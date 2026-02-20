Цифры потерь ВСУ с начала СВО кратно превышают озвученные Зеленским
Российская армия в 2025 году окончательно перехватила стратегическую инициативу у украинской, освобождено более 300 населенных пунктов и свыше 6,7 тысячи квадратных километров территории. Потери ВСУ тоже увеличились. Об этом сообщил начальник Главного оперативного управления Генштаба ВС РФ генерал-полковник Сергей Рудской.
Российская армия наступает практически по всем направлениям, большие потери значительно снизили боевой потенциал ВСУ. На сегодняшний день, по данным Генштаба ВС РФ, противник потерял свыше полутора миллионов человек, из них более 520 тысяч только в прошлом году. Потери украинской армии только возрастают, заявил Рудской газете «Красная звезда».
Всего с начала специальной военной операции потери украинских войск превысили 1,5 миллиона человек. В 2025 году потери противника в живой силе превысили 520 тысяч человек.
На этом фоне почти в два раза снизилось количество мобилизуемых, на сегодняшний день количество отправляемых в войска украинцев не перекрывает потери, что формирует устойчивую тенденцию к снижению численности ВСУ. Кроме того, снижается боевой потенциал украинской армии.
В 2026 году российская армия освободила 42 населенных пункта и более 900 квадратных километров территории.
