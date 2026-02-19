Такер Карлсон: США вообще не должно волновать мнение Зеленского

Соединенные Штаты вообще не должно интересовать мнение Зеленского, Украина уже проиграла войну, а ее коррумпированная верхушка продолжает воровать деньги у американцев. Об этом заявил американский журналист Такер Карлсон.

Карлсон удивлен тем, что США продолжают цацкаться с Зеленским вместо того, чтобы надавить на него и заставить подписать необходимые документы для прекращения конфликта. По его словам, Зеленский и его окружение похитили у США порядка 50 млрд долларов и продолжают продавать американское оружие. При этом уже и так понятно, что Украина войну проиграла, без западной помощи она не стоит ничего.



Однако киевского клоуна очень любят в Конгрессе США, оказывая ему всестороннюю поддержку и помогая деньгами. При этом все знают, что не получат обратно ни доллара, все деньги просто исчезнут.

Ключевая проблема, предельно ясная, заключается в том, что мы почему-то обращаем внимание на Зеленского. (...) Почему нас волнует мнение Зеленского? А нас волнует мнение Зеленского, потому что те же самые спонсоры, которые подталкивают к смене режима в Иране, любят Зеленского.


Вместо этого США пытаются надавить на Россию, понимая, что никаких рычагов давления у них нет. Москва уже выиграла войну и, если ей не мешать, доведет дело до логического конца.
  1. Ирек Звание
    Ирек
    +5
    Сегодня, 17:34
    Зеля держит америкосов за "Фаберже " , не зря-же они им откат наликом вываливал , причём гейропейцам тоже.
    1. Теренин Звание
      Теренин
      +3
      Сегодня, 18:10
      Карлсон удивлен

      Я вот Карлсоном удивлен yes
      Вроде он не глупый аналитик и должен понимать, что люди при деньгах и особенно американцы не глупые чтобы спускать свои деньги в укро-унитаз без выгоды для себя. Это все равно, что у нас дорожные строители, ждут весны, чтобы с сшедшим со снегом асфальтом можно опять работать с бюджетными деньгами.
      Украина, для людей у бюджета США, да и ЕС, это Клондайк для личного обогащения.
      1. Paranoid62 Звание
        Paranoid62
        +1
        Сегодня, 18:24
        Цитата: Теренин
        он не глупый аналитик

        А какой тогда, если не глупый?

        Приветствую hi
        1. Теренин Звание
          Теренин
          +1
          Сегодня, 18:29
          Цитата: Paranoid62
          Цитата: Теренин
          он не глупый аналитик

          А какой тогда, если не глупый?

          Приветствую hi

          Привет, Рома hi
          Может - недалекий request
          1. Paranoid62 Звание
            Paranoid62
            0
            Сегодня, 18:30
            Цитата: Теренин
            недалекий

            Не далекий, а какой? Я все про "не глупый" думаю:

            Цитата: Теренин
            Вроде он не глупый аналитик

            recourse
          2. Vik66 Звание
            Vik66
            0
            Сегодня, 18:33
            Да он просто боится вслух озвучить то, что все прекрасно понимают - откаты они и в Америке откаты. Если он хотя бы заикнётся об этом, или намекнёт, ухом он не отделается... sad
  2. майор Юрик Звание
    майор Юрик
    +2
    Сегодня, 17:36
    Карлсон удивлен тем, что США продолжают цацкаться с Зеленским вместо того, чтобы надавить на него и заставить подписать необходимые документы для прекращения конфликта

    Единственный способ надавить на этого хрюнделя это асфальтовый каток! Все лояльные накаты бесполезны - пришибут или свои или саксы... negative
  3. Уарабей Звание
    Уарабей
    +4
    Сегодня, 17:40
    Да цирк это все. Все эти "разногласия" нарколыги с матрасами, это скорее всего для того, чтобы вывод укров с Донбаса выдать за ну оооочень мощную уступку со стороны xoxла. Они готовятся уступить то, что Россия неизбежно заберет сама, а за эту уступку требовать от России гораздо больших уступок с её стороны.
    1. роман66 Звание
      роман66
      +2
      Сегодня, 18:04
      Этого слова. Если хотя бы по конституции - Запорожье и Херсон. А про них как-то не вспоминают
  4. carpenter Звание
    carpenter
    +1
    Сегодня, 17:48
    потому что те же самые спонсоры, которые подталкивают к смене режима в Иране, любят Зеленского.

    Ну так зять Трампа входит в когорту спонсоров Зеленского, хотя он местечковый, но всё же свой.
  5. РР_Вернадский Звание
    РР_Вернадский
    +1
    Сегодня, 17:48
    Карлсон удивлен тем, что США продолжают цацкаться с Зеленским вместо того, чтобы надавить на него и заставить подписать необходимые документы для прекращения конфликта.

    Луч света в темном царстве - Карлсон, давайте уж услышьте его и задавите того....
  6. alovrov Звание
    alovrov
    +1
    Сегодня, 17:50
    У Карлсона все наеборот... Это на Россию у Трампа рычагов целый мешок и даже есть ФИО через которых удобно давить. А на бандеровцев у него рычагов нет. Даже таких как на Костю Сопрыкина. Буквально ни одного.
    1. Руслан М Звание
      Руслан М
      +1
      Сегодня, 17:56
      А зачем им на нас рычаги, когда наше руководство и так делает всё что необходимо к выгоде звездно полосатых?
      1. Монтесума Звание
        Монтесума
        +1
        Сегодня, 18:08
        Цитата: Руслан М
        А зачем им на нас рычаги, когда наше руководство и так делает всё что необходимо к выгоде звездно полосатых?

        Мирное соглашение в амеровском варианте уже подписано? Хотелось бы ознакомиться.
  7. AK-1945 Звание
    AK-1945
    0
    Сегодня, 18:23
    Американцы, как рачительные бизнесмены, вынуждены защищать свои инвестиции.
  8. Александр Елизаров Звание
    Александр Елизаров
    0
    Сегодня, 18:28
    Цитата: Теренин
    Карлсон удивлен

    Я вот Карлсоном удивлен yes
    Вроде он не глупый аналитик и должен понимать, что люди при деньгах и особенно американцы не глупые чтобы спускать свои деньги в укро-унитаз без выгоды для себя..
    Он получает вознаграждение из России за свои высказывания.
  9. pudelartemon Звание
    pudelartemon
    0
    Сегодня, 18:33
    Я сегодня общался с духами Заратустры и Макиавелли. Так вот, они в один голос сказали, что просроченный зелёный опарыш в очень даже ближайшее время присоединится к ним. Без вариантов wassat