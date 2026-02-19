Для дронов армии США разработана система с ИИ, не требующая обновлений

Западные компании всё активнее интегрируют системы искусственного интеллекта с беспилотными платформами. Это создаёт ряд преимуществ, включая анализ получаемых с камер дрона массивов видеоинформации с определением целей. Также искусственный интеллект создаёт предпосылки для обхода систем противовоздушной обороны, активируя радиоэлектронные помехи.

Одна из разновидностей систем ИИ для беспилотников западного образца – Overwatch SPARC AI.



Искусственный интеллект в этой системе выступает в качестве корректора траектории полёта БПЛА в зависимости от тех или иных вызовов и условий.

Сообщается о том, что система эта способна управлять в том числе роем дронов, имея при этом возможности для обучения на основе их телеметрии. Соответственно, ИИ ведёт платформу (дрон) по оптимальный для того или иного случая траектории с оптимальными углами, ускорением, сменой высоты полёта. И сами же дроны снимают на камеру местность, передавая в единую защищённую сеть всю информацию.

Программа спонсируется американским военным ведомством, соответственно в структурах армии США она и проходит тестирование.

Разработчики говорят о том, что система Overwatch SPARC AI не нуждается в дорогостоящих обновлениях, так как она сама себя обучает, в том числе посредством съёмки местности с воздуха, на результаты которой потом и ориентируется. А вот тут вопрос: точно ли такой вариант интересен Пентагону? Ведь обычно бывает так, что для американского военного ведомства, исходя из фактически неограниченного бюджета, чем дороже, тем лучше...
  1. Bazyl LIVE
    Bazyl LIVE
    -1
    Сегодня, 15:41
    Вот про это я писал не так давно, а местные эксперты минусовали. Не так много осталось до новой реальности, что оператору просто надо будет указать какой квадрат «зачиситить». Далее приедут или прилетят «беспилотные дрононосцы» и выпустят дроны с ИИ. Все это будет корелируется с дронами – разведчиками и спутниками. В итоге поле боя будет за тем, кто больше железа наштампует и ИИ более продвинутый сделает. Естественно потребуются «серьезные» вычислительные ресурсы, которые без передовой литографии сделать к сожалению невозможно.
    1. bk316 Звание
      bk316
      +1
      Сегодня, 16:17
      Вот про это я писал не так давно, а местные эксперты минусовали.

      А я и сейчас минусну, хоть бы во за это:

      Все это будет корелируется с дронами – разведчиками и спутниками.


      Что хотели сказать-то, без умных слов, по простому laughing ?
    2. awdrgy Звание
      awdrgy
      0
      Сегодня, 16:20
      Так то да,но прогресс на месте не стоит. Сейчас бпла обнулили танки,потом обнулят беспилотники,потом то ,что обнулило беспилотники и ИИ в том числе. И литография эта будет как и столетия раньше сложным дорогим,но лишь одним из способов нанесения слоев чего либо. Поэтому конечно зацикливаться на методиках вчерашнего дня не стоит. Надо смотреть вперёд.
  2. андрей мартов Звание
    андрей мартов
    -1
    Сегодня, 15:45
    Одна бабка сегодня в трамвае рассказывала, что ДемПартия и Республиканская партия США создают независимые друг от друга ИИ которые выступят кандидатами в президенты США на грядущих выборах президента США .Эксперты дают прогнозы,что следующим президентом США станет ИИ от ДемПартии. . . hi
    1. Bazyl LIVE
      Bazyl LIVE
      +2
      Сегодня, 15:50
      К этому тоже придут, но лет на десять - двадцать позже. Автономные боевые ИИ системы появятся гораздо раньше.
    2. ROSS 42 Звание
      ROSS 42
      0
      Сегодня, 16:12
      Цитата: Bazyl LIVE
      Вот про это я писал не так давно, а местные эксперты минусовали.

      Цитата: андрей мартов
      Одна бабка сегодня в трамвае рассказывала, что ДемПартия и Республиканская партия США создают независимые друг от друга ИИ

      Вас почитаешь, и становится ясно, что человеческая цивилизация заходит в тупик, а инквизиторы из средневековья правильно жгли на костре вольнодумцев и еретиков...