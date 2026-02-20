ВС РФ участили применение дронов-«курьеров», нанося удары по объектам врага

ВС РФ участили применение дронов-«курьеров», нанося удары по объектам врага

В ночь на 20 февраля были нанесены несколько ударов по подконтрольным противнику объектам.

Поступают сообщения о череде взрывов и вспыхнувших пожарах в Запорожье, остающемся под контролем вооружённых сил Украины. В сообщениях говорится о БПЛА, которые являются носителями FPV-дронов. Сами военные нередко именую их «доставщиками» или «курьерами».



Аналогичная тактика была применена для нанесения ударов по объектам в Харькове. Сначала над городом появились «Герани», затем они «рассыпали» FPV-дроны, которые в свою очередь атаковали цели под непосредственным управлением операторами.
Такая тактика позволяет с помощью нескольких «Гераней» (или подобных им БПЛА) доставить ближе к целям буквально целый рой «эф-пи-ви», которые могут атаковать самые разные цели с большим показателем точности – следствие прямого управления через визуализацию.

Волны атак фиксировались в Днепропетровской области. Многочисленные взрывы прогремели на объектах в ряде населённых пунктов региона, включая Николаевку и Васильковку. По последним данным, поражён транспорт, использовавшийся для транспортировки живой силы и техники, а также пункты временной дислокации ВСУ.

Сообщается о прилётах в Житомирской области. В частности, украинские медиа пишут о «баллистических ракетах, летевших на Коростень».

Также поступила информация о прилётах по целям в Черниговской области.
  1. Владимир Владимирович Воронцов Звание
    Владимир Владимирович Воронцов
    0
    Сегодня, 06:13
    ❝ В сообщениях говорится о БПЛА, которые являются носителями FPV-дронов. Сами военные нередко именую их «доставщиками» или «курьерами» ❞ —

    — Слоган курьеров доставщиков заказов: «Мы не просто доставляем – мы создаём реальность» ...