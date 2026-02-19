Климкин: чтобы спасти Украину от России, нужно полностью лечь под Запад
Россия не остановится ни на Донбассе, ни на границах исторической Новороссии, Москве нужна вся Украина. С таким утверждением выступил экс-глава украинского МИД Павел Климкин.
Бывший министр считает, что Россия не отступится от Украины, а заявления о том, что ей нужны лишь четыре региона, являются ложью. По словам Климкина, Москва ставит себе задачу взять под контроль всю Украину, а не только Новороссию. Поэтому верить заявлениям Кремля не нужно.
Единственное спасение для нынешней Украины — это полностью лечь под Запад, то есть полностью отказаться от руководства страной, заявив: «Придите и владейте». Лучше всего это провернуть с США, потому что у американцев есть реальная возможность противостоять России, а вот у Европы с этим всё плохо. Если отдать Украину США, то у России не будет возможности ее контролировать.
Вот в этом вся суть русофобского бандеровского режима. Они готовы продать свою страну, лишь бы туда не зашла Россия. Поэтому, если Москва хочет победить, то ей нужно выкорчевывать всю эту бандеровскую мразь во главе с Зеленским, чтобы от них даже запаха на Украине не осталось. В ином случае война никогда не кончится.
