Цифры потерь ВСУ с начала СВО кратно превышают озвученные Зеленским

Российская армия в 2025 году окончательно перехватила стратегическую инициативу у украинской, освобождено более 300 населенных пунктов и свыше 6,7 тысячи квадратных километров территории. Потери ВСУ тоже увеличились. Об этом сообщил начальник Главного оперативного управления Генштаба ВС РФ генерал-полковник Сергей Рудской.

Российская армия наступает практически по всем направлениям, большие потери значительно снизили боевой потенциал ВСУ. На сегодняшний день, по данным Генштаба ВС РФ, противник потерял свыше полутора миллионов человек, из них более 520 тысяч только в прошлом году. Потери украинской армии только возрастают, заявил Рудской газете «Красная звезда».



Всего с начала специальной военной операции потери украинских войск превысили 1,5 миллиона человек. В 2025 году потери противника в живой силе превысили 520 тысяч человек.


На этом фоне почти в два раза снизилось количество мобилизуемых, на сегодняшний день количество отправляемых в войска украинцев не перекрывает потери, что формирует устойчивую тенденцию к снижению численности ВСУ. Кроме того, снижается боевой потенциал украинской армии.

В 2026 году российская армия освободила 42 населенных пункта и более 900 квадратных километров территории.
  1. Владимир Владимирович Воронцов Звание
    Владимир Владимирович Воронцов
    +9
    20 февраля 2026 06:18
    ❝ Цифры потерь ВСУ с начала СВО кратно превышают озвученные Зеленским* ❞ —

    — «Много их пало, а всё-таки мало!
    Мало их пало! Надо ещё!» © ...
    (Партизанская тихая)
  2. Layout
    Layout
    -11
    20 февраля 2026 06:20
    Погодите, эксперты ещё с диванов не встали и лица не умыли, а вы тут такую информацию выдаёте.
    1. th.kuzmichev Звание
      th.kuzmichev
      -5
      20 февраля 2026 07:25
      Наоборот, ещё не заняли рабочие места на боевых диванах, не вышли на вахту))). У них страшное горе - тоска по Телеграмму
    2. carpenter Звание
      carpenter
      +1
      20 февраля 2026 08:35
      Цитата: Layout
      Погодите, эксперты ещё с диванов не встали и лица не умыли,

      Ну вы же проснулись,
      Пора, мой друг, пора! покоя сердце просит —
      Летят за днями дни, и каждый час уносит
      1. th.kuzmichev Звание
        th.kuzmichev
        +1
        20 февраля 2026 09:04
        Не путайте, речь об экспертах, которые учат воевать и страной управлять
        1. carpenter Звание
          carpenter
          -1
          20 февраля 2026 09:10
          Цитата: th.kuzmichev
          речь об экспертах, которые учат воевать и страной управлять

          Это точно, эти эксперты ещё научат и на собак брехать.
      2. Layout
        Layout
        +1
        20 февраля 2026 23:54
        А я ничего и не экспертировал))
        1. carpenter Звание
          carpenter
          0
          Вчера, 09:45
          Цитата: Layout
          А я ничего и не экспертировал

          Это не про вас, таких хватает и без вас.
  3. paul3390 Звание
    paul3390
    +6
    20 февраля 2026 06:37
    Практически наверняка как только окончательно закончится мясо внутри страны - Запад начнет массовую депортацию ухилянтов со своей территории в объятия укролюдоловов.. Так что..
    1. carpenter Звание
      carpenter
      0
      20 февраля 2026 08:37
      Цитата: paul3390
      Запад начнет массовую депортацию ухилянтов

      Это мобрезерв Запада, не своих же посылать, когда рабы имеются.
  4. Incvizitor Звание
    Incvizitor
    +2
    20 февраля 2026 06:40
    Человек? Бандеровцев, нечего западную погань очеловечивать такими словами.
  5. Ratmir_Ryazan Звание
    Ratmir_Ryazan
    -14
    20 февраля 2026 06:50
    по данным Генштаба ВС РФ, противник потерял свыше полутора миллионов человек, из них более 520 тысяч только в прошлом году. 


    Больше надо писать, нечего их жалеть.

    Но как так получается, что 4 года Россия отправляла в СВО по 450 тысяч контрактников каждый год, а наша армия как была 600-700 тысяч, так и осталась.

    Куда делись наши 1,5 млн.бойцов?

    Хоть кто-то ответит за наши потери?
    1. Егоза Звание
      Егоза
      +2
      20 февраля 2026 07:14
      Цитата: Ratmir_Ryazan
      Куда делись наши 1,5 млн.бойцов?

      Потери безусловно есть, но ведь и контракты не на все время заключаются. Кто-то год отработал и вернулся. Не надо панику разводить. В любом случае гектары под новые кладбища не объявлялись в РФ, а вот для ВСУ уже есть. И не один раз
      1. Ratmir_Ryazan Звание
        Ratmir_Ryazan
        -6
        20 февраля 2026 07:47
        но ведь и контракты не на все время заключаются


        У меня контракт давно закончился, домой не отпускают.

        По окончанию контракта из МО не отпускают, уйти могут только добробаты типа Сарматов, но их менее 10% от численности армии.
        1. Стирбьорн Звание
          Стирбьорн
          0
          20 февраля 2026 08:24
          Цитата: Ratmir_Ryazan
          У меня контракт давно закончился, домой не отпускают.
          Диванный спецназ живет в своем мире hi
          1. Ratmir_Ryazan Звание
            Ratmir_Ryazan
            -8
            20 февраля 2026 09:29
            Диванный спецназ живет в своем мире 


            Живите пока в своём мире, но если ничего её изменится, то ты скоро попадёшь в наш мир, где пехота неприкрытыя ни чем двойками и тройками идёт вперёд через минные поля и ФПВ-дроны до точек, где часто сидит противник, и доходят так, даже не треть л/с, а эвакуация и снабжение как и связь теперь часто отсутствуют.

            Вот так воюет пока наша армия, людьми истощая арсеналы мин, снарядов и дронов противника.

            Проблема в том, что желающих делать это добровольно все меньше, так, что готовся "спецназовец". Тут ты сам все поймёшь.
            1. Стирбьорн Звание
              Стирбьорн
              0
              20 февраля 2026 09:54
              Цитата: Ratmir_Ryazan
              Проблема в том, что желающих делать это добровольно все меньше, так, что готовся "спецназовец". Тут ты сам все поймёшь.

              Вы ничего не поняли из моего поста hi
            2. VSO-396
              VSO-396
              -2
              20 февраля 2026 14:39
              Цитата: Ratmir_Ryazan
              Диванный спецназ живет в своем мире 


              Живите пока в своём мире, но если ничего её изменится, то ты скоро попадёшь в наш мир, где пехота неприкрытыя ни чем двойками и тройками идёт вперёд через минные поля и ФПВ-дроны до точек, где часто сидит противник, и доходят так, даже не треть л/с, а эвакуация и снабжение как и связь теперь часто отсутствуют.

              Вот так воюет пока наша армия, людьми истощая арсеналы мин, снарядов и дронов противника.

              Проблема в том, что желающих делать это добровольно все меньше, так, что готовся "спецназовец". Тут ты сам все поймёшь.

              А заминусили то как, братан. Правда то, она не сходится с победными докладами ГШ. Я еще в июне 24 года попробовал помониторить региональные издания в паре областей обеих сторон, на предмет некрологов. Интерполировал данные на кол. населения. В общем, у меня получилось на июнь 24г. по 100 тыс. (плюс-минус) 200-х. Причем потери шли 1:1 (надеюсь, правду, все равно когда-нибудь узнаем). С возрастанием интенсивности боев, потери в 25-м году кратно возросли. В общем, мне кажется, информация норвежской разведки ближе к истине: по их данным, на сегодня потери по 300-350 тыс. с каждой стороны. 300-х, в 3 раза больше. Все, можете минусить…
        2. topol717 Звание
          topol717
          +2
          20 февраля 2026 08:37
          Цитата: Ratmir_Ryazan
          У меня контракт давно закончился, домой не отпускают.
          По окончанию контракта из МО не отпускают, уйти могут только добробаты типа Сарматов, но их менее 10% от численности армии.
          А зарплату вам как платят? на основании чего? Или выплат нет?
          1. Ratmir_Ryazan Звание
            Ratmir_Ryazan
            -5
            20 февраля 2026 09:35
            А зарплату вам как платят? на основании чего? Или выплат нет?


            Зарплату платят такую же, на основании того, что я контрактник, просто меня (никого в МО РФ в СВО) не увольняют по окончанию контракта, есть какое-то распоряжение или постановление. Добробатов это не касается, потомучто по сути они не военнослужащие, а аналог ЧВК.
      2. ARIONkrsk Звание
        ARIONkrsk
        -1
        20 февраля 2026 08:30
        Цитата: Егоза
        Цитата: Ratmir_Ryazan
        Куда делись наши 1,5 млн.бойцов?

        Потери безусловно есть, но ведь и контракты не на все время заключаются. Кто-то год отработал и вернулся. Не надо панику разводить. В любом случае гектары под новые кладбища не объявлялись в РФ, а вот для ВСУ уже есть. И не один раз

        Знаю несколько человек ушедших на год, всем продлили контракт до окончания войны, ни кто не возвращаются через год, только смерть или инвалидность возвращает с фронта.
      3. carpenter Звание
        carpenter
        +4
        20 февраля 2026 08:42
        Цитата: Егоза
        Не надо панику разводить.

        Паникёры, либералы хуже чем враги, они изнутри точат, а враг снаружи и он в отличии от этих виден, так как стоит лицом в лицу.
      4. VSO-396
        VSO-396
        -1
        20 февраля 2026 21:03
        Цитата: Егоза
        Цитата: Ratmir_Ryazan
        Куда делись наши 1,5 млн.бойцов?

        Потери безусловно есть, но ведь и контракты не на все время заключаются. Кто-то год отработал и вернулся. Не надо панику разводить. В любом случае гектары под новые кладбища не объявлялись в РФ, а вот для ВСУ уже есть. И не один раз

        Егоза, можно выбрать время и сходить на городское ( поселковое) кладбище где хоронят бойцов СВО, и посчитайте. Далее кол. жителей Вашего города (поселка) делите на кол. погибших. Ну и 145 млн. разделите на полученное число. Вот Вам и ориентировочные данные по стране.
    2. Dart2027 Звание
      Dart2027
      +1
      20 февраля 2026 07:48
      Цитата: Ratmir_Ryazan
      Куда делись наши 1,5 млн.бойцов?

      Срок контракта с ВС РФ для участия в СВО в 2025-2026 годах составляет от 1 года до 5 лет. Для добровольцев предусмотрены краткосрочные контракты от 6 месяцев.
      1. Комментарий был удален.
        1. Sergej1972 Звание
          Sergej1972
          +2
          20 февраля 2026 10:28
          Насколько знаю, практически невозможно уволиться и вне зоны СВО. Это ограничение действует для всех Вооружённых Сил.
          1. Мячик Звание
            Мячик
            0
            20 февраля 2026 13:52
            Ничего ты не знаешь. А, не зная, - не п@@@@и, не позорься.
    3. Alexej Звание
      Alexej
      +4
      20 февраля 2026 07:51
      Цитата: Ratmir_Ryazan
      Россия отправляла в СВО по 450 тысяч контрактников каждый год, а наша армия как была 600-700 тысяч, так и осталась.

      Формируются новые военные округи. Нигде не озвучено что все контрактники идут на СВО. Гадание на кофейной гуще, никто своих реальных потерь не будет разглашать.
      1. Ratmir_Ryazan Звание
        Ratmir_Ryazan
        -3
        20 февраля 2026 09:43
        Нигде не озвучено что все контрактники идут на СВО.


        Речь в данном случае про СВО. Были бы у России резервы в виде контрактных дивизий и корпусов, то наверное ВСУ никогда бы даже не подумали зайти в приграничную область, а они зашли, как нож в масло и набрали в плен срочников. Пришлось снимать части из СВО и направлять в Курскую область. Слава Богу, что АЭС не захватили.
    4. Paranoid62 Звание
      Paranoid62
      +4
      20 февраля 2026 08:21
      Цитата: Ratmir_Ryazan
      Куда делись наши 1,5 млн.бойцов? Хоть кто-то ответит за наши потери?

      Ново, свежо, смело. Боец с передовой пишет в газету (а сайт - это СМИ, на минутку) о предполагаемых потерях. Ну, как оно ему кажется yes

      И пишет, что характерно, уже давно, но до сих пор никто не взял его за правильную часть тела. Что крайне странно, молчи-молчи в армейке пока не отменяли, вроде...

      Вот как это так получается, ну очень интересно what
      1. Ratmir_Ryazan Звание
        Ratmir_Ryazan
        -6
        20 февраля 2026 09:45
        И пишет, что характерно, уже давно, но до сих пор никто не взял его за правильную часть тела. 


        А тебе я гляжу правда её по душе. За одно место скоро тебя возьмут, в Казахстан не удерешь "патриот".
        1. Paranoid62 Звание
          Paranoid62
          +2
          20 февраля 2026 09:47
          Цитата: Ratmir_Ryazan
          А тебе я гляжу правда её по душе

          Речь немного о другом.

          То, что вы снова ноете, не удивляет - ныли вы всегда. Удивляет то, что вам до сих пор не вправили мозги.

          Как версия, например: воен вы - плюшевый, и пишете как раз откуда-то из Казахстана. Как вам версия?
          1. Ratmir_Ryazan Звание
            Ratmir_Ryazan
            -6
            20 февраля 2026 09:51
            Как версия - то, что воен вы - плюшевый, и пишете как раз откуда-то из Казахстана. Как вам версия?


            Для начала опровергни то, что я пишу, если по-твоему это неправда?

            А потом разберёмся кто тут плюшевый патриот мечтающий о методах 37 года.
            1. Paranoid62 Звание
              Paranoid62
              +2
              20 февраля 2026 09:54
              Цитата: Ratmir_Ryazan
              Для начала опровергни то, что я пишу, если по-твоему это неправда?

              Ну щаз. Шнурки вот только поглажу.

              Ваенный, доказывать обязан тот, кто что-то утверждает. Утверждение тут пока лишь одно - что вы в действующей армии. Это только и всего лишь ваши слова, которые ничем не подтверждены. Докажите yes

              Более того, ваше перманентное нытье косвенно эти ваши слова опровергает... короче, не пудрите мне мозги. Ваенный.
              1. Ratmir_Ryazan Звание
                Ratmir_Ryazan
                -6
                20 февраля 2026 09:59
                Ну щаз. Шнурки вот только поглажу.

                Ваенный, доказывать обязан тот, кто что-то утверждает. 


                Другого ответа я и не ждал.

                Я тебе ничего не обязан. Я на военно-аналитическом ресурсе довёл информацию. Вы сами её оцените для себя и сами проверьте (это очень легко имея знакомых в СВО).

                Удобнее тебе в розовых очках, носи их и смотри первый канал. А здесь информация должна быть для тех, кому интересна истина.

                А то приезжают товарищи и удивляются потом, что тут все далеко не так, как рассказывают в СМИ и они к тому не готовы.
                1. Paranoid62 Звание
                  Paranoid62
                  +4
                  20 февраля 2026 10:10
                  Цитата: Ratmir_Ryazan
                  Я тебе ничего не обязан

                  Мне ты неинтересен, если честно. А вот доказать, что ты не плюшевый, у тебя как-то не получилось пока request

                  Цитата: Ratmir_Ryazan
                  Я на военно-аналитическом ресурсе довёл информацию

                  Это называется набросом. На вентилятор yes

                  Цитата: Ratmir_Ryazan
                  Вы сами её оцените

                  Уже оценил - это галимый наброс.

                  Цитата: Ratmir_Ryazan
                  и сами проверьте

                  Ай, красава! good laughing

                  Наглость, говорят - второе счастье. Но у вас оно, походу, первое.

                  Цитата: Ratmir_Ryazan
                  здесь информация должна быть для тех, кому интересна истина

                  Ваша претензия на истину ничем не обоснована.

                  А то, что вы были, есть и будете нытик - как раз общеизвестно. Как-то так.
                  1. Есаул Звание
                    Есаул
                    +1
                    20 февраля 2026 21:56
                    Да сдаётся мне что он просто ципсошник, это его работа - набрасывать на вентилятор.
          2. nik-mazur Звание
            nik-mazur
            +2
            20 февраля 2026 16:54
            Цитата: Paranoid62
            Удивляет то, что вам до сих пор не вправили мозги

            Меня удивляет другое. Этот мобилизованный уже четыре года рассказывает ужасы про тотальное преимущество укроармии в разведке связи, артиллерии, дронах – у него постоянно по десять дронов гоняются за одним нашем бойцом, а укроартиллерия кошмарит тылы и передовую чуть ли не в режиме 24/7. При этом в наших рядах пьяные зеки и пенсионеры за шестьдесят, у которых ни связи, ни защитной экипировки, ни поддержки со стороны артиллерии и авиации, ни эвакуации, поэтому из безрезультатных мясных штурмов возвращается пара человек из десяти.
            Ещё раз подчеркну: четыре года он среди этого кошмара и до сих пор жив. Что вызывает некоторые вопросы.
      2. Приходимец_СЭМ Звание
        Приходимец_СЭМ
        0
        20 февраля 2026 15:08
        Вы думаете, что Ваш оппонент знает кто такой "молчи- молчи"? он, по всей видимости,показать на карте,без Гугла, где Рязань находится не сможет!
    5. Illanatol Звание
      Illanatol
      +3
      20 февраля 2026 09:04
      Реальная численность наших ВС за время конфликта увеличилась на 400 тыс. человек.

      600-700 тыс. - это в зоне конфликта. Все ВС - более 1.5 млн.
      И откуда 400 тыс. контрактников ежегодно? Завышено более чем вдвое.
    6. Sergej1972 Звание
      Sergej1972
      +2
      20 февраля 2026 10:24
      Наша армия сейчас составляет полтора миллиона военнослужащих, из них в зоне СВО примерно 700 тысяч. И не все контрактники в зоне СВО находятся. И не все, кто в зоне СВО, непосредственно участвуют в боевых действиях.
    7. Мячик Звание
      Мячик
      +2
      20 февраля 2026 13:54
      Ты бы своей глупостью так явно не засвечивался - такую бредятину несёшь.
  6. АндрейВРН Звание
    АндрейВРН
    +1
    20 февраля 2026 08:34
    Цитата: Layout
    Погодите, эксперты ещё с диванов не встали и лица не умыли, а вы тут такую информацию выдаёте.

    А какелы, как я вижу круглосуточно тут гадят, да???)))
  7. Жека111 Звание
    Жека111
    0
    20 февраля 2026 08:54
    Значит наших полегло где то тыс 250-300
  8. Carlos Sala Звание
    Carlos Sala
    -4
    20 февраля 2026 09:05
    Число погибших украинцев составляет около 150 000, а число раненых без возможности восстановления — около 300 000. Чтобы фронт рухнул, Россия должна нанести Украине столько же потерь
  9. solar Звание
    solar
    -4
    20 февраля 2026 09:16
    Российская армия в 2025 году окончательно перехватила стратегическую инициативу у украинской, освобождено более 300 населенных пунктов и свыше 6,7 тысячи квадратных километров территории. Потери ВСУ тоже увеличились. Об этом сообщил начальник Главного оперативного управления Генштаба ВС РФ генерал-полковник Сергей Рудской.

    Нда-аа.
    Российские вооруженные силы в 2025 году установили контроль над 4900 кв. км и более, чем 200 населенными пунктами. Соответствующую информацию озвучил президент России Владимир Путин в ходе встречи с руководством Минобороны и Генштаба.
    «В этом году нами освобождено почти 5 тыс. кв. км территории — 4 900 — и 212 населенных пунктов», — уточнил он.

    Рудской Путину не верит? Или понадобилось еще наградить хороших людей, поэтому цифра выросла? :((...
    1. Sergej1972 Звание
      Sergej1972
      +3
      20 февраля 2026 10:33
      А вы дату не посмотрели, когда Путин это говорил? Я зашёл на сайт ТАСС, оказывается, Путин это сказал 7 октября 2025 года. А Рудской говорит об итогах года в целом.
      1. solar Звание
        solar
        -6
        20 февраля 2026 11:05
        "Вижу, карты называют, а на стол не кладут. Спрашиваю- как же так? Мне отвечают- у нас джентельменам верят на слово. Вот тут- то мне карта и повалила!"
        Из воспоминаний П.С. Исаева об одной зарубежной поездке.
        1. Sergej1972 Звание
          Sergej1972
          -1
          20 февраля 2026 14:42
          Приду домой, пришлю ссылку.
        2. Sergej1972 Звание
          Sergej1972
          0
          20 февраля 2026 23:13
          САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 7 октября. /ТАСС/. Вооруженные силы России с начала года освободили 212 населенных пунктов, заявил президент России Владимир Путин на совещании с руководством министерства обороны и Генштаба. https://tass.ru/armiya-i-opk/25277915 . А это на сайте Президента. http://www.kremlin.ru/events/president/news/78166. Тоже датировано 7 октября 2025 года.
  10. Мячик Звание
    Мячик
    +1
    20 февраля 2026 13:50
    Цитата: Ratmir_Ryazan
    У меня контракт давно закончился, домой не отпускают

    Ты по себе не суди. У меня целая куча друзей и знакомых по несколько раз контракты заключали, а по окончании - возвращались. Так что, один и тот же человек может по несколько раз попасть в список "контрактников".
  11. Есаул Звание
    Есаул
    0
    20 февраля 2026 21:58
    Всего с начала специальной военной операции потери украинских войск превысили 1,5 миллиона человек.
    По моим расчётам аналогичные цифры получаются.