При столкновении вертолёта Ми-24 с «Геранью» ВС ВСУ потеряли 4-х лётчиков

1 884 5
При столкновении вертолёта Ми-24 с «Геранью» ВС ВСУ потеряли 4-х лётчиков

Украинские ресурсы раскрыли имена четырёх лётчиков ВС ВСУ, погибших в декабре прошлого года в результате столкновения вертолёта Ми-24 с российским БПЛА-камикадзе семейства «Герань».

Как сообщает Львовская ОГА, тогда погибли начальник воздушно-огневой и тактической подготовки Александр Шемет, бортовой авиационный техник Дмитрий Попадюк, старший воздушный стрелок Игорь Тоганчин, а также штурман-лётчик Ярослав Сачик. При этом командир экипажа Шемет обладал званием «герой Украины», полученным за успешный авиапрорыв на «Азовсталь» в Мариуполе в апреле 2022 года. Не переживших встречу с «Геранью» украинских лётчиков накануне хоронили во Львовской области.



Ранее сообщалось, что разбившийся вертолёт, использовавшийся для перехвата «Гераней», внезапно пропал перестал фиксироваться радарами и выходить на связь. При этом утверждается, что машина была полностью исправна и причиной крушения не мог стать отказ оборудования. Предположительно, экипаж вертолёта попытался сбить летевшую на предельно малых высотах «Герань», однако столкнулся с беспилотником и был уничтожен в результате взрыва. Кроме того, не исключено, что вертолёт мог быть сбит «Геранью», оснащенной ракетой Р-60 или ПЗРК «Верба».

В то же время, по некоторым данным, ВС ВСУ для перехвата «Гераней» интегрировали управляемые ракеты APKWS-II в боекомплекты переданных западными «союзниками» американских истребителей F-16. Эти ракеты весьма эффективны для перехвата дронов-камикадзе, а также маломаневренных дозвуковых крылатых ракет на дистанциях до 5–8 километров.
5 комментариев
Информация
Уважаемый читатель, чтобы оставлять комментарии к публикации, необходимо авторизоваться.
  1. Юрий_Я Звание
    Юрий_Я
    +1
    Сегодня, 16:13
    При столкновении вертолёта Ми-24 с «Геранью» ВС ВСУ потеряли 4-х лётчиков

    Отличная новость
    1. Правдодел Звание
      Правдодел
      -2
      Сегодня, 16:17
      Отличная новость

      Новость конечно отличная, но неизвестно когда грохнули этих гадов....
  2. Владимир Владимирович Воронцов Звание
    Владимир Владимирович Воронцов
    0
    Сегодня, 16:16
    ❝ Украинские ресурсы раскрыли имена четырёх лётчиков ВС ВСУ, погибших в декабре прошлого года в результате столкновения вертолёта Ми-24 с российским БПЛА-камикадзе семейства «Герань» ❞ —

    — Отлетались свидомые, да и ✘рен с ними ...
  3. Ропот 55 Звание
    Ропот 55
    0
    Сегодня, 16:16
    Значит что F-ки как летали так и летают и где же они их прячут то.
  4. ideo098 Звание
    ideo098
    0
    Сегодня, 16:18
    Наши новые идеи и разработки уже приносят пользу, это ценно.