмездия)))
    4. blackcat Звание
      blackcat
      +2
      Вчера, 09:19
      Сегодня была первая ночь без обстрела Белгорода, проснулся утром и охренел, неужели ?!!! am
  2. Hitriy Zhuk Звание
    Hitriy Zhuk
    +1
    19 февраля 2026 15:11
    Интересно, а если бы Химарс бил по Рублевке или Испании, ну короче кудато где дети "бояр" живут, как скоро бы пришел приказ "сровнять с землей то место откуда бьют"?
    1. Zoldat_A Звание
      Zoldat_A
      +13
      19 февраля 2026 15:28
      Цитата: Hitriy Zhuk
      Интересно, а если бы Химарс бил по Рублевке или Испании

      Про Рублёвку с Испанией не знаю, но, если бы, допустим, чем-то похожим кто-то типа Украины ударил, например, по какому-нибудь Питтсбургу, Штат Пенсильвания - этот "кто-то" оказался бы застеклован быстрее, чем он успел бы сказать: "Ё-моё... Чо ж я сделал?.."
      1. Hitriy Zhuk Звание
        Hitriy Zhuk
        +10
        19 февраля 2026 15:32
        Цитата: Zoldat_A
        о, если бы, допустим, чем-то похожим кто-то типа Украины ударил, например, по какому-нибудь Питтсбургу, Штат Пенсильвания - этот "кто-то" оказался бы застеклован быстрее, чем он успел бы сказать: "Ё-моё... Чо ж я сделал?.."


        Вот.
        Потому что в таких случаях стране надо бить не думая что будет потом.
        Ведь только когда знают что ударят в ответ "на автоматизме" - трижды подумают а лезть ли вообще.
        А иначе бить будут все, и "потом" может вообще не настать.
        1. Zoldat_A Звание
          Zoldat_A
          +21
          19 февраля 2026 15:40
          Цитата: Hitriy Zhuk
          Ведь только когда знают что ударят в ответ "на автоматизме" - трижды подумают а лезть ли вообще.

          Я ещё эвон когда предлагал - один прилёт по нашему НПЗ, по нашим городам - минус квартал в Киеве. Закончатся кварталы в Киеве - так на Западной Украине ещё много городов... Предупредить так, чтобы услышали, дать 48 часов, чтобы успели убежать - и тактическим ядерным килотонн 30-50.
          Не думаю, что после 2-3 удара у кого-то на Украине останется желание наши НПЗ на свои города разменивать.
          Да и Европа в момент притихнет...
          А меня только ругают за такое зверство и тапками забрасывают...
          1. Hitriy Zhuk Звание
            Hitriy Zhuk
            +7
            19 февраля 2026 15:50
            Цитата: Zoldat_A
            Я ещё эвон когда предлагал - один прилёт по нашему НПЗ, по нашим городам - минус квартал в Киеве. Закончатся кварталы в Киеве - так на Западной Украине ещё много городов... Предупредить так, чтобы услышали, дать 48 часов, чтобы успели убежать - и тактическим ядерным килотонн 30-50.
            Не думаю, что после 2-3 удара у кого-то на Украине останется желание наши НПЗ на свои города разменивать.
            Да и Европа в момент притихнет...

            Представляю масштаб "мынетакие!".
            Хотя не Киев так Львов стоило бы.

            Цитата: Zoldat_A
            А меня только ругают за такое зверство и тапками забрасывают...

            Симметрично.
            Написал как то про то что жалея врага они не жалеют нашего бойца который скован из за этого.
            Ох что было...
          2. Sergey39 Звание
            Sergey39
            0
            19 февраля 2026 15:57
            Все- это звучит красиво, а кто будет потом расхлебывать последствия ядерного удара. Если бы удар за лужу, то да, а Киев слишком близок к Нам.
            1. bk316 Звание
              bk316
              0
              Вчера, 14:02
              а кто будет потом расхлебывать последствия ядерного удара.

              Мы бы точно не расхлебывали.
              50КТ по Львову, да еще выбрать что б ветер с востока...
              А вот за лужу как раз и не надо у них свои ракеты есть.
          3. Михаил-Иванов Звание
            Михаил-Иванов
            -1
            19 февраля 2026 16:17
            Сегодня наше ЯО находится в управлении не тех людей!
          4. Ильнур Звание
            Ильнур
            +3
            19 февраля 2026 16:46
            А меня только ругают за такое зверство и тапками забрасывают...

            Да не только вас, за высказывания, что "братьев" там нет, и надо сровнять с землёй, тоже закидывают минусам...
          5. Алексей Лантух Звание
            Алексей Лантух
            +3
            19 февраля 2026 17:48
            один прилёт по нашему НПЗ, по нашим городам - минус квартал в Киеве

            Поставил плюс, поскольку сторонник ядерных ударов по Украине. Однако, не сторонник ударов по жилым кварталам. В Киеве полно военных и инфраструктурных объектов заслуживающих ядерных ударов. Ведь 30% ВПК в Киеве. А эти объекты располагаются на достаточно большой территории, которая часто даже больше обычного квартала. Исключение улица Банковая, где базируется Зеля. Но, даже там, если ударить ЯО по заглубленным сооружениям на поверхность прорвется не столь уж много радиоактивных веществ. А после такого удара независимо от эффективности многие киевляне покинут столицу бывшей Советской Украины.
          6. БойКот Звание
            БойКот
            +8
            19 февраля 2026 20:45
            Тоже поддержу плюсом. Потому как доброе отношение они не ценят вообще, втихаря посмеиваются над мягко говоря неумными русскими, а вслух громко орут как им ракетами дронами все жилье, школы и детсады переломали. Потому "если вас незаслуженно обвиняют, идите и заслужите"
          7. Кисулькен
            Кисулькен
            +1
            Вчера, 09:53
            У нас недостаточно средств поражения, что бы тратить ракеты на такую бесполезную задачу как сравнивание жилых или административных кварталов в Киеве, на это надо будет потратить огромное количество ракет, у которых есть более приоритетные задачи. А ядеркой ни один адекватный человек не воспользуется в данной ситуации.
            1. Zoldat_A Звание
              Zoldat_A
              +4
              Вчера, 11:38
              Цитата: Кисулькен
              У нас недостаточно средств поражения, что бы тратить ракеты на такую бесполезную задачу как сравнивание жилых или административных кварталов в Киеве

              Я бы не сказал, что удары, способные не уничтожить врага физически, а оказывающие психологическое воздействие, так уж бесполезны. Любое применение любого оружия, приводящее к желаемому результату, к локальной или глобальной победе над врагом - оправдано и полезно.

              Отсюда ещё одно -
              Цитата: Кисулькен
              ядеркой ни один адекватный человек не воспользуется в данной ситуации.
              Если необходимо достижение результата (а результат у нас один - Победа) - нет "адекватных" или "неадекватных" видов оружия.
              Кстати, и на войне, в основном, думают не об адекватности, а о Победе.

              Интересна аналогия со спортом.
              Выходят такие два боксёра на ринг и один другому говорит: "Ты мне левые апперкоты по печени не бей - это бесчеловечно. А про мою левую бровь забудь - она у меня неделю назад рассечена была, до сих пор болит."
              Интересная и смешная аналогия про "адекватность".

              На войне адекватных не бывает - там есть тот, кто хочет победить и есть тот, кто хочет плевать как, но выжить. Это очень разные люди и в какой армии больше первых - та армия и победит.

              И ещё.
              После Курска, Белгорода, после трупов в подвалах на Донбассе, после отрезанных голов наших пацанов, после того, что ОНИ УБИВАЮТ НАС ТОЛЬКО ЗА ТО, ЧТО МЫ НЕ ГОВОРИМ "ШО" - не надо мне говорить про АДЕКВАТНОСТЬ. Либо воевать - либо лечь мордой в землю, сдаться и сдохнуть от пули в затылок.
            2. Алексей Лантух Звание
              Алексей Лантух
              0
              Вчера, 16:49
              А ядеркой ни один адекватный человек не воспользуется в данной ситуации.

              По вашему ТЯО разработали и передали ВС неадекватные люди.
              Летом 2023 года в ходе контрнаступа ВВП получил разрешение на применение ЯО, но не применил, т.к. ВС России выстояли. А ведь могло случится, что не удержали бы оборону и "бах".
          8. МБРШБ Звание
            МБРШБ
            +2
            Вчера, 12:58
            Цитата: Zoldat_A
            Я ещё эвон когда предлагал - один прилёт по нашему НПЗ, по нашим городам - минус квартал в Киеве.

            Верно, коллега! Я тоже, еще до СВО предложил: один артснаряд с их стороны по Донецку (столице ДНР) -- одна крылатая ракета по Киеву (столице У-ны). Бить только по Киеву, не размениваясь на мелочи. Тогда бы, возможно, и СВО не потребовалось начинать.
            1. Zoldat_A Звание
              Zoldat_A
              0
              Вчера, 13:02
              Цитата: МБРШБ
              одна крылатая ракета по Киеву (столице У-ны). Бить только по Киеву, не размениваясь на мелочи.

              Всё хорошо и правильно...
              Но... "Мыжнетакие", "братскийнарод" ... am am am
              Сейчас-то Банковая "в домике", а уж тогда, за шесть-семь лет до 2022-го... А как же "Мински-Шмински"?...
              1. bk316 Звание
                bk316
                +3
                Вчера, 14:07
                Но... "Мыжнетакие", "братскийнарод"

                Ту дело даже не в этом.
                Парадокс, но я уверен что применение ТЯО в начале СВО не увеличило, а уменьшило бы потери украинского населения
                Разрушить всю машину госуправления парой десятков спецбоеприпасов малой мощности можно, а вот перебить полтора миллиона граждан затруднительно.
                Вот и получается, что заботились не о братском народе а о государстве 404.
                1. МБРШБ Звание
                  МБРШБ
                  +1
                  Вчера, 15:31
                  Цитата: bk316
                  я уверен что применение ТЯО в начале СВО не увеличило, а уменьшило бы потери украинского населения

                  Если ударить несколькими десятками по западной границе У-ны, предварительно уведомив население. Исключительно для отрезания территории от Запада по земле.
    2. Sergool Звание
      Sergool
      0
      Вчера, 15:12
      А если бы по территории США из Мексики, например...?
  3. th.kuzmichev Звание
    th.kuzmichev
    +32
    19 февраля 2026 15:12
    Пора уж определиться, какие жители нам дороже, Белгорода или Харькова.
    1. Hitriy Zhuk Звание
      Hitriy Zhuk
      +6
      19 февраля 2026 15:19
      Цитата: th.kuzmichev
      определиться


      Пора.
      Или выбрать третье и разнести Киев и Западенщину, тоже вариант(за результат не ручаюсь но хоть какое то действие сильное).

      Но власть какая то неопределившаяся.
      Вроде и с Западом борьба но и ссориться не охота.
      Так и тут. Типа "и эти свои, но и те тоже".
      До абсурда доходит, ведь чем дольше и более щадаще для Украины проводится СВО тем больше потенциально лояльных в будущем Мыкол отловят и могилизируют ТЦКшники.
      Тем больше мозгов промоют укроСМИ.
      И больше населения лояльного изначально или нейтрального к РФ они выловят отправив на убой, что хуже всего.
      1. th.kuzmichev Звание
        th.kuzmichev
        +5
        19 февраля 2026 15:25
        Пусть могилизируют. Судя по всему, пока все Мыколы не закончатся, результата не будет. И дело не в территории Донбасса.
        1. Hitriy Zhuk Звание
          Hitriy Zhuk
          +6
          19 февраля 2026 15:29
          Цитата: th.kuzmichev
          Пусть могилизируют.

          С одной стороны да, с другой это на руку бандеровцам.
          По любому они могилизируют в первую очередь по сути русские регионы где и примерение русского языка и связи с Россией максимальные были.
          Ну и поколения постарше, там же призыв с 25 ил 26 лет...

          По лучается эдакая экспрессс украинизация путем могилизации "неправильных украинцев" об "москалей". И бандеровский вариант "водить по пустыне 40 лет".
          Мечта бандеровцев прямо таки.

          В идеале ответом должно быть что то такое что уменьшило бы численнсть именно зигующих украинцев-бандеровцев.
          1. Алексей Лантух Звание
            Алексей Лантух
            +3
            19 февраля 2026 22:03
            В идеале ответом должно быть что то такое что уменьшило бы численнсть именно зигующих украинцев-бандеровцев.

            Идеальный ответ: серия ударов ТЯО по военным и по инфраструктурным объектам Зап Украины, что бы жить там было стрёмно. Вот они и разбегутся по Европе.
            1. Wladislaw Звание
              Wladislaw
              +1
              Вчера, 12:46
              Ковровые бомбардировки всей западной Украины и пусть потом делают, что хотят, это их проблемы
        2. Кисулькен
          Кисулькен
          +1
          Вчера, 09:56
          Ждать как они закончатся это значит потерять +- столько же своих сограждан. Немного глупо.
    2. Incvizitor Звание
      Incvizitor
      +1
      19 февраля 2026 15:43
      Нам или властям РФ? Это очень разное.
  4. Русфанер Звание
    Русфанер
    +20
    19 февраля 2026 15:15
    А сколько нашего мирняка погибло за эту тщательность выбора места поражения химеры?
    Мочить их надо так, чтобы местные сами гнали этих ВСУк дальше от своих домов.
    1. th.kuzmichev Звание
      th.kuzmichev
      +20
      19 февраля 2026 15:20
      Будем долбить, местные сами найдут способ спрятаться. Нянькаться на войне неуместно.
  5. К-50 Звание
    К-50
    +2
    19 февраля 2026 15:22
    Киевская хунта несколько дней вела массированные обстрелы Белгорода, применяя американские РСЗО HIMARS. При этом украинские боевики вели стрельбу из центра Харькова, укрывая установки между жилыми домами.

    Они с начала СВО прячут свои ракетные установки, ПВО и РЗСО среди гражданских строений и жилых домов.
    Фашисты-с. sad
    Однако наша разведка отследила маршруты движения РСЗО и, подгадав момент, когда риски для мирного населения стали минимальными, накрыла американские системы двумя ракетами ОТРК «Искандер».

    Молодцы! Отличная работа! good
  6. Роман Ефремов Звание
    Роман Ефремов
    +5
    19 февраля 2026 15:29
    Хаймармов у них много - пригонят другой. Кое-кто собирался отодвинуть линию фронта от нашей границы - но для этого нужно, чтобы фронт рухнул и враг побежал, а для этого нужно наступать большими массами войск с нескольких направлений одновременно, а для этого много чего нужно, и прежде всего желание руководства страны победить а не договориться………
    1. Ильнур Звание
      Ильнур
      -2
      19 февраля 2026 16:57
      для этого нужно наступать большими массами войск с нескольких направлений одновременно, а для этого много чего нужно, и прежде всего желание руководства страны победить а не договориться…

      От отсутствия желания победить, а договариваться и не наступают крупными войсковыми формированиями, и поэтому 4 года продолжается странная военная операция... А защитники этого бездействия объясняют, типа дроны все войска перебьют, поэтому нельзя крупные массы войск собирать...
      1. Paranoid62 Звание
        Paranoid62
        +1
        19 февраля 2026 17:08
        Цитата: Ильнур
        защитники этого бездействия объясняют, типа дроны все войска перебьют, поэтому нельзя крупные массы войск собирать...

        И ведь правильно объясняют, как ни странно request
        1. Ильнур Звание
          Ильнур
          -5
          19 февраля 2026 17:20
          И ведь правильно объясняют, как ни странно

          А как тогда во времена ВОВ воевали, тогда тоже разведка была у противника, и разбомбить могли, но концентрировали большие войсковые формирования и проводили крупные стратегические операции с прорывом в сотни км и охватом... ФПВ дроноводы максимум в пределах 20-50 км сидят, а это один переход для танка, дальше нет дронов, просто перевелись военно начальники уровня Жукова, Рокосовского и других прославленных полководцев...
          Было бы желание победить, то способы бы нашлись...
          1. Paranoid62 Звание
            Paranoid62
            +4
            19 февраля 2026 17:33
            Мдя. Вы, вообще, к армии хоть какое-нибудь отношение имели, хоть когда нибудь?

            Цитата: Ильнур
            А как тогда во времена ВОВ воевали, тогда тоже разведка была у противника, и разбомбить могли

            - сейчас возможности разведки на порядки выше, чем тогда. Если не спутник, то дрон - ваше "сосредоточение" точно увидят. Задолго до подхода к ЛБС
            - возможность поражения целей - на порядки выше, чем тогда. Те же Химеры, например, по скоплению вкусных целей, для прочих - ФПВ
            - время на поражение цели - на порядки меньше, чем тогда. Сетецентрическое управление войсками, не к ночи будь помянуто.

            Цитата: Ильнур
            ФПВ дроноводы максимум в пределах 20-50 км сидят, а это один переход для танка

            Скорость танка сильно меньше скорости ФПВ. На танк хватит 3-5 ФПВ. Танк не пройдет и 10 километров после того, как он обнаружен. Все просто.

            Цитата: Ильнур
            Было бы желание победить, то способы бы нашлись...

            Ваша досада понятна, но выводы вы делаете абсолютно неверные.
            1. Ильнур Звание
              Ильнур
              -1
              19 февраля 2026 22:48
              Мдя. Вы, вообще, к армии хоть какое-нибудь отношение имели, хоть когда нибудь?

              скажу так, служил в СА срочную, обучался в военной кафедре, в котором преподавал тактику нападения, и по фильмам...
              сейчас возможности разведки на порядки выше, чем тогда

              Раз так, то вы предлагаете сдаться?! В любых войнах были свои сложности, которые решали, я уверен, было бы желание и грамотное командование, то решение бы нашли...
              1. Paranoid62 Звание
                Paranoid62
                +2
                19 февраля 2026 22:52
                Цитата: Ильнур
                и по фильмам...

                Забудьте фильмы, условия сильно изменились.

                Цитата: Ильнур
                вы предлагаете сдаться?!

                Никак нет laughing

                Цитата: Ильнур
                я уверен, было бы желание и грамотное командование, то решение бы нашли...

                Его и ищут, и даже находят. Просто действительно сильно изменились условия - когда на одного бойца две-три "умных гранаты", которые за ним гоняются... ну, сравнивать с ВОВ это как-то не совсем корректно. ИМХО.
                1. Ильнур Звание
                  Ильнур
                  0
                  19 февраля 2026 23:57
                  Его и ищут, и даже находят

                  Вот в этом сильно сомневаюсь, 4 года уже ищут, даже Донбасс не освободили... Если бы было желание, то в начале СВО разбомбили бы в хлам западенщину и переходы на границе, Одессу бы разбомбили, чтобы ни одино судно не могла зайти и перевезти тысяча дронов, которых в начале СВО не было, наступай, было бы желание, а не игры в леопольда и "братский" народ, и тут воюю, а тут переговоры переговариваю...
                  1. Paranoid62 Звание
                    Paranoid62
                    -1
                    Вчера, 00:01
                    Цитата: Ильнур
                    Вот в этом сильно сомневаюсь, 4 года уже ищут, даже Донбасс не освободили...

                    А вы уверены, что цель - именно продвижение по территории, а не что-то совсем другое? Война не с Украиной, вспоминайте wink

                    Цитата: Ильнур
                    Если бы было желание, то в начале СВО разбомбили бы в хлам западенщину и переходы на границе, Одессу бы разбомбили

                    Не было возможности. На Украине было вполне живое ПВО (вспоминаем наших летчиков, которых укры сбили... и под Одессой, в том числе), не было Гераней (вообще), не было производства ракет на потоке, как сейчас. Ничего не было, короче.

                    Цитата: Ильнур
                    игры в леопольда и "братский" народ, и тут воюю, а тут переговоры переговариваю...

                    Вот нравится тут некоторым эту ерунду транслировать... ну, валяйте, но с этим к доктору, а я не доктор request
                    1. Ильнур Звание
                      Ильнур
                      -2
                      Вчера, 00:39
                      Ничего не было, короче.

                      Вот именно, ничего не было, отсюда вытекает вопрос: почему не было? У Ирана "Герани" были, а у нас нет -почему? Связи тоже нет -почему? К СВО не готов - почему тогда начал? Почему не готов за 22 прошедших лет к началу СВО?!
                      Вот нравится тут некоторым эту ерунду транслировать...

                      Это не ерунда, это вот самое главное, ввязался в драку, так дерись, если не можешь, так не начинай...
                      1. Paranoid62 Звание
                        Paranoid62
                        -1
                        Вчера, 00:44
                        Цитата: Ильнур
                        К СВО не готов - почему тогда начал? Почему не готов за 22 прошедших лет к началу СВО?!

                        Как могли - готовились, и долго готовились. Начали потому, что не начинать уже невозможно было.

                        Цитата: Ильнур
                        Это не ерунда, это вот самое главное, ввязался в драку, так дерись, если не можешь, так не начинай...

                        Кац предлагает сдаться, что ли? Это был не вариант... и сейчас тоже - не вариант.

                        Это как раз ерунда, точнее, цыпсоидная замануха для простаков - "войну ведут неправильно"... да все как раз правильно. И война, повторяю, не с Украиной, и не за Украину, Украина - это лишь полигон, и торпеда в одном лице... умный поймет, короче yes
                      2. Ильнур Звание
                        Ильнур
                        0
                        Вчера, 12:11
                        И война, повторяю, не с Украиной, и не за Украину, Украина - это лишь полигон, и торпеда в одном лице...

                        Я понимаю, что война не с украиной, но кто-то же допустил, чтобы она стала торпедой, играясь в "братский" народ, позволив промыть мозги, накачать. оружием и наускать на нас. Я ещё в 2000-х предполагал, к чему это придёт, когда Там начались марши и зигования...
                        Не надо было играться в "братишки" и в "партнеров", и считать себя своим, " буржуинским"... Надо было выстраивать внешнюю и внутреннюю политику в интересах России, а то внешняя в интересах "партнёров", а внутренняя -только не в интересах своих граждан..
                        И не надо меня относить к ЦИПСО, как начинаешь писать с критикой, то ципсошник....
                      3. Paranoid62 Звание
                        Paranoid62
                        -1
                        Вчера, 12:14
                        О, привет. Вам русское народное выражение "задним умом крепок" - ничего не напоминает? wink

                        Цитата: Ильнур
                        а то внутренняя в интересах "партнёров", а внутренняя -только не в интересах своих... граждан

                        Да не торопитесь вы так, куда вы так торопитесь laughing

                        Кстати - началась эта история, с "Украиной как торпедой", таки сильно раньше 2000-х... но этого в вашем требнике нет, понимаю yes
                      4. Ильнур Звание
                        Ильнур
                        -1
                        Вчера, 12:33
                        Вам русское народное выражение "задним умом крепок" - ничего не напоминает?

                        Нет, не напоминает, это позволительно для нас с вами, а на уровне верховой, учитывая сколько институтов и аналитиков работает не должно быть заднего ума, всё должно было быть прочитано на годы вперёд, а у нас даже идиологии нет, не знаем какую страну строим, какой то гипертрофированный капитализм, в котором интересы России и егоишраждан вторичный, какая то полуколония "партнёров"...
                        Да не торопитесь вы так, куда вы так торопитесь

                        Если так рассуждать, то можно вообще никуда не надо торопиться, и ничего не делать, были колонией, так зачем что-то менять, стали рабами, так и останемся, как нас сделали в течение этих 36 лет...
                      5. Paranoid62 Звание
                        Paranoid62
                        0
                        Вчера, 12:38
                        Цитата: Ильнур
                        Нет, не напоминает

                        А мне вот напоминает. Ваши рассуждения. На тему "как хорошо было бы, если бы".

                        Цитата: Ильнур
                        Если так рассуждать, то можно вообще никуда не надо торопиться

                        Правильно. Поспешность нужна при ловле блох, и еще в паре случаев... бодание с "лженедозападом" посредством Украины - в эти случаи не входит.
                      6. Ильнур Звание
                        Ильнур
                        -2
                        Вчера, 16:09
                        бодание с "лженедозападом" посредством Украины - в эти случаи не входит.

                        "«Поспешай медленно», «Торопись не спеша»" для бодания с "недозападом" не подходит...
                        Уже 4 года не спешим, и в результате даже Донбасс не освободили, не говоря уже об обьявленной недацификации и демилитиризации, и этого СВО края не видно, если только не сдадут...
                        И как вы могли не заметить, градус эскалации раз за разом усиливался, сначала каски аптечки, потом джавелины и так по нарастающей, сейчас уже разговоры идут о ядерном оружии. А могли один раз бахнуть, чтобы отбить желание эскалации...
                      7. Paranoid62 Звание
                        Paranoid62
                        -1
                        Вчера, 16:12
                        Цитата: Ильнур
                        градус эскалации раз за разом усиливался, сначала каски аптечки, потом джавелины и так по нарастающей, сейчас уже разговоры идут о ядерном оружии

                        Да-да-да, я много раз слышал эту мантру...

                        Цитата: Ильнур
                        А могли один раз бахнуть, чтобы отбить желание эскалации...

                        Бахнуть - куда? Желание отбить - у кого? Война, не забываем - на Украине, но не с Украиной wink
                      8. Ильнур Звание
                        Ильнур
                        -2
                        Вчера, 16:15
                        Бахнуть - куда?

                        Для начала на западенщину, если не поймут, то польский Жешуе, и не говорите что это НАТО, вы сами написали, что мы воюем не с украиной, на Украине...
                      9. Paranoid62 Звание
                        Paranoid62
                        0
                        Вчера, 16:16
                        Цитата: Ильнур
                        и не говорите что это НАТО

                        Хм... а что - это не НАТО? belay
                      10. Ильнур Звание
                        Ильнур
                        -1
                        Вчера, 16:32
                        а что - это не НАТО

                        Не надо показать, что вы не поняли, да, это НАТО, и на украине мы воюем, как вы и сами сказали, с НАТО, так почему мы не можем особо рьяных участников бахнуть?! Какая тогда разница куда мы будем бить, раз мы воюем с НАТО...
                      11. Paranoid62 Звание
                        Paranoid62
                        0
                        Вчера, 17:52
                        Цитата: Ильнур
                        Какая тогда разница куда мы будем бить

                        Мне - никакой. Бейте. Только меня оставьте в покое уже, пожалуйста... надоело yes
                      12. Ильнур Звание
                        Ильнур
                        -2
                        Вчера, 17:59
                        надоело

                        А что тогда так много слов пишем не о чем... И бить нельзя, и торопиться нельзя -тогда как мы будем побеждать... И если надоело, то не надо выступать защитником бездарного руководства нашей власти и в СВО, и внутри России...
                      13. Paranoid62 Звание
                        Paranoid62
                        0
                        Вчера, 18:00
                        Цитата: Ильнур
                        А что тогда так много слов пишем не о чем...

                        Вам все дважды уже объяснено, исчерпывающе. Читайте, вникайте.
                      14. Ильнур Звание
                        Ильнур
                        0
                        Вчера, 18:45
                        Вам все дважды уже объяснено, исчерпывающе. Читайте, вникайте.

                        Что обьяснено, что все хорошо, что у нас СВО идёт по плану, и что руководство замечательное, что действуем правильно не спеша, и в результате падаем, и в результате не туманный переспективы?! Так я о том же...
                        Было бы что читать и вникать...
                      15. Paranoid62 Звание
                        Paranoid62
                        -3
                        Вчера, 18:48
                        Цитата: Ильнур
                        Что обьяснено, что все хорошо, что у нас СВО идёт по плану, и что руководство замечательное, что действуем правильно не спеша, и в результате падаем, и в результате не туманный переспективы?! Так я о том же...

                        И правильно. Экономика должна быть экономной, а демагогия - демагожной.

                        Последнее у вас особенно хорошо получается yes

                        Цитата: Ильнур
                        Было бы что читать и вникать...

                        Смотрит в книгу, видит фигу... ну, бывает, что сказать. Мои соболезнования request
                      16. Ильнур Звание
                        Ильнур
                        0
                        Вчера, 22:43
                        Смотрит в книгу, видит фигу... ну, бывает, что сказать. Мои соболезнования

                        Да понял я вас: Кац предлагает сдаться... Но только не спеша...
                        И вам не хворать!...
                        И минусов то накидали...
                      17. Paranoid62 Звание
                        Paranoid62
                        -2
                        Вчера, 22:44
                        Цитата: Ильнур
                        Да понял я вас: Кац предлагает сдаться...

                        Ну, то Кац... а я предлагаю вам, для начала - перестать ныть и начать уже думать головой. Может, и поможет request
                      18. Ильнур Звание
                        Ильнур
                        0
                        Вчера, 22:49
                        перестать ныть и начать уже думать головой.

                        Я не ною, я обрисовываю действительность, какая она есть...
                        Мне "За Державу обидно", была великая СССР, а сделали тем, что какие то шавки гавкают и войной грозяться...
                      19. Paranoid62 Звание
                        Paranoid62
                        -2
                        Вчера, 22:51
                        Цитата: Ильнур
                        Я не ною, я обрисовываю действительность, какая она есть...

                        Не как есть, а как вам кажется. А как вам кажется - вам внушили. И теперь вам кажется, что как вам кажется - так оно и есть yes laughing

                        Цитата: Ильнур
                        была великая СССР, а сделали тем, что какие то шавки гавкают и войной грозяться...

                        Плевать на шавок. Слюной. Игнорировать их напрочь. Придет время - всем сестрам по серьгам достанется... а оно точно придет.
                      20. Ильнур Звание
                        Ильнур
                        0
                        Вчера, 23:00
                        А как вам кажется - вам внушили.

                        Я не в том возрасте, что мне можно что то внушить, так что тут вы ошибаетесь. Я вижу и своими глазами что твориться, и умею сложить что к чему...
                        Плевать на шавок.

                        А пока плюют на нас...
                        В том что придёт время, я согласен, но боюсь без нас...
                      21. Paranoid62 Звание
                        Paranoid62
                        -2
                        Вчера, 23:04
                        Цитата: Ильнур
                        Я не в том возрасте, что мне можно что то внушить, так что тут вы ошибаетесь. Я вижу и своими глазами что твориться, и умею сложить что к чему...

                        Гм. Ну, я тоже уже дожил до пенсии request

                        И вижу явственно, что со "сложить что к чему" у вас имеются определенные сложности, вы даже простеньких вещей, что я там написал, умудрились как-то не понять request

                        Цитата: Ильнур
                        А пока плюют на нас...

                        Пытаются, так скажем. Получается... да в общем, никак не получается. Если суть от шелухи отделить.

                        Цитата: Ильнур
                        В том что придёт время, я согласен, но боюсь без нас...

                        Да и ладно. Абы оно пришло.
                      22. Ильнур Звание
                        Ильнур
                        0
                        Вчера, 23:33
                        вы даже простеньких вещей, что я там написал, умудрились как-то не понять

                        Сильно уж не зазнавайтесь, было бы чему...
                        Тоже самое могу и я вам написать... Под Кац я как раз вас имел ввиду, по вашему в нашем королевстве все хорошо, мы побеждаем, в стране благоденствие, только вот куда ни кинь, везде как то не очень...
                        За сим кланяюсь, больше не тревожьте меня своими умозаключениями...
                      23. Paranoid62 Звание
                        Paranoid62
                        -2
                        Вчера, 23:36
                        Цитата: Ильнур
                        Под Кац я как раз вас имел ввиду

                        Ну, это ежику понятно было...

                        Цитата: Ильнур
                        по вашему в нашем королевстве все хорошо, мы побеждаем

                        В общем - побеждаем, да. Что все хорошо - я не говорил no

                        Цитата: Ильнур
                        в стране благоденствие, только вот куда ни кинь, везде как то не очень...

                        Ну, сколько себя помню - все хорошо не было никогда... что имеем сейчас - как по мне, вполне терпимо, я видел и много худшие условия, и в них таки выжил. И не один.
      2. Роман Ефремов Звание
        Роман Ефремов
        -1
        19 февраля 2026 19:13
        А ещё самое главное на войне, оказывается, не победить как можно скорее, а сберегать солдат, поэтому уже 4 года сберегаем и конца не видно, будем сберегать ещё годы……..
    2. -Paul- Звание
      -Paul-
      +4
      19 февраля 2026 19:05
      ...а для этого нужно наступать большими массами войск с нескольких направлений одновременно...

      А для этого надо вас мобилизовать, ну и половину этого сайта, включая ветеранов и пенсионеров.
      Перевести страну на карточный режим. Отключить интернет и вообще мобильную связь. Оставшимся работать за еду. Как-то так. Предприятия национализировать. Олигархов на кол.
      В современных условиях это невозможно. Это только СССР мог.
      1. Роман Ефремов Звание
        Роман Ефремов
        0
        19 февраля 2026 19:15
        Меня или вас - какая разница, но кому-то придется рано или поздно, если в ближайшее время мы не капитулируем под видом «мира».
      2. Шмель_3 Звание
        Шмель_3
        +1
        19 февраля 2026 19:22
        Цитата: -Paul-
        Предприятия национализировать. Олигархов на кол.

        Добавьте к списку "эффективных менеджеров" Я буду только за! Еще ввести смертную казнь для казнокрадов, по опыту Китая! Я так думаю, что СВО будет продолжаться еще достаточно долгое время (дай мне бог дожить до победы) если генералы и адмиралы МОРФ, больше думают о личном обогащении, чем о победе.
  7. Роман RUS Звание
    Роман RUS
    +6
    19 февраля 2026 15:37
    Жалеть надо в первую очередь своих граждан! Если свиньи прикрываясь мирными ведут огонь по нашим городам, то ждать пока эти твари выйдут на оперативный простор вообще неправильно. Как обнаружили и отследили убийц, подготовили средства поражения, так сразу надо применять, а не ждать. Время ожидания убивает наших людей и приносит разрушения и страдания.
  8. Incvizitor Звание
    Incvizitor
    0
    19 февраля 2026 15:39
    Этот хрюков надо было фабами долбить сразу, ровнять с землёй там всё и забирать.
  9. HAM Звание
    HAM
    +4
    19 февраля 2026 15:39
    Если б наши долбанули сразу по химерам,не смотря на близость домов и даже зацепив их,то ,живущие в таких домах аборигены,сами бы сдавали позиции химер,не дожидаясь прилётов.
    1. Шмель_3 Звание
      Шмель_3
      0
      19 февраля 2026 18:11
      HAM (Игорь Николаевич)
      Добрый вечер Игорь Николаевич!
      Цитата: HAM
      Если б наши долбанули сразу по химерам,не смотря на близость домов и даже зацепив их,то ,живущие в таких домах аборигены,сами бы сдавали позиции химер,не дожидаясь прилётов.

      Сомневаюсь я в этом. Сильно сомневаюсь. Я знаю людей, которые радовались приходу российских войск в Изюме. Было такое в 2022 году. Сейчас же у них в адрес России только нецензурщина. О какой денацификации может идти речь, если здесь призывают стереть с лица земли Харьков или Киев вместе с населением? Ведь все на сайте, я думаю, знают, что очаг заразы находится не в Харькове и Киеве.
      1. HAM Звание
        HAM
        0
        Вчера, 08:52
        Да,знаю...иногда эмоции превалируют над разумом....но,мне как то ближе боль за жителей Белгорода.....
        1. Шмель_3 Звание
          Шмель_3
          +1
          Вчера, 10:26
          HAM (Игорь Николаевич)
          Доброе утро Игорь Николаевич! Боль за жителей Белгорода, это "отрыжка" за трусость в 2014 году, когда были попытки создать Харьковскую народную республику, Одесскую, Николаевскую. Безалаберное начало СВО, которое потом прикрылись "жестами доброй воли" да так, что бросали даже танки, которые позже появились в США. Ну конечно такой вопрос: это харьковчане наводили ракеты на Белгород? Ну а командование укрвермахта поступает очень логично. Обратите внимание на действия ТЦК в Одессе, Харькове и Львове. Это небо и земля.
  10. ideo098 Звание
    ideo098
    +3
    19 февраля 2026 16:24
    Чубатые всё ноют, что нет мол снарядов, нет того нет сего, а тем не менее атаки на наши города продолжаются. Да и на фронте бои сложные идут. Так что верить им никак нельзя. Население, возле жилых кварталов которого хаймарсы прячутся, тоже не против видимо, поэтому их не жаль, поделом.
    Разведке, подполью и нашим ракетчикам большое спасибо, за отличную работу.
  11. spektr9 Звание
    spektr9
    0
    19 февраля 2026 16:25
    так как российская армия с мирными не воюет

    Тогда победы можно не ждать ...
    В следующий раз они не подставятся, а сколько эти хаймерсы среди многоэтажек похоронят мирных жителей у нас даже представить страшно
  12. Telur Звание
    Telur
    +4
    19 февраля 2026 16:33
    Хотелось бы уточнить, а когда их уничтожили?
    Постоянно пишут что уничтожили, а они все бьют и бьют...
    Вчера вот тоже, в районе 22:30 прошел залп, уничтожили уже после него или до и били уже другие?
    Конечно, большинство сбили, но пара ракет прорвались к подстанции, переключения сделали быстро, свет отключался минут на 20-30.
    И да, ПВО в Белгороде работает на отлично ! иначе уже давно город бы в руинах был.... бьют как по расписанию, каждый день с наступлением темноты.
    Огромная благодарность ребятам ПВО, работают четко !
  13. alexboguslavski Звание
    alexboguslavski
    0
    19 февраля 2026 16:48
    Хаймарс был поражен в н.п. Средний Бурлук в65 км от Харькова.



    Обе ракеты попали в одну точку.
    Есть предположение, что это были ракеты не С-400, а Торнадо-С (9М542М), выпущенные из РСЗО "Сарма".
    1. dnestr74 Звание
      dnestr74
      +4
      19 февраля 2026 17:03
      Чел что за фигню постит? Какие С-400? Сразу доверия нет. Я про этого Саблина.
      1. alexboguslavski Звание
        alexboguslavski
        0
        19 февраля 2026 17:42
        А вы не в курсе новости от 2023 года?
        В России на полигоне Капустин Яр успешно испытали новую ракету для комплекса ПВО С-400. Появились кадры ее испытаний, за которыми наблюдал зампред Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев, присутствовавший пусках. Важно, что эта ракета предназначена для уничтожения наземных целей. То есть теперь комплекс С-400 сможет работать не только по воздушным целям ракетами «земля-воздух», но и уничтожать объекты на земле ракетами «земля-земля». Это принципиально меняет назначение комплекса, делая его оружием двойного назначения.


        Это пусковая С-400, а ракета совершенно другая. БЧ у нее не осколочная, как у зенитного варианта, а фугасная. И система наведения позволяет поражать цели с КВО 5 метров. Соответственно претерпела изменения и СУО, в режиме "земля-земля" огневой установке не требуется локатор для наведения.
        1. dnestr74 Звание
          dnestr74
          0
          19 февраля 2026 18:00
          Хорошо, я только за, если так.
          Только, как понимаю бригада на С-400 работает именно по пусковым Хаймерс, 39 шт намолотила именно С-400? Тут сомневаюсь.
          Может все таки ракетная бригада на Искандерах?
        2. dementor873 Звание
          dementor873
          +1
          19 февраля 2026 22:02
          Использовать пусковые с-400 для земля-земля довольно странно, когда обычные ракетные комплексы дешевле. Если только пусковых с шасси накопилось вагон и тележка из-за большого расхода ракет на ПВО. Но даже так все равно бред. Ракета сложнее из-за принципа пуска и вряд ли движок ракеты от РСЗО Смерч подойдет для запуска ракеты на высоте 10-15 метров от пусковой с-400 после того, как ее вытолкнуло из шахты.
      2. Стирбьорн Звание
        Стирбьорн
        +1
        19 февраля 2026 18:39
        Цитата: dnestr74
        Чел что за фигню постит? Какие С-400? Сразу доверия нет. Я про этого Саблина.
        И какие 39 уничтоженных одной бригадой?! Их на всю Украину, наверное 39 всего, или около того
  14. Fitter65 Звание
    Fitter65
    0
    19 февраля 2026 17:05
    Подробности удара не сообщаются, но две установки были уничтожены вместе с расчетами и охраной.
    И это самое главное. Железо привезут им по любому, а вот специалистов где набрать...
    1. spektr9 Звание
      spektr9
      -1
      19 февраля 2026 17:12
      И это самое главное. Железо привезут им по любому, а вот специалистов где набрать...

      И специалистов в комплекте привезут, наемников в мире море, лагерей их подготовки так же, а денежной массы для их обеспечения у США и Европы ещё лет на 100 хватит
      1. Fitter65 Звание
        Fitter65
        0
        19 февраля 2026 17:14
        Цитата: spektr9
        И специалистов в комплекте привезут, наемников в мире море,

        Наёмников много, специалистов нужного качества не хватает, да ине всё так просто взять и привезти...
        1. spektr9 Звание
          spektr9
          -1
          19 февраля 2026 17:15
          Наёмников много, специалистов нужного качества не хватает, да ине всё так просто взять и привезти...

          Всех хватает и СВО тому показатель, регулярно спецы выбиваются и как обстрелы по Белгороду, Брянску или Курску становятся меньше ? Только растут
  15. Lynnot Звание
    Lynnot
    0
    19 февраля 2026 17:31
    Опять будут выть и видео выкладывать, что их гражданский сектор обстреливают...
  16. rubin1968 Звание
    rubin1968
    0
    19 февраля 2026 18:12
    Видимо, риски для населения Белгорода нашим руководством вообще не берутся в расчет.
  17. Metallurg_2 Звание
    Metallurg_2
    +2
    19 февраля 2026 19:17
    установки РСЗО размещались между жилыми многоэтажками, что исключало ответные удары, так как российская армия с мирными не воюет

    Вот и зря: любой гражданский объект, служащий прикрытием для военной техники - должен автоматически становиться военным, а все его обитатели - комбатантами.
  18. maiman61 Звание
    maiman61
    0
    19 февраля 2026 19:38
    Риски для уничтожения установок были не когда они были между домами бандеровцев, а когда расстреливали и убивали РОССИЙСКИХ граждан!!!!!!
  19. Foggy Dew Звание
    Foggy Dew
    0
    19 февраля 2026 19:52
    Ща опять пойдут трупы беременных пенсионеров в детском саду)))
  20. acetophenon Звание
    acetophenon
    0
    19 февраля 2026 21:55
    Цитата: Prapor
    Оченьнама хороша сабля булатная времен 1812гг, там один правильно поставленный удар всадника половинил сразу от плеча до попы, стоят такие в музее Бородинская панорама в Москве на Кутузовском проспекте, в школе еще в 80х ездили там рассказывали нам про это оружие...

    В школе много что рассказывали... А как насчёт самому подумать? Нахрена это надо? А, ладно...
  21. Ratmir_Ryazan Звание
    Ratmir_Ryazan
    -2
    19 февраля 2026 23:13
    ОТРК «Искандер» уничтожили РСЗО HIMARS, бившие по Белгороду из центра Харькова


    Нет ОК, значит врут опять.
  22. Thumbs Звание
    Thumbs
    0
    19 февраля 2026 23:36
    Сегодня Тeмнeйший, носитель ядерного чемоданчика, провозгласил. Явно озадачил кого-то или опять выборы на носу. Или есть нюансы?
  23. VovaVVS Звание
    VovaVVS
    0
    Вчера, 00:40
    Любят у нас отчеты. Даже на войне. Глядишь, за единичными Хаймерсами и про мосты избиратели не вспомнят.
  24. Мурзик Звание
    Мурзик
    -1
    Вчера, 00:53
    Красивая сказка, до очередного удара по Белгороду и полного каларса там
  25. Earl Звание
    Earl
    +1
    Вчера, 08:38
    две установки были уничтожены вместе с расчетами и охраной
    Это хорошо: без свиного фарша было бы не то.
  26. ТанкоистребительСУ-100 Звание
    ТанкоистребительСУ-100
    0
    Вчера, 09:39
    Особо замечательно но, что расчёты и охрана уничтожены. Картина маслом, когда кишки бандеров на ветвях висят.
  27. bon jorno Звание
    bon jorno
    0
    Вчера, 22:40
    Какик молодца! А сколько еще хаймарсов осталось, а?
  28. Михаил Нашарашев Звание
    Михаил Нашарашев
    0
    Сегодня, 09:39
    В другой статье писали что эта машина успела выпустить за все время 120 ракет по Белгороду, но ее не трогали потому что она стреляла из жилой зоны Харькова. И подловили ее только когда она выехала за город. Какие мнения? Мне кажется это это неправильно бояться уничтожить врага, потому что он стреляет из жилой застройки, когда этот враг убивает наших граждан и наносит вред Белгороду.