Такер Карлсон: США вообще не должно волновать мнение Зеленского
Соединенные Штаты вообще не должно интересовать мнение Зеленского, Украина уже проиграла войну, а ее коррумпированная верхушка продолжает воровать деньги у американцев. Об этом заявил американский журналист Такер Карлсон.
Карлсон удивлен тем, что США продолжают цацкаться с Зеленским вместо того, чтобы надавить на него и заставить подписать необходимые документы для прекращения конфликта. По его словам, Зеленский и его окружение похитили у США порядка 50 млрд долларов и продолжают продавать американское оружие. При этом уже и так понятно, что Украина войну проиграла, без западной помощи она не стоит ничего.
Однако киевского клоуна очень любят в Конгрессе США, оказывая ему всестороннюю поддержку и помогая деньгами. При этом все знают, что не получат обратно ни доллара, все деньги просто исчезнут.
Вместо этого США пытаются надавить на Россию, понимая, что никаких рычагов давления у них нет. Москва уже выиграла войну и, если ей не мешать, доведет дело до логического конца.
