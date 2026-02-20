Турецкий Tayfun поступит в серийное производство в этом году



Первый испытательный пуск ракеты Tayfun Block 4, октябрь 2025 г.

Сделанное и запланированное



«Тайфун» второй модификации на выставке IDEF 2025

Производственный план



Самоходная пусковая установка без ТПК с ракетами

Технические особенности



СПУ в развёрнутом виде



ТЗМ с ракетой Block 4 в ТПК



Перегрузка ТПК на СПУ

Заметные успехи

В Турции завершаются работы над перспективным ракетным комплексом малой дальности Tayfun. Проводятся необходимые испытания, а также готовится производственная линия для серийной сборки ракет и других изделий. Ожидается, что первые изделия нового типа сойдут с конвейера уже в этом году. Затем они попадут в строевые части турецкой армии и значительно улучшат их ударный потенциал.Разработка ракетных комплексов серии Tayfun началась, предположительно, в десятых годах. За создание такого вооружения отвечает компания Roketsan A.Ş., которой помогает ряд государственных и коммерческих организаций. В течение первых лет работы по «Тайфунам» велись в закрытом режиме, и о них не сообщалось.О существовании нового проекта стало известно в октябре 2022 г. Тогда армия Турции и «Рокетсан» провели первый испытательный запуск новой ракеты. Сначала это мероприятие заметили случайные свидетели, и только после этого новыми успехами похвастались официальные лица. Кроме того, были раскрыты расчётные характеристики первой версии комплекса, обозначенной как Tayfun Block 1.В июле прошлого года в Стамбуле прошла военно-техническая выставка IDEF 2025. На этом мероприятии компания Roketsan впервые рассказала о разработке новой модификации уже известного ракетного комплекса. Кроме того, в павильоне представили полноразмерный макет перспективной ракеты под обозначением Tayfun Block 4.В рамках проекта «Блок-4» была разработана более крупная и тяжёлая ракета, отличающаяся повышенными техническими и боевыми характеристиками. К моменту премьеры компания-разработчик успела выполнить основную часть проектных работ и уже готовилась к началу испытаний нового комплекса. Первый пуск обещали провести в ближайшее время.Однако такое обещание выполнить не удалось. Подготовка заняла ещё несколько месяцев, и первый испытательный запуск нового «Тайфуна» состоялся только 24 октября. Минобороны и Roketsan сообщили об успешном проведении испытаний, однако не стали раскрывать все их особенности. В частности, остались неизвестными дальность и точность.Насколько известно, комплекс Tayfun пока выполнил только один испытательный пуск ракеты Block 4. Информация о новых подобных мероприятиях или о подготовке к ним не поступала. Однако заказчик и разработчик решили, что и одного успешного запуска достаточно для продолжения работ.15 февраля на профильных турецких ресурсах появились первые сообщения о продолжении работ по проекту «Тайфун» и его переходе на новую стадию. Вскоре эту информацию подтвердило руководство компании Roketsan. Также были раскрыты основные планы на обозримое будущее.Сообщается, что компания-разработчик готовится к запуску серийного производства новых ракет. Старт серии ожидается уже в этом году, хотя конкретную дату пока не называют. Соответственно, до конца года первые ракетные комплексы «Блок-4» могут поступить в части сухопутных войск.Как скоро турецкая армия получит достаточное количество новых комплексов Tayfun, освоит их и достигнет необходимого уровня готовности, пока неизвестно. Но на эти изделия уже возлагаются большие надежды. «Тайфуны» обеих модификаций станут самым дальнобойным ракетным вооружением Турции и должны будут заметным образом повлиять на её стратегические ударные возможности.Изделие Tayfun — это самоходный ракетный комплекс, предназначенный для поражения целей разного рода в широком диапазоне дальностей. В зависимости от используемого боеприпаса и применяемой классификации, его можно отнести к оперативно-тактическим комплексам или к системам малой дальности. Вне зависимости от используемого определения, «Тайфун» на данный момент является самой совершенной турецкой разработкой в своём классе.В состав комплекса входят самоходная пусковая установка, два типа ракет, транспортно-заряжающая машина и ряд вспомогательных средств. СПУ и ТЗМ построены на специальных шасси высокой грузоподъёмности. Любопытно, что показанная ранее боевая машина выполнена на шасси Volat белорусского производства, тогда как в качестве ТЗМ используется немецкая платформа.СПУ использует четырёхосное полноприводное шасси с высокими характеристиками подвижности, манёвренности и проходимости. На нём размещена двухрядная бронированная кабина с рабочими местами экипажа, в т.ч. оператора-наводчика. На грузовой платформе шасси установлен набор кожухов и ящиков для различных средств и имущества. Также имеются гидравлические домкраты для горизонтирования на пусковой позиции.Машина несёт относительно простую пусковую установку в виде качающейся рамы. При помощи гидравлических приводов она наводится в горизонтальной плоскости и поднимается на нужный угол возвышения. На раме устанавливаются два транспортно-пусковых контейнера с ракетами той или иной модели.На борту СПУ имеется всё необходимое оборудование для управления стрельбой. Экипаж использует средства навигации и связи, а также компьютер, рассчитывающий данные для стрельбы и передающий их в электронику ракеты. Практически все операции по подготовке к пуску осуществляются из кабины и занимают минимальное время.Обе ракеты «Тайфун» имеют схожую конструкцию. Это одноступенчатые твердотопливные боеприпасы с коническим носовым обтекателем, цилиндрическим корпусом и рулями в хвосте. Ракета базовой версии Block 1 имеет длину 6,5 м и диаметр корпуса 610 мм. Новая Block 4 значительно крупнее: её длина достигла 10 м, а диаметр — 938 мм. Также изменилась масса, с 2,3 т до 7,2 т.Различия в размерах ракет связаны, главным образом, с применением разных твердотопливных двигателей, которые также определяют ключевые характеристики боеприпасов. Так, ракета Tayfun Block 1 с менее крупным двигателем имеет дальность пуска не более 800 км. Для новой Block 4 этот параметр заявлен на уровне 1000 км.Заказчик и разработчик сообщают, что на конечном участке траектории оба «Тайфуна» развивают скорость не менее 5 М. В связи с этим в рекламных материалах ракета именуется гиперзвуковой. Корректность такого определения под большим вопросом.Обе ракеты оснащаются типовой для такого вооружения системой управления. Они получают средства спутниковой и инерциальной навигации. По некоторым данным, турецкая ракета способна использовать как американскую систему GPS, так и российскую ГЛОНАСС. Сообщалось, что в ходе испытаний изделия показали круговое вероятное отклонение порядка 5 м.Изделия Tayfun обеих версий оснащаются моноблочными осколочно-фугасными боевыми частями. Боевая нагрузка ракеты Block 1 составляет 500 кг. Новая Block 4 может нести более тяжёлый заряд, но его параметры пока не раскрывались. Отделяется ли боевая часть, неизвестно.Ракеты двух типов поставляются с завода в транспортно-пусковых контейнерах прямоугольной формы. Штатная ТЗМ комплекса может перевозить два таких контейнера и при помощи собственного крана перегружать их на пусковую установку. Перезарядка СПУ выполняется за несколько минут, после чего она может возвращаться на позицию для пуска.Следует напомнить, что военно-промышленный комплекс Турции достаточно давно занимается разработкой ракетных систем разного рода для сухопутных войск. Со временем Минобороны и его подрядчики дошли до создания полноценных оперативно-тактических ракетных комплексов. Сам факт появления таких проектов является безусловным успехом турецкой промышленности.К настоящему времени компания Roketsan разработала и испытала новый комплекс Tayfun с двумя ракетами, имеющими разные характеристики. Как сообщается, в ближайшее время эти изделия пойдут в серию и поступят на вооружение. Удастся ли турецкой армии получить желаемое вооружение в установленные сроки и реализовать его потенциал, покажет время. Однако Минобороны и «Рокетсан» уже имеют повод для гордости.