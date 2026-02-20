Используемый для поддержки операций ЦРУ самолёт C-32B приземлился в Тель-Авиве

Используемый для поддержки операций ЦРУ самолёт C-32B приземлился в Тель-Авиве

Пока Дональд Трамп выступает с заявлениями по соглашению с Ираном, США продолжают стягивать силы к границам исламской республики. Накануне в Тель-Авиве приземлился секретный самолет Службы экстренного реагирования Командования специальных операций США.

США перебросили в Израиль самолет ВВС США C-32B «Gatekeeper» из состава Командования специальных операций ВВС (AFSOC). Данный борт приписан к 150-й эскадрилье специальных операций, базирующейся на базе Джойнт-Бейс Макгуайр, и используется в основном для поддержки специальных операций ЦРУ.



Тем временем в самом Израиле началась эвакуация семей пилотов ВВС с авиабаз. Такие мероприятия для еврейского государства не в новинку, они проводятся за несколько дней перед началом военных операций, когда существует большая вероятность ответных ударов по территории Израиля.

Между тем Дональд Трамп фактически обозначил сроки начала боевых действий против Ирана, если не удастся заключить «хорошую сделку». По его словам, США устанавливают для Ирана максимум 15 дней для принятия решения. Если США не получат желаемого, то произойдут «плохие вещи».

Думаю, этого времени будет достаточно. 10 дней, максимум 15.
8 комментариев
Информация
  1. Панкрат25 Звание
    Панкрат25
    -4
    20 февраля 2026 07:09
    Так я не понял, поп корн то покупать уже, или пока рано?
    1. Егоза Звание
      Егоза
      +1
      20 февраля 2026 07:17
      Цитата: Панкрат25
      Так я не понял, поп корн то покупать уже, или пока рано?

      "Семачками" запасайтесь. На долго хватит
    2. Гардамир Звание
      Гардамир
      -3
      20 февраля 2026 07:31
      Это конечно все забавно, но вот в новостях написали про амерканский самолет с военной базы. который спокойно летал над территорией России.
      1. Гаврило Принцип
        Гаврило Принцип
        0
        20 февраля 2026 15:05
        Вы имеете ввиду У-2 с Пауэрсом?
        1. Гардамир Звание
          Гардамир
          +1
          20 февраля 2026 15:19
          Ну это утром было непонятно. К обеду выяснилось, что узьекский президент возвращаясь из США пролетел американским самолетом над Россией.
      2. тоже-врач Звание
        тоже-врач
        +1
        20 февраля 2026 15:10
        печально не то, что летел. печально, что не сбили.
  2. Гаврило Принцип
    Гаврило Принцип
    0
    20 февраля 2026 15:08
    Используемый для поддержки операций ЦРУ самолёт C-32B приземлился в Тель-Авиве


    Ну всё, счас Али Хаменеи полетят похищать.
    Как говорил один офтальмолог - передайте Владимиру Владимировичу, я не Янукович.
  3. ose4kinsura Звание
    ose4kinsura
    +1
    20 февраля 2026 18:42
    Нанесут удар в разгар переговоров, или вовремя подписания!Не в первой подлость и развод всегда был их оружием!