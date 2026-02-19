Канцлер ФРГ Мерц: Переговоры в Женеве – пустая трата времени

6 435 48
Канцлер ФРГ Мерц: Переговоры в Женеве – пустая трата времени

Канцлер Германии Фридрих Мерц вынес приговор любым надеждам на скорое завершение украинского конфликта. В интервью Rheinpfalz он прямо заявил: переговоры, которые сейчас идут в Женеве – пустая трата времени. Война, по его убеждению, закончится только тогда, когда одна из сторон полностью исчерпает военные или экономические ресурсы.

Он высказался:



По моей оценке, эта война закончится только тогда, когда одна из двух сторон будет истощена, либо в военном, либо в экономическом плане. Разум и гуманитарные аргументы не убедят Путина. Это горькая правда.

Мерц рисует картину России, которая обречена на вечную конфронтацию. По его мнению, российская элита не может обойтись без войны в обозримом будущем:

Им необходимо поддерживать работу военной машины, потому что у них нет плана, что еще делать с сотнями тысяч солдат, возвращающихся с фронта.

Пока канцлер хоронит дипломатию, в Брюсселе готовят сюрприз, от которого у переговорщиков может случиться когнитивный диссонанс. Как сообщает Radio Liberty со ссылкой на внутренний документ ЕС, европейцы намерены выдвинуть России требования, выходящие далеко за пределы Украины.

Речь идет о выводе российских войск не только с украинской территории, но и из Беларуси, Приднестровья, Южной Осетии, Абхазии и даже Армении. Документ, подготовленный главой евродипломатии Каей Каллас, настаивает на «запрете любого военного присутствия России» в этих странах и требует вывода ядерного оружия из Беларуси.

Ситуация складывается абсурдная. Пока американские посредники пытаются нащупать хоть какие-то точки соприкосновения в Женеве, Европа методично подкладывает мину под любой возможный компромисс.
48 комментариев
Информация
Уважаемый читатель, чтобы оставлять комментарии к публикации, необходимо авторизоваться.
  1. Aндрей Ко Звание
    Aндрей Ко
    +3
    19 февраля 2026 15:22
    именно поэтому туда вас и не звали
    1. Silver99 Звание
      Silver99
      +4
      19 февраля 2026 15:35
      Они требуют от России вывести войска ?...... Ну так Россия давно требует вывести войска НАТО из Восточной Европы по состоянию на 1991 год.
      1. Zoldat_A Звание
        Zoldat_A
        0
        19 февраля 2026 15:50
        Цитата: Silver99
        Они требуют от России вывести войска ?...... Ну так Россия давно требует вывести войска НАТО из Восточной Европы по состоянию на 1991 год.

        А КаКа не потребовала от России весь свой ядерный арсенал передать Ээстоооннниии? А чё, запросто... Только боюсь, что эээстоооонннцам придётся спать на поленницах из ракет - кровати поставить негде будет.

        А требования саморазделиться на минимум 395 отдельных государств там нет?
        Почему минимум на 395? А чтобы каждый из осколков был не больше Эстонии...

        Она умную книгу обещала читать, а сама её, судя по всему, курит. Причём далеко не табак закручивает...
    2. частное лицо Звание
      частное лицо
      -1
      19 февраля 2026 15:40
      эта война закончится только тогда, когда одна из двух сторон будет истощена, либо в военном, либо в экономическом плане.
      Можно говорить что угодно в адрес этого " немецкого шланга" но он прав. Пока у какелов есть кому держать в руках оружие и есть оным подпитка ,война так и будет продолжатся. А все эти переговоры в Дубае,Женеве и не знаю что там на очереди в лучшем случае переведут к обмену пленными и погибшими.
      1. Михаил-Иванов Звание
        Михаил-Иванов
        +3
        19 февраля 2026 15:49
        Вот! Это тот редкий случай, когда я согласен с этим ушлепком, эти переговоры пустая трата времени!
      2. ROSS 42 Звание
        ROSS 42
        -1
        19 февраля 2026 15:52
        Канцлер ФРГ Мерц: Переговоры в Женеве – пустая трата времени

        Пустая трата времени — это подписание пакта Молотова-Риббентропа в 1939 году...
        1. частное лицо Звание
          частное лицо
          -2
          19 февраля 2026 16:44
          Пустая трата времени — это подписание пакта Молотова-Риббентропа в 1939 году...

          Отчего же пустая ? Даже очень выгодная только не для СССР а дле Германии. Один только указ Сталина не поддаваться на провокации чего стоил.
          1. Netl Звание
            Netl
            +1
            19 февраля 2026 17:37
            Цитата: частное лицо
            Один только указ Сталина не поддаваться на провокации чего стоил

            Подобный указ появился бы и без Пакта. Его смысл - максимально оттянуть начало войны, а не вера в то, что ее не будет.

            Кстати, от Пакта была большая польза, границы были сдвинуты сильно на запад и, возможно, именно этих километров не хватило немцам, чтобы взять Москву зимой 1941. Плюс к тому из Германии в СССР шли поставки остро необходимого для военного производства промышленного оборудования. request
            1. частное лицо Звание
              частное лицо
              0
              19 февраля 2026 19:32
              Кстати, от Пакта была большая польза, границы были сдвинуты сильно на запад и, возможно, именно этих километров не хватило немцам, чтобы взять Москву зимой 1941

              Много читал про начало ВОВ и именно перенос границы стал причиной что на ней не успели построить оборонительные сооружения.
              1. Netl Звание
                Netl
                0
                Вчера, 08:34
                Цитата: частное лицо
                именно перенос границы стал причиной что на ней не успели построить оборонительные

                Да, это известная позиция. ИМХО, не только перенос сыграл роль. Амбиции строительства были слишком большими, не соответствующие тогдашним силам. Ошибки планирования тоже были и т.д. Факторов много.

                Но главное, оборонительные линии на тот момент уже не играли такой большой роли. Особенно именно против немцев. У них, например, был недавний и успешный опыт штурма линии Мажино. Где с сооружениями был полнейший порядок, но при достаточном количестве сил и средств немцы брали ее относительно легко request
                1. частное лицо Звание
                  частное лицо
                  0
                  Вчера, 17:12
                  У них, например, был недавний и успешный опыт штурма линии Мажино.

                  А напомните как скоро сдались лягушатники? Да пограничники в Брестской крепости дольше держались чем все лягушатники . А вы говорите успешный штурм ,не штурм а сдача позиций.
          2. Капитан Пушкин Звание
            Капитан Пушкин
            +1
            19 февраля 2026 19:06
            Цитата: частное лицо
            Пустая трата времени — это подписание пакта Молотова-Риббентропа в 1939 году...

            Отчего же пустая ? Даже очень выгодная только не для СССР а дле Германии. Один только указ Сталина не поддаваться на провокации чего стоил.

            Риббентроп планировал из Москвы лететь в Лондон. На переговоры...
            Очень даже вероятно, что если бы этот договор не был подписан в Москве, подписали бы совсем другой в Лондоне.
            И тогда к Германии присоединились бы Великобритания и Франция и, возможно, Польша.
            А вторжение было бы ещё и с территории Литвы, Латвии, Эстонии...
        2. Ате_ист Звание
          Ате_ист
          +2
          19 февраля 2026 17:37
          Пустая трата времени — это подписание пакта Молотова-Риббентропа в 1939 году...

          Вы о каком таком пакте?
          23 августа 1939 года был подписан договор о ненападении между СССР и Германией. Договор подписали министр иностранных дел Германии Риббентроп и нарком иностранных дел СССР Молотов.
          А что по вашему, летом 1939 года СССР должен был сказать Германии "Нет, мы не собираемся с вами подписывать договор, а собираемся с вами воевать". Так что ли? Ну, слава богу, в руководстве СССР тогда таких идиотов не нашлось. Тем самым СССР получил практически 2 мирных года для подготовки к войне, очевидность которой руководство СССР совершенно четко осознавало. Надо заметить, что в отличие от нынешней РФ, имевшей к 2022 году хоть и порядком добитую с 1991 года, но все же существенную экономическую базу, созданную предшественниками за послевоенные годы, СССР времен 1939 года имел за плечами только 10-летие с начала индустриализации страны и для него каждый лишний год мирного строительства был на счету
      3. хрыч Звание
        хрыч
        +1
        19 февраля 2026 15:56
        Все верно, только бы еще Мерц добавил, что скоро закончится дешевый российский газ в хранилищах ЕС, а Франция дожжет дармовой, африканский уран, то проблемы начнутся в ЕС. Перекрыть бы им еще Турецкий и Голубой поток, чтоб те же сербы не смогли производить снаряды для ВСУ. Тот же Орбан с Фицо обещали в ответ на подрыв нефтепровода прекратить поставлять Украине дизельное топливо. Интересно, с какой это нефти нагнали венгры соляру для ВСУ? А берите ка ее по мировым ценам...
        1. частное лицо Звание
          частное лицо
          +2
          19 февраля 2026 16:38
          скоро закончится дешевый российский газ в хранилищах ЕС,

          Ток он ещё года четыре должен был закончится и гейропа замёрзнуть.
          1. хрыч Звание
            хрыч
            0
            19 февраля 2026 16:57
            Забыли про Суджу? Через Украину газ шел в ЕС до 1 января 2025 года согласно транзитного контракта. И до сих пор газ идет через Турецкий поток. Всего год как нет укротранзита. Еще сейчас хранилища заполнены почти наполовину. Но их они расходуют экономно. Также и уран, год где-то у них в запасе. Мерц понимает, что Россия продержится, когда запасы уйдут, у нас есть запас прочности, как и у ЕС. И надеюсь поможет африканский зной на ЕС летом.
        2. canelo Звание
          canelo
          +2
          19 февраля 2026 17:11
          скоро закончится дешевый российский газ в хранилищах ЕС

          Ваша информация устарела, ведуший импортер газа в Европу - США. Они же теперь ведущий экспортер газа в мире.
          1. хрыч Звание
            хрыч
            -1
            19 февраля 2026 17:18
            В хранилища СПГ не загоняют. Вся суть хранилища, заполнить их по летним, дешевым ценам и сдерживать зимний скачек цен. ЕС пока еще и наш СПГ берет, кстати. Европа никогда не замерзнет, но товары проиграют азиатским и американским конкурентам. Тут потянут ли доноры нахлебников внутри ЕС и пр.
      4. Tagan Звание
        Tagan
        0
        19 февраля 2026 16:00
        Можно говорить что угодно в адрес этого " немецкого шланга" но он прав.

        Он же сказал не только то, что вы процитировали. А вот то, что он метелит помимо этого, заслуживает пристального внимания психиатров. Даже если он прикидывается идиoтoм, он в него со временем превратится, не сумев выйти из образа в один прекрасный момент.
        1. частное лицо Звание
          частное лицо
          0
          19 февраля 2026 16:40
          Он же сказал не только то, что вы процитировали.

          Так я и хотел процитировать только эти его высказывания.
    3. ser-pov Звание
      ser-pov
      -1
      19 февраля 2026 21:30
      Кусок нациско-фашистского идиота..
  2. Владимир Владимирович Воронцов Звание
    Владимир Владимирович Воронцов
    +3
    19 февраля 2026 15:24
    ❝ Документ, подготовленный главой евродипломатии Каей Каллас ❞ —

    — Вот она пусть его и использует ...
    1. Uncle Lee Звание
      Uncle Lee
      +1
      19 февраля 2026 15:31
      Речь идет о выводе российских войск не только с украинской территории, но и из Беларуси, Приднестровья, Южной Осетии, Абхазии и даже Армении.
      Вот КаКа размахнулась !
    2. Петр Яковлев Звание
      Петр Яковлев
      0
      19 февраля 2026 15:32
      Само словосочетание "глава евродипломатии" по отношению у Каловой КаКе умиляет...
  3. KukuRuzvelt Звание
    KukuRuzvelt
    0
    19 февраля 2026 15:27
    Канцлер ФРГ Мерц: Переговоры в Женеве – пустая трата времени! Давайте лучше нанюхаемся кокоса, переоденемся в платья и все вместе с веселым гиканьем будем лупить украинцев чтобы они продолжали воевать и контрнаступать
    - я подправил. Там вы не всю цитату привели)))
  4. carpenter Звание
    carpenter
    +1
    19 февраля 2026 15:27
    Разум и гуманитарные аргументы не убедят Путина. Это горькая правда. не убедят Путина. Это горькая правда.

    Горькая правда в том, что разума и гуманитарных аргументов не хватает у Европы и особенно у Мерца.
    Если бы у них был разум, то эта война, закончилась бы два года назад,
  5. Петр Яковлев Звание
    Петр Яковлев
    +2
    19 февраля 2026 15:31
    Уже всем стало ясно ,что никакие делегации в Дубаях-Женевах ,как и сама киевская кодла 95-го квартала не решают НИ-ЧЕ-ГО ! Не просто так британская делегация заселилась в тот самый отель, где и делегация 404й...Докладывали исполнение и получали указания нон-стоп в реальном времени. Зелефюрер со своей сворой делает вид,что исполняет хотелки Трампа. Наши тоже делают вид, что готовы к разговорам про мир...
    И чо толку-то ? Давить их надо ,что и происходит..И никакая надежда киевских на выборы в США ничего не изменит..Они всё равно уйдут из российских земель.
  6. Комментарий был удален.
  7. LeoL00 Звание
    LeoL00
    +6
    19 февраля 2026 15:33
    "Мерц: Переговоры в Женеве – пустая трата времени"
    Уважаемый, канцлер. Тогда зачем же все вы впустую тратите время, столпившись у дверей переговорной?
    1. carpenter Звание
      carpenter
      +1
      19 февраля 2026 15:44
      Цитата: LeoL00
      Тогда зачем же все вы впустую тратите время, столпившись у дверей переговорной?

      Они в туалете встречаются для консультаций, чтобы всё было в тайне.
      1. Zoldat_A Звание
        Zoldat_A
        +1
        19 февраля 2026 16:02
        hi!
        Цитата: carpenter
        Цитата: LeoL00
        Тогда зачем же все вы впустую тратите время, столпившись у дверей переговорной?

        Они в туалете встречаются для консультаций, чтобы всё было в тайне.
        Вобще, конечно, унизительная для Европы ситуация. На переговоры ни чучелом, ни тушкой пролезть не сумели, а теперь ютятся где-то в "служебках" неподалёку и, вместо того, чтобы рулить, довольствуются тем, что им укроделегация посчитает нужным сказать.
        "Хозяева мира", блин... "Руль, блин, Британия, морями..."

        Фантомные боли - крайне фиговая штука. Лично знаю человека, у которого до сих пор по ночам болит рука, почти сорок лет назад оставшаяся где-то под Кандагаром.
        Что у этих, в Европе, болит - не знаю. Но по ним видно - болит так, что аж кушать не могут...
        1. carpenter Звание
          carpenter
          +1
          19 февраля 2026 16:44
          Цитата: Zoldat_A
          Что у этих, в Европе, болит - не знаю.

          Да как всегда, у Европах болит голова и такие болезни лечатся в стационарных психиатрических клиниках. Но на всех же "психушек" не наберёшься.
  8. oleg-nekrasov-19 Звание
    oleg-nekrasov-19
    +1
    19 февраля 2026 15:33
    Цитата: oleg-nekrasov-19
    Речь идет о выводе российских войск не только с украинской территории, но и из Беларуси, Приднестровья, Южной Осетии, Абхазии и даже Армении. Документ, подготовленный главой евродипломатии Каей Каллас, настаивает на «запрете любого военного присутствия России» в этих странах и требует вывода ядерного оружия из Беларуси.

    Кая живет в какой то своей параллельной реальности. А ведь для того ,чтобы европейцы перестали тешить себя надеждами, достаточно отрубить ударами все перетоки электричества с ЕС на Украину , изолировать АЭС и ушать Зеленского с его бандой.
  9. th.kuzmichev Звание
    th.kuzmichev
    -1
    19 февраля 2026 15:36
    Как этот кролик может судить о том чего не видел и не слышал?
  10. Уарабей Звание
    Уарабей
    +1
    19 февраля 2026 15:39
    И это говорят люди, которые всерьез пишут лютую бредятину в своих условиях прекращения конфликта...
  11. Sergey39 Звание
    Sergey39
    0
    19 февраля 2026 15:51
    Раз не удается Нас обмануть и склонить к своим «хотелкам», то сразу в Женеве, пустая трата времени.
    Они не хотят видеть реальной ситуации на поле боя, но это их трудности, пусть живут под «розовым облаком». Как, не странно, ЕС и Британия- статисты.
  12. Mike777 Звание
    Mike777
    0
    19 февраля 2026 15:53
    The European are doing Russia bidding, the only peace is the complete destruction and defeat of Ukrainian's but some how Putin doesn't understand this.
  13. Себенза Звание
    Себенза
    -1
    19 февраля 2026 16:01
    "Пока американские посредники"...С кем воюем то. Не дошло ещё?
  14. Василенко Владимир Звание
    Василенко Владимир
    0
    19 февраля 2026 16:06
    переговоры, которые сейчас идут в Женеве – пустая трата времени.
    нуууу....
    как говориться "есть нюансы"
  15. matwey Звание
    matwey
    0
    19 февраля 2026 16:23
    Речь идет о выводе российских войск не только с украинской территории, но и из Беларуси, Приднестровья, Южной Осетии, Абхазии и даже Армении. Документ, подготовленный главой евродипломатии Каей Каллас, настаивает на «запрете любого военного присутствия России» в этих странах и требует вывода ядерного оружия из Беларуси.

    Как бы не случилось так, что Россия не только не выведит войска из Беларуси, но и со временем ещё и в Эстонию введёт.
  16. Десница ока Звание
    Десница ока
    0
    19 февраля 2026 16:31
    Цитата: Aндрей Ко
    В интервью Rheinpfalz он прямо заявил: переговоры, которые сейчас идут в Женеве – пустая трата времени. Война, по его убеждению, закончится только тогда, когда одна из сторон полностью исчерпает военные или экономические ресурсы.

    Да, в принципе, я согласна с ним. Этот сценарий, на истощение... РФ, придуманый Сэмом ( правителями коллективного запада) и по которому Россия упорно шествует, на радость врагам, как раз то, что и нужно хозяевам запада... Переговоры с Лукавым трампом, задуманы Сэмом лишь с одной целью, так контролировать руководство РФ ( пряником) и с помощью их, еще выбивать для себя и укры нужные плюшки, как это было недавно, когда Сэм уговорил таким образом Путина пойти на энергоперемирие, в самый опасный для укры момент... Если продолжим дальше, вот так сражаться с коллективным Западом на поле боя украина , когда ни одна западная страна из стаи настоящих агрессоров не страдает и не чувствует угроз, а утилизируются только укры и россияне, да еще и территорию РФ, можно долбить бесконечно и всем возможным, захватывать ее танкеры и тд. - оказывать безопасно любое всевозможное давление, то итог для нас будет очевидно плачевным ( простая математика).... Нам в такой борьбе со всем Западом, да еще когда, по нему Западу бить нельзя (да и вообще отвечать как либо) а только по территории укры удастся в лучшем случае, продержаться еще несколько лет.... И всё...
    1. Paranoid62 Звание
      Paranoid62
      0
      19 февраля 2026 17:56
      Цитата: Десница ока
      удастся в лучшем случае, продержаться еще несколько лет.... И всё...

      Ща, вот только всех ёжиков доедим, и тут же - все yes

      Мечтать, конечно, не вредно... но санитарам на глаза при этом лучше не попадаться.
  17. Jacques Sekavar Звание
    Jacques Sekavar
    +3
    19 февраля 2026 16:43
    Говоря что "Переговоры в Женеве – пустая трата времени" Мерца прав. даже если РФ сторгуется о перемирии с США, без юридического признания сделки ЕэСом это не принесёт долгосрочного мира, а с приходом к власти ослов, всё снова вернётся к исходному состоянию. Кжели ввязались в драку, то надо стремиться к победе, а не к сепаратному соглашению со стратегическим противником.
  18. gribanow.c Звание
    gribanow.c
    0
    19 февраля 2026 17:53
    эта война закончится только тогда, когда одна из двух сторон будет истощена, либо в военном, либо в экономическом плане.

    Но это же мы перемалываем, а нас молоть никто не может!
  19. bob03 Звание
    bob03
    +2
    19 февраля 2026 19:44
    В целом Мерц прав. Укры будут воевать пока получают поддержку от Европы и США, а ВВП пока не получит выход из конфликта на своих условиях, что весьма сомнительно. Тупиковая ситуация.
  20. LeutnantTom Звание
    LeutnantTom
    -1
    19 февраля 2026 20:13
    Худшего канцлера в истории Германии теперь в Германии только высмеивают!
    С тех пор как Мерцлер стал «канцлером», он только и делает, что лжет! Совсем недавно это произошло в Катаре и на военной конференции в Мюнхене. Мерцлер даже не способен к элементарной математике! lol
  21. Виктор Сергеев Звание
    Виктор Сергеев
    0
    19 февраля 2026 20:56
    Дошло? Я это говорю уже год. Мерц эстонец.
  22. guest Звание
    guest
    0
    Вчера, 14:12
    Ситуация складывается абсурдная.

    Как раз ничего абсурдного, гейропа всегда была нашим главным врагом и её цели по уничтожению России никогда не менялись.
  23. Zhitel111 Звание
    Zhitel111
    0
    Вчера, 22:58
    переговоры, которые сейчас идут в Женеве – пустая трата времени. Война, по его убеждению, закончится только тогда, когда одна из сторон полностью исчерпает военные или экономические ресурсы

    Каким бы этот фриц не был тупоголовым, но на мой, личный взгляд, здесь видится здравый смысл.