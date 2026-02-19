При столкновении вертолёта Ми-24 с «Геранью» ВС ВСУ потеряли 4-х лётчиков
Украинские ресурсы раскрыли имена четырёх лётчиков ВС ВСУ, погибших в декабре прошлого года в результате столкновения вертолёта Ми-24 с российским БПЛА-камикадзе семейства «Герань».
Как сообщает Львовская ОГА, тогда погибли начальник воздушно-огневой и тактической подготовки Александр Шемет, бортовой авиационный техник Дмитрий Попадюк, старший воздушный стрелок Игорь Тоганчин, а также штурман-лётчик Ярослав Сачик. При этом командир экипажа Шемет обладал званием «герой Украины», полученным за успешный авиапрорыв на «Азовсталь» в Мариуполе в апреле 2022 года. Не переживших встречу с «Геранью» украинских лётчиков накануне хоронили во Львовской области.
Ранее сообщалось, что разбившийся вертолёт, использовавшийся для перехвата «Гераней», внезапно пропал перестал фиксироваться радарами и выходить на связь. При этом утверждается, что машина была полностью исправна и причиной крушения не мог стать отказ оборудования. Предположительно, экипаж вертолёта попытался сбить летевшую на предельно малых высотах «Герань», однако столкнулся с беспилотником и был уничтожен в результате взрыва. Кроме того, не исключено, что вертолёт мог быть сбит «Геранью», оснащенной ракетой Р-60 или ПЗРК «Верба».
В то же время, по некоторым данным, ВС ВСУ для перехвата «Гераней» интегрировали управляемые ракеты APKWS-II в боекомплекты переданных западными «союзниками» американских истребителей F-16. Эти ракеты весьма эффективны для перехвата дронов-камикадзе, а также маломаневренных дозвуковых крылатых ракет на дистанциях до 5–8 километров.
Информация