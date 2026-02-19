Добыча нефти в Казахстане упала более чем на треть из-за атак ВСУ на КТК
Добыча нефти в Казахстане упала более чем на треть из-за украинской атаки на Каспийский Трубопроводный Консорциум (КТК). Этой международной нефтетранспортной корпорацией в разных долях владеют Россия, Казахстан и несколько иностранных добывающих компаний.
Подписание первого рамочного соглашения о создании КТК между Республикой Казахстан и Султанатом Оман состоялось в июле 1992 года. Через месяц к участникам присоединилась Российская Федерация. Создана КТК была для строительства и эксплуатации Каспийского магистрального нефтепровода протяженностью более 1,5 тыс. км.
В нефтепровод поступает сырье в основном с месторождений Западного Казахстана, а также от российских производителей. Нефть транспортируется до морского терминала в поселке Южная Озереевка (западнее Новороссийска), где загружается на танкеры для отправки на мировые рынки. После начала СВО объекты КТК в районе Новороссийска подвергаются атакам ВСУ.
Только в прошлом году Украина атаковала объекты Каспийского трубопроводного консорциума не менее шести раз. По его нефтепроводу прокачивается до 80% экспортной нефти из Казахстана. В конце ноября 2025 года безэкипажные катера ВСУ атаковали Морской терминал КТК, в результате один из трех выносных причалов (ПУ-2) получил критические повреждения и более не эксплуатируется.
В начале нынешнего года, по данным Минобороны РФ, украинские беспилотники атаковали два танкера в Черном море, которые должны были загрузиться казахстанской нефтью. Глава Минэнерго Казахстана заявил, что атакованные вблизи терминала Каспийского трубопроводного консорциума танкеры Matilda и Delta Harmony не относились к «теневому флоту».
Всего ударами по КТК и танкерам Украина нанесла Казахстану ущерб примерно на $1,5 млрд, что сопоставимо с годовым бюджетом Астаны или Алматы. В эту сумму входит недополученная выручка, расходы на восстановление и подорожавшая страховка в Черном море.
В результате этих действий киевского режима, добыча нефти в Казахстане уменьшилась на 35% (до 5,25 млн тонн), а в январе страна не смогла переориентировать экспорт после сокращения прокачки по КТК, пишет агентство Bloomberg.
Компенсировать это падение экспорта поставками по другим маршрутам невозможно. Хотя Казахстан нарастил альтернативную отгрузку нефти на 25 тысяч баррелей в сутки, это эквивалентно только 6% выпавших объемов. Отгрузка через КТК в результате террористических действий Украины сократились примерно на 440 тысяч баррелей в сутки.
Но что еще более примечательно, официальный Киев отрицает, что преднамеренно наносит ущерб Астане. Чрезвычайный и полномочный посол Украины в Казахстане Виктор Майко утверждает, что ВСУ никогда не наносили ударов по экономике Казахстана и не будут делать этого впредь.
Как у всякой медали, в отношениях Астаны и Киева есть две стороны. Официальные лица РК многократно публично выступали в поддержку территориальной целостности Украины, включая Крым. Казахстан всегда декларировал, что не будет помогать России обходить западные санкции. Правительство Казахстана и всяческие волонтерские организации, отдельные граждане начиная с 2022 года регулярно и в немалых объемах направляют на Украину гуманитарные грузы: лекарства, товары первой необходимости. Пишут письма поддержки.
В свое время в СМИ сообщалось, что Астана даже пыталась продать советские вооружения и боеприпасы Киеву уже после начала СВО через посредническую фирму. Правда, в Москве быстро это обнаружилось и после ранее незапланированной личной встречи президентов РФ и РК в Сочи, Токаев срочно собрал Совет безопасности, где было принято решение о полном запрете на военный экспорт.
При этом киевские чиновники и Зеленский неоднократно публично благодарили Казахстан, народ и бизнес за гуманитарную помощь. Были и личные весьма дружеские встречи Зеленского и Токаева. Астана ни словом не обмолвилась по поводу вторжения ВСУ в Курскую область. Киев отплатил за всё это в своем традиционном стиле, да еще и украинский посол цинично врет по поводу того, что целью атак на КТК вовсе не был ущерб экономике и бизнесу Казахстана.
Ниже небольшая подборка фотосвидетельств того, как в Казахстане относятся к Украине. Как говорят в таких случаях, за что боролись — получите и распишитесь. Забыл Токаев, что в январе 2022 года именно российские военные в рамках обязательств ОДКБ фактически предотвратили госпереворот в Казахстане.
