С чем идти на Иран?

19 754
Сегодня то наращивание сил, которое производят США на Ближнем Востоке, нацеленное на Иран, вызывает много суждений и вопросов. Можно прочитать всякое в ассортименте, от удивления до полного обалдения, навроде того, что из-за получения Ираном Су-35 США перебрасывают F-22, потому как только этот самолет, «чистый» истребитель, способен справиться с нашим.

Конечно, чисто с патриотической точки зрения, да. Красиво. Но, увы, все эти шумовые атаки ничего, кроме глупости, под собой не имеют. Да, Иран получил в ноябре прошлого года первые Су-35. В январе пришла вторая партия. И теперь, по разным данным, у ВВС Ирана целая эскадрилья этих самолетов.




Давайте на секунду (больше не надо) задумаемся над тем, какова реальная боевая ценность иранских Су-35? Она НУЛЕВАЯ. И здесь всё просто: лучшее, чем располагает хранилище авиахлама, именуемое ВВС Ирана, – это американские F-14 и советские МиГ-29. Первые американцы сдуру продали Ирану в 1974 году, а МиГ-29 перегнали из Ирака в 1991-м.

Замечу, что продукцию концерна «Сухой» Иран не приобретал, то есть самолеты придется осваивать с нулевого уровня. И за месяц-полтора сделать это невозможно, потому как что МиГ-29, что F-14 – это всё из прошлого века, и разница между самолетами такая, что ни в сказке сказать, ни вслух произнести в приличном обществе.

А уж выставить против американских пилотов на F-22 свежеиспеченных иранских на Су-35 — это все равно что посадить дворовых «гонсчеков» на «Лада-Приора» за руль болидов «Формулы-1» после короткого инструктажа. В общем, боя не будет, будет побоище, которое закончится не в пользу ВВС Ирана.

И там, в Тегеране, не дураки сидят, они всё прекрасно понимают. И будут делать ставку на ракеты, да, именно так и никак иначе. Иран не успел перевооружить и (главное) переучить свои ВВС на новое современное оружие. И потому в бой оно, это оружие, не пойдет. Современный самолет – слишком сложный комплекс, и овладеть им не так-то просто, как кажется.

Лучший пример — это ВВС ВСУ! Полгода украинских летчиков учили-переучивали на F-16, и что? И ничего. Кто более-менее смог переучиться, те очень скоро закончили выступления, проиграв российской стороне. И сегодня в основном за штурвалами F-16 опять-таки наемники, которые гоняются за беспилотниками где-то в отдалении, потому что лезть на передовую и искать на свое сопло ракету С-300 никто не хочет.

Так за каким, простите, Тегераном США стягивают столько самолетов? Там же полный набор: от F-16 и F-15 до F-35 и F-22! Куда, как говорится, вся эта роскошь в таких количествах?


Туда, туда. На авиабазы. Самолеты слетаются, как мухи сами знаете на что, а тем временем в США потихоньку начинают задавать тот же самый вопрос: зачем столько самолетов и все ли они соответствуют ожиданиям?

Например, развертывание самолетов-разведчиков E-3 в связи с кризисом в Иране выявило тревожные пробелы в надежности этих самолетов. Сократившийся парк самолетов E-3 не становится моложе, а до их замены еще далеко, в то время как ресурс имеющихся в наличии самолетов оставляет желать лучшего.

За последние дни ВВС США направили 6 из 16 своих самолетов дальнего обнаружения и управления E-3 Sentry (ДРЛОиУ) на базы в Европе. Два из них направляются на Ближний Восток, а остальные, скорее всего, последуют за ними, поскольку продолжается масштабное наращивание военно-воздушных сил США в преддверии возможных ударов по Ирану.

Использование почти 40% всех самолётов E-3 ВВС США подчёркивает важность этих машин, но также указывает на проблемы, связанные с выполнением высоких эксплуатационных требований в условиях стремительно стареющего и сокращающегося парка. Кроме того, это ставит под сомнение решение Пентагона отказаться от закупки самолётов E-7 Wedgetail, которое Конгресс теперь отменил.

Первая пара самолетов E-3 прибыла на авиабазу Милденхолл в Великобритании после перегона с базы ВВС Элмендорф на Аляске. Еще четыре самолета дальнего радиолокационного обнаружения и управления с базы ВВС Тинкер в Оклахоме приземлились на авиабазе Рамштайн в Германии.





Согласно данным онлайн-отслеживания полетов, самолеты E-3, находившиеся в Милденхолле, вылетели и направились на Ближний Восток. Многие ожидают, что эти самолеты, как и те, что находятся в Рамштайне, в конечном итоге отправятся на авиабазу имени принца Султана в Саудовской Аравии.

Как уже отмечалось, на вооружении ВВС США в настоящее время осталось всего 16 самолётов E-3, что примерно в два раза меньше, чем несколько лет назад. Шесть самолётов составляют 37,5% от общего количества. Однако не все самолёты с радарами Sentry могут быть задействованы одновременно. Например, согласно статье, опубликованной в прошлом году в журнале Air & Space Forces Magazine, в 2024 финансовом году средний процент боеготовых самолётов E-3 составлял 55,68%. И это самые свежие данные о боеготовности самолётов E-3, опубликованные ВВС. Как дело обстоит сегодня, сказать невозможно.

Таким образом, шесть самолётов дальнего радиолокационного обнаружения и управления, находящихся на передовой, составляют ещё больший процент от общего числа самолётов, которые могут быть задействованы в реальных боевых операциях. Это в первую очередь обеспечение радиолокационного прикрытия для истребителей, поднимающихся по тревоге для защиты воздушного пространства страны. Именно на Аляске и находятся наиболее боеспособные Е-3, так как вылеты происходят регулярно. И потому именно с Аляски и стартовали Е-3 с экипажами, которые, очевидно, имеют лучшую, чем у других, подготовку.

Переброска самолётов E-3 на Ближний Восток — один из самых явных признаков того, что готовится масштабная воздушная кампания против Ирана. Можно даже провести аналогию с тем, что самолёты ДРЛОУ часто видели вблизи побережья Венесуэлы в декабре прошлого года. Чем закончилось — понятно, но Иран — не Венесуэла.


Один из самолетов дальнего радиолокационного обнаружения и управления E-3 на авиабазе Милденхолл в Великобритании

E-3 наиболее известен как летающая радиолокационная станция с антенной, расположенной внутри вращающегося купола в задней части фюзеляжа. «Сентри» может отслеживать воздушные и морские цели как противника, так и союзников на обширной территории. Его радар кругового обзора дает особые преимущества при обнаружении и отслеживании низколетящих целей, в том числе беспилотников и крылатых ракет. Беспилотники-камикадзе, а также крылатые и баллистические ракеты станут основным оружием в любых ответных атаках Ирана на американские объекты на суше и на море на Ближнем Востоке, потому присутствие Е-3 вполне оправдано.

Однако каждый самолет Sentry, на борту которого, помимо экипажа из четырех человек, обычно находятся от 13 до 19 специалистов, — это не просто радар. Он оснащен другими пассивными датчиками и усовершенствованной системой связи. Благодаря своим возможностям он является ключевым узлом управления боевыми действиями не только в воздухе, но и на других участках.


Радиолокационная и компьютерная подсистемы самолета E-3 Sentry могут собирать и предоставлять обширную и подробную информацию о ситуации на поле боя. Это включает в себя данные о местоположении вражеских самолетов и кораблей, а также о местонахождении и состоянии дружественных самолетов и кораблей.


Информация может передаваться в основные командно-диспетчерские пункты в тыловых районах или на борту кораблей. В рамках операций «воздух-земля», аналогичных «Полуночному удару», Sentry может предоставлять непосредственную информацию, необходимую для перехвата, разведки и непосредственной авиационной поддержки дружественных сухопутных войск. Кроме того, он может предоставлять командованию информацию, необходимую для установления и поддержания контроля над воздушным боем.


Экипажи E-3 руководят воздушными боями, а также служат ключевыми узлами управления боевыми действиями на земле. Эти функции командования и контроля будут играть ключевую роль в любых будущих наступательных операциях, а также в защите от ответных ударов.

В то же время ВВС уже много лет открыто говорят о растущих трудностях, связанных с эксплуатацией и техническим обслуживанием парка самолётов E-3. Последние серийные самолёты Sentry были поставлены в 1992 году и стали одними из последних модификаций авиалайнера Boeing 707. С тех пор самолёты E-3 ВВС США претерпели значительные изменения, но базовая модель устарела, и обслуживать её становится всё сложнее.

В период с 2023 по 2024 год парк самолётов Sentry сократился с 31 до нынешнего количества 16 единиц, в том числе для повышения общей боеготовности путем оставления в строю самых боеспособных машин. Особой проблемой считается тот факт, что американские E-3 оснащены давно снятыми с производства турбовентиляторными двигателями Pratt & Whitney TF33 с малой степенью двухконтурности.


Самолет E-3 Sentry ВВС США на техническом обслуживании

Первое, что я могу сказать: будь то 31 самолет или 16 самолетов, сегодня уже есть пробел в поставках, — заявил генерал в отставке Марк Келли, в то время возглавлявший Командование ВВС США по боевому применению, на главной ежегодной конференции Ассоциации военно-воздушных и космических сил в 2022 году. — Есть причина, по которой на планете Земля нет ни одной авиакомпании, которая использовала бы 707-й с двигателями TF-33.

Последней авиакомпанией, с которой мы сотрудничали, была Saha Airlines в Иране, — добавил тогда Келли. — По сути, у нас 31 самолет находится на попечении хосписов, а это самое дорогое обслуживание. Нам нужно заняться акушерством и выйти из хосписов.

Как уже отмечалось, оставшиеся на вооружении самолеты E-3 по-прежнему испытывают проблемы с готовностью к полетам на фоне стабильно высокого спроса. Эти проблемы усугублялись тем, что на протяжении многих лет ВВС сопротивлялись идее приобрести им замену.

Когда ВВС наконец решили заменить хотя бы часть парка самолетов Sentry на более новые и совершенные самолеты дальнего радиолокационного обнаружения и управления E-7 Wedgetail, это решение вылилось в очередную затяжную эпопею.

Военно-воздушные силы США официально приступили к закупке E-7 в 2022 году, но программа столкнулась с задержками и перерасходом средств. В прошлом году Пентагон объявил о намерении отказаться от закупок Wedgetail в пользу временного решения, предполагающего закупку большего количества самолётов дальнего радиолокационного обнаружения и управления E-2 Hawkeye ВМС США. Это, в свою очередь, послужило бы промежуточным шагом на пути к более долгосрочной цели ВВС — перенести большинство, если не все, задач по отслеживанию воздушных целей в космос. Кроме того, на решение повлияли вопросы о живучести E-7.


E-7 Wedgetail ВВС США

Сразу же возникли вопросы по поводу нового плана, особенно по поводу пригодности E-2 — невысотного и тихоходного самолета, предназначенного для использования на авианосцах, — для нужд ВВС. А в Пентагоне также заявили, что не ожидают, что новые космические средства слежения будут введены в эксплуатацию ранее 2040-х годов. Ожидается, что традиционные воздушные средства дальнего радиолокационного обнаружения и управления будут играть важную роль и после достижения этой цели.

С тех пор Конгресс принял меры по спасению программы E-7, но из-за тупиковой ситуации, сложившейся в прошлом году, реализация программы может затянуться еще на какое-то время. Законодатели также предприняли шаги, чтобы не допустить выхода на пенсию военнослужащих с классификацией E-3, по крайней мере до конца 2026 финансового года.

Тем не менее сократившийся парк самолетов E-3 по-прежнему испытывает колоссальную нагрузку. Это особенно актуально в свете того факта, что два из шести самолетов E-3, недавно отправленных за Атлантический океан, базировались в Элмендорфе на Аляске. Согласно последним данным, в Элмендорфе может остаться только один самолет Sentry для обеспечения оперативных потребностей на Крайнем Севере и в прилегающих районах — в той части мира, стратегическое значение которой только возросло в последние годы в связи с увеличением присутствия там российской авиации.

Кроме того, сейчас возникает вопрос о доступности работы E-3 в случае возникновения кризиса в Индо-Тихоокеанском регионе. Если завтра в регионе возникнет чрезвычайная ситуация, ВВС США столкнутся с так называемой «тиранией расстояния». Огромные просторы Тихого океана, большую часть которых занимает вода, предъявляют дополнительные требования к общей площади покрытия и частоте вылетов, чтобы обеспечить постоянное присутствие самолетов в назначенных районах проведения операций. Только на то, чтобы добраться до этих районов и вернуться обратно, может уйти много часов. Кроме того, любой будущий конфликт в регионе может охватить огромную территорию, что станет проблемой для такого малочисленного флота. Все это усугубляется возрастом самолетов и необходимостью тщательного технического обслуживания, чтобы они просто могли летать, не говоря уже о полетах над Тихим океаном.


Для сравнения: Народно-освободительная армия Китая (НОАК), которая в случае крупного конфликта в Тихоокеанском регионе будет вести боевые действия на своей территории, вложила значительные средства в разработку разнообразных самолетов дальнего радиолокационного обнаружения и управления и продолжает работы в этом направлении. Китайцы считают, что эти самолеты многократно усилят их возможности и позволят охватить большую территорию.


KJ-600 вместе с J-15T

Пока неясно, начнут ли Соединенные Штаты новую масштабную воздушную кампанию против Ирана. Официальные лица США и Ирана уже дважды встречались, чтобы попытаться достичь какого-то дипломатического соглашения, в основном сосредоточившись на ядерных программах Ирана, и нельзя сказать, что Иран не «прогибается». В то же время продолжающееся наращивание военно-воздушных сил США на Ближнем Востоке, и речь не только о самолетах E-3, согласуется с недавними сообщениями о том, что силы и средства размещаются там как минимум на случай продолжительной, многонедельной операции.

Со своей стороны, Иран продолжает угрожать масштабными ответными мерами в случае новых ударов со стороны США, касающихся как американских баз на Ближнем Востоке, так и Израиля, который Тегеран сделал своим заложником на случай агрессии со стороны США.

Тем не менее, развертывание шести самолетов E-3 является одним из самых явных признаков того, что все необходимое для новой крупной операции против Ирана постепенно доставляется в непосредственную близость от рубежей этой страны.

Само по себе присутствие Е-3 в регионе не столь опасно, как кажется, потому что с помощью китайских партнеров, которые уже показали, что могут легко «подсветить» такие цели, как аэродромы с размещенными там американскими самолетами, и дать координаты для наведения иранских ракет, Иран вполне в состоянии нанести ракетный удар по этим аэродромам.

Другой вопрос: готовы ли в США к таким потерям хотя бы теоретически? На удивление, у ВВС США сегодня такие огромные проблемы именно с самолетами ДРЛОиУ, я бы сказал — сопоставимые с проблемами ВКС России. То есть самолетов критически мало, и они критически старые. Средний возраст имеющихся в распоряжении ВВС США самолетов Е-3 — 45 лет, а это уже более чем серьезный возраст.

Тот случай, когда потеря даже одного самолета будет весьма существенна, поскольку история с Е-7 – это история не на один год.

Сегодня уже ясно всем: кто владеет информацией о противнике, тот наполовину победил. Ставка на БПЛА, которые смогут заменить самолеты ДРЛОиУ, не оправдалась, и ВВС США могут в случае боевых потерь или выхода из строя самолетов Е-3 по иным причинам технического характера вообще остаться с большим пробелом в этом плане.


Хорошо, на Иран, по мнению их специалистов, хватит шести самолетов. Напомню, из шестнадцати имеющихся в наличии вообще. На Венесуэлу хватило одного или двух. Китай? Который, по идее, будет следующим?

Да, там помогут ВМС. У них Е-2 «Хокай» в количестве более 60 единиц сможет оказать определенную помощь, но Е-2 – это нечто другое, это самолет непосредственной тактической поддержки корабельных авиагрупп. То есть Е-2 может работать не более 4 часов и на удалении от авианосца не более чем на 300 км. Е-3 способен находиться в воздухе до 11 часов и в радиусе 1 600 км. То есть разница видна невооруженным глазом.

То есть получается интересная позиция: «Мы готовимся к войне с Китаем», — говорят в США, но в первую очередь их подготовка должна заключаться не в разработке планов, а в разработке и постройке того, что даст в первую очередь преимущество перед НОАК, а там как раз с самолетами такого класса полный порядок что в плане числа, что в плане качества. Плюс козырь: новейший KJ-3000, который обещает быть весьма и весьма эффективным самолетом.

То, что у США получилось в Венесуэле, — это был реальный детский сад, средняя группа. Иран — это уже много выше по сложности, а вот Китай — академический уровень. И его пройти будет много сложнее, учитывая, какой сейчас бардак творится во всех вооруженных силах США. А единственное, что могло бы помочь ВВС США, а именно E-7 Wedgetail. Но о нем мы поговорим в следующий раз.
