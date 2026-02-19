Трамп ещё на год продлил введённые из-за Украины антироссийские санкции

Действия и политика, о которых идет речь в данных указах, продолжают представлять необычайную и чрезвычайную угрозу интересам национальной безопасности и внешней политике Соединенных Штатов. Поэтому я продлеваю на один год режим чрезвычайного положения.

Пока в Москве рассуждают о необходимости снятия антироссийских санкций в рамках возможного экономического сотрудничества с США, Дональд Трамп еще на год продлил ограничения, введенные Вашингтоном в связи с конфликтом на Украине. Об этом говорится в указе, опубликованном в Федеральном реестре США. Официально Вашингтон объявит об этом завтра, 20 февраля.Трамп продлил антироссийские санкции, заявив, что они должны оставаться в силе после 6 марта 2026 года. По его словам, действия России и ее политика продолжают представлять «необычайную и чрезвычайную угрозу» интересам национальной безопасности и внешней политике Соединенных Штатов. Речь идет о санкциях, введенных в 2014 году Обамой, затем продленных и расширенных Трампом в 2018 и Байденом в 2022 годах в связи с действиями России в отношении Украины.Ранее ряд западных изданий сообщал, что Россия якобы предложила США экономическую сделку в обмен на снятие санкций. Однако официально подтверждения этому так и не было.