Корабли КНР и России в Ормузском проливе могут помешать США ударить по Ирану

Корабли ВМС КНР и ВМФ РФ, находящиеся в Ормузском проливе в рамках учений с ВМС Ирана «Пояс безопасности», могут помешать США и Израилю провести возможную военную операцию. Однако ряд экспертов считает, что они покинут регион перед ударами, пишет американское издание The War Zone.

В Ормузский пролив прибыли китайские и российские корабли для участия в совместных с иранским флотом учениях «Пояс безопасности», которые проводятся на фоне существующей угрозы начала военной операции США и Израиля против Ирана. Как считают некоторые эксперты, это не станет помехой для ударов, другие заявляют, что необходимо учитывать фактор нахождения кораблей ВМС КНР и ВМФ России в регионе.



Как заявил отставной офицер ВМС США Том Шугарт, не исключено, что установленное на российских и китайских кораблях оборудование может предупредить Иран о начале воздушных ударов со стороны США и их партнеров.

Я не думаю, что небольшое количество российских и китайских кораблей, участвующих в операции, представляет собой значительную военную силу по сравнению с военно-морскими силами США в регионе, хотя их присутствие может иметь политическое значение, если администрация решит предпринять военные действия против Ирана.


Между тем есть предположение, что Трамп специально тянет с ударами по Ирану, дожидаясь окончания совместных учений Ирана, Китая и России. Операция начнется, как только корабли КНР и РФ покинут регион, а они его уже покидают. Сегодня Тегеран сообщил о завершении учений.
  1. paul3390 Звание
    paul3390
    +3
    Сегодня, 19:46
    Насчёт помешать - это сильно вряд ли, а вот присутствие там весьма специфического китайского корабля наводит на мысли что обеспечить обнаружением и наведением иранцев - вполне могут... И вот тут - матрасники могут огребсти несколько весьма неприятных сюрпризов...
    1. SSR Звание
      SSR
      0
      Сегодня, 20:17
      Цитата: paul3390
      вот присутствие там весьма специфического китайского корабля наводит на мысли что обеспечить обнаружением и наведением иранцев - вполне могут... И вот тут - матрасники могут огребсти несколько весьма неприятных сюрпризов...

      Эту статью мы все читали.
      Вопрос #1 какими силами, ПВО Ирана, может предподнести сюрприз, силам ВВС США и Израиля?
      Даже с учётом оповещения.
      Имха, Иран только в море может ушатать гегемона.
      1. alexoff Звание
        alexoff
        0
        Сегодня, 20:48
        Чисто теоретически, если бы у Ирана была агентура в Ливане или Газе, то они бы могли заметить что самолёты идут на взлет и попытаться их выловить ПЗРК или вообще дронами на оптике на аэродромах, пока разворачиваются на взлетке. Но скорее это случится с иранскими ВВС, так как иранские политики и спецслужбы давно вместо удали и хитрости демонстрируют некомпетентность и склонность к предательству
  2. yuliatreb Звание
    yuliatreb
    +2
    Сегодня, 19:55
    Однако ряд экспертов считает, что они покинут регион перед ударами, пишет американское издание The War Zone

    Совершенно логичное заявление, исходя из последних событий, ни Россия, ни Китай на данный момент времени ничего не могут противопоставить американской гегемонии.
    1. Туре-Собака Звание
      Туре-Собака
      +1
      Сегодня, 20:36
      Судя по последним событиям - сдача Венесуэлы и Кубы , кое-кто получил указание в Анкоридже - " сиди на попе ровно и не лезь куда не следует. Можешь для виду заявлять о своём недовольстве но не более."
      Короче "вонь Анкориджа" во всей красе.
      1. Paranoid62 Звание
        Paranoid62
        -1
        Сегодня, 20:43
        Цитата: Туре-Собака
        вонь Анкориджа

        Это фраза - маркер, и маркер нехороший. Аккуратнее yes
  3. VicVic Звание
    VicVic
    -2
    Сегодня, 19:56
    Какая цель этих учений? Отражает ли эта цель текущую ситуацию или это очередная учения терпящим бедствие на воде
  4. Schneeberg Звание
    Schneeberg
    0
    Сегодня, 20:03
    Цитата: VicVic
    Какая цель этих учений?
    Демонстрация флага. Не более
    1. Владимир М Звание
      Владимир М
      -1
      Сегодня, 20:11
      Демонстрация флага конечно дело хорошее и нужное, тут и не поспоришь.
      Но если корабли России и Китая покинут Ормузский залив перед ударом США по Ирану, то это будет сродни "красным
      линиям".
  5. Lako Звание
    Lako
    0
    Сегодня, 20:03
    Думаю, США и Израиль нанесут удар, после окончания учений. Возможно, уже в это воскресенье.
  6. Андрей Храмов Звание
    Андрей Храмов
    +2
    Сегодня, 20:06
    Зачем что-то демонстрировать "оппоненту", если ничего по существу этому "оппоненту" сделать не можешь?..
    1. matwey Звание
      matwey
      +1
      Сегодня, 20:29
      Комментарии безнадёжных, похожи на страусов.
    2. alexoff Звание
      alexoff
      0
      Сегодня, 20:49
      Ну а вдруг испугается? Да и подобными новостями можно погордиться, смотрите, граждане, мы америкосов стращаем, снова! angry
  7. LeutnantTom Звание
    LeutnantTom
    +1
    Сегодня, 20:08
    Как бы то ни было, главное, что Ормузский пролив закрыт!
    В коррумпированном ЕС произойдет то же самое, что и с программой "Ever Given" в Суэцком канале в 2021 году: производство на многих заводах придется остановить.
    Дефицит газа в коррумпированном ЕС лишь усугубит ситуацию.
    При небольшой доле удачи ЕС будет поставлен на колени!
  8. gribanow.c Звание
    gribanow.c
    0
    Сегодня, 20:37
    Поставили бы там минные заграждения, чтобы американец наскочил на минную банку и затонул. А кто мины ставил, пусть еще докажут