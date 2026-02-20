Ограниченный удар должен склонить Иран к подписанию ядерной сделки с США

2 964 15
Ограниченный удар должен склонить Иран к подписанию ядерной сделки с США

Дональд Трамп намерен принудить Иран к подписанию соглашения по ядерной сделке нанесением первичного ограниченного удара. Такой вариант сейчас рассматривается Белым домом, сообщает Wall Street Journal со ссылкой на неназванные источники.

По версии издания, Трамп не хочет сразу проводить масштабную военную операцию, ограничившись нанесением нескольких ударов по военным или правительственным объектам. По его мнению, это не будет «полномасштабной атакой», поэтому нанесенные удары не должны спровоцировать ответные. Однако они должны подтолкнуть Иран к принятию условий США по ядерной сделке.



Президент Трамп рассматривает возможность нанесения первичного ограниченного военного удара по Ирану, чтобы заставить его выполнить свои требования по ядерной сделке.


А вот если Тегеран и после этого проигнорирует требования США по прекращению обогащения урана, то американцы начнут широкомасштабную военную операцию с задействованием значительных сил и средств, а также привлечением союзников. По крайней мере, Израиль точно будет участвовать.

Сам Трамп еще до конца не определился с военной операцией, но его окружение советует применить вариант с ограниченными ударами. Якобы это подтолкнет Иран к принятию «правильного» для США решения.
15 комментариев
Информация
Уважаемый читатель, чтобы оставлять комментарии к публикации, необходимо авторизоваться.
  1. Foggy Dew Звание
    Foggy Dew
    +4
    20 февраля 2026 07:16
    Ограниченый удар должен склонить Иран до покупки яо у того же китая
  2. Владимир Владимирович Воронцов Звание
    Владимир Владимирович Воронцов
    +4
    20 февраля 2026 07:18
    ❝ По его мнению, это не будет «полномасштабной атакой», поэтому нанесённые удары не должны спровоцировать ответные ❞ —

    — Это ещё почему? ...
    1. Капитан Пушкин Звание
      Капитан Пушкин
      +2
      20 февраля 2026 13:04
      Если Иран "прогнется" и подпишет бумаги на условиях США, то через месяц-другой Трамп заявит, что "сделка плохая" и начнется новый шантаж. И так будет повторяться до тех пор, пока Иран не пошлёт его в пешее эротическое путешествие.
  3. Егоза Звание
    Егоза
    +2
    20 февраля 2026 07:21
    Израиль точно будет участвовать.

    Кто бы сомневался! Еще неизвестно, кто больше выгоды получит. США или Израиль от таких ударов по Ирану
  4. Правдодел Звание
    Правдодел
    +1
    20 февраля 2026 07:56
    Ограниченный удар должен склонить Иран к подписанию ядерной сделки с США

    Самый главный вопрос: сумел ли вооружиться Иран с нашей и Китая поддержкой так, чтобы в этот раз достойно ответить зарвавшимся англосаксам и евреям!?
    Для ответа хватит одного, а лучше 2-х, поврежденных авианосцев, и одного, а лучше 2-х или 3-х, ушедших на дно картонных эсминцев.
    1. g_ae Звание
      g_ae
      0
      20 февраля 2026 08:27
      Самый главный вопрос хватит ли духу у иранского руководства достойно ответить имеющимся вооружением зарвавшимся англосаксам и евреям или все сведётся к очередному удару по пустыне в Израиле и обсуждению "тоннеля на Аляску".
  5. Динич Звание
    Динич
    +1
    20 февраля 2026 08:20
    Наверное каждый день просят ИИ смоделировать операцию против Ирана и каждый раз потери прогнозируются недопустимыми.
    Вот и не может Трамп определиться.
    1. spectr Звание
      spectr
      +1
      20 февраля 2026 21:13
      Предполагаю, что серьезным камнем преткновения стал Китай с их спутниковой системой, которая может помочь в наведении иранских ракет на авианосную группу США (и не только).
  6. михаил3 Звание
    михаил3
    +3
    20 февраля 2026 08:22
    Трамп в принципе не умеет договариваться. Он и бизнесы свои слил один за другим потому, что постоянно конфликтовал с партнерами. Он моментально выгоняет своих вернейших соратников, стоит им обьявить малейшее несогласие. Никаких споров. Никаких обсуждений. Никакой, не дай бог!, своей позиции!
    В общем Трамп попросту не знает, как можно с кем то договориться. Не умеет этого. Так что его действия вполне ожидаемы - стоило иранцам заикнуться о том, что они, вообще то, независимая страна, и у них есть какие то свои интересы, Трамп тут же схватился за оружие, так как не имеет возможности их уволить.
    Даже Байден, даже его полубезумные демократы были в сто раз предпочтительнее для мира, чем этот отморозок.
    1. carpenter Звание
      carpenter
      +3
      20 февраля 2026 08:32
      Цитата: михаил3
      Трамп в принципе не умеет договариваться.

      Так он же и не "заточен" договариваться, все его слова о миротворчестве, это просто "лажа" наглеца.
      В своих действиях он похож на парня из Браунау.
  7. Иванушка Иванов Звание
    Иванушка Иванов
    +2
    20 февраля 2026 09:01
    Если Иран готов после "ограниченного" удара идти на уступки, то какой смысл доводить дело до этого удара.
    Если Иран хочет отстоять свою независимость, он должен после американского "ограниченного" удара потопить весь американский флот в регионе. Вот такие договорняки, как показывает жизнь, не приводят ни к чему хорошему т.н. "партнеров" США.
    Это же относится и к нам. Никаких кулуарных договорняков, это всё бесполезно.
    Американская ПРО провалилась в Израиле. Это факт.
    Россия и Китай должны прикрыть Иран в случае ядерного удара. И это надо озвучить от верховного. А от американского флота Иран легко защитит себя сам.
    Думаю, нам тоже надо перестать тратить своё время на Трампа. Трамп представляет интересы глубинного государства США и все его заигрывания с ВВП - лишь игра.
  8. yuliatreb Звание
    yuliatreb
    +2
    20 февраля 2026 09:53
    Ох как охота, чтоб амеросы огреблись там по полной, ну и избранные давно уже выпрашивают люлей. Плохо что в место налаживания добрососедских отношений политики занимаются в основном решением своих шкурняков, да улучшением своего материального благополучия. Еще позавчера надо было научится договариваться и образовывать антинатовскую коалицию. Нет же проще насрать друг другу в котёл.
  9. ettore Звание
    ettore
    0
    20 февраля 2026 10:47
    По версии издания, Трамп не хочет сразу проводить масштабную военную операцию, ограничившись нанесением нескольких ударов по военным или правительственным объектам. По его мнению, это не будет «полномасштабной атакой», поэтому нанесенные удары не должны спровоцировать ответные

    Зашибись логика. На себя применить её не пробовали?
    "Иран не хочет сразу проводить масштабную военную операцию, ограничившись нанесением нескольких ударов по военным или правительственным объектам. По его мнению, это не будет «полномасштабной атакой», поэтому нанесенные удары не должны спровоцировать США на ответные. Однако они должны подтолкнуть США к принятию условий Ирана по ядерной сделке".
  10. Десница ока Звание
    Десница ока
    -1
    20 февраля 2026 11:01
    Трамп не хочет сразу проводить масштабную военную операцию, ограничившись нанесением нескольких ударов по военным или правительственным объектам. По его мнению, это не будет «полномасштабной атакой», поэтому нанесенные удары не должны спровоцировать ответные. Однако они должны подтолкнуть Иран к принятию условий США по ядерной сделке.

    Ну, понятное же дело, что такими ограниченными ударами, сша и стоящие за ними сионисты, настоящих своих целей не добьются... И, Иран, врят ли оставит удары по своим правительственным зданиям без ответа. С какой целью это транслирует Трамп, такой нереалистичный сценарий, , не очень понятно...
    1. КЗаКВО32923 Звание
      КЗаКВО32923
      +1
      Вчера, 09:50
      Толкают Трампа на войну с Ираном сионисты, точнее видео, где рыжий пользуется малолетками. Поэтому, Иран скорее всего при любом сценарии, нанесет удар по геноцидникам-детоубийцам