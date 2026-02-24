Подарки СССР Польше
Президент Польши Кароль Навроцкий возлагает венок к памятнику погибшим и убитым на востоке в день 86-й годовщины советского вторжения в Польшу, Варшава, 17 сентября 2025 года
Репарации за «советское господство»
Польша готовит иск к России за якобы причиненный ей ущерб в период существования Советского Союза и Польской Народной Республики. Об этом сообщает Financial Times.
Глава польского правительства Дональд Туск поручил создать группу историков, которые оценят события Второй мировой войны и последующих десятилетий холодной войны и негативных последствий, к которым якобы привело влияние Советского Союза. Поляки хотят «расследовать российские исторические преступления».
В Варшаве называют этот проект долгосрочным и отмечают его сложность. В сущности, польские паны хотят получить с России репарации, контрибуцию за Вторую мировую войну и период «советского господства» в Восточной Европе. Сумма компенсаций со стороны России пока ещё не определена.
Ныне, после антисоветской, антирусской ревизии истории Второй мировой войны и истории СССР, этот период называют «советской оккупацией», которая якобы нарушила национальные интересы стран Восточной и Юго-Восточной Европы, права и свободы их граждан, ухудшила их материальное положение.
Мы видим, как прошёл период переписывания и фальсификации подлинной истории Второй мировой войны и Великой Отечественной войны. СССР и Сталина поставили на одну доску с нацистской Германией и Гитлером. Теперь пошли требования различных компенсаций, репараций, пересмотра территориальных итогов Великой войны. К примеру, на Западе явно хотят «отжать» у РФ Калининград.
Стоит отметить, что ранее Варшава уже требовала компенсаций (1,3 трлн. евро) у современной Германии за события Второй мировой войны. В декабре 2025 года канцлер ФРГ Фридрих Мерц вполне разумно заявил, что вопрос репараций «с германской точки зрения, юридически и политически уже много лет назад окончательно закрыт».
В свете военного конфликта на Украине и значительной поддержки Польшей киевского режима, становится ясно, что ведётся информационная кампания, направленная на то, чтобы убедить Россию согласиться на требования блока НАТО и ЕС. Это позволит выдвигать разнообразные условия, включая требование репараций и контрибуций. Польша стремится получить свою долю выгоды.
Подарки Сталина Польше
Современная Россия не предпринимала в отношении Польши враждебных действий. Никогда не ставила вопросы о компенсации за военно-политическую, финансовую, материальную помощь, которую СССР оказал Польше. А в ответ Варшава проводит явно недружественную политику. Является одним из главных спонсоров, военных союзников преступного киевского режима, виновного в гибели сотен тысяч малороссов-украинцев (южная часть суперэтноса русских). Польские паны снова мечтают о Речи Посполитой от моря до моря – от Балтики до Чёрного моря. С включением Калининграда, Литвы, части Белоруссии и Украины. О разрушении русской «империи зла».
Нынешняя польская верхушка любит вспоминать «преступления» Сталина, обвинять Москву в том, что СССР вместе с Германией начал вторжение в Польшу и этим якобы начал Вторую мировую войну.
При этом в Варшаве забывают, что русский народ потерял во время освобождения Польши от немецкой оккупации в 1944–1945 гг., по разным оценкам, 600–800 тыс. человек только убитыми. Были потеряны тысячи единиц оружия и техники, стоившие миллиарды полновесных рублей. В ходе освободительных операций были использованы десятки тысяч вагонов боеприпасов, сотни тысяч тонн горюче-смазочных материалов и т. д. Также на миллиарды рублей.
При этом сложилось боевое братство русских и польских воинов, освобождавших Польшу и далее добивавших нацистского зверя в Германии.
Экипаж польской САУ СУ-76 с надписью на броне «Да здравствует вождь Красной Армии Сталин». 1944 год
Забыто и то, что именно Сталин в 1945 году подарил Польше треть её нынешней территории, вернул западным славянам их исконные земли, давно захваченные крестоносцами.
В декабре 1944 года временное правительство Польши предложило СССР возместить польские территориальные потери. В сентябре 1939 года доблестная Красная Армия вернула в состав СССР Западную Белоруссию и Западную Украину, которые поляки оккупировали после развала Российской империи. Польские власти предложили включить в состав Польши принадлежавшие Германии, но имевшие славянское прошлое земли Поморья и Силезии. Сталин это предложение поддержал.
На Ялтинской конференции в феврале 1945 года Сталин внёс это предложение. Черчилль и Рузвельт не собирались передавать Польше земли Германии. У них были свои планы. В частности, по расчленению Германии на несколько государственных образований, полностью подконтрольных союзникам. В сущности, Лондон и Вашингтон хотели превратить Германию в полуколонию, выкачивая из неё все возможные ресурсы. Однако «кровавый тиран» Сталин не позволил этого сделать, сохраняя будущее для единой Германии и немецкого народа (Как Сталин спас Германию от расчленения).
21 апреля 1945 года СССР и Польша подписали договор о дружбе. Сталин своим волевым решением, не получив поддержки Рузвельта и Черчилля, но по праву победителя и того, что именно русские войска освободили Польшу, передал полякам исторические земли славян. Силезию и Поморья с важнейшим портом Гданьск-Данциг, часть Восточной Пруссии.
На Потсдамской конференции летом 1945 года союзники были вынуждены подтвердить это решение. Польша получила крупные природные ресурсы, в частности, залежи бурого и каменного угля, меди, цинка, олова и пр. Послевоенный бюджет Польши получил за счёт этих ресурсов десятки миллиардов долларов. Польша стала одним из крупнейших экспортёров этих ресурсов.
Ещё большее значение имел факт получения Варшавой выхода на Балтику. Если в 1939 году у Польши было 71 км морского побережья, после Потсдама – 526 км. Это имело огромное как военно-стратегическое, так и экономическое значение для Польши.
Всем этим подаркам Варшава была обязана лично Сталину и Советскому Союзу, и её правопреемнице – Российской Федерации. И если пересматривать итоги Второй мировой войны, то современная Польша должна вернуть Германии треть территории.
Уже после войны Москва сделала дружеский жест и передала Польше исторические русские земли – Белостокскую область и часть Львовской области (Перемышльский район).
Были другие подарки Сталина Польше, про которые там предпочли забыть. Так, спасая польский народ от массового голода и гибели, Союз в 1944–1945 гг. поставил Польше десятки тысяч тонн продовольствия (в самом Союзе миллионы людей жили впроголодь), одежду, топливо, грузовые автомобили, самолеты и т. д.
Советский Союз вооружил, обмундировал и кормил новое Войско Польское, освобождавшее родину и помогавшее добивать Третий рейх. Гитлеровцы, отступая, угоняли скот, жгли поля, уничтожали или вывозили все запасы провианта, опустошив самые богатые аграрные области Польши. Москва, спасая народ, выделила десятки тысяч тонн хлеба, десятки тысяч голов крупного рогатого скота, овец и свиней. Поставляли также картофель, сахар и пр. Также больше запасы тканей, кож, хлопка и пр.
Красноармейцы восстановили железнодорожную сеть Польши, которую разрушили при отходе гитлеровцы. Также восстанавливали шоссейные дороги, мосты, очищали отравленные колодцы (тысячами). В советских госпиталях лечили больных и раненых. Советские сапёры разминировали страну.
Жители польской столицы встречают своих освободителей — советских солдат и солдат 1-й армии Войска Польского. 17 января 1945
Новые подарки СССР
Уже после войны Москва безвозмездно помогала восстанавливать польские города. Так, Варшава была на 50% восстановлена из советских стройматериалов. Дворец культуры и науки в Варшаве, возведенный в 1952–1955 гг., стал подарком СССР польскому народу, построенным на советские средства советскими и польскими строителями. Здание, выполненное в стиле сталинского ампира (имперский стиль), долгое время было самым высоким в городе. Оно насчитывает более 40 этажей и похоже на московское здание МГУ.
Польша с 1945 по 1949 год получила сотни тонн провианта, десятки тысяч голов крупного рогатого скота, овец и свиней для крестьянских хозяйств. Хотя в самом СССР был дефицит продовольствия. В 1948 году было заключено соглашение на поставку промышленного оборудования на сотни миллионов долларов. СССР помогал восстановить промышленный потенциал Польши.
Благодаря подаркам Сталина – Поморье с Данцигом и Свинемюнде (ныне Свиноустье), Польша получила развитое судостроение. Это позволило социалистической Польше стать крупным хабом-узлом по судостроению в социалистическом лагере. А СССР давал Польше крупные заказы по строительству гражданских судов.
Благодаря СССР Польша стала крупным производителем гражданских самолетов для стран социалистического блока. В частности, польскому авиационному заводу PZL Mielec в 1959 году передали лицензию на производство самолетов Ан-2 советской разработки. Только для СССР поляки произвели более 10 тыс. самолетов АН-2 и сотни самолетов для других стран. В 1965 году Польше передали лицензию на производство вертолётов Ми-2.
Москва постоянно экономически поддерживала, спонсировала социалистическую Польшу. Так, в 1956 году Польше простили долг в 2,3 млрд рублей и выдали новый кредит на 800 млн рублей. Всего силами советских специалистов в ПНР возвели десятки важнейших предприятий. Москва вложила в развитие Польши огромные суммы, с большой скидкой поставляла ресурсы, топливо.
Уже в 80-е годы СССР спас Польскую республику от глубокого экономического и политического кризиса, куда его загнала ошибочная политика тогдашней Варшавы. В частности, ПНР набрала кредитов, с которыми не могла расплатиться. Москва вынуждена была спасать союзника.
Экономическое сотрудничество с СССР было крайне выгодным для Польской Народной Республики (ПНР). Потери и затраты Союза, понесённые во время освобождения Польши, снабжения Войска Польского и спасения польского народа, в деле восстановления и развития ПНР были значительно выше, чем мифические потери Польши от «советского господства». Плюс ещё и территориальные приращения.
Не стоит забывать и о мирной, безопасной и сытой жизни польского народа в составе ОВД и СЭВ. С постоянным развитием и прогрессом, улучшением материальной и культурной жизни. Как показала жизнь, Польше намного лучше жить, когда она живёт в мире и братстве с русскими.
Напомню, что поляки – это западные поляне, в IX – XVII вв. они ещё были частью единого суперэтноса русов. Язык тогдашних поляков, общая культура была единой с русскими, и во время Ярослава Мудрого и позднее, при Богдане Хмельницком, это единство сохранялось. Языки западных славян, включая полян-поляков, были диалектами-говорами единого языка русов. Ещё ранее, до христианизации, все роды русов поклонялись Перуну и Велесу. Вера была одна.
Только вестернизация и принятие западной версии христианства (католицизм) подчинили поляков (как и прочих западных славян) тогдашнему командному центру Запада – Риму. А затем славян стравили друг с другом. Сотни лет Польша была оружием Запада против Русской цивилизации. В этом мудрость Сталина, сделавшего исторического врага союзником. Вернувшего единство славянского мира.
Об этом надо помнить и постоянно напоминать неблагодарным польским панам. Можно и свои претензии выставить. В частности, оценить урон Русской земли и русского суперэтноса от помощи Варшавы преступному киевскому режиму.
Дворец культуры и науки (польск. Pałac Kultury i Nauki, часто сокращают как PKiN или, в просторечии, «Пекин») — высотное здание в Варшаве. Расположено в центре города на площади Парадов. Построено по образцу так называемых «сталинских высоток» в качестве подарка Советского Союза польскому народу. Здание первоначально называлось «Дворцом культуры и науки имени И. В. Сталина». Автор проекта — советский архитектор Лев Руднев. Здание представляет собой смесь стилей сталинского неоампира и польского историзма.
Информация