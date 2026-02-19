Добыча нефти в Казахстане упала более чем на треть из-за атак ВСУ на КТК

Добыча нефти в Казахстане упала более чем на треть из-за атак ВСУ на КТК

Добыча нефти в Казахстане упала более чем на треть из-за украинской атаки на Каспийский Трубопроводный Консорциум (КТК). Этой международной нефтетранспортной корпорацией в разных долях владеют Россия, Казахстан и несколько иностранных добывающих компаний.





Подписание первого рамочного соглашения о создании КТК между Республикой Казахстан и Султанатом Оман состоялось в июле 1992 года. Через месяц к участникам присоединилась Российская Федерация. Создана КТК была для строительства и эксплуатации Каспийского магистрального нефтепровода протяженностью более 1,5 тыс. км.



В нефтепровод поступает сырье в основном с месторождений Западного Казахстана, а также от российских производителей. Нефть транспортируется до морского терминала в поселке Южная Озереевка (западнее Новороссийска), где загружается на танкеры для отправки на мировые рынки. После начала СВО объекты КТК в районе Новороссийска подвергаются атакам ВСУ.

Только в прошлом году Украина атаковала объекты Каспийского трубопроводного консорциума не менее шести раз. По его нефтепроводу прокачивается до 80% экспортной нефти из Казахстана. В конце ноября 2025 года безэкипажные катера ВСУ атаковали Морской терминал КТК, в результате один из трех выносных причалов (ПУ-2) получил критические повреждения и более не эксплуатируется.

В начале нынешнего года, по данным Минобороны РФ, украинские беспилотники атаковали два танкера в Черном море, которые должны были загрузиться казахстанской нефтью. Глава Минэнерго Казахстана заявил, что атакованные вблизи терминала Каспийского трубопроводного консорциума танкеры Matilda и Delta Harmony не относились к «теневому флоту».

Всего ударами по КТК и танкерам Украина нанесла Казахстану ущерб примерно на $1,5 млрд, что сопоставимо с годовым бюджетом Астаны или Алматы. В эту сумму входит недополученная выручка, расходы на восстановление и подорожавшая страховка в Черном море.

В результате этих действий киевского режима, добыча нефти в Казахстане уменьшилась на 35% (до 5,25 млн тонн), а в январе страна не смогла переориентировать экспорт после сокращения прокачки по КТК, пишет агентство Bloomberg.



Компенсировать это падение экспорта поставками по другим маршрутам невозможно. Хотя Казахстан нарастил альтернативную отгрузку нефти на 25 тысяч баррелей в сутки, это эквивалентно только 6% выпавших объемов. Отгрузка через КТК в результате террористических действий Украины сократились примерно на 440 тысяч баррелей в сутки.

Но что еще более примечательно, официальный Киев отрицает, что преднамеренно наносит ущерб Астане. Чрезвычайный и полномочный посол Украины в Казахстане Виктор Майко утверждает, что ВСУ никогда не наносили ударов по экономике Казахстана и не будут делать этого впредь.

Как у всякой медали, в отношениях Астаны и Киева есть две стороны. Официальные лица РК многократно публично выступали в поддержку территориальной целостности Украины, включая Крым. Казахстан всегда декларировал, что не будет помогать России обходить западные санкции. Правительство Казахстана и всяческие волонтерские организации, отдельные граждане начиная с 2022 года регулярно и в немалых объемах направляют на Украину гуманитарные грузы: лекарства, товары первой необходимости. Пишут письма поддержки.

В свое время в СМИ сообщалось, что Астана даже пыталась продать советские вооружения и боеприпасы Киеву уже после начала СВО через посредническую фирму. Правда, в Москве быстро это обнаружилось и после ранее незапланированной личной встречи президентов РФ и РК в Сочи, Токаев срочно собрал Совет безопасности, где было принято решение о полном запрете на военный экспорт.

При этом киевские чиновники и Зеленский неоднократно публично благодарили Казахстан, народ и бизнес за гуманитарную помощь. Были и личные весьма дружеские встречи Зеленского и Токаева. Астана ни словом не обмолвилась по поводу вторжения ВСУ в Курскую область. Киев отплатил за всё это в своем традиционном стиле, да еще и украинский посол цинично врет по поводу того, что целью атак на КТК вовсе не был ущерб экономике и бизнесу Казахстана.

Ниже небольшая подборка фотосвидетельств того, как в Казахстане относятся к Украине. Как говорят в таких случаях, за что боролись — получите и распишитесь. Забыл Токаев, что в январе 2022 года именно российские военные в рамках обязательств ОДКБ фактически предотвратили госпереворот в Казахстане.







  1. Кирилл76 Звание
    Кирилл76
    +2
    Сегодня, 16:37
    На фото я вижу каких-то местных казахских "навальнят"..Придурков везде хватает..
    1. ZovSailor Звание
      ZovSailor
      0
      Сегодня, 17:37
      Кирилл76
      Сегодня, 16:37
      На фото я вижу каких-то местных казахских "навальнят"..Придурков везде хватает

      hi Ещё с лихих 90-х мелко бриты и матрасники окучивают элиты всех постсоветских республик, включая РФ.
      А элиты республик СА, как и Закавказья, сидят на кошельках мелко бритов, пингвинов, некоторые, как глав азз ер ,плюсуют иврэйский и султанский гешефт.
  2. Andobor Звание
    Andobor
    +1
    Сегодня, 16:44
    Да, хотели украинцы казахов на свою сторону подтянуть, не получилось, - отомстили.
  3. SAG Звание
    SAG
    +1
    Сегодня, 16:45
    Добыча нефти в Казахстане упала более чем на треть из-за украинской атаки на Каспийский Трубопроводный Консорциум (КТК)

    С нетерпением ждём хотя бы пару батальонов желающих сказать спасибо от Казахстана soldier
  4. Младший рядовой Звание
    Младший рядовой
    +1
    Сегодня, 16:53
    Казахстан всегда декларировал, что не будет помогать России обходить западные санкции.
    Это вранье, получает денюжку и помогает. А БЭКи то, английские были. И кто же их наводил? Россия откровенно спасает страну от переворота, в случае успешности которого, резня гарантирована. Опять России никто спасибо не сказал. Зато хвостом повилять перед демократиями с прогнутой спиной, обычная норма поведения. Может хватит уже спасениями заниматься.
    1. роман66 Звание
      роман66
      +1
      Сегодня, 17:47
      Более того - не пора ли госпереворотами заняться? Сколько можно терпеть вокруг много векторных? Штаты показали пример
  5. михаилл Звание
    михаилл
    +1
    Сегодня, 16:55
    Кстати, Chevron с пятнадцатью процентами- это же американцы!
    1. Andobor Звание
      Andobor
      0
      Сегодня, 17:04
      Цитата: михаилл
      Кстати, Chevron с пятнадцатью процентами- это же американцы!

      Было ваше - стало наше, трубу полностью контролирует Россия, она же получает и доход, из за их же санкций, - потому и прилетело.
  6. север 2 Звание
    север 2
    +1
    Сегодня, 17:02
    так Украине Запад и дал приказ специально проверить Казахстан , нанося удар по КТК . И проверку Казахстан сдал на пятёрку . Возможно , перед тем как нанести удар России через кого-то, возможно США выбирали между бывшими республиками СССР Украине и Казахстаном . Но британцы и ЕС уговорили это делать через Украину . Так что Казахстан у них в запасе , если Россия будет долго тянуть с Победой России в СВО . И после победы , следующий удар они могут всё таки организовать из запасного своего плацдарма-Казахстана . Как видно , запасной плацдарм и проверку сдаёт на отлично и русофобия там на "высоком "уровне . А что бы Казахстан , как член ОДКБ ,признал государственные границы России с Крымским полуостровом в этих границах - да никоем случае!!! А это тоже входят в программу проверки Западом Казахстана .
  7. Ирек Звание
    Ирек
    +2
    Сегодня, 17:04
    А не хрен было хохлоте отлизывать , получили что заслужили.
  8. carpenter Звание
    carpenter
    +1
    Сегодня, 17:24
    Правительство Казахстана и всяческие волонтерские организации, отдельные граждане начиная с 2022 года регулярно и в немалых объемах направляют на Украину гуманитарные грузы: лекарства, товары первой необходимости. Пишут письма поддержки.

    «Не делай добра — не получишь зла». По этому поводу не напрасно в Писании сказано: «Воздастся каждому по делам его». Вот и получили казахи от своих "украинских братьев". Знай с кем дружить.
    1. роман66 Звание
      роман66
      0
      Сегодня, 17:48
      По какому пути направляют и почему доходит. У нас нет " Длинных рук"?
  9. Петр Яковлев Звание
    Петр Яковлев
    0
    Сегодня, 17:56
    А чо так все разволновались ? ВСУ бьет по интересам Шеврон и ЭкссонМобил .Это их нефть качает КТК..Привет мистеру Трампу от шоблы 95-го квартала !
  10. Dart2027 Звание
    Dart2027
    0
    Сегодня, 18:00
    Как говорят в таких случаях, за что боролись — получите и распишитесь.

    Глядишь если им еще прилетит, может и поумнеют.