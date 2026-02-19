Климкин: чтобы спасти Украину от России, нужно полностью лечь под Запад

Климкин: чтобы спасти Украину от России, нужно полностью лечь под Запад

Россия не остановится ни на Донбассе, ни на границах исторической Новороссии, Москве нужна вся Украина. С таким утверждением выступил экс-глава украинского МИД Павел Климкин.

Бывший министр считает, что Россия не отступится от Украины, а заявления о том, что ей нужны лишь четыре региона, являются ложью. По словам Климкина, Москва ставит себе задачу взять под контроль всю Украину, а не только Новороссию. Поэтому верить заявлениям Кремля не нужно.



Я думаю, логика российских действий очень простая: в 2014 году – «Крым наш», потом – «Донбасс наш», потом – «Новороссия наша». И контроль над всей Украиной.


Единственное спасение для нынешней Украины — это полностью лечь под Запад, то есть полностью отказаться от руководства страной, заявив: «Придите и владейте». Лучше всего это провернуть с США, потому что у американцев есть реальная возможность противостоять России, а вот у Европы с этим всё плохо. Если отдать Украину США, то у России не будет возможности ее контролировать.

Вот в этом вся суть русофобского бандеровского режима. Они готовы продать свою страну, лишь бы туда не зашла Россия. Поэтому, если Москва хочет победить, то ей нужно выкорчевывать всю эту бандеровскую мразь во главе с Зеленским, чтобы от них даже запаха на Украине не осталось. В ином случае война никогда не кончится.
  Владимир Владимирович Воронцов
    Владимир Владимирович Воронцов
    Сегодня, 18:38
    ❝ Климкин: чтобы спасти Украину от России, нужно полностью лечь под Запад ❞ —

    — А сейчас вы что делаете? ...
    ZovSailor
      ZovSailor
      Сегодня, 18:41
      Владимир Владимирович Воронцов
      Сегодня, 18:38
      А сейчас вы что делаете?

      hi Ждут выделения обещанных гейропой средств для массовой закупки вазелина.
  faterdom
    faterdom
    Сегодня, 18:41
    Ага,а Штатам оно надо?
    Вы и так все продали по отдельности, от кого почку, от кого- сердце. Остальное для американцев ценности не представляет, земля и недра и так им заложены.
  pudelartemon
    pudelartemon
    Сегодня, 18:42
    Сам-то Климкин - этнический русский,давно лёг под украину. Страна и люди с пониженной социальной ответственностью wassat