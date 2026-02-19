Швеция включит в новый пакет военной помощи Украине противодроновые ЗРК

Швеция включит в новый пакет военной помощи Украине противодроновые ЗРК

Швеция готовит к передаче Украине новый пакет военной помощи на 1,4 млрд долларов. Поставка пройдет не в рамках программы PURL по закупке американского оружия, а исключительно из шведских запасов и продукции шведских компаний. Об этом заявил министр обороны Швеции Пол Йонсон.

Большая часть выделенной суммы будет потрачена на закупку шведских мобильных зенитных комплексов Tridon Mk2, представляющих собой ЗРК производства компании BAE Systems Bofors. Основным оружием комплекса является 40-мм пушка Bofors, установленная на грузовой автомобиль Scania. Хотя могут применяться и другие шасси. Система позиционируется как средство борьбы с беспилотниками.



Необходимость усиления противовоздушной обороны является неотложной... Поставленные нами шведские системы показали себя очень хорошо на поле боя.


Еще часть суммы уйдет на разработку и производство ракет и дронов. На остатки суммы закупят шведские гранатометы, артиллерийские боеприпасы, а также обучат какое-то количество украинских военных.

Как отмечают шведы, в новый пакет военной помощи вошло только то, в чем нуждается Украина, ранее в Киеве передали представителям Швеции список необходимого вооружения и боеприпасов.
  1. rocket757 Звание
    rocket757
    +2
    Сегодня, 17:59
    Так то проверят свою продукцию в реальных боях...
    Как же-ж их всех наскипидарило.
    На передовой таким системам делать нечего, быстро кончатся, сгорят как дрова, а на объектах, вдали от передовой, их нужно много...
  2. alexboguslavski Звание
    alexboguslavski
    +1
    Сегодня, 18:04
    Основным оружием комплекса является 40-мм пушка Bofors,


    Она может стрелять снарядами с программированным подрывом. Так что оружие против Гераней достаточно эффективное.
  3. роман66 Звание
    роман66
    0
    Сегодня, 18:09
    Поплывет все это на пароходе? И доплывет, поди...
  4. михаилл Звание
    михаилл
    -1
    Сегодня, 18:10
    Основным оружием комплекса является 40-мм пушка Bofors

    Как-то слабовато. Могли бы и спарку поставить. Вот в ранешние годы не мелочились!
  5. Добрый Звание
    Добрый
    0
    Сегодня, 18:13
    Это как мотыльков сачком ловить. Махать можно долго и часто, а поймаешь- одного-двух.
    1. Южноукраинец Звание
      Южноукраинец
      0
      Сегодня, 18:40
      Цитата: Добрый
      Это как мотыльков сачком ловить. Махать можно долго и часто, а поймаешь- одного-двух.

      Система, наверняка, неплохая. Однако таких грузовиков надо сотни. А сколько поставят шведы, десяток- полтора. Но первый комментатор (Виктор) прав, протестировать получится.