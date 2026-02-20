ВС РФ взяли под контроль Степановское водохранилище близ Константиновки

12 796 6
ВС РФ взяли под контроль Степановское водохранилище близ Константиновки

На Константиновском направлении специальной военной операции российские войска взяли под контроль водохранилище на реке Лозовая. Этот небольшой водоём расположен в селе Степановка, что в 3,5 км к юго-западу от Константиновки.

В результате наступательных действий российской армии противник отброшен на северо-восточную окраину Степановки, а также на север – в направлении остающейся под контролем ВСУ Долгой Балки.





Долгая Балка – село, через которое проходит один из маршрутов снабжения сил противника в Константиновке, часть которой уже под контролем Вооружённых сил России.

Основным же маршрутом снабжения Константиновского гарнизона ВСУ остаётся дорога Славянск-Дружковка-Константиновка. В районе Веролюбовки российские войска подошли к этой дороге на дистанцию до 7 км. Это позволяет увеличить плотность огня по отдельно взятым участкам дороги, однако блокировать военный трафик полностью пока не получается. Соответственно, противник сохраняет возможности по сопротивлению в Константиновке, несмотря на потерю значительной части этого города на Донбассе.
6 комментариев
Информация
Уважаемый читатель, чтобы оставлять комментарии к публикации, необходимо авторизоваться.
  1. LIONnvrsk Звание
    LIONnvrsk
    +2
    20 февраля 2026 08:16
    Этот небольшой водоём расположен в селе Степановка, что в 3,5 км к юго-западу от Константиновки.

    Да, тяжело там нашим воинам даётся продвижение вперёд. Практически только левый фланг у Константиновки двигается, а она только процентов на 30-35 занята нами. Хотя С.Медведев докладывал ВВП в ноябре, что там уже занято около 4000 зданий и обещал к середине декабря занять практически всю Константиновку. О чём он думал, когда давал такие обещания? Он владел ситуацией или хотел оправдать доверие за назначение командующим?
    1. мусоргский Звание
      мусоргский
      0
      20 февраля 2026 12:26
      Не верьте что пишут СМИ, там кто во что горазд!
    2. wladimirjankov Звание
      wladimirjankov
      +1
      20 февраля 2026 13:52
      С.Медведев докладывал ВВП в ноябре, что там уже занято около 4000 зданий и обещал к середине декабря занять практически всю Константиновку

      Мужик сказал, но не сделал. Получается, что никакой он не мужик. Так трепло. Языком молоть, не мешки ворочать.
      1. LIONnvrsk Звание
        LIONnvrsk
        +1
        20 февраля 2026 17:22
        Цитата: wladimirjankov
        Мужик сказал, но не сделал.

        Согласен с Вами. Но это можно попытаться хоть как-то объяснить горячим желанием доказать, что его не зря назначили.... Единственное хорошо в этой ситуации то, что у него хватило разума не кидать в мясные штурмы ребят, которые бы отрабатывали его обещание. yes
      2. guest Звание
        guest
        -1
        20 февраля 2026 17:33
        Цитата: wladimirjankov
        Языком молоть, не мешки ворочать.

        Ну во всяком случае он в этом не отстаёт от своего однофамильца.
  2. Керенский Звание
    Керенский
    +1
    20 февраля 2026 08:40
    взяли под контроль водохранилище на реке Лозовая. Этот небольшой водоём расположен в селе Степановка,

    Пруд что-ли?