Используемый для поддержки операций ЦРУ самолёт C-32B приземлился в Тель-Авиве

Пока Дональд Трамп выступает с заявлениями по соглашению с Ираном, США продолжают стягивать силы к границам исламской республики. Накануне в Тель-Авиве приземлился секретный самолет Службы экстренного реагирования Командования специальных операций США.США перебросили в Израиль самолет ВВС США C-32B «Gatekeeper» из состава Командования специальных операций ВВС (AFSOC). Данный борт приписан к 150-й эскадрилье специальных операций, базирующейся на базе Джойнт-Бейс Макгуайр, и используется в основном для поддержки специальных операций ЦРУ.Тем временем в самом Израиле началась эвакуация семей пилотов ВВС с авиабаз. Такие мероприятия для еврейского государства не в новинку, они проводятся за несколько дней перед началом военных операций, когда существует большая вероятность ответных ударов по территории Израиля.Между тем Дональд Трамп фактически обозначил сроки начала боевых действий против Ирана, если не удастся заключить «хорошую сделку». По его словам, США устанавливают для Ирана максимум 15 дней для принятия решения. Если США не получат желаемого, то произойдут «плохие вещи».

