Ким Чен Ын лично протестировал одну из новых 600-мм РСЗО, переданных армии

В Пхеньяне прошла церемония передачи новых 600-мм РСЗО, произведённых предприятиями военной промышленности КНДР. Мероприятие, в котором принял участие глава КНДР Ким Чен Ын, приурочено к IX съезду Трудовой партии Кореи (ТПК). Корейский лидер лично осмотрел новую военную технику и проехался за рулем одной из машин.

Как сообщает ЦТАК, за два месяца корейские предприятия произвели 50 пусковых установок, что указывает на ускоренные темпы производства и расширение промышленного потенциала. Ким Чен Ын назвал новые системы залпового огня «самым дорогим подарком», отметив их важность для укрепления обороноспособности страны. Пхеньян рассматривает крупнокалиберные РСЗО в качестве значимого элемента национальной системы сдерживания.






В своем выступлении Ким Чен Ын сообщил, что система называется «сверхточной 600-миллиметровой реактивной системой залпового огня» и что «функция залпового огня реактивного орудия безупречно сочетается с точностью и мощью тактических баллистических ракет». В ходе церемонии также было озвучено, что система наведения комбинированная и одной из функций этого ракетного комплекса является применение для «специальной атаки» (ядерного удара) против таких целей, как «военная инфраструктура и командная система воюющей стороны-государства».

При этом очевидно, что подобные мероприятия являются недвусмысленным сигналом Сеулу и американскому военному контингенту на южнокорейской территории. КНДР наглядно демонстрирует не только наличие богатого арсенала средств поражения, но и готовность Пхеньяна в случае необходимости применить эти вооружения.
  1. Владимир Владимирович Воронцов Звание
    Владимир Владимирович Воронцов
    +4
    Сегодня, 17:23
    ❝ Ким Чен Ын лично протестировал одну из новых 600-мм РСЗО, переданных армии ❞ —

    — Логично было бы на СВО их протестировать ...
    1. Asper_Daffy Звание
      Asper_Daffy
      +1
      Сегодня, 18:04
      Не сомневаюсь, что так и будет (если ещё не было).

      Но, блин, 600мм - это вдвое толще нашего "Смерча". И вообще, я что-то не слышал про подобное, не удивлюсь, если это самая крупнокалиберная РСЗО в мире. Да и дальность 380 км (по некоторым данным - до 400 км) не может не впечатлять - это почти вся Южн. Корея целиком с севера на юг (там 480 км.)
  2. Flashpoint Звание
    Flashpoint
    +4
    Сегодня, 17:24
    РСЗО 600мм - реально крутая система.
    Ким Чен Ын - реально крутой и харизматичный лидер.

    Возможность нести ядерную боеголовку, конечно, ставит некоторый вопрос о применении - если применяется с обычной боеголовкой, противник по умолчанию может думать и предполагать худший вариант.
  3. belovvladimir Звание
    belovvladimir
    +2
    Сегодня, 17:26
    Для такой территории это оружие уже запредельно круто, вот тебе стальные Фаберже и нет красных карандашей, фломастеров, красок, все как есть, без пафоса и суеты

    Для такой территории это оружие уже запредельно круто, вот тебе стальные Фаберже и нет красных карандашей, фломастеров, красок, все как есть, без пафоса и суеты
  4. Костадинов Звание
    Костадинов
    +1
    Сегодня, 17:37
    РК принесла извинение за недавного нарушения воздушного пространства КНДР дроном и заверила что больше так не будет делат.
  5. КТМ-5 Звание
    КТМ-5
    +1
    Сегодня, 17:39
    Ким хочет ещё на Украину! Сколько у него гостинцев для древних укров!
    Не надо его сдерживать, пусть возьмёт Куев!
    1. Теренин Звание
      Теренин
      +2
      Сегодня, 18:22
      Цитата: КТМ-5
      Ким хочет ещё на Украину! Сколько у него гостинцев для древних укров!
      Не надо его сдерживать, пусть возьмёт Куев!

      Вот западную Украину присоединить к Северной Корее лишним не будет. Мову там забудут на третьи сутки, а оставшиеся в живых быстро свои бандеровские глазки прищурят winked
  6. alexboguslavski Звание
    alexboguslavski
    0
    Сегодня, 17:49
    Темпы впечатляют. Ведь такие установки собираются штучно, не на конвейере.

    Темпы впечатляют. Ведь такие установки собираются штучно, не на конвейере.
  7. Skameri
    Skameri
    -2
    Сегодня, 17:51
    Нищая страна с ракетами и населением всего в 25 миллионов. Ему бы экономику строить...
    1. Не_боец Звание
      Не_боец
      0
      Сегодня, 18:44
      А как без экономики построить ракеты, ЯО, армию и флот? Причем на собственных ресурсах.
  8. роман66 Звание
    роман66
    +1
    Сегодня, 17:57
    И не только им

    И не только им
    1. Теренин Звание
      Теренин
      +1
      Сегодня, 18:23
      Цитата: роман66
      недвусмысленным сигналом Сеулу и американскому военному контингенту

      И не только им

      Ну, понятно, что прибалтам вне очереди. bully

      Привет, Рома! hi
  9. AK-1945 Звание
    AK-1945
    0
    Сегодня, 18:21
    Надеюсь наш Друг Ким выделит нам дюжину по нацистам популять drinks
  10. pudelartemon Звание
    pudelartemon
    0
    Сегодня, 18:39
    С детства жизнь учила, что дружить надо с правильными пацанами. Хорошо,что мы повернулись лицом к Северной Корее и что прошли мутные ельцинские времена, когда мы в ООН позорно поддерживали санкции против КНДР.
    Курская эпопея,да и армянские и иже с ними понты, показали,кто нам друг, а кто враг.