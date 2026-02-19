Трамп ещё на год продлил введённые из-за Украины антироссийские санкции

2 231 22
Трамп ещё на год продлил введённые из-за Украины антироссийские санкции

Пока в Москве рассуждают о необходимости снятия антироссийских санкций в рамках возможного экономического сотрудничества с США, Дональд Трамп еще на год продлил ограничения, введенные Вашингтоном в связи с конфликтом на Украине. Об этом говорится в указе, опубликованном в Федеральном реестре США. Официально Вашингтон объявит об этом завтра, 20 февраля.

Трамп продлил антироссийские санкции, заявив, что они должны оставаться в силе после 6 марта 2026 года. По его словам, действия России и ее политика продолжают представлять «необычайную и чрезвычайную угрозу» интересам национальной безопасности и внешней политике Соединенных Штатов. Речь идет о санкциях, введенных в 2014 году Обамой, затем продленных и расширенных Трампом в 2018 и Байденом в 2022 годах в связи с действиями России в отношении Украины.



Действия и политика, о которых идет речь в данных указах, продолжают представлять необычайную и чрезвычайную угрозу интересам национальной безопасности и внешней политике Соединенных Штатов. Поэтому я продлеваю на один год режим чрезвычайного положения.


Ранее ряд западных изданий сообщал, что Россия якобы предложила США экономическую сделку в обмен на снятие санкций. Однако официально подтверждения этому так и не было.
22 комментария
Информация
Уважаемый читатель, чтобы оставлять комментарии к публикации, необходимо авторизоваться.
  1. Wratch Звание
    Wratch
    +5
    Сегодня, 21:31
    Эх! Зря Дмитриев прогибался,Родину продавал. Обманули,как и всегда. Стоило ли стараться?
    1. Lev_Russia Звание
      Lev_Russia
      +5
      Сегодня, 21:37
      Всё что за Россию им неинтересно…
      А за всё что против, тут же сразу за…
      Говорят что с нами на земле им тесно -
      В общем, врут как прежде нам они в глаза…
      Как же некомфортно с нами жить им рядом -
      Вроде как, должны мы всех их пожалеть
      Ну а может просто взять все эти страны,
      Да с лица планеты ластиком стереть…
    2. Михаил-Иванов Звание
      Михаил-Иванов
      +3
      Сегодня, 21:48
      Мой Рыжий друг, ай хм Вери глэд ту си ю!))) Дмитриеву можно ехать тоннель закапывать...
      Скажи мне кто твой друг, и я скажу кто ты!
      1. Vicontas Звание
        Vicontas
        -3
        Сегодня, 22:24
        Похоже что "дух Анкориджа" совсем не мешает Трампу "трамПовать" санкциями всех кого захочет его левая пятка! Зато он очень мешает Кремлю защищать интересы России. Как говорил актер Милляр - "Субординация - это когда нельзя напоминать слону,что его сделали из мухи!" Стрелков-Гиркин это забыл и теперь "отдыхает" на зоне.Но проблема в том,что мозги у слона так и остались от мухи и поэтому результаты работы не радуют от слова "совсем"! Поэтому ждем очередные всхлипывания из Кремля типа - "Донни,я ваша навеки! Мы же свои,буржуинские! Нас ждет тоннель и двенадцать триллионов!"
    3. Paranoid62 Звание
      Paranoid62
      +1
      Сегодня, 21:53
      Цитата: Wratch
      Обманули,как и всегда

      Я что-то пропустил, наверное. Кто-то обещал снять санкции? По-моему, пока никто не обещал what
      1. Обычный Звание
        Обычный
        0
        Сегодня, 22:41
        Ну такие действия могли бы подтолкнуть и показать позиции сша по отношению к нашей стране. Вспоминается..." а Васька слушает да ест".
        1. Paranoid62 Звание
          Paranoid62
          0
          Сегодня, 22:48
          Цитата: Обычный
          Ну такие действия могли бы подтолкнуть и показать позиции сша по отношению к нашей стране

          А зачем?

          Цитата: Обычный
          Вспоминается..." а Васька слушает да ест"

          Мне тоже. Помнится, было обещано - "каждое следующее условие будет жестче предыдущего". Это выполняется.

          А снимать санкции пока никто не обещал. Их и не сняли. Кто и кого обманул? Никто и никого. Все просто.
  2. частное лицо Звание
    частное лицо
    +1
    Сегодня, 21:37
    Пока в Москве рассуждают о необходимости снятия антироссийских санкций в рамках возможного экономического сотрудничества с США

    Москва она такая любит порассуждать. Опять обманули на Аляске ? Теперь ещё эти переговоры ни о чём.
  3. Южноукраинец Звание
    Южноукраинец
    +5
    Сегодня, 21:38
    Трамп в Вашингтоне стоит на жёсткой растяжке. Он может быть и хочет отменить, или хотя бы ослабить санкцыонное давление на Россию, но, банально, не имеет такой возможности. Deep state ему не даёт.
    1. Младший рядовой Звание
      Младший рядовой
      +1
      Сегодня, 21:45
      Кстати да. Дипстейт давно хозяйничает, а тут Трамп с шашкой наголо. Как он в этом прогнившем и целиком купленном болоте собрался разбираться, сложно представить.
  4. Младший рядовой Звание
    Младший рядовой
    +1
    Сегодня, 21:41
    Трамп наш самый дорогой друг и партнер. Зачем вообще вести переговоры, если после них ничего в лучшую сторону не меняется. И авиационный керосин можно сэкономить. Без шуток - переговорная болтовня, осталась болтовней. Противоречия между Россией и США непреодолимы. И тут Китай еще.
    1. Paranoid62 Звание
      Paranoid62
      0
      Сегодня, 22:04
      Цитата: Младший рядовой
      Зачем вообще вести переговоры, если после них ничего в лучшую сторону не меняется

      Но, заметьте - и в худшую не меняется тоже. А пока - вот вынесли больше половины энергетики Украины... и тишина belay

      Вас это не удивляет?

      А чтобы так было - показываем, что мы за мир, всеми конечностями... да вот беда - оппонент на абонент laughing
      1. Младший рядовой Звание
        Младший рядовой
        +2
        Сегодня, 22:32
        Ничего давно не удивляет. Вна серьезные инвесторы больше не хотят рисковать своими капиталами. Пока цель, как можно сильнее последним какелом истощить экономику России, для более покладистых переговоров. А я Вас прекрасно помню. Даже аватарку с симпатичной собакой помню. Кто на сайте давно, уже все как родственники laughing Мое почтение hi
        1. Paranoid62 Звание
          Paranoid62
          +2
          Сегодня, 22:34
          Цитата: Младший рядовой
          Пока цель, как можно сильнее последним какелом истощить экономику России, для более покладистых переговоров

          Ну, по тому, что я вижу - пока не очень получается, с "покладистыми переговорами". И это хорошо, как по мне.

          Цитата: Младший рядовой
          я Вас прекрасно помню. Даже аватарку с симпатичной собакой помню

          Не вы один - помните. И не всем нравилась эта собака. Не палите контору laughing
  5. Личное мнение Звание
    Личное мнение
    +2
    Сегодня, 21:42
    Видно не впечатлился Трамп тунелем под Беренговым проливом и другими экономическими плюшками Кремля. Ничего, мы не потеряли в него веру как нейтрального посредника.
  6. taiga2018 Звание
    taiga2018
    +6
    Сегодня, 21:43
    Если не ударим ТЯО по западным регионам Украины задачи СВО выполнены не будут,такой тягомотиной как сейчас войны не выигрываются.
  7. Комментарий был удален.
  8. Динич Звание
    Динич
    +4
    Сегодня, 21:45
    США всё делают правильно. С чего бы им снимать санкции?
    Тут больше вопросы к руководству РФ с их предложениями и прогибами.
    1. DirtyLiar Звание
      DirtyLiar
      0
      Сегодня, 22:44
      Какими прогибами? Мы сделали какие-то уступки?
      А переговоры могут идти долго. Во времена Вьетнамской войны переговаривались 4.5 года. При этом боевые действия спокойно себе шли.
      Так же и тут. Можем переговариваться, но решают всё наши парни на ЛБС.
  9. g_ae Звание
    g_ae
    +2
    Сегодня, 21:47
    Воу! Дух Анкориджа какой ядрёный! А что там соросенок Дмитриев ножками сучит? Родинку продать не получается?
  10. Totor5 Звание
    Totor5
    -1
    Сегодня, 22:06
    Партнёр оказался половым.
  11. Алексей Лантух Звание
    Алексей Лантух
    +1
    Сегодня, 22:21
    Писал уж. Морковка впереди московского ослика. Мир нам конечно нужен, но не любой ценой. Тогда уж мобилизация или удары ТЯО, а лучше всё вместе.
  12. LeutnantTom Звание
    LeutnantTom
    +2
    Сегодня, 22:21
    Как уже говорилось, США, да и Запад в целом, заслуживают доверия!
    Чего еще можно ожидать от педофилов и лиц, совершающих насилие над детьми?!

    Сколько ещё опыта нужно России?

    Россия должна проложить свой собственный путь вместе со своими партнёрами! Мир — это не только США и коррумпированный ЕС!