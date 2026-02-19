Канцлер ФРГ Мерц: Переговоры в Женеве – пустая трата времени

По моей оценке, эта война закончится только тогда, когда одна из двух сторон будет истощена, либо в военном, либо в экономическом плане. Разум и гуманитарные аргументы не убедят Путина. Это горькая правда.

Им необходимо поддерживать работу военной машины, потому что у них нет плана, что еще делать с сотнями тысяч солдат, возвращающихся с фронта.