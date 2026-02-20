Как броненосец «Потёмкин» оказался «Святым Пантелеймоном»

2 400 13
Как броненосец «Потёмкин» оказался «Святым Пантелеймоном»

Любители киноклассики наверняка помнят знаменитый немой историко-революционный художественный фильм «Броненосец “Потёмкин”», снятый гениальным советским режиссёром Сергеем Эйзенштейном на первой кинофабрике «Госкино» в 1925 году. Впоследствии картина неоднократно признавалась лучшим или одним из лучших фильмов всех времён и народов по итогам опросов критиков, кинорежиссёров и публики.

Однако в сегодняшней видеолекции речь пойдет не только о событиях бунта матросов на одном из броненосцев Черноморского флота Российской империи в июне 1905 года. Опуская подробности самого восстания, они более чем зрелищно показаны в фильме, расскажем о событиях, которые остались за кадром. Вернее, что было после того, как по сюжету картины Эйзенштейна «Князь Потёмкин — Таврический» проходит через строй кораблей Черноморской эскадры, матросы которой отказались открывать огонь по броненосцу, на мачте которого развевается красный флаг.





В 1905 году эскадренный броненосец «Князь Потемкин — Таврический» (в названии фильма Эйзенштейна нарочно оставлено только «Потемкин») был самым современным кораблем российского военного флота – его ввели в эксплуатацию в мае, за месяц до бунта. Судно стало последним броненосцем в кораблестроительной программе возрождения Черноморского флота после поражения в Крымской войне 1853 – 1856 годов.

После ухода из Одесского порта, где команда не сумела получить провизию и воду, броненосец направился к берегам Румынии. «Князь Потемкин — Таврический» в сопровождении миноносца № 267 прибыл в Констанцу 19 июня, но местные власти также не дали мятежникам ни топлива, ни продовольствия и воды.

Положение на корабле становилось критическим. Броненосец ранним утром 22 июня пришвартовался в порту Феодосии. Здесь его команду уже ждали жандармы и регулярные войска. Тогда бунтовщики решили вернуться в Румынию.

Вновь прибыв в Констанцу, мятежная команда сдала корабль румынским властям, попросив взамен политическое убежище. Они были приняты на правах военных дезертиров, что освобождало матросов от насильственной депортации в Россию и гарантировало им личную свободу.



Через два дня в Констанцу прибыла эскадра Черноморского флота. На следующий день румынские власти вернули эскадренный броненосец «Князь Потемкин — Таврический», его отбуксировали в Севастополь. Перед этим судовой священник провёл молебен и окропил корабль святой водой, чтобы изгнать «дьявола революции».

В Севастополе броненосец был отремонтирован и получил новое имя — «Святой Пантелеймон», после чего продолжил службу в составе Черноморского флота. Кстати, молебен судового священника не помог. Корабль «пропитался духом революции». Уже в ноябре 1905 года переименованный броненосец вновь участвовал в мятеже — команда присоединилась к восставшим матросам крейсера «Очаков».

Многие матросы миноносца и броненосца остались в Румынии. Причем здесь они пользовались популярностью, некоторые открыли, скажем так, свой бизнес, пользуясь брендом «Потемкин — Таврический». Позднее один из участников бунта — механик Иван Бешов — стал основателем сети закусочных Beshoffs в Дублине. Сегодня это одна из самых известных сетей рыбных ресторанов бюджетного класса в столице Ирландии.

Все вернувшиеся в Россию члены команды броненосца и моряки миноносца № 267 были преданы суду. Судебные процессы над участниками восстания из числа тех, которые решили вернуться в Россию, продолжались вплоть до Февральской революции 1917 года. Всего к суду были привлечены 173 человека, было вынесено несколько смертных приговоров, но лишь один из них был приведен в исполнение — казнили одного из лидеров восстания Афанасия Матюшенко.

Его судили отдельно, Матюшенко был повешен 2 ноября 1907 года. Остальным заменили казнь каторгой на 15 лет. Подавляющее большинство обвиняемых получили весьма символические наказания в виде ареста на несколько месяцев, некоторых оправдали. Наверняка всех освободили после Октябрьской революции 1917 года. Остальных разжаловали и запретили службу.

Так что говорить о жестоких репрессиях в отношении бунтовщиков «Потёмкина» будет совсем неверно. Всего было проведено около 20 военных судов. Причем отмечается, что досудебное следствие проводилось очень тщательно и, насколько это возможно, непредвзято. Возможно, это и было стратегической ошибкой «царского режима» в борьбе с революционным движением.



Есть еще несколько интересных фактов в этой истории одного из первых революционных восстаний на флоте. В советское время считалось, что красный флаг, поднятый взбунтовавшейся командой «Потёмкина», однозначно был знаком присоединения матросов к революции. Однако впоследствии историки пришли к мнению, что речь шла лишь о сигнальном флаге «Наш». В военно-морской сигнализации он означал готовность к ведению огня. Тем самым восставшие предупреждали власти о намерении обороняться.

Среди 781 матроса броненосца «Князь Потёмкин — Таврический», находившихся на борту в момент восстания, 14 ранее проходили службу на крейсере «Варяг» и были участниками легендарного боя с превосходящими силами японской эскадры при Чемульпо (устаревшее название — Инчхон) в Корее в январе 1904 года.

Ну и о том самом протухшем мясе в супе, которое стало не просто поводом, а веской причиной бунта судовой команды. Из всех членов экипажа броненосца борщ, сваренный из протухшего мяса, съел лишь один человек — ученик кочегара Резцов. По его словам, суп был «вкусным и жирным».

В 1955 году в честь 50-летия восстания на броненосце «Потёмкин» все оставшиеся к тому моменту в живых его участники были награждены орденами Красной Звезды, а двое из них орденами Красного Знамени.

Более подробно о восстании моряков эскадренного броненосца «Князь Потёмкин — Таврический» и их дальнейшей судьбе — в видеоролике. Ну и конечно, еще это повод пересмотреть, а кому-то сделать это и в первый раз, без преувеличения шедевр мирового кинематографа — фильм гениального советского режиссера Сергея Эйзенштейна «Броненосец “Потёмкин”». Безо всяких притязаний на историческое соответствие, он того стоит.

13 комментариев
Информация
Уважаемый читатель, чтобы оставлять комментарии к публикации, необходимо авторизоваться.
  1. Стирбьорн Звание
    Стирбьорн
    +1
    20 февраля 2026 08:53
    Любители киноклассики наверняка помнят знаменитый немой историко-революционный художественный фильм «Броненосец “Потёмкин”», снятый гениальным советским режиссёром Сергеем Эйзенштейном на первой кинофабрике «Госкино» в 1925 году.
    и получивший второе дыхание в комедии «Второй трагический Фантоцци», как "Броненосец Котёмкин" Сергея Эйнштейна lol
  2. Pavel57 Звание
    Pavel57
    0
    20 февраля 2026 09:51
    Фильм выдающийся, но исторически спорный.
    1. borys Звание
      borys
      0
      20 февраля 2026 15:08
      Задачей искуства не является фотографически точное
      отображение истории или действительности.
    2. papas-57 Звание
      papas-57
      -1
      Вчера, 13:23
      "Впоследствии картина неоднократно признавалась лучшим или одним из лучших фильмов всех времён и народов по итогам опросов критиков, кинорежиссёров и публики". Честно говоря у зрителей своё мнение и многие, как я думаю, не считают данный фильм шедевром, особенно сейчас.
  3. Pavel57 Звание
    Pavel57
    0
    20 февраля 2026 15:15
    Цитата: borys
    Задачей искуства не является фотографически точное
    отображение истории или действительности.

    Только история и так не наука, а от кино и литературы становится мифом.
  4. d.zacharith Звание
    d.zacharith
    +1
    20 февраля 2026 16:45
    А в роли ЭБР Князь Потёмкин снялся ЭБР Двенадцать Апостолов
  5. MCmaximus Звание
    MCmaximus
    +1
    Вчера, 06:32
    Странные претензии к фильму. Что там не так? Не раскрыты обстоятельства покупки мяса? Или различия вермишели и опарышей? Хм. Надпись на трупе не та? Ёлки-зеленые. Да, фильм почти документальный.
    А ничего, что Эйзенштейн снимал еще НЕМОЕ кино? И до нескольких серий еще никто не додумался.
  6. bober1982 Звание
    bober1982
    +1
    Вчера, 07:24
    Фильм конечно полный художественный вымысел.
    Что характерно,получил высокую оценку от министра пропаганды гитлеровской Германии,Геббельса,...... это чудесный фильм.
    Душераздирающая картина в фильме,когда детская коляска катится по лестнице - полный вымысел,сам Эйзенштейн признавался ..... кушал вишню на лестнице,косточки сплевывал на лестницу,те скакали по этой самой лестнице,так и пришла в голову мысль о катящейся вниз коляске.
    И,много чего не было,одни фантазии.
    1. MCmaximus Звание
      MCmaximus
      0
      Вчера, 10:30
      А "Чапаев" очень нравился Гитлеру. И что? Ну, вот нравится фильм и все. Безотносительно пользы именно для себя. К моменту, когда вышел фильм, не только, но и Октябрьская революция и Гражданская война прошли.
      1. bober1982 Звание
        bober1982
        0
        Вчера, 11:26
        Цитата: MCmaximus
        А "Чапаев" очень нравился Гитлеру. И что?

        А,мне всегда нравился фильм "Фантомас",и что? ну,вот нравится фильм и всё.
        1. MCmaximus Звание
          MCmaximus
          +1
          Вчера, 17:13
          Вот именно. Ну, а мне не нравится.
          И все это не значит ничего. Ни мое мнение, ни ваше, ни гитлеро-геббельсов.
  7. Pavel57 Звание
    Pavel57
    +1
    Вчера, 14:44
    Цитата: MCmaximus
    Странные претензии к фильму. Что там не так? Не раскрыты обстоятельства покупки мяса? Или различия вермишели и опарышей? Хм. Надпись на трупе не та? Ёлки-зеленые. Да, фильм почти документальный.
    А ничего, что Эйзенштейн снимал еще НЕМОЕ кино? И до нескольких серий еще никто не додумался.

    Только с червями было как- то не так. В команде затесались провокаторы извне. Да и флаг был не красный, как выяснилось. Как революционная мифология всё идеально.
    1. bober1982 Звание
      bober1982
      0
      Вчера, 17:38
      Цитата: Pavel57
      Да и флаг был не красный, как выяснилось

      В черно-белом фильме красный флаг вызвал полный восторг,но здесь какой фокус проделали,это хорошо известно - вручную на копии фильма перекрасили белый флаг,все 108 кадров красными чернилами,и так каждый кадр.
      Эйзенштейн,и это можно утверждать,стоял у самых истоков цветного кинематографа.