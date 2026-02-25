Танковая пушка стреляет подкалиберными снарядами, а бьют они очень больно

Источники информации: «Частные вопросы конечной баллистики». МГТУ им. Баумана. В.А. Григорян, А.Н. Белобородько, Н.С. Дорохов и др. «Теория и конструкция танка». Том 10, книга 2. 1990 год. «Заброневое действие бронебойных подкалиберных снарядов с корпусами из тяжёлых сплавов». В.М. Бакшинов, С.В. Ломов, В.И. Тимохин

Пример осколкообразования ОБПС из тяжёлого сплава вольфрам-никель-железо с удлинением 15 (длина сердечника составляет 15 его диаметров) при взаимодействии с тонкими стальными преградами. b/dс — соотношение толщины преграды и диаметра корпуса активной части снаряда. Верхний ряд — рентгенограммы реальных корпусов, нижний ряд — результат моделирования. Источник: «Частные вопросы конечной баллистики»

Один из примеров заброневого действия кумулятивной струи. Кумулятивный боеприпас (предположительно граната от РПГ) попал в борт танка «Абрамс» в Ираке. Кумулятивная струя пробила борт машины, прошла через спинку сидения наводчика и зацепила его бронежилет в районе спины. Танк подлежит восстановлению. Согласно отчёту, командир и наводчик получили незначительные осколочные ранения: наводчик получил ранение руки, а командир — ранения рук и ног. На двух фотографиях, прикреплённых выше, пробоина от кумулятивной струи и район её попадания в спинку сидения.

