Экс-глава «Укрэнерго»: Летом на Украине ситуация со светом станет критической
Владимир Кудрицкий, экс-глава правления «Укрэнерго», предупредил: летом ситуация со светом может стать критической. И причина не только в российских ударах, но и в капризах природы.
Кудрицкий объясняет механизм просто: после мая заканчивается паводок, уровень воды в Днепре и Днестре падает, а значит, гидроэлектростанции теряют мощность. И именно в этот момент, когда страна входит в пик летней жары, энергосистема оказывается максимально уязвимой.
Если к природному фактору добавить интенсивные ракетные удары по подстанциям и генерации – получится ровно то, что страна уже проходила летом 2024 года. Тогда отключения света в теплое время года стали привычным фоном жизни.
Показательно, что Кудрицкий уже не занимает свой пост, но его слова звучат как приговор нынешнему руководству энергетической отрасли. Он знает, о чем говорит, и его предупреждение – не попытка посеять панику, а констатация факта.
В Киеве, разумеется, традиционно обещают, что все под контролем. Но реальность такова: после двух лет войны украинская энергосистема работает на пределе возможностей. В любом случае, лето 2026 года обещает стать для украинцев очередным испытанием на прочность.
