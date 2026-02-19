Первое под председательством Трампа заседание Совета мира по Газе прошло в США

В Вашингтоне прошло первое заседание Совета мира под председательством Дональда Трампа. Лидеры России, Китая и Белоруссии на встречу не приехали, Европа тоже проигнорировала открытие Совета, присутствовали только Орбан и Эрдоган.Встречу открыл Трамп, который сразу же рассказал, какой он молодец, остановил много войн по всему миру и скоро остановит еще и конфликт на Украине. Также много лести он вылил на присутствующих на Совете лидеров стран, особенно на тех, кто выделил средства на Газу в рамках новой организации. США, по словам американского лидера, выделят $10 млрд.Также на заседании были представлены Международные силы стабилизации (МСС), которые будут работать на территории сектора Газа. На сегодняшний день свои войска отправить в Газу согласились пять стран: Индонезия, Марокко, Казахстан, Албания и частично признанное Косово. Командовать МСС будет генерал армии США Джаспер Джефферс. Международные силы стабилизации будут работать под эгидой ООН и оказывать поддержку Национальному комитету по управлению Газой (НКАГ).Согласно международному мандату, войска МСС будут распределены по пяти секторам, на которые поделят весь сектор Газа. Общая численность войск МСС составит 20 тысяч человек. Данные силы не будут участвовать в военных действиях, их задача — обеспечение безопасности, сохранение мира и создание стабильной обстановки, свободной от терроризма. Также они будут проводить совместные рейды с палестинскими полицейскими, которые пройдут обучение в Египте и Иордании.

«Правый сектор» (запрещена в России), «Украинская повстанческая армия» (УПА) (запрещена в России), ИГИЛ (запрещена в России), «Джабхат Фатх аш-Шам» бывшая «Джабхат ан-Нусра» (запрещена в России), «Аль-Каида» (запрещена в России), «Фонд борьбы с коррупцией» (запрещена в России), «Штабы Навального» (запрещена в России), Facebook (запрещена в России), Instagram (запрещена в России), Meta (запрещена в России), «Misanthropic Division» (запрещена в России), «Азов» (запрещена в России), «Братья-мусульмане» (запрещена в России), «Аум Синрике» (запрещена в России), АУЕ (запрещена в России), УНА-УНСО (запрещена в России), Меджлис крымскотатарского народа (запрещена в России), легион «Свобода России» (вооруженное формирование, признано в РФ террористическим и запрещено), Кирилл Буданов (внесён в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга), Международное общественное движение ЛГБТ и его структурные подразделения признано экстремистским (решение Верховного Суда Российской Федерации от 30.11.2023), «Хайят Тахрир аш-Шам» (признана тер. организацией Верховным Судом Российской Федерации)

«Некоммерческие организации, незарегистрированные общественные объединения или физические лица, выполняющие функции иностранного агента», а так же СМИ, выполняющие функции иностранного агента: «Медуза»; «Голос Америки»; «Реалии»; «Настоящее время»; «Радио свободы»; Пономарев Лев; Пономарев Илья; Савицкая; Маркелов; Камалягин; Апахончич; Макаревич; Дудь; Гордон; Жданов; Медведев; Федоров; Михаил Касьянов; Дмитрий Муратов; Михаил Ходорковский; «Сова»; «Альянс врачей»; «РКК» «Центр Левады»; «Мемориал»; «Голос»; «Человек и Закон»; «Дождь»; «Медиазона»; «Deutsche Welle»; СМК «Кавказский узел»; «Insider»; «Новая газета»