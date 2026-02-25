Танковая пушка стреляет подкалиберными снарядами, а бьют они очень больно
Вместо введения
Сегодня много говорят о том, что танки почти полностью утратили свою актуальность в качестве средства, способного бороться с тяжёлой бронетехникой противника. Дескать, ещё во времена арабо-израильских войн количество танковых боёв «лоб в лоб» начало сильно сокращаться, а уж в ходе специальной военной операции на Украине число подобных столкновений вообще стало минимальным.
Отчасти это, конечно же, правда. Не беря во внимание такие «пассивные» средства поражения, как мины, можно констатировать тот факт, что именно кумулятивные боеприпасы, представленные по большей части в виде различных противотанковых ракет и гранат, используемых также для оснащения дронов, стали доминирующими на поле боя.
Однако сбрасывать со счетов танковую пушку как высокоэффективную в плане борьбы с вражескими танками не стоит. И лезть в демагогию с пространными рассуждениями, призванными доказать это, совсем не нужно. Достаточно вспомнить, что в боекомплект этих орудий входят оперённые бронебойные подкалиберные снаряды — БОПС или ОБПС, как кому угодно.
В общем и целом снаряды данного типа на вершину пьедестала по бронепробиваемости никак не попадают — те же ракеты с кумулятивными боеголовками, особенно тандемными, в сухом остатке пробивают зачастую побольше. Тем не менее у подкалиберных снарядов есть как минимум два весомых довода, противопоставить которым кумулятивным боеприпасам пока нечего.
Первый — это куда меньшая чувствительность к защитным структурам. От ОБПС, эволюционирующих в плане проникающей способности, очень сложно защититься пассивной комбинированной бронёй с малоплотными компонентами, что вынуждает конструкторов утяжелять бронирование с помощью наращивания стальных массивов, применять тяжёлые высокоплотные сплавы или использовать сложную в производстве керамику.
Впрочем, пока нет и серийных комплексов активной защиты, которые могли бы эффективно «сбивать» ОБПС на подлёте к танку, как нет и серийной динамической защиты, способной радикально снижать бронепробиваемость наиболее современных снарядов данного типа.
Второй — оперённые бронебойные подкалиберные снаряды обладают мощным заброневым действием. О нём мы и поговорим.
Важна не только бронепробиваемость
Сухие цифры проникающей способности любого снаряда — параметр, безусловно, немаловажный. В конце концов, какие-нибудь 900+ миллиметров пробиваемой брони противотанковой кумулятивной ракетой или 500 мм пробиваемости условной ПГ-7Л, посаженной на дрон и способной ударить в уязвимое место танка, сами по себе внушают уверенность в уничтожении цели.
Вот только на деле руководствоваться исключительно этой характеристикой нельзя — во внимание нужно брать ещё и заброневое действие. Если говорить упрощённо, оно характеризуется степенью нанесения урона внутреннему оборудованию танка, включая воспламенение топлива, горение и детонацию его боекомплекта, а также массивным нанесением ранений членам экипажа.
В нашем случае наиболее приоритетным является поражение боекомплекта и топливных баков, так как статистически безвозвратные потери танков и экипажей приходятся именно на взрывы и пожары.
В рамках кумулятивных и подкалиберных снарядов это поражение происходит за счёт первичных и вторичных поражающих элементов. В группу первичных входят осколки подкалиберного снаряда и фрагменты кумулятивной струи, влетевшие в заброневое пространство. Ко вторичным же по большей части относятся осколки брони, формирующиеся в ходе пробития снарядом броневой преграды.
Об алюминиевом эквиваленте
К сожалению, данных по топливным бакам и боекомплекту зарубежных танков в открытом доступе нет, но по советским, позволяющим оценить «среднюю температуру по больнице», есть. Они выражены в так называемом алюминиевом эквиваленте — способности осколков (в том числе элементов снаряда и кум. струи) преодолеть ту или иную толщину алюминиевой плиты.
Например, осколки, способные пробить 5 и более миллиметров алюминиевого листа, с высокой долей вероятности могут воспламенить пороховые метательные заряды в сгораемых гильзах. Причём чем больше осколков, тем вероятность выше.
Детонацию кумулятивных снарядов, уложенных в боеукладку танка, вызывают осколки с пробиваемостью не менее 45-50 миллиметров алюминиевого листа, тогда как осколки с бронепробиваемостью 25-45 мм алюминиевого листа вызывают возгорание взрывчатки в кумулятивных снарядах, что потенциально может привести к воспламенению пороховых зарядов и уничтожению танка.
Что касается осколочно-фугасных снарядов, то при снаряжении их тротилом (для примера) детонация происходит при воздействии осколков с проникающей способностью более 35 мм алюминиевого листа. Воздействие осколков с пробиваемостью 60 и более миллиметров алюминиевого листа приводит к неполной детонации взрывчатки в снаряде.
Воспламенить топливо в виде бензина марки А-72 могут осколки с пробиваемостью около 40 мм алюминиевого листа. Керосин марки ТС-1 чувствителен чуть менее — для него нужны осколки с пробиваемостью 50 и более миллиметров алюминиевого листа. Ну а для дизельного топлива типа ДЛ нужны осколки, способные преодолеть более 60 мм алюминия.
Цифры — цифрами, а что же там по факту?
Кумулятивные боеприпасы, пробивая броню, могут генерировать большое количество вторичных осколков, которое может доходить до сотен. Однако подавляющее большинство их обладает пробиваемостью не сильно больше 5-10 миллиметров алюминиевого сплава. То есть, даже учитывая тот факт, что при пробитии брони может образоваться массивное осколочное поле, заброневое действие у них сравнительно низкое.
Рентгенограммы состояния медных кумулятивных струй после пробития преграды из стали и стеклотекстолита. Источник: «Частные вопросы конечной баллистики».
Данные осколки, безусловно, могут наделать немало дел в плане ранений экипажа и нанесения повреждений внутреннему оборудованию машины. Однако из-за низкой бронепробиваемости они зачастую неспособны воспламенить топливо или вызвать детонацию содержащих взрывчатку снарядов в боеукладках. Хотя горение пороховых зарядов ими иногда обеспечивается, но при условии отсутствия на их траектории преград, столкновение с которыми быстро поглощает их и без того низкую энергию.
По сути, главным поражающим фактором кумулятивных боеприпасов является кумулятивная струя. Испытания показали, что её фрагменты даже с невысокой остаточной бронепробиваемостью могут с большой вероятностью вызвать воспламенение топлива, а также детонацию и горение боекомплекта. Проблема лишь в том, что эти фрагменты не имеют большого угла разлёта.
Один из примеров заброневого действия кумулятивной струи. Кумулятивный боеприпас (предположительно граната от РПГ) попал в борт танка «Абрамс» в Ираке. Кумулятивная струя пробила борт машины, прошла через спинку сидения наводчика и зацепила его бронежилет в районе спины.
Танк подлежит восстановлению. Согласно отчёту, командир и наводчик получили незначительные осколочные ранения: наводчик получил ранение руки, а командир — ранения рук и ног. На двух фотографиях, прикреплённых выше, пробоина от кумулятивной струи и район её попадания в спинку сидения.
Иными словами, большой площади поражения у них нет, посему кумулятивной струе (утрированно, конечно) нужно более-менее точно попасть в топливный бак или боеукладку. Отсюда и все эти вполне реалистичные истории, когда танк выдерживает несколько попаданий из РПГ или дронами и успевает унести ноги с поля боя. Это не означает, что броня танка не была пробита — это значит, что кумулятивные струи ничего важного не задели.
С оперёнными бронебойными подкалиберными снарядами всё совсем иначе.
«Ломы» (жаргонное название ОБПС) с твёрдосплавным или тяжелосплавным сердечником либо цельнокорпусные, целиком выполненные из тяжёлых сплавов на основе урана или вольфрама, дают огромное количество осколков при сквозном пробитии брони. Многое, конечно, зависит от её конфигурации, конфигурации самого ОБПС и остаточной пробиваемости, но если говорить в целом, то ситуация такая.
Часть их имеет проникающую способность 30 и более миллиметров в алюминиевом эквиваленте. Более того, они имеют большой угол разлёта, что повышает вероятность поражения топливных баков и боекомплекта даже в том случае, если они не находятся на траектории полёта снаряда.
Например, в ходе испытаний () советский ОБПС 3БМ26 «Надежда» при попадании в стальную броневую преграду сможет генерировать смесь из первичных и вторичных осколков в количестве до 200-300 штук с пробиваемостью 3-6 миллиметров алюминиевого сплава при угле разлёта 120 градусов.
Количество убойных осколков с пробиваемостью 30 и более миллиметров при этом может доходить до 37 единиц с углом разлёта до 32 градусов — по сути, как облако дроби из ружья, расширяющееся по мере удаления от точки выстрела.
Пример осколкообразования ОБПС из тяжёлого сплава вольфрам-никель-железо с удлинением 15 (длина сердечника составляет 15 его диаметров) при взаимодействии с тонкими стальными преградами. b/dс — соотношение толщины преграды и диаметра корпуса активной части снаряда. Верхний ряд — рентгенограммы реальных корпусов, нижний ряд — результат моделирования. Источник: «Частные вопросы конечной баллистики»
Цельнокорпусные ОБПС, выполненные из тяжёлых сплавов, тоже обладают высоким заброневым действием. В рамках расчётов, проведённых ещё в СССР, сравнительно «слабый» снаряд с длиной корпуса 480 мм и диаметром 30,8 мм, выполненный из вольфрама, выдавал 200-300 осколков с пробиваемостью 3-6 мм алюминия с углом разлёта 100 градусов и 7 убойных осколков с углом разлёта 20-30 градусов.
При увеличении остаточной пробиваемости снаряд генерировал уже 300-400 осколков с проникающей способностью 3-6 мм алюминия и 20-25 убойных осколков с разлётом в 12 градусов. Учитывая, что и в том, и в другом случае в расчёт брался сравнительно слабый снаряд (всего 480 мм длины), можно говорить о том, что заброневое действие современных тяжёлых по массе удлинённых цельнокорпусных ОБПС (наши «Свинцы», американское семейство М829 и т.д.) будет значительно выше — полезного материала для образования осколков у них намного больше.
Именно из-за того, что оперённые подкалиберные снаряды способны создавать массивное осколочное поле, часть которого имеет неплохие с точки зрения площади поражения углы разлёта и высокую бронепробиваемость, их считают одними из наиболее опасных для танка в плане заброневого воздействия.
Попадание снарядов такого типа по танку (если броня пробита) почти всегда заканчивается тяжёлыми последствиями в виде осколочных ранений экипажа, выведением из строя большого количества компонентов внутреннего оборудования машины и сопровождается высокими шансами возникновения пожаров и взрывов. Вероятность «хэппи-энда», как в случае с кумулятивными боеприпасами, очень низка.
Всё это прекрасно демонстрируют западные страны — отказываться от высокоимпульсных пушек там не собираются. Образцы перспективной бронетехники на выставках и демо-роликах регулярно красуются с пушками повышенного могущества, начиная от 130-мм «гладкостволок» и заканчивая перспективными «Аскалонами» с калибром до 140-мм с ОБПС длиной больше половины среднего роста мужчины.
Всё-таки танк должен иметь возможность бороться с себе подобными. И подкалиберные снаряды — это одно из самых эффективных противотанковых средств в его арсенале.
Источники информации:
«Частные вопросы конечной баллистики». МГТУ им. Баумана. В.А. Григорян, А.Н. Белобородько, Н.С. Дорохов и др.
«Теория и конструкция танка». Том 10, книга 2. 1990 год.
«Заброневое действие бронебойных подкалиберных снарядов с корпусами из тяжёлых сплавов». В.М. Бакшинов, С.В. Ломов, В.И. Тимохин
Информация