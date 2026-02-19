Британия запретила США использовать свои авиабазы для ударов по Ирану

Британия запретила США использовать свои авиабазы для ударов по Ирану

Британские власти запретили США использовать две свои авиабазы для ударов по Ирану. Свой запрет в Лондоне объясняют опасениями, что Британию обвинят в нарушении международного права.

По данным британской прессы, правительство Соединенного королевства наложило запрет на использование военно-воздушных баз Фэрфорд в Глостершире, Англия, и Диего-Гарсия в Индийском океане. На обоих базах базируются американские стратегические бомбардировщики. Однако сами базы можно использовать только после предварительного согласия британских властей, это закреплено в соглашении.



Как объясняют британцы, они опасаются, что Лондон обвинят в нарушении международного права, ведь согласно ему, нет разницы между нанесшей удар стороной и стороной, его поддержавшей.

Между тем Дональд Трамп заявил, что все еще надеется на заключение соглашения с Ираном, но если в течение 10 дней ничего не произойдет, то Тегеран ждут «плохие вещи».

У нас были хорошие переговоры с Ираном. Мы должны заключить значимую сделку, иначе плохие вещи произойдут. В ближайшие 10 дней мы узнаем, сможем ли мы договориться с Ираном или нет.
  1. SAG Звание
    SAG
    +6
    Сегодня, 19:04
    Ахаха ржунимагу laughing
    Короли лицемерия. Миротворцы ска...
    Безусловно британский остров самый удобный аэродром подскока...
    1. алек Звание
      алек
      +1
      Сегодня, 19:10
      что Лондон обвинят в нарушении международного права, ведь согласно ему, нет разницы между нанесшей удар стороной и стороной, его поддержавшей.

      Да, да, удары британскими ракетами и БЭКами по территории России это совсем другое.
  2. pudelartemon Звание
    pudelartemon
    +1
    Сегодня, 19:17
    Британия запретила США

    Это,как моя кошка Мурка запретит мне смотреть футбол по телевизору laughing
    1. paul3390 Звание
      paul3390
      +1
      Сегодня, 19:42
      Ну не знаю - у моей например кошки получается запрещать мне смотреть что-либо на планшетке... belay wink
  3. Fitter65 Звание
    Fitter65
    +2
    Сегодня, 19:19
    Свой запрет в Лондоне объясняют опасениями, что Британию обвинят в нарушении международного права.
    Опа на! А с чего это один из главных беспредельщиков в мире, после США, стал опасаться что его обвинят в нарушении международного права?
    1. Дмитрий356 Звание
      Дмитрий356
      +1
      Сегодня, 19:23
      Думаю, по причине того, что Трамп свои вопросы решает, а Британии от этого выхлопа нет. Зачем встревать в чужой движняк, если для них выгоды нет.
      1. paul3390 Звание
        paul3390
        0
        Сегодня, 19:40
        Просто ща Донни врежет по Ирану, тот в ответ перекроет намертво пролив, нефть пробьёт потолок и вот тут - США впарят свои нефть и СПГ Гейропе по космическому ценнику, а та возьмёт - какой у неё нонеча выбор-то... Вот мелкобритты и засуетились в ожидании гигаклизмы...
  4. Schneeberg Звание
    Schneeberg
    0
    Сегодня, 20:01
    Цитата: paul3390
    у моей например кошки получается запрещать мне смотреть что-либо на планшетке...
    А моя кошка просто спит! wink
  5. SSR Звание
    SSR
    0
    Сегодня, 20:22
    по Ирану. Свой запрет в Лондоне объясняют опасениями, что Британию обвинят в нарушении международного права.

    Это как?
    Они про нарушения М.П.?
    Это анекдот. Пираты/мародёры, про кодекс чести. wassat
  6. Сергей Митинский Звание
    Сергей Митинский
    0
    Сегодня, 20:37
    Подковерная борьба с удивительными раскладами

    Понятно что это ответка Трампу за его наезды на европейских "союзников" , украинскую повесточку и плюс еще наметившаяся проблемка ЕС и конкретно Мелкобритании с Израилем

    Не знаю ,но скорее всего и базы в Катаре ,ОАЭ и Саудовской Аравии шейхи тоже американцам заблокируют

    Итого вопрос ,чем тогда Трампу там воевать ?

    А может ему того и надо ?

    Сказать еврейскому Наполеону :"Видишь чо творицца ,Бибик ! Воевать никак не могу, придется тебе одному получать люлей по самые гланды "))
    И волки целы и шакалы биты
  7. Andobor Звание
    Andobor
    0
    Сегодня, 20:49
    Во-во, валите американцы с Британии, нам застеклить её очень хочется, а Америкой воевать ссыкотно.