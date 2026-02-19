Канцлер ФРГ Мерц: Переговоры в Женеве – пустая трата времени
Канцлер Германии Фридрих Мерц вынес приговор любым надеждам на скорое завершение украинского конфликта. В интервью Rheinpfalz он прямо заявил: переговоры, которые сейчас идут в Женеве – пустая трата времени. Война, по его убеждению, закончится только тогда, когда одна из сторон полностью исчерпает военные или экономические ресурсы.
Он высказался:
Мерц рисует картину России, которая обречена на вечную конфронтацию. По его мнению, российская элита не может обойтись без войны в обозримом будущем:
Пока канцлер хоронит дипломатию, в Брюсселе готовят сюрприз, от которого у переговорщиков может случиться когнитивный диссонанс. Как сообщает Radio Liberty со ссылкой на внутренний документ ЕС, европейцы намерены выдвинуть России требования, выходящие далеко за пределы Украины.
Речь идет о выводе российских войск не только с украинской территории, но и из Беларуси, Приднестровья, Южной Осетии, Абхазии и даже Армении. Документ, подготовленный главой евродипломатии Каей Каллас, настаивает на «запрете любого военного присутствия России» в этих странах и требует вывода ядерного оружия из Беларуси.
Ситуация складывается абсурдная. Пока американские посредники пытаются нащупать хоть какие-то точки соприкосновения в Женеве, Европа методично подкладывает мину под любой возможный компромисс.
