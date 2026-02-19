За несколько дней до 4-летия специальной военной операции поднимается вопрос о том, сохранила ли Украина стратегические резервы, которые могла бы использовать для акцентированного контрудара. Примечательно, что вопросами этими задаются и на самой Украине.Так, украинский экономист, аналитик А.Кущ утверждает, что «сбылся» его прогноз от 2022 года, согласно которому стратегических резервов Украине хватит года на три. По его словам, за это время ВСУ должны были либо выйти на линию разграничения, сложившуюся к февралю 2022-го, либо отбросить российскую армию на границы 1991 года. Не случилось ни того, ни другого, причём при всех колоссальных масштабах западной военной помощи.По словам Куща, последней стратегически важной операцией было вторжение в Курскую область, однако и она закончилась ничем. Мало того, под Курском в 2024-2025 годах украинская армия сточила стратегические резервы, и теперь Киев, по словам Куща, вынужден рассуждать о том, как бы ему сохранить под контролем «несколько городов Донбасса», вместо размышлений о границах 91-го года.Если анализировать ситуацию безотносительно мнений украинской стороны, что прослеживается?Ситуация такова, что людского ресурса на фронте и в оттяжке от фронта у противника пока хватает. Да, украинская армия теряет территории буквально ежедневно, однако избранная тактика и перманентная мобилизация не дают (опять же – пока) осуществить такой прорыв фронта, при котором образовалась бы зияющая брешь глубиной минимум километров в 50. Бои вязкие, продвижение тяжёлое. Противник, теряя одну линию обороны, старается «копать» другую, используя при этом населённые пункты как опорники, которые наши войска не обходят, оставляя в тылу, а стараются взять под контроль.При этом противник сохраняет возможность как минимум локальных контратак, что проявило себя на Купянском направлении. Резервы ВСУ и там сточились с конца декабря немалые, однако пока добиться решительного перелома ситуации на этом направлении всё же не получается.Соответственно, приходится констатировать, что резервы у противника есть. Стратегические они или не стратегические – это уже, как говорится, философский вопрос. Но факт состоит в том, что с их помощью киевский режим старается сохранять для себя границы «зоны относительного комфорта» и это у него на данный момент всё ещё получается.