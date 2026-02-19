Зеленский поручил министру обороны разработать план ещё на год войны

Зеленский поручил министру обороны разработать план ещё на год войны

Зеленскому не нужен мир на условиях России, он не собирается его принимать, даже несмотря на давление Трампа. В планах «нелегитимного» воевать дальше. Как сообщают украинские ресурсы, киевский клоун рассчитывает еще на год боевых действий как минимум.

Зеленский провел встречу с министром обороны Федоровым, в ходе которой поручил главе оборонного ведомства подготовить новый план боевых действий с расчетом «эффективной» войны против России в течение года. Главарь киевской хунты рассчитывает, что выделенных Европой денег и закупленных на европейские средства вооружений хватит как раз на этот период. А там можно что-нибудь еще придумать.



Зеленский поручил министру обороны Федорову подготовить план того, как Украина сможет эффективно вести войну еще в течение года.


О том, что Зеленскому мир нужен только на словах, уже давно говорят не только российские, но и украинские ресурсы. Даже захоти он сейчас пойти на мир с Россией и принять ее условия, ему просто не дадут. Во-первых, европейские спонсоры, которым требуется поражение России, а во-вторых, украинские националисты, готовые и дальше воевать с Россией. Поэтому все переговоры идут сейчас «для галочки», все решится на поле боя.
  1. Lev_Russia Звание
    Lev_Russia
    +1
    Сегодня, 21:12
    Чем мельче человек, тем грандиозней планы -
    Даешь повсюду лес – Деревьев миллиард !!!
    Но к сожаленью так рождаются обманы,
    И коль ты веришь в них, так значит ты дypaк!!!
    Еще он говорит нужна олимпиада...
    Не важно, что в стране на это денег нет -
    Пусть граждане страны орут вовсю - Не надо!!!
    Никто от них, увы, не слушает совет...
    Повсюду по стране «Велике будiвництво»,
    А вся страна давно в смартфоне у шута -
    Все это для страны, увы, самоубийство,
    А впрочем, для него все это суета...
    Что он Наполеон, он в это свято верит,
    Ни в чем сейчас его нельзя разубедить,
    Зачем ему считать своей страны потери,
    Коль в мыслях у шута Россию победить...
  2. air wolf Звание
    air wolf
    0
    Сегодня, 21:16
    Ну война так война am все жду когда бандеровцев отправят на фронт, а то все микол, да тарасиков в топку, 1-2 мульта закопали уже, 3-4 мульта инвалидов, так-то можно посчитать, что осталось идиотов на пару лет войны, ждем развития событий good
  3. Михаил-Иванов Звание
    Михаил-Иванов
    +1
    Сегодня, 21:17
    Стратег!))) Он бы этот год прожил бы, а то его уже все хотят обнулить, и наши, и ваши, как говорится...
  4. Личное мнение Звание
    Личное мнение
    0
    Сегодня, 21:23
    Путин , что как и Зеленский собирается воевать ещё несколько лет? Как запланировали европейцы, готовясь к прямому конфликту с нами через 2-3 года. Это официально они заявляют.
  5. Туре-Собака Звание
    Туре-Собака
    +1
    Сегодня, 21:28
    Жизнь у крысёныша и его Свинарника висит на нитке а думает о прибытке.
  6. Младший рядовой Звание
    Младший рядовой
    +2
    Сегодня, 21:29
    украинские националисты, готовые и дальше воевать с Россией.
    Что-то эти националисты особо в окопах не наблюдаются. Тарасиков с мыколами отправляют на убой, а сами бизнесом занимаются.
  7. КТМ-5 Звание
    КТМ-5
    -1
    Сегодня, 21:51
    А он уверен, что проживёт ещё год?! Хозяева ему замену готовят. Пристрелят как собаку и нового гауляйтера назначат.
  8. кокосов тима Звание
    кокосов тима
    0
    Сегодня, 22:08
    Ради вступления в Евросоюз Украина должна признать однополые браки (международное общественное движение ЛГБТ признано экстремистским и запрещено в РФ) и защищать права ЛГБТ. Этого у Киева потребовала Еврокомиссия, передает в Telegram издание «Страна.ua».
  9. Василенко Владимир Звание
    Василенко Владимир
    0
    Сегодня, 22:34
    Зеленскому не нужен мир на условиях России
    ему в принципе не нужен мир