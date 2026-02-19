Корабли КНР и России в Ормузском проливе могут помешать США ударить по Ирану
Корабли ВМС КНР и ВМФ РФ, находящиеся в Ормузском проливе в рамках учений с ВМС Ирана «Пояс безопасности», могут помешать США и Израилю провести возможную военную операцию. Однако ряд экспертов считает, что они покинут регион перед ударами, пишет американское издание The War Zone.
В Ормузский пролив прибыли китайские и российские корабли для участия в совместных с иранским флотом учениях «Пояс безопасности», которые проводятся на фоне существующей угрозы начала военной операции США и Израиля против Ирана. Как считают некоторые эксперты, это не станет помехой для ударов, другие заявляют, что необходимо учитывать фактор нахождения кораблей ВМС КНР и ВМФ России в регионе.
Как заявил отставной офицер ВМС США Том Шугарт, не исключено, что установленное на российских и китайских кораблях оборудование может предупредить Иран о начале воздушных ударов со стороны США и их партнеров.
Между тем есть предположение, что Трамп специально тянет с ударами по Ирану, дожидаясь окончания совместных учений Ирана, Китая и России. Операция начнется, как только корабли КНР и РФ покинут регион, а они его уже покидают. Сегодня Тегеран сообщил о завершении учений.
