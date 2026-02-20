Ограниченный удар должен склонить Иран к подписанию ядерной сделки с США

Дональд Трамп намерен принудить Иран к подписанию соглашения по ядерной сделке нанесением первичного ограниченного удара. Такой вариант сейчас рассматривается Белым домом, сообщает Wall Street Journal со ссылкой на неназванные источники.По версии издания, Трамп не хочет сразу проводить масштабную военную операцию, ограничившись нанесением нескольких ударов по военным или правительственным объектам. По его мнению, это не будет «полномасштабной атакой», поэтому нанесенные удары не должны спровоцировать ответные. Однако они должны подтолкнуть Иран к принятию условий США по ядерной сделке.А вот если Тегеран и после этого проигнорирует требования США по прекращению обогащения урана, то американцы начнут широкомасштабную военную операцию с задействованием значительных сил и средств, а также привлечением союзников. По крайней мере, Израиль точно будет участвовать.Сам Трамп еще до конца не определился с военной операцией, но его окружение советует применить вариант с ограниченными ударами. Якобы это подтолкнет Иран к принятию «правильного» для США решения.

Президент Трамп рассматривает возможность нанесения первичного ограниченного военного удара по Ирану, чтобы заставить его выполнить свои требования по ядерной сделке.

