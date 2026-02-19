Все 18 противолодочных самолётов ВМС Франции ATL2 базируются на одном аэродроме

Французская пресса пишет о том, что ВМС Франции получили финальный (18-й) законтрактованный патрульный самолёт Atlantique 2 (ATL2). Это модернизированная до «стандарта 6» версия, в создании которой участвовали специалисты центра технического обслуживания авиатехники SIAé под надзором Агентства по оборонным закупкам (DGA) на основе технических условий, разработанных компаниями Dassault Aviation и Thales.

По плану, эти самолёту будут эксплуатироваться в ВМС Франции до 2030 года. Поставка первого такого самолёта (в базовой, немодернизированной версии) состоялась в 2019 году.



Пресс-релиз DGA:

Модернизированные ATL2 получили улучшенную способность противостоять угрозам в любых погодных условиях. Это угрозы со стороны подводных лодок, надводных кораблей последнего поколения и наземной техники.

Характеристики ATL2:

Размах крыла – 37 метров,
длина – 32 метра,
высота – 11 метров,
максимальная взлётная масса – 46 тонн,
максимальная масса без топлива – 32,5 тонны,
максимальная скорость – около 600 км/ч,
потолок – 30 000 футов (около 9,1 км),
дальность полета – 12 часов/около 5500 км.

В чём состояла модернизация до «стандарта 6»?

Это новый радар Thales Searchmaster с АФАР, новая акустическая подсистема от компании Thales: она собирает и обрабатывает сигналы от гидроакустических буев последнего поколения для обнаружения подводных лодок. Также это новая навигационная консоль от Dassault Aviation. Новые консоли для подсистемы тактического отображения, разработанные SIAé.

Публикуются фото с теми самыми новыми консолями на борту Atlantique 2:



Модернизация, как заявлено, повышает возможности ATL2 по поддержке Стратегических океанических сил (флот подводных лодок с баллистическими ракетами), противодействию современным угрозам (атомные или обычные подводные лодки) и поддержке операций «воздух-земля».

При этом все 18 самолётов ATL2 размещены на военно-морской авиабазе Ланн-Биуэ в Бретани. Она же - аэропорт Лорьян-Южная Бретань. Одна из площадок с ангаром (47.769780, -3.428413):



Все на одной базе...
