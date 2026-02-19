Британия запретила США использовать свои авиабазы для ударов по Ирану
2 85711
Британские власти запретили США использовать две свои авиабазы для ударов по Ирану. Свой запрет в Лондоне объясняют опасениями, что Британию обвинят в нарушении международного права.
По данным британской прессы, правительство Соединенного королевства наложило запрет на использование военно-воздушных баз Фэрфорд в Глостершире, Англия, и Диего-Гарсия в Индийском океане. На обоих базах базируются американские стратегические бомбардировщики. Однако сами базы можно использовать только после предварительного согласия британских властей, это закреплено в соглашении.
Как объясняют британцы, они опасаются, что Лондон обвинят в нарушении международного права, ведь согласно ему, нет разницы между нанесшей удар стороной и стороной, его поддержавшей.
Между тем Дональд Трамп заявил, что все еще надеется на заключение соглашения с Ираном, но если в течение 10 дней ничего не произойдет, то Тегеран ждут «плохие вещи».
У нас были хорошие переговоры с Ираном. Мы должны заключить значимую сделку, иначе плохие вещи произойдут. В ближайшие 10 дней мы узнаем, сможем ли мы договориться с Ираном или нет.
